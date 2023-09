Rectorul SNSPA, previziuni sumbre pentru AUR: Nu crește, ci se topește

AUR poate fi o frână în calea dezvoltării României, dacă va căpăta forță în Parlament, după alegerile din 2024. Este concluzia la care a ajuns rectorul SNSPA, Remus Pricopie. Profesorul universitar a realizat o analiză politică pe tema evoluției formațiunii lui George Simion. În spațiul public, reprezentanții AUR sunt întâmpinați cu ostilitate din cauza asocierii cu Vladimir Putin. Remus Pricopie dă ca exemplu evenimente politice din trecutul recent la care au fost prezenți și oamenii lui George Simion – Țebea, Bârlad, Ploieṣti, Iaṣi.

Rectorul SNSPA face referire la sentimentele antirusești ale românilor care nu au avut încredere niciodată în bunacredință a vecinului de la răsărit. De 200 de ani, românii au de suferit din cauza agresiunilor rusești. Teritorii românești au fost ocupate de armatele Moscovei, iar Rusia a confiscat, contrar tuturor uzanțelor, și tezaurul de la București care i-a fost trimis pentru a fi pus la adăpost.

Peste toate acestea se adaugă milioane de victime ale jafurilor, deportărilor, persecuțiilor, agresiunilor fizice, omorurilor, mai nou, a provocărilor la granițele ṭării cu drone și alte formule de intimidare.

„Prin urmare, este evident că noua încercare a Rusiei de a «călca» la Bucureṣti – pentru a 13-a oară –, de data aceasta prin intermediul partidului («acoperit») al lui Putin, numit cinic AUR, nu are cum să fie una de succes, în pofida mecanismelor de propagandă, turate la putere maximă. Românii au maturitatea democratică necesară să nu voteze, în 2024, această pseudo-formațiune politică, așa cum speră «politicianul» de factură legionară George Simion, președintele AUR”, a mai arătat Remus Pricopie.

AUR poate fi o frână în dezvoltarea României. În opinia sa, ascensiunea lui George Simion, pe scena politică, nu poate avea succes la viitoarele alegeri. Remus Pricopie își argumentează punctul de vedere arătând că majoritatea sondajelor de opinie arată că românii au un puternic sentiment anti-rusesc. Încrederea românilor în Rusia și în ofertele acesteia este sub 9%. Rectorul SNSPA avansează un procent și mai scăzut, în contextul răzbiului din Ucraina, 4%.

Un alt argument adus de rector, în favoarea ipotezei sale, este cel legat de lipsa structurilor din teritoriu. Remus Pricopie arată că AUR nu are o structură clară de putere. Nu există organizații, o ierarhie care să ajungă până la cetățenii de la nivelul cel mai de jos, la comune sau sate. Nimeni nu știe, spune Pricopie, cu ce s-a ocupat George Simion. De unde a apărut și în ce domeniu a excelat ca profesionist. Or, crede el, e greu de crezut că românii vor vota, în 2024, un partid „nălucă”.

În acest context, Remus Pricopie arată că există lucruri neclare în legătură cu sursele de finanțare ale Partidului AUR. El face referire la controlul derulat de AEP în ceea ce privește cheltuirea subvențiilor primite de AUR. Totodată, în analiza pe care o face, rectorul SNSPA este de părere că această investigație ar trebui extinsă și de alte instituții de control ale statului.

El nu exclude ca partidul lui George Simion să fie finanțat cu fonduri de la Moscova. În acest sens, Remus Pricopie face referire la o informație, apărută în spațiul public american, conform căreia Rusia a finanțat candidați politici din 20 de state occidentale.

Rectorul SNSPA a concluzionat arătând că nu crede într-o victorie a AUR la viitoarele alegeri. Însă un scor de 18 – 20%, obținut de formațiunea lui George Simion ar putea duce la probleme în dezvoltarea României. El avertizează că un AUR puternic, după 2024, ar însemna revenirea la practicile legionare din perioada interbelică. Este vorba despre instigare la violență, abordări radicale, antisemitism și xenofobie. Or în aceste condiții, AUR poate fi o frână în dezvoltarea României.

„Pentru că, deși nu cred în șansele AUR de a câștiga alegerile în România, acest partid, lăsat să prindă rădăcini, poate afecta serios parcursul democratic al României. După trei decenii în care am încercat – și am reușit – să aducem țara înapoi în Europa civilizată și să fim sub protecția NATO, un AUR de 18 – 20% în Parlamentul României, după 2024, ar putea să reprezinte o frână a dezvoltării. Cu circ, urlete, instigare la violență, abordări radicale, antisemitism și xenofobie, adică prin readucerea în politica românească a practicilor legionare, nu avem cum să fim optimiști pentru viitor, a avertizat Remus Pricopie.