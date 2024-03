Horoscop Horoscopul lui Dom Profesor - 12 martie 2024. Națiunile Hopi și Navajo sunt dezorientate la schimbarea orei







Horoscopul lui Dom Profesor. Astăzi eşti greu de "citit", iar anturajul se pierde în presupuneri. La serviciu e o perioadă tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe cu două înţelesuri. Nimic foarte important, în aparenţă!

12 martie

Pe 12 martie s-au născut Liza Minnelli, Georges Delerue, Walter Schirra, Jack Kerouac, Kemal Atatürk, Constantin Chiriţă, George Nicolescu, Virgil Nemoianu.

Pe 12 martie sunt Sfinţii: Teofan, Grigorie Dialogul şi Simeon Noul Teolog.

”Evenimentul Zilei” din 12 martie 1930 – „omul care a înfrânt singur un imperiu”, Mahatma Gandhi, începe, pe jos, drumul de 300 de mile, acţiune care urma să devină un simbol politic puternic. „Mare păcat că astfel de oameni au fost împuşcaţi!” – declara, în anul 1961, cine altul, POTUS, John Fitzgerald Kennedy. Doi ani mai târziu avea să-i împărtăşească soarta lui Gandhi.

O studentă de la SNSPA, care dorește să ajungă mare jurnalistă mă întreabă cum pot să scriu în fiecare zi, în fiecare zi și să am permanent mii de vizualizări în 24 de ore, care este secretul, alegerea subiectelor, sursele de informare etc. Nu i-am răspuns pentru că nu știu răspunsul. Sursele mele de informare sunt personale, folosesc destul de rar agențiile de presă, sau netul.

De exemplu, la Paris îl am pe prietenul meu Pierre, cu care am fost coleg la ”Le Figaro”. Odată ”mușcat” de jurnalism, ești otrăvit toată viața, nu mai scapi și nici Pierre nu face excepție. La pensie fiind, o pensie omenească, nu ca a mea, face în continuare ”revista presei”, zilnic, și mă informează și pe mine de ce este mai gogonat. Apoi este curierul pe care îl primesc de la Bruxelles. Cum am ajuns să primesc curierul? Simplu, am intrat pe o listă. Cum se intră pe o listă? Simplu trebuie să ai pe cineva care te propune, un altul care te susține și un al treilea care să vegheze să nu fii tăiat de pe listă. Simplu, v-am spus!

În cele 54 de țări în care am fost am întâlnit 1.500 de persoane care contează. Diplomați, jurnaliști, oameni de afaceri, politicieni. Cu vreo 300 dintre ei am rămas în legătură, cu unii sunt prieten. Mai sunt în viață, acum, în prezent, vreo sută. Ei îmi transmit informații din zonele lor geografice, sau îi consult când am o nelămurire despre un subiect pe relația lor. Apoi o sursă bună de informații o constituie familia mea, împrăștiată în toată lumea. Nu scriu și nu o să scriu niciodată despre infractori, hoți și curve, nu am surse în mediul acela. Nici în politica românească. Am scris eu vreodată despre manele, ”vedete”, sau fotbal? Nu știu, nu scriu!

Știu că prin ceea ce scriu și ceea ce reprezint, stau în gâtul multora, ca un os de pește în gâtul mitocanului. Dar așa sunt eu, nu pot să scriu decât cum scriu și nu pot să-mi neg familia, și cei șapte ani de acasă, sunt stră-strănepotul Marelui Clucer Dimitire Ștefănescu și gata! Pentru mine familia, tradițiile, contează cel mai mult, după Dumnezeu și țară.

Vă povesteam că niște tovarăși, pe un forum, în iarna lui 2018, au hotărât că viața mea, nu este a mea. Că este, prea-prea. Alții mi-au furat pe bunicul Pascale și pe bunica Uța atribuindu-și Masa de Crăciun din anul 1937, devenită extrem de populară pe net. Ce să fac, prostimea nu are limită sau rușine, spune Daniel Barbu. Nu mă supăr, dar mă bucur că mi se confirmă hotărârea de a părăsi lumea asta proastă, urâtă, mincinoasă și hoață din București și poate și de aiurea, unde principalele valori sunt stupiditatea, egoismul feroce și banii, de a rămâne în locul acesta de lângă castrul roman ”Fulmen” și Rumi Dava, pe drumul invaziilor. Nu îmi fac iluzii că oamenii de pe aici ar fi mai buni, sau mai... oameni, dar am gard!

Pe de altă parte faptul că sunt furat, inclusiv de horoscop, arată că am lucruri de valoare: cinstea, responsabilitate, onorabilitatea, adevărul, credința, erudiția, o viață de excepție, amintiri extraordinare, pe care ceilalți nu le au și le râvnesc. Dar, nu mă supăr, le dau cu plăcere, măcar să aibă și ei valori, lucruri de calitate!

Terry Tang relatează despre nativi, probleme de rasă și etnie, inclusiv despre comunitățile din Asia-American și din Insulele Pacificului, pentru The Associated Press. Ea are sediul în Phoenix și a acoperit anterior știri de ultimă oră din Sud-Vestul SUA.

TUBA CITY, Arizona (AP) — Melissa Blackhair nu este dornică să dea ora înainte.

„Mi-e frică. Pur și simplu nu vreau să văd cât de mult trebuie să ne adaptăm la schimbarea orei”, a spus Blackhair în timp ce stătea în biroul ei de acasă din Tuba City din Navajo Nation, singura zonă din Arizona care urmează ora de vară. Cu soțul ei lucrând în timpul săptămânii în Phoenix, ceasurile lor vor fi diferite.

„Totul în casa noastră este setat la ora de vară. Este oarecum un inconvenient pentru că trebuie să-mi amintesc ce mașină este la lumina zilei și care este la ora standard”, a spus ea. „Soțul meu nu ne va schimba timpul în apartamentul nostru (din Phoenix).”

Cei care locuiesc în partea Arizona a Națiunii Navajo – cea mai mare rezervație de nativi americani din SUA – suportă calcule uluitoare în fiecare martie până în noiembrie.

Națiunea Navajo, care se întinde și în Utah și New Mexico, va reseta ceasurile pentru o oră mai târziu, în ciuda faptului că este situată între două teritorii care rămân la ora standard: restul Arizona și rezervația vecină Hopi.

Este creată o situație deosebit de unică în rezervația Hopi, care este fără ieșire la mare în cadrul Națiunii Navajo și rămâne la ora standard pe tot parcursul anului. O porțiune de US 160 în Tuba City este granița de facto între cele două rezervații și două fusuri orare.

Reva Hoover, manager de multă vreme al supermarketului Bashas de-a lungul US 160 din partea Navajo, spune că schimbarea orei va fi inevitabil haotică. În ciuda postării de mementouri în vestiar, angajații care locuiesc în ambele rezervații probabil vor ajunge cu întârziere.

Este posibil ca turiștii să nu fie conștienți. Oaspeții cazați la Moenkopi Legacy Inn & Suites din partea Hopi de peste drum și care intră în magazinul alimentar la ceea ce cred ei că este ora 20:30 ar avea la dispoziție doar 30 de minute pentru a face cumpărături înainte de a se închide, a spus Hoover.

„În realitate, probabil că ar fi mult mai ușor pentru toată lumea dacă am rămâne cu toții la aceiași oră. Dar o iau ca fiind unică”, a spus Hoover. „Unde mai poți spune asta? — Oh, ei sunt la o altă oră peste drum. ”

Deannethea Long, directorul general al hotelului, este de acord că reprezintă un punct de discuție interesant cu oaspeții. Hotelul, care este la ora standard, face lucruri precum să aibă câte un ceas de perete pentru fiecare fus orar, în hol.

„Avem notificări în cameră pentru a ști când magazinele se închid, în funcție de fusurile orare. O explicăm și la recepție. Poate deveni foarte confuz”, a spus Long.

Kimberly Humetewa locuiește în partea Hopi în Moenkopi, dar copiii ei merg la școală și la alte evenimente în partea Navajo. Schimbarea orei este grea pentru ei, a spus ea. Ei trebuie să se trezească mai devreme, iar ea trebuie să se oprească și să calculeze timpul local pentru aproape orice.

Majoritatea elementelor esențiale — oficiul poștal, magazinul alimentar, singurul spital din Tuba City — se află de cealaltă parte a autostrăzii, unde totul va fi la ora de vară.

„Din moment ce totul este pe această parte, toată lumea schimbă ora, spre deosebire de noi, în rezervația Hopi”, a spus Humetewa. „Este puțin greu, dar uneori reușim să facem față.”

Schimbarea orei pătrunde în viața de muncă și acasă a lui Blackhair. Ea sfătuiește adesea clienții să specifice pe anunțuri sau invitații ce fus orar îl recunoaște evenimentul. De asemenea, trebuie să se asigure că nu întârzie la întâlnirile medicale în Flagstaff, Arizona, care nu se află în rezervația niciunui trib.

Odată, a calculat greșit când să plece la meciul de fotbal al fiului ei din rezervația Hopi și a sosit când s-a terminat. Casa soacrei ei este la o jumătate de milă, dar la un fus orar distanță. Așadar, pentru lunile în care Blackhair se află la ora de vară, familia ei nu o vizitează mult ca să n-o deranjeze cu ora schimbată.

„Odată ce începem să ne uităm la ceasurile oamenilor, ne gândim într-un fel „OK, este ora 7, dar chiar este ora 8 la noi acasă seara”, a spus Blackhair, adăugând că familia nu continuă, în partea Hopi în nopțile de școală în timpul orelor de vară.

Deformarea timpului a alimentat, de asemenea, sentimente persistente de anti-socialitate de când Navajo și Hopi s-au închis în timpul pandemiei de coronavirus. Dacă un organizator al unui eveniment nu explică clar în ce fus orar are loc, Blackhair ar prefera să nu meargă.

„Încă de la pandemie, ne-am oarecum colapsat în noi înșine”, a spus Blackhair. „Este mult mai ușor să stai acasă.”

Legislatorii din Arizona au adoptat o legislație în 1968 care a consolidat ora standard după ce guvernul federal a încercat să facă din ora de vară norma la nivel național. Arizona a încercat să facă economii de vară anul precedent, dar oamenii de știință au contrazis premizele. Nu se face nicio economie, din contră. Locuitorii care trăiesc în căldura înăbușitoare de vară s-au plâns că trebuie să suporte o oră suplimentară de lumină solară. Arizona și Hawaii nu schimbă ceasurile.

În schimb, Consiliul Tribal Navajo - acum Consiliul Națiunii Navajo - a emis o rezoluție în martie a acelui an, proclamând că rezervarea va urma conducerea guvernului SUA. Rezoluția inițială notează că acest lucru ar evita confuzia chiar și în zonele din alte state. De asemenea, o altă oră de lumină în timpul verii „va fi de mare beneficiu pentru poporul Navajo”. Pupincuriștii guvernului, în limba navajo sună chiar poetic.

Adăugarea unui alt strat la fusurile orare alternative este un buzunar în capătul sudic al rezervației Hopi, care este Națiunea Navajo. Călătorind mai mult de 160 de mile (258 de kilometri) din nordul Arizonei prin orașul Tuba și dus-întors de la Hopi la Navajo, rezidenții și turiștii ar putea traversa fusurile orare de mai multe ori.

Configurația rezervațiilor se datorează, în parte, a ceea ce a fost o dispută de decenii pe pământ între triburi. La un moment dat, guvernul federal a impus o interdicție de construcție care a durat 50 de ani pe pământul pe care ambele triburi le revendicaseră ca fiind al lor.

Apropierea de Navajo și Hopi face dificil pentru cele două triburi să evite asocierea . Cu toate acestea, există un sentiment constant de David și Goliat între ei. În timp ce Navajo este cea mai mare rezervație de nativi americani din SUA - mai mare de 10 state din SUA - Hopi este mic, cu sate care sunt cele mai vechi, locuite continuu dintre toate cele 574 de triburi recunoscute federal.

Ca și magazinele alimentare, un trib poate oferi utilități de bază membrilor celuilalt.

Hopi Telecommunications are 1.200 de clienți de internet și telefon, inclusiv între 200 și 300 de Navajos. Poate fi frustrant pentru clienții Navajo la ora de vară să aștepte mai mult pentru a raporta o întrerupere, deoarece furnizorul nu este încă deschis, a declarat Carroll Onsae, președinte și director general.

În următoarele câteva luni, întâlnirile de afaceri se reduc întotdeauna la „timpul Hopi” sau „timpul Navajo”. Dar totul este tratat cu calm.

„O diferență de o oră nu este un inconvenient prea mare”, a spus Onsae.

Are prieteni Hopi, totuși, care lucrează la Navajo Nation și nu sunt prea pasionați de situație. O parte a anului, este aproape ca și cum sunt oricum forțați să practice ora de vară.

Rezidenți precum Blackhair ar sprijini Națiunea Navajo să elimine ora de vară. Ea spune că a auzit zvonuri despre această posibilitate în urmă cu câțiva ani și că a fost dezamăgită că nimic nu s-a materializat.

„Chiar nu simțim că se realizează ceva dacă trebuie să avanseze cu o oră”, a spus Blackhair. „Este ca și cum ai trece de la liniile telefonice fixe la telefoanele mobile. Acea avansare trebuia să se întâmple. Trăim într-o epocă în care renunțarea la schimbarea orei trebuie doar să se întâmple.”

Spuneam, mai demult că schimbarea orei este o imbecilitate mai mare decât pantofii cu vârful ascuțit. De cinci ani de zile eu nu am schimbat ora, respect ora legală, a fusului orar, ora cinstită și naturală. Îmi este foarte ușor acest lucru și mă simt foarte bine, pentru că în pustnicia mea nu interacționez aproape cu nimeni iar ora de publicare a materialelor poate fi respectată, în loc să fie 09:30 devine 10:30, ora mea. Ora este o convenție, dar nu trebuie să fii așa de imbecil ca să ignorezi ciclurile naturale ale vieții, stabilite și prin fusurile orare.

Sigur că mâine este o altă zi, ce ar fi să stabilim că trecem la zilele de vară, una se consideră, alta nu? Așa am face foarte multă economie…

Cu toate acestea, există o certitudine absolută, speranța permanentă că mâine este o șansă bună, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ profesor – 12 martie 2024

BERBEC Astăzi te afli într-un nou echilibru moral şi fizic. Eşti înclinat să-ţi schimbi unele opinii sau puncte de vedere. Poţi fi uimit de rezultate! Configuraţia astrologică te avantajează. Problemele şi necazurile, posibile, de astăzi sunt generate chiar de Berbecii cei tari în coarne şi sunt de natura şi din cauza grabei şi încăpăţânării tradiţionale a nativilor din zodia în chestiune! Oricum comunicarea este avantajată, aşa că poţi să te propteşti în faţa biroului şefului şi să-i ceri o mărire de salariu. Sau să-i spui cât îi mulţumeşti pentru îndrumările date. Probabil o să alegi a doua variantă. Nu uita că duşmanul tău este ”timpul probabil”. Nu sta în curent şi nu zăbovi peste măsură în spaţii largi, în aer liber.

TAUR Dimineaţa dă curs şi rezolvă problemele urgente, minore. Dacă depinde de tine, amână tot ceea ce este important şi mai ales dacă este în legătură cu planurile tale de viitor. Seară plăcută! Nu amâna şi nu lăsa lucrurile să se rezolve de la sine. Nu se rezolvă! Acordă mai mult timp şi fă eforturi diplomatice ca să placi anturajului. Drumul spre parvenirea socială este pavat cu bunăvoinţă, bunăvoinţă pe care trebuie s-o obţii! Mici sau mai mari probleme cu sănătatea în special din cauza frigului şi a umezelii.

Atenţie, mai ales la gât, parte anatomică de natura zodiei. În special pentru nativii din a doua jumătate a zodiei: uită-tă bine la ce cumperi şi cât costă, nu ai credit nelimitat. Dorinţa de schimbare şi marea plictiseală cotidiană te face să cheltuieşti prea mult. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Pe seară parcă ai dori o discuţie plăcută, poate un film, poate o ieşire la un club de dans. De ce, nu?

GEMENI Conjunctura îţi este favorabilă, în special în ceea ce priveşte noile idei, noile proiecte, noile căi de urmat. Trebuie doar să îndrăzneşti, să vrei să reuşeşti şi să nu te laşi doborât! Pentru tine familia este mereu importantă, trecutul te sprijină şi te motivează. Eşti mare amator de istorie şi de istorii. Este vremea muzeelor şi a volumelor prăfuite, a anticariatelor şi a descoperirilor. Pentru că aceste locuri conţin valori verificate şi în această lume nesigură zodia ta are nevoie de repere sigure, solide.

Lasă totul în urma ta, începe să trăieşti cu adevărat şi transformă-ţi pasiunea în profesie. Pentru că tu nu poţi să faci ceva dacă nu-ţi place cu adevărat. Nevoia imperioasă de a fi în armonie cu anturajul, cu mediul, cu lumea, te conduce către concluzia că totul are o legătură... legătură care eşti chiar tu!

RAC Trebuie să pui capăt şantajului sentimental la care eşti supus. Ţine la distanţă pe cei care vor să intre cu orice preţ în sufletul tău. Cu blândeţe şi armonie, aşa cum te pricepi mai bine! Astăzi nu trebuie să cheltuieşti nimic. Pagubă curată! Mai bine aruncă cu banii pe fereastră sau taie cardul cu foarfeca, este acelaşi lucru. Totuşi, viaţa pare frumoasă.

Nu se întâmplă nimic, deci nu se întâmplă nimic rău! Normalitatea este uneori plată. De astăzi, dacă cauţi un nou prieten sau o nouă legătură sentimentală, trebuie să insişti. Nu că ar fi o ofertă grozavă, mergem spre o nouă recesiune emoţională, sau nu am ieşit din cea veche, dar un procent dintre Raci pot să aibă noroc. Şi norocul nu are reguli sau mod de întrebuinţare. Ai noroc şi gata!

LEU Eşti pe cale să începi o nouă etapă, un nou proiect şi ai foarte multe îndoieli, ceea ce te face suspicios. E greu să te concentrezi şi e şi mai greu să faci concesii, cel puţin astăzi! Leii au un supărător obicei de a avea grupa sanguină „0” cea a vânătorilor, sau a mâncătorilor de carne. Normal! Cel puţin un procent mare din zodie, pentru că statisticile se contrazic. Toxinele conţinute de carne trebuie eliminate rapid. De acea astăzi, în special, sunt necesare unele diuretice, gen ceaiuri, sucuri naturale si vitamine, pentru ca organismul tau se lupta pierderea de energie. Nu uita că sănătatea este bunul cel mai de preţ şi că nici o avere nu ţi-o poate da înapoi. Scuze pentru vegetarieni şi vegani, dar şi ei au nevoie de o detoxifiere că doar nu sunt îngeri!

FECIOARĂ Faci mari eforturi ca să păstrezi un climat civilizat, politicos, la serviciu dar şi acasă. Eşti foarte nervos şi tensionat şi nu găseşti motivul. Poate fi de vină magia primăverii? De mai multă vreme doreai un grad mai mare de libertate materială pe care stelele te sprijina să-l obţii prin hărnicie şi cu puţin noroc. Poate este vorba de un câştig neaşteptat, poate o bursă în străinătate, poate un al doilea serviciu, ceea ce pe vremurile astea grele este un prilej de bucurie.

Totuşi, Luna afectată te descureajează să faci tratamente medicale, operaţii sau chiar să faci o injecţie. Pur şi simplu astăzi îţi este frică! Totuşi, aminteşte-ţi că nu suntem în Evul Mediu sau în Egiptul Antic, acum acele sunt mult mai subţiri, şi stăpâneşte-ţi teama viscerală şi fără motiv. Zâmbeşte, chiar dacă vine cu seringa să te înţepe!

BALANŢĂ Aparenţele nu înşeală întotdeauna! Azi poţi să te bazezi pe prima impresie, pe intuiţie, în dauna logicii. Lumea nu este logică şi iubirea cu atât mai puţin. Trebuie să te bucuri de ce ai! Timpul rezolvă toate neplăcerile. Astăzi nu trebuie să insişti prea mult. Dacă vezi că nu merge, schimbă tactica, sau retrage-te. Nu lăsa lucrurile să ajungă până acolo încât să primeşti un refuz ferm. Amână ca să câştigi mai târziu. Pentru Balanţele născute în prima jumătate a zodiei ziua este foarte schimbătoare.

Adică, când te crezi mare şi tare, când îţi plângi de milă pe umărul cui apuci. Ai nevoie de sprijin şi din parte anturajului, a colegilor şi a familiei. Astăzi realizezi că intri în criză de timp şi nici banii nu îţi ajung pentru proiectele tale. Cei născuţi în a doua parte a zodiei au o oportunitate. O informaţie de la nişte prieteni, sau din presă te pune pe pista cea bună.

SCORPION Ai veşti bune, azi, care te fac să priveşti viitorul cu optimism. Planurile tale, interesele tale personale, se pot derula cu succes în continuare. Vei avea caştig de cauză daca vei adauga şi un zâmbet şi formula: te rog frumos! Cosmosul te informează că planurile pe care le-ai făcut şi le urmăreşti de ceva timp, încep să se materializeze. Încet-încet ca un copil care învaţă să meargă te vei pune pe picioarele proprii în afacerea pe care o ai în gând. Încerci sentimente complexe şi nu este vorba doar de iubire şi pasiune.

Nu se ştie de ce, poate din cauze obscure ale conjuncturii astrale, sau pur şi simplu pentru că simţi acest lucru. Ei bine, învăţătura devine din nou importantă pentru tine. Fie că este vorba despre o limbă străină, sau un club de dans. Destinul te împinge să înveţi ceva nou. Dă-i curs, pentru că soarta ta este formată din deciziile tale, să înveţi ceva nou, niciodată nu a fost rău.

SĂGETĂTOR Astăzi, unii dintre cei din jur, cei dragi, pretind că eşti zgârcit, că nu eşti generos cu sentimentele, dar tu eşti doar prudent. Pentru că cine s-a fript odată cu ciorba, suflă şi-n iaurt! Adică ai o zi amuzantă cu cu intrigi, comploturi şi lovituri de teatru, surprize şi ambuscade. Atenţie mare ce rol vrei sa joci! După profilul zodiacal ar trebui să iei rolul doctorului. Nu, nu al doctorului House, acela este prea dur pentru nevoia de armonie, libertate şi spaţii largi - care te caracterizează. O zi bună şi productivă pentru centaurul sentimental din tine. Iţi prieşte orice discuţie la o cafea sau la un ceai şi faci planuri pentru viitor. Prietenii te ajuta astăzi chiar fără să-i baţi la cap. Trebuie doar să le ceri nimicuri, sevicii care nu îi costă bani!

CAPRICORN Pe teren, cu realism, la faţa locului poţi să iei deciziile corecte. Ai probleme personale şi de familie şi simţi nevoia să le analizezi. Îţi trebuie un sfat bun, o perspectivă obiectivă. Conjunctura de azi îţi amplifică intuiţia, dar şi prilejuieşte nişte oferte tentante în domeniul activităţii tale. Evită împrumuturile de bani. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, scurte călătorii. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru ca să eviţi o decepţie provocată de defecte de comunicare.

Pentru Capricornii născuţi în al doilea decan al zodiei pronosticul este favorabil, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus. Nu-ţi face griji, viitorul îţi este favorabil. Pentru nativii născuţi în ultimul decan: în această perioadă poţi să intâlneşti o persoană deosebită şi astfel de întâlniri îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

VĂRSĂTOR Se pare că se vorbeşte despre tine! Dar, din fericire, în registrul pozitiv. Limitează-te la activităţile de rutină. Astăzi nu trebuie să întreprinzi nimic important, dar evită graba! Astrele favorizează cât de cât pe nativii din primul decan al zodiei. Dacă eşti născut în al doilea decan al zodiei nu trebuie să aştepţi nimic bun din partea celorlalţi, astăzi trebuie să te descurci singur. Al treilea decan are mici sau mai mari probleme cu sănătatea, în special din cauza vremii capricioase, mai ales în Nord.

Atenţie la cumpărături, la termenul de valabilitate. Stelele spun c-ar fi bine să iei ceva vitamine cu minerale ca să compensezi rigorile vremii şi ale vremurilor. În general se mai face lumină şi pe strada ta şi ai sentimentul că, în fine, zările îţi sunt deschise şi că până la urmă viaţa, aşa cum este ea, este plină de farmec.

PEŞTI Astăzi eşti greu de "citit", iar anturajul se pierde în presupuneri. La serviciu e o perioadă tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe cu două înţelesuri. Nimic foarte important, în aparenţă! Dar, ai oarece probleme de rezolvat, la serviciu sau la locul tău de activitate. Abordarea sistematica a situatiei iti furnizeaza datele necesare rezolvarii ei. O zi indicată pentru studiu şi activitate laborioasă. Intelectul este bine aspectat, astăzi cel puţin. Aşa încât poţi să te implici în lucruri mai importante care necesită o anumită fineţe a gândirii.

A doua parte a zilei este favorabilă vizitelor, prieteniilor, corespondenţei, plimbărilor prin supermarketuri. Pentru cei născuţi în ultimul decan al zodiei configuraţia generală a horoscopului arată o zi favorabilă: câştiguri neaşteptate şi favoruri din partea sexului opus. O veste bună care te face să fii mulţumit, pentru că ţi-a confirmat intuiţia.