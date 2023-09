Alegerile prezidențiale din 2024. Ponta, răspuns tranșant despre candidatura sa

Victor Ponta a comentat problemele pe care România le are cu deficitul bugetar. El a pus accent pe modul în care Executivul ar putea atrage fonduri europene prin îmbunătățirea relațiilor internaționale cu alte ţări.

Ponta afirmă că, în opinia sa, Guvernul României se confruntă cu multiple probleme pe care le abordează sistematic.

O problemă majoră o reprezintă deficitul și acumularea datoriei de 100 de miliarde de euro într-un interval scurt de timp. Menționează că, indiferent de statutul său, fie ca consilier sau nu, Ceaușescu a lăsat țara fără datorii și a fost executat pentru acest lucru.

În decursul a 30 de ani, până la mandatul lui Orban, guvernele, indiferent de performanța lor, au acumulat o datorie de aproximativ 50 de miliarde.

Totuși, de la preluarea guvernării de către Orban, aceasta a crescut cu încă 100 de miliarde.

Când i s-a adresat întrebarea despre ce reprezintă, din perspectivă politică, funcția de consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu, Ponta a răspuns că depinde de cât timp dorește premierul. Sau de cât timp își dorește el, fiind o înțelegere mutuală, ca să se exprime astfel.

„În al doilea rând, eu am perioada în care am fost premier și în care am făcut câteva lucruri bune și multe lucrurile. Ideea că Guvernul României trebuie să aibă o politică economică internațională, adică să-și urmărească interesele pe plan internațional am pus-o și în practică.

Am avut foarte multe vizite economice, am semnat acorduri, am adus investiții importante. Vorbesc de investiții din America, din Germania, din toată lumea. După mine, dl. Ciolacu este al 9-lea premier, vă dați seama, în 8 ani de zile. Uite România n-a dat faliment săraca cu nouă premier în 9 ani. Da, e prima dată de la mine când dl. Ciolacu e și șef de partid și e chiar premier”.