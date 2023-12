Horoscopul lui Dom’ Profesor – 12 decembrie 2023. Marele Șef Avrol Looking Horse: Opriți nebunia distrugătoare!

12 decembrie

Pe 12 decembrie s-au născut Frank Sinatra, Edward G. Robinson, Dionne Warwick, Emerson Fittipaldi, Connie Francis, Iolanda Balaş, Iosefini, Viorel Mărginean.

Tradiţional, în calendarul creștin-ortodox este Sf. Spiridon, făcătorul de minuni. Sânmicoară.

”Sfântul prin tradiţie făcător de minuni, Spiridon, este protectorul ciubotarilor, al cizmarilor (şi prin extensie al tuturor lucrătorilor în piele). Este respectat şi de femei, pentru a nu face o ”minune” în sens negativ, ”schimbând lucrurile lor, din bune, în rele”! Uneori este considerat unul dintre Filipi, Lupul Şchiop”. Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 527.

Sf. Spiridon se ţine, pentru că el face multe minuni şi bune şi rele. (Speranţia)

Ei bine, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, Sf. Spiridon provine din Cipru, s-a născut în a doua jumătate a secolului al III-lea, unii spun pe la 270 iar numele lui însemna în greaca de pe atunci „coş, sau coşuleţ împletit„.

Ciudat acest lucru, dar numai pentru cine nu cunoaşte. Există un vechi proverb elen din părţile Ciprului care într-o traducere aproximativă ar suna cam aşa: „eşti înţelept şi iscusit de potriveşti lucrurile cum se împleteşte un coş de răchită!” Bun, ca întotdeauna prostimea are altă explicație, foarte materialistă. Se referă la căciulița Sfântului care este foarte modernă, dar atunci semăna cu un coș împletit. De gustibus…

Este un Sfânt Părinte, participant la Primul consiliu ecumenic şi cel mai important, de la Niceea, din 325. S-a ilustrat acolo, la Niceea, prin contribuţii deosebite la stabilirea canonului creștin, astfel ca să fie compatibil cu imperialii romani. A trăit mult, unii spun până, sau mai mult, de 80 de ani.

Dar legenda spune că Domnul Dumnezeu l-a sortit pe Sf. Spiridon cu darul de a face minuni şi după săvârşirea din această viaţă.

Este singurul sfânt din creştinătate, care, la rugăciunile creştinilor, îşi părăseşte racla şi se oboseşte alergând cât îl ţin puterile să ajute oamenii. De aceea îmbrăcăminte sfântului se ponoseşte iar condurii, pantofii de mătase se tocesc şi uneori sunt plini de noroi şi de iarbă lipită pe ei.

Racla de argint a Sf. Spiridon se află astăzi la Catedrala din Corfu, iar astăzi, de fapt, în fiecare 12 decembrie, din toți anii, părinţii slujitori de acolo schimbă îmbrăcăminte ponosită şi pantofii tociţi, uneori chiar rupţi, ai Sf. Spiridon. Îmbrăcămintea veche este dăruită, cu dragoste creştină, unor parohii sau mânăstiri din Grecia sau din străinătate, din lumea ortodoxă.

Acum mii de ani, în această perioadă a anului, druizii, preoţii religiei naturale europene, făceau ”minuni”. Cel mai adesea, scamatorii şi iluzionism. Iosefini, iluzionistul de geniu, a fost născut în această zi. O fi întâmplător, eu cred că nu! Dar unul dintre ei, Alesul, adică Merlin, chiar făcea minuni!

Merlin, pentru cine nu ştie, este un titlu, nu un nume. Noaptea era lungă şi druizii îşi arătau puterea magică pe care o foloseau ca să aducă Soarele înapoi. Mici reprezentaţii de cabarat, sau de circ, spre mulţumirea şi veselia sătenilor. Noaptea era lungă şi lupii aproape. Este bine să fii prieten cu şeful lor, nu?! Din nou, iarăşi, mereu, Lupul Şchiop!

Despre lupi și mitologia lor am găsit surse neașteptate peste ocean, la nativi, pieile roșii, primii locuitori și stăpânii de drept ai Americii, conform cu dreptul popoarelor. Și ei se credeau lupi, ca să vezi! Trebuia să-mi dau seama, după filmul ”Dansând cu lupii” al lui Kevin Costner.

Când am fost în State am vizitat ce a mai rămas din marea națiune navajo, muzeul și rezervația, și am rămas prieten cu Robert Starry Night, medicine man și producător de dreamcatcher-uri. Am un dreamcatcher făcut de el, i-a luat 40 de zile, care mă apără de coșmaruri.

Robert nu este comunicativ, nu am primit decât trei email-uri de la el, în mulți ani de zile. Așa că m-am mirat mult când am văzut, în stufoasa mea corespondență, sute de emailuri zilnic, numele lui.

Marele Șef Arvol Looking Horse, păstrătorul The Sacred White Buffalo Calf Pipe Bundle and its Teachings dă lumii un avertisment

Îmi transmite un mesaj urgent, un avertisment către lume al Marelui Șef Arvol Looking Horse al națiunilor Lakota, Dakota și Nakota. Repetă mesajul de acum șapte ani, cu unele adăugiri, șapte ani este o perioadă sacră la nativi. L-am citit cu atenție, este lung, dar am rămas impresionat peste poate. Câtă înțelepciune, câtă înțelegere a lumii și a problemelor ei! Aș putea compara mesajul Marelui Șef Arvol cu cel al lui Dalai Lama, mult peste Mesajul de Sf Paști al Papei.

Am fost avertizați de profeții vechi despre timpurile teribile de astăzi, dar ni s-a dat și un mesaj vital, o soluție pentru ele – spune Marele Șef Avrol Looking Horse. Și continuă:

Trebuie să recunoaștem importanța Locurilor Sacre și să le protejăm, este primul pas în rezolvarea problemelor. De la vârsta de 12 ani de când am primit ”The Sacred White Buffalo Calf Pipe Bundle and its Teachings” am realizat importanța locurilor sfinte de pe Pământ. Poporul nostru, dar și toate popoarele de pe glob au jurat să-și apere locurile sfinte. De multe ori nu au reușit, a contat dreptul celui mai puternic, mai bine înarmat, mai viclean, nu a contat dreptul popoarelor.

Uitați-vă în jur! Mama noastră, Terra, este bolnavă, suntem pe pragul autodistrugerii. Unde o să mai trăiască copiii copiilor noștri? Pe Marte?

Strămoșii noștri au avut un loc sfânt, Sacred Black Hills din Dakota de Sud. Inima a tot ceea ce este, așa se numește locul în limba dakota. Din spațiu, locul se poate vedea de forma unei inimi, care pulsează în ritmul anotimpurilor. Populația Diné a protejat Big Montain, pe care îl numea ficatul Pământului. Aborigenii din Australia și Noua Zeelanda spuneau că Marele Recif de Corali sunt rinichii Terrei, purifică sângele Pământului. Locuitorii marilor păduri spun că acolo sunt plămânii Pământului.

Națiunea Gwich’ din Alaska se confruntă cu forări ilegale în rezervația Arctic National Wildlife Refuge, chiar acolo unde ei pretind că este locul de unde a început viața. Distrugerea rezervațiilor naturale și a animalelor pune capăt și unor națiuni, pentru că nu se înțelege nimic despre principiul echilibrului vieții.

Sunt multe locuri sacre pe Pământ și sunt în strânsă legătură cu viitorul comunității globale. Protejeați-le! Sunt locuri sacre în Tibet, Peru, la Stonehenge în Marea Britanie, în Egipt, Africa de Sud, pe fundul Atlanticului, Insula Paștelui, în RUMANIA (sublinierea mea, grafica Marelui Șef), în China și India, dar și în multe alte locuri.

Suntem singura specie care distruge Terra, continuă Marele Șef. Mii de explozii atomice, otrăvirea cu chimicale a Pământului, monstruozitatea organismelor mutate genetic, radiația nevăzută a telecomunicațiilor mobile, otrăvirea industrială a apei cu metale grele, radioactivitatea centralelor nucleare și a reziduurilor lor, poluarea continuă, în creștere, a aerului și a apei, etc etc. Profețiile spuneau că intoxicarea continuă a apei, a alimentelor și a pământului ne deformază modul de gândire. Și că apa de băut va fi de vânzare. Așa este, trăim profeția!

Războaiele și marea amenințare cu un ultim război mondial care va distruge civilizația, ne îmbolnăvește spiritul, ne paralizează psihicul. O nebunie periculoasă bântuie prin mințile conducătorilor acestei lumi. Ei cred că un război total, distrugerea altor state, poate aduce pacea. Când s-a mai întâmplat, în istorie? Imperiul roman a obținut pacea? Imperiul inca, sau al aztecilor, a obținut pacea? Dar imperiul persan, turcesc, mongol? Marii colonialiști, Franța, Spania, țaratul rusesc, Imperiul Austro-ungar? Cenușe și praf…

Viziunea mea este a popoarelor de pe Terra, fără deosebire, toți cei care cred în Marele Spirit, Creatorul a tot ceea ce este, Dumnezeu. Vouă mă adresez. Opriți nebunia distrugătoare!

Trebuie să recunoașteți că Marele Șef Avrol Looking Horse al națiunilor Lakota, Dakota și Nakota, păstrătorul The Sacred White Buffalo Calf Pipe Bundle and its Teachings, are clasă de mare conducător de popoare. Mesajul, avertismentul lui, este lung și aproape poetic. Dar, privirea ageră, ca de vultur, a ochilor lui căprui v-ar fi obsedat mult timp, așa mi s-a întâmplat mie.

Fiind ziua în care îl pomenim pe Edward G. Robinson – marele actor american a fost un evreu născut în București, foarte popular publicului mondial în Epoca de Aur a filmului. O personalitate fascinantă, implicată politic, mare filantrop și suporter al tinerelor talente, a jucat în aproape 200 de filme. Cred că o să-l revăd în ”Tampico” sau ”Little Caesar”, să văd pe care film îl găsesc mai întîi.

Tot pe 12 decembrie, dar acum 70 de ani, în anul 1953, a apărut în State primul număr al revistei Playboy – sursă Stars and Stripes. Costa 50 de cenți și o avea pe copertă, pe cine alta, decât pe Marilyn Monroe. În prezent acest prim număr, în condiție bună, este cotat în jur de o mie de dolari.

Dar tot mă urmărește privirea Marelui Șef Avrol Looking Horse, nu știu ce înseamnă asta, o să mă gândesc, am timp, poate și visez ceva, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 12 decembrie 2023

BERBEC Astăzi, mai toată ziua, ţi se dă dreptate, la muncă, sau acasă. Tragi concluzia că nu ai pierdut timpul degeaba în viața asta și că experiența contează, dacă că eşti ascultat şi apreciat! Comunică cu prietenii. Veşti bune şi programe de distracţie. Ţine-ţi cunoştiinţele (mai ales cele feminine) strict la distanţa potrivită, nu încuraja efuziunile sentimentale şi micile confesiunile mincinoase. Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi. Propria inteligenţă şi intuiţia pot rezolva situaţia.

TAUR Dacă depinde de tine, amână orice hotărâre importantă, mai ales dacă este în legătură cu planurile tale de vacanţă de Crăciun și Anul Nou. Dă curs şi rezolvă problemele urgente, minore. Astăzi este ziua în care stelele te avantajează să termini proiecte sau acţiuni care au fost amânate, reprogramate sau întârziate. Sau, cel puţin să faci paşi esenţiali către finalizarea proiectelor. Nu lăsă pe mâine cînd poţi să laşi pe poimâine, dar la un moment dat lucrurile se aglomerează şi intri în criză de timp, ceea ce îţi este specific.

GEMENI Conjunctura indică folosirea iscusită a unor veşti sau informaţii, specialitatea ta zodiacală! Atenţie la presă şi la net, poţi avea unele date de excepţie. Nu le ignora, nu le pierde! Dimineaţa trebuie să te ocupi de problemele altora. Totuşi, ai o informaţie pe care o aşteptai de mai mult timp şi care te avantajează. Seară plăcută, poate la un film nou, poate la un spectacol. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil.

RAC Trebuie să împarţi ziua în două: la serviciu, la şcoală, unde activezi, să vorbeşti mai mult şi să lămureşti lucrurile, acasă să asculţi mai mult şi să fii de acord cu ceea ce ţi se propune! Perioada iti este favorabilă, in general. Ziua de astăzi face să-ti crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp.

LEU Ai unele probleme personale – simţi că trebuie să discuţi cu cineva. Îţi trebuie un sfat bun, o perspectivă obiectivă asupra problemei. Cu siguranță poţi găsi persoana, între cei dragi! Ai un program aglomerat, cu multe de făcut, dar astazi este bine sa vorbeşti mult fără să spui mare lucru şi să nu iei decizii importante. Te pricepi… când vrei! Nu-ţi lipseşte ambiţia şi energia, dar în conjunctura actuală, astrală şi de la locul de muncă, nu-ţi foloseşte la nimic, singura cale de urmat este „politica struţului”.

FECIOARĂ Astăzi, marți, trei ceasuri rele, nu ai şanse foarte mari, dar mâine e o nouă zi în care poţi avea mai mult noroc. Însă, o parte dintre nativi pot avea noroc, cel puţin statistic vorbind. Vezi-ţi de treburile tale, de familia ta, de programul tău şi gândeşte bine, pozitiv. Binele la bine trage! Sfera comunicării este afectată dar şi evenimentele şi emoţiile în sensul întârzierii şi a estompării lor, mai ales in sfera personala, a propriilor interese.

BALANŢĂ Configuraţia astrologică îţi este favorabilă, în special în ceea ce priveşte noile idei, noile proiecte, noile căi de urmat. Trebuie doar să îndrăzneşti, norocul ajută pe cei curajoşi! Nu te da mare în probleme pe care nu le ştii, cu toate că talentul Balanţelor este să se dea mare ca să placă şi să obţină armonia de care are atâta nevoie. Ai prostul obicei să „abureşti” oamenii adică să vorbeşti pe lângă subiect. Dacă eşti politician este normal, dar ce te faci dacă eşti un om care contează, de la care se aşteaptă cinste şi responsabilitate, un muncitor, un salariat?

SCORPION Lasă „înţepăturile” şi laudă-i pe cei din jur, dacă merită, concentrează-te cu entuziasm şi optimism pe ceea ce ai de făcut. Domeniul sentimental este astăzi bine aspectat de conjunctură. Ori problema cu care te confrunţi astăzi este foarte complexă, ori, din cauza oboselii, nu te poţi concentra. Şi într-un caz şi în celălat nu aştepta să intri în criză de timp, cere ajutor. Cu toate ca vremea si vremurile te influenţează negativ şi treci printr-o perioadă mediocră, fă în aşa fel ca să nu fie vizibil pentru anturaj.

SĂGETĂTOR Astăzi persoanele născute în semne de foc şi aer îţi sunt binevoitoare şi te ajută, în special alţi Săgetători şi Gemenii, dar este bine să eviţi pe cei născuţi sub semne de apă şi pământ. Astăzi dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Aproape nimic nu te poate întrista sau perturba. Mergi înainte pe drumul tău însorit, fără să-ţi pese foarte mult de ceea ce se întâmplă în jur. Atitudinea ta este pragmatică şi utopică în acelaşi timp, performanţă rară şi notabilă, însă poţi să ratezi cu uşurinţă câteva ocazii, fii mai atent!

CAPRICORN Dimineaţa este mai aglomerată, densă, dar seara pare relaxantă şi distractivă. Ai nevoie de ajutor, dar nu vrei să te încarci cu obligaţii. Şi aşa este bine, ştie dreapta, ce face stânga! Ai o mare dorinţă de a dărui şi chiar faci mici cadouri, aşa, fără motiv, sau din simplul motiv că aşa vrei tu. Nu fă confidenţe despre viaţa ta personală, despre proiectele tale de viitor, mai ales la serviciu sau la muncă, sau unde activezi. Nu uita că ceea ce este important pentru tine este să placi celor din jur! Sigur, în primul rând este siguranţa financiară proprie.

VĂRSĂTOR Iscusința ta nativă o poţi folosi astăzi pentru organizarea vieţii de familie, de cuplu, acest domeniu fiind favorizat de conjunctură. Stabileşte programul de Crăciun şi obţine consensul. Ai grijă, norocul este înşelător! Este cazul să nu mai fii aşa de încordat şi de tensionat. Relaxeaza-te şi încercă să nu mai porţi de grijă altora, mai ales că, până la urmă, mai mult îi încurci decât îi ajuti. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. Străluceşti într-un grup, sau te bucuri de un eveniment social deosebit. Poate un spectacol, pe seară.

PEŞTI Ai făcut unele economii sau aştepţi să primeşti nişte bani. Te gândeşti cum să-i împarţi mai bine. Stelele te sfătuiesc să împarţi suma în două, o parte pentru casă, alta pentru Crăciun. Eşti într-o perioadă de reconstrucţie sentimentală şi ziua de astăzi e nimerită să-ţi lămureşti unele lucruri şi mai ales să te înţelegi pe tine, structura modului în care înţelegi dragostea. Configuratiile şi aspectele planetare oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Călătoriile nu sunt sub un semn fast. Transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii, sau familia. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când răbdarea iţi este pusă la încercare.