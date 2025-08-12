Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 13 august 2025. Acei copii mirați în fața necuprinsului lumii. China s-a supărat pe Cehia







13 august

Pe 13 august s-au născut Fidel Castro, Sir Alfred Hitchcock, Annie Oakley, Alfred Krupp, Felix Wankel, Micaela Caracaş, Ion Lăncrănjan.

Pe 13 august, în calendarul creştin-ortodox este Mutarea moaştelor Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul. Sfinţii Dorotei şi Dositei.

Tradiţional, în "Kalendar", astăzi este, din nou, Ziua Ursului. Oamenii străvechi, primii oameni din paleolitic, aveau o frică superstiţioasă de ursul cavernelor, fiară de temut cu care îşi disputau posesia peşterilor, prima „locuinţă” a omului.

Este interesant că din prietenia omului preistoric cu haita de lupi a rezultat căţelul nostru cel de toate zilele, cel mai bun prieten! Şi multe legende, Lupa Capitolina, Lupul Şchiop, lupul nordic Fenrir. Multe popoare europene pretind că au o origine nobilă, se trag din lupi. Şi noi...

Cu ursul a fost altceva. A fost duşmanul prin excelenţă. O fiară de temut, foarte puternică, greu de ucis şi cu un temperament infect.

Trebuie să vă spun un secret. În fiecare primăvară şi toamnă, în preajma echinocţiilor făceam, dacă mă aflam în România, o vizită la Muzeul de Istorie Naturală "Antipa". Era un muzeu frumos cum am mai văzut mai multe în lume, cu vitrine de lemn maroniu şi fiare împăiate, pardon, taxidermate, clasic şi cu atât mai preţios. Şi-au bătut joc şi de el ca de atâtea alte valori naţionale. Nu am mai trecut pe acolo... şi nici nu o să mai trec vreodată!

Dar încă mai simt fiorul pe care-l simţeam când, dintrun colţ de coridor apărea ameninţător un schelet de Ursus Spelaeus. Memoria rasei, de acum treizeci de mii de ani! Celelate fiare sau fosile mă lăsau indiferent, ba nu, admiram ştiinţa şi diversitatea vieţii!

Şi mai aproape de noi crescătorii de animale, pădurarii, asociaţiile de vânători duceau, în aceste zile de august, de mâncare urşilor, în munte, ca să-i ţină departe de turme şi de sate şi oraşe. S-a întâmplat demult, dar nu foarte demult, în aceşti munţi pe care îi denumim Carpaţi. Țineți minte, dragii mei, nu urșii ne încalcă teritoriul ci noi îi provocăm în ținutul lor milenar.

Toate aceste datini, legi, s-au uitat, pentru că au murit toţi care ştiau şi aşa a dispărut stăpânirea noastră asupra lucrurilor şi pământului, pentru că nu le mai ştim numele şi nu mai ştim ce să facem. În „idiocraţia” actuală singura motivaţie este banul!

S-a risipit legătura noastră cu pământul, cu istoria, şi aşa ne băjenim, plecăm să slujim viţelul de aur la străini, pentru că nu mai ştim de unde venim, ce suntem, cine suntem şi de ce suntem!

Nu credeam, dragi lupi, padawani şi hobbiţi că atâţia dintre domniile voastre sunt interesaţi de comori! După articolul meu, de ieri. Dar, gândeam cinic, până la urmă este vorba tot de bani, nu? Ca la un joc la loterie...

Unii chiar mă întreabă cum pot deveni membrii ai „Le Club des Chercheurs de Trésors” şi care este adresa pe net. Chiar aşa? Dragii mei, trebuie să meritaţi ca să vi se facă marea favoare de a fi admişi într-un club atât de exclusivist. Nu, nu are cont pe Cartea cu Mutre sau adresă. Credeţi că lucrurile cu adevărat importante sunt pe net?

Clubul are o nouă adresă, într-o insulă. Vreo sută de ani a fost în Portugalia, la Lisabona şi apoi altă sută de ani la Amsterdam. Apoi, la Paris lângă Ministerul de Externe. Căutătorii de comori sunt urmaşii direcţi ai „Frăţiei Coastei”, piraţi şi corsari. Există un cod al onoarei extrem de sever, înscris în „Regulament”. Sunt „parole”, în general în franceză, care fac deosebirea dintre un „frate” şi un „civil”!

Sediul actual al Clubului este pe o străduţă care coboară spre port. Se vede oceanul. Aici este raiul comorilor şi al tezaurelor. Gurile rele spun că este „Clubul Piraţilor” şi că steagul negru cu două oase încrucişate şi zîmbitorul craniu se află la loc de cinste pe pereţii infamului cuib de aventurieri, pui de lele şi corsari.

La loc de cinste la sediul guildei vînătorilor de tezaure se află, însă, un registru mare cît un catalog de şcoală, care cuprinde lista membrilor clubului. Găsim nume cunoscute ale unor preşedinţi, regi, academicieni, oceanologi, savanţi, căpitani de cursă lungă, speologi, romancieri, sportivi, scafandri, regizori de film, actori. Găsim nume ca: preşedintele SUA Franklin Delano Roosveld, regele Hussein II, prinţul Rayner de Monaco, prinţul Fayed, prințul Saad, Sir Malcom Campbell, Sir John Lovat, Sir Edmund Halley, Howard Carter, Sir Arthur John Evans, Heinrich Schliemann, comandorul Jacques-Yves Cousteau, Steven Spielberg, Judy Foster, şi încă mulţi, mulţi alţii. Dintre români amintim doar pe Emil Racovitză, Radu Ghika şi Mihail Tican-Rumano.

Pe fişierele computerelor „Apple” şi în cataloage şi registre imense se pot găsi toate, dar toate, locurile de pe Terra unde s-au găsit, este posibil, sau se bănuie că pot exista comori. Toate referinţele cu privire la cercetări antice, sau de ultimă oră, sunt centralizate cu grijă.

Vechi portulane, atlase şi hărţi originale sau recopiate, manuscrise criptate, schiţe ciudate, documente pătate de ceară, vin şi sînge, jurnaluri de bord, rapoarte de călătorie, liste de încărcare (packing list) a corăbiilor de acum mai multe sute de ani, triangulaţii, măsurători şi fotografii făcute de sateliţi – constituie o documentaţie unică în lume indispensabilă vănătorului de comori profesionist.

Rapoartele experţílor asupra autenticităţíi unor surse - în Occident circulă, de exemplu, nu mai puţín decît 11 hărţí „absolut originale” ale ascunzătorii comorii celebrului pirat Kidd. Dosarele mai speciale, pe cartonul cărora este imprimat Très Secret, Top Secret sau Sehr Geheim, sunt ţinute sub cheie la bănci şi sunt scoase de acolo numai cu aprobarea Comitetului de Onoare al Clubului, în urma a cel puţin trei recomandări a unor membri de vază.

Sunt şi documente care nu există, de a căror materialitate nici nu trebuie să amintim. Biblioteca clubului este completată cu ghiduri de călătorie, neapărat Guide Bleu şi bătrînul Nagel, hărţi auto actualizate, GPS, prognoze meteo pe termen lung, ghidul mareelor şi atlase nautice, şi nu în ultimul rînd, legislaţia aproape a tuturor ţărilor din lume referitoare la recuperarea comorilor. Pe un avizier din plută de Guyana sunt prinse cu pioneze colorate tot felul de anunţuri, personale, sau ale diferitelor companii de asigurări interesate în recuperarea vreunei încărcături sau care cumpără informaţii despre un naufragiu sau accident misterios.

Aflăm că numitul, să zicem, Guido Napalese a fost exclus din club pentru că nu a respectat articolul „5” din „Regulament” şi că toţi membrii nu au obligaţii sau parole şi trebuie să-l ignore. Societatea de asigurări „Pru...” are deosebita plăcere să ofere suma de 20.000 lire sterline celui sau celor care vor da informaţii asupra poziţiei exacte balizate a vasului de agreement...scufundat în ziua de...la ora...la poziţia aproximativă de... longitudine şi ...latitudine. Cu tristeţe membrii clubului deplîng moartea scafandrului John Smith prin accident submarin survenit în golful Guineei la recuperarea goeletei „Barraccuda”.

Se anunţă şedinţă extraordinară şi de bilanţ pentru duminică, 14 decembrie 2025, iar cei care nu pot participa „fiind în misiuni” sunt rugaţi să desemneze „fraţii” care să voteze pentru ei sau să trimeată în scris poziţia lor referitoare la... Clubul nu are adresă Internet, iar adevăraţii „pro” dau dovadă de multă discreţie în ceea ce priveşte activitatea lor.

Pe Internet poţi găsi doar adresa Clubului Internaţional al Căutătorilor de Comori, inventat de Robert Charroux (Grugeau) acest Jules Verne al secolului XX, ei bine, inventat în anul 1956. Sau o altă invenţie a „civilului” Thierry Cros, dar care, vai, nu este decât tot Clubul lui Robertt Charroux!

„Gradele” în Club sunt aceleaşi ca pe o navă de luptă a corsarilor, a piraţilor. Sunt puţini căutătorii de comori care lucrează singuri. Foarte puţini. De obicei se formează un „echipaj” şi se raportează la Club compoziţia, „gradele” şi obiectivul misiunii. Dacă locul misiunii a fost atribuit altui echipaj, se invocă Regulamentul, „dreptul de întâietate” şi căpitanul trebuie să găsească altă misiune, alt posibil tezaur!

Personal, sunt „Commodore” şi am făcut parte din echipajul prinţului saudit Saad, care acum este ”Rear Admiral”. Titluri pentru care prințul Saad a plătit Clubului o mulțime de bani, nu este suficient să îndeplinești doar condițiile, destul de severe, de număr de misiuni, vechime și rapoarte. Dar tare aş vrea să mai conduc un echipaj, cu toate problemele mele! Long John avea un picior de lemn, cum îi stă bine unui pirat adevărat şi tot s-a îmbarcat în marea aventură a Insulei Comorii...

Comoara dacilor, a regelui Decebal, aurul piratului Kidd, bijuteriile Zenobiei, tezaurul prinţesei Kaffi, argintul flotei spaniole, pietrele preţioase ale toltecilor şi oricalcul atlanţilor, argintul incaşilor şi peruzelele lui Kukuclan, lingourile celui de al III-lea Reich... Ofir, Punt, Saaba, El Dorado – există, oare un om pe acest Pămînt a cărui inimă să nu bată mai repede la aceste cuvinte ?! De cîte ori, în copilărie sau în adolescenţă nu ne-am promis să devenim căutători de comori! Cîte jurăminte înfricoşate, cîte hărţi secrete, cîte cifruri şi istorii absolut adevărate despre comoara regelui X sau a prinţesei Z !

Rămînem toată viaţa cu nostalgia şi reproşul că nu am avut curajul să aruncăm salopeta de muncitor sau costumul de bancher şi să plecăm în Aventură !

Atunci ne apucăm de altceva, care poate este acelaşi lucru, dar de fapt simulează marea căutare: colecţii de timbre şi monezi, fuga după antichităţi, ceramică, sticlă şi porţelanuri, albume de artă, fotografii, cărţi şi autografe, maşini scumpe, călătorii exotice, cucerirea unor femei frumoase. De fapt rămînem toată viaţa acei copii miraţi în faţa necuprinsului Lumii, care pleacă tot timpul într-o expediţie, sfîşiind cenuşiul cotidian.

Să cauţi, să cercetezi, să explorezi, să descoperi... să nu te laşi niciodată doborît!

În altă ordine de idei, sau, în aceiași, China s-a supărat pe Cehia, mai precis pe președintele ei.

Ministerul chinez de Externe a anunțat marți, adică ieri, prin intermediul unui purtător de cuvânt, că „încheie orice contact” cu șeful statului ceh în legătură cu recenta întâlnire dintre președintele ceh Petr Pavel și liderul suprem tibetan, Dalai Lama (în fotografia de titlu)

Potrivit Ambasadei Chinei la Praga, Pavel a încălcat suveranitatea și integritatea teritorială a Chinei prin vizita sa la Dalai Lama din 27 iulie, unde și-a exprimat sprijinul țării sale pentru cauza tibetană.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian, a făcut o declarație marți, conform CTK , care a contactat și guvernul ceh pentru comentarii.

Întrebat de China Daily despre vizită, Lin Jian a răspuns: „În ciuda protestelor repetate și a opoziției puternice a Chinei, președintele ceh Petr Pavel a mers în India pentru a se întâlni cu Dalai Lama. Aceasta contravine grav angajamentului politic asumat de guvernul ceh față de guvernul chinez și dăunează suveranității și integrității teritoriale a Chinei. China deplânge vehement și se opune ferm acestui lucru și a depus proteste serioase părții cehe. Având în vedere gravitatea acțiunii provocatoare a lui Pavel, China decide să înceteze orice relație cu acesta.”

Relațiile dintre cele două țări au fost dificile în ultima vreme, China insistând asupra respectării stricte a politicii „O singură China”, adică Taiwanul nu este o țară separată, iar Tibetul face parte, de asemenea, din China.

La începutul acestui an, în timpul unei întâlniri dintre ministrul chinez de externe Wang Yi și ministrul ceh de externe Jan Lipavsky, acesta din urmă a subliniat că actualul guvern ceh nu recunoaște și nici nu are vreo politică în favoarea independenței Taiwanului.

Wang și-a exprimat speranța că relațiile dintre cele două țări s-ar putea relua, afirmând că, pentru a face acest lucru, Cehia ar trebui „să se angajeze într-o autoreflecție serioasă, să dezvolte perspectiva corectă asupra Chinei și să ia măsuri concrete pentru a reconstrui încrederea cu China”, a scris portalul Prietenii Chinei Socialiste .

Potrivit ambasadei Cehiei la Beijing, China este pentru Cehia „al doilea partener comercial ca mărime, al doilea importator ca mărime și a 17-a piață de export ca mărime”.

O să le treacă la chinezi, au investit prea mult în Cehia, după cum mâine este, în definitiv, o altă zi !

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 13 august 2025

BERBEC Este necesar să reduci viteza vieţii tale, ritmul infernal corporatist nu se potriveşte cu rigorile verii toride. Astăzi fii foarte atent dacă semnezi ceva, mai ales la bancă, sau în magazine. Eşti mereu surprins(ă) de cât de rapid poate să treacă timpul. Pentru unii dintre Berbecii cei rapizi este o zi benefică înţelegerilor de tot felul, semnării hârtiilor, contractelor, finalizarii situaţiilor cu caracter legal, sau orice este legat de jurisprudenţă. Nu trebuie sa faci din problemele altora cruciade proprii, dar nici să ignori pe aproapele tau care are cu adevărat nevoie de ajutor.

TAUR Astăzi trebuie să mai schimbi câte ceva din rutina cotidiană a vieţii, să-i mai dai puţină noutate, strălucire şi chiar picanterie! Să-ţi faci prezenţa interesantă şi pe tine remarcabil! Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp. Aspecte favorabile par că te avantajează mai ales în planul mental, al proiectelor, şi prin urmare logică, pe plan social. Apoi, să tragi concluziile care se impun şi sa iei imediat măsurile necesare. În sensul să-ţi găseşti timpul necesar pentru distracţii şi relaxare, să ai mai multă grijă de tine.

GEMENI O atitudine pozitivă te poate ajuta mult. Oamenii de succes sunt veseli, perdanţii se văicăresc! Chiar dacă ai probleme, nu te bloca în tragedie şi depresie, continuă cu zâmbetul pe buze! Ziua nu este cea mai obositoare din tot anul, dar de departe nici cea mai proastă, aşa încat o să te strecori prin sfârşitul acesta de vară medievală şi incertă spre seară care trebuie neapărat să-ţi îmbunătăţească bilanţul zilnic. Un film bun 4K, un spectacol, un concert, o discuţie cu prietenii la un suc, o cină plăcută cu toată familia – ceva de genul acesta care să justifice aspectele favorabile astrologice!

RAC Astăzi, dacă rezişti până la sfârşit, câştigi! Viaţa ta sentimentală seamănă cu un maraton, care se alergă în fiecare zi. Ai vrea să fie „Bolero” al lui Ravel... dar nu ai ureche muzicală! Fii atent şi aşa vei putea rezolva situaţiile dificile, de astăzi sau de oricând. „Disimularea inteligentă” a fost întotdeauna cheia succesului, în afaceri, dragoste sau război. Nu este vorba de falsitate sau ipocrizie. Vrei să ai o viaţă plăcută, să ai un răspuns bun, armonios de la cei din jur. Trebuie să acţionezi ca atare...

LEU Fii tenace, nu pierde din vedere obiectivele tale pentru că simţi o concurenţă neloaială sau superioară! Dar tu te-ai fript cu ciorba, aşa că sufli şi-n iaurt şi adopţi o atitudine prudentă! Toată grădina asta zoologică din jurul tău şi din societate te îngreţoşează şi te feliciţi că eşti... Leu! Cu toate că gândesti prin o anumita logica, te miri ca nu mai intelegi ce se intampla in jurul tau; probabil, ce zic, cu siguranţă ca interesele personale primeaza. Nu iti face nici o placere sa te implici din nou, azi, in rezolvarea unei crize la serviciu, mai ales ca stii cum se vor defasura lucrurile

FECIOARĂ Nu îţi impune limite! Explorează toate posibiltăţile, toate direcţiile de dezvoltare. Când le încerci pe toate, ceea ce rămâne, chiar paradoxal, este adevărul, spunea Sherlock Holmes! Adevarul este ca nu te poti concentra si ca-ti scapa aspecte esentiale, probabil din cauza căldurii şi a lui Venus, care îţi îndreaptă privirile către latura frivolă. Totuşi, astăzi ai perioadă bună. Configuraţia stelelor arată o perioada excelentă, mai ales in ceea ce priveşte profesia şi ascensiunea socială. Te preocupă, te obsedează banii şi parvenirea. Cu mai multă obiectivitate, profesionalism şi echilibru interior vei gasi calea.

BALANŢĂ Eşti optimist şi vrei să ai o viaţă liniştită. Preferi să te ocupi de problemele cotidiene şi laşi drobul de sare pentru alţii. Dar, fii atent la ceea ce se întâmplă cu cei din jurul tău! Trebuie să convingi şi păstrarea calmului şi o atitudine civilizată sunt cheia reuşitei tale. Anumite zambete cu subanteles si batai pe umar te ajuta sa tragi concluzia ca lucrurile incep sa mearga spre bine, la serviciu si in dragoste. Iarasi crezi ca poti sa salvezi omenirea cu intelepciunea ta, sau macar o oaie ratacita. Pozitia asta de salvator nu te prinde, însa. Mai bine fii tu, cel obişnuit, de toate zilele care este iubit de cei dragi şi preţuit de prieteni!

SCORPION Astăzi trebuie să-ţi stăpâneşti dorinţa de revanşă, alege cu grijă căile de atac şi momentele de agresivitate. Gândeşte-te de trei ori şi vorbeşte o dată. Urmează-ţi interesele prin iscusinţă! Poate că astăzi şi în perioada următoare poţi să faci o alianţă cu un Geamăn speculant şi tare în gură, sau cu un Capricorn dur şi rău. Sau cu orice altă fiară din zodiac, dar mare atenţie să nu fi înţepat sau muşcat în derularea procesului. Majoritatea sunt periculoase iar unele chiar veninoase, ştii acest lucru prea bine, Scorpionule! Ai o perioadă interesantă, vorba înţeleptului chinez, poţi profita de ea, dacă poţi!

SĂGETĂTOR A sosit momentul! Iar te găseşte nepregătit... Dar poate fi şi o tactică, o mutare vicleană din partea ta! Pari foarte competent, dacă rezolvi problemele fără să te forţezi prea mult! Totuşi, nu este o zi critică, ceea ce te fereşte parţial de extreme, de neplăceri. Stăpâneşte-ţi pornirile extravagante sau excesiv de vanitoase. Nu cheltui sub impulsul momentului. Întâlnirile sau activităţile sociale de dimineaţă îţi aduc un oarecare confort şi îţi motivează acţiunile ulterioare. Aspecte minore benefice te avantajeaza esential în lămurirea, în clarificarea, unei situaţii în cursul unei convorbiri la mobil.

CAPRICORN Astăzi ai intuiţie, îţi faci planuri bune şi câştigi timp, fie că eşti în vacanţă, fie la serviciu. Mai multe date şi semnale te fac încrezător în forţele proprii şi în viitorul favorabil! Poţi să te implici mai mult în viaţa celor mici, fie că este vorba de copii, fie de animăluţe. Aşa o să petreci momente plăcute care îţi umplu inima de veselie şi bunăvoinţă. De asemenea o zi favorabilă micilor deplasări. Atenţie la vremea schimbătoare, la soarele necruţător! Poţi să te duci la cumpărături, sigur, este o activitate plăcută, dar programează exact ceea ce vrei să achiziţionezi.

VĂRSĂTOR Trebuie să te înarmezi cu bunăvoinţă şi răbdare faţă de cei din jurul tău care întârzie şi nu au niciun chef de nimic. Căldura infernală este un motiv ca oricare altul! Nu te grăbi inutil! Evită discuţiile lungi şi fără rost, dar nu fi concis ca un automat care spune ora. Pildele, povestiorele, bancurile şi mai ales tăcerile cu subânţeles sunt mai grăitoare decît o mie de discursuri meşteşugite! Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Nu lua hotărâri când eşti iritat – mai bine lasă lucrurile să se rezolve singure...

PEŞTI Ceva se întâmplă în cer şi pe pământ. Totul se complică în viaţa ta, devine dificil, cel puţin aşa crezi tu. Nu stai bine cu moralul, oferă-ţi ceva plăcut, poate o îngheţată de ciocolată! Curios, nu poate fi chiar asa de rau! Astazi esti tare dragut cu toata lumea si primesti numai zimbete si laude. Fa provizii din starea asta de bine pentru viitor. Zilele incerte te avantajează. Cu toate că vrei să dedici a doua parte a zilei celor dragi şi apropiaţi, familiei şi prietenilor, gândurile tale sunt tot la afaceri, la birou. Fii liniştit, totul o să fie bine!