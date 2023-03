HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 11,12 martie 2023. Astrologie și astronomie. Natura este guvernată de un puternic simț al simplității

11,12 martie

Pe 11 martie s-au născut Rupert Murdoch, Urbain Jean Joseph Leverrier, Sir Harold Wilson, Bobby McFerrin, Julius Blüthner, Ion Besoiu, Reka Szabo, Ion Bogdan Lefter. Pe 12 martie s-au născut Liza Minnelli, Georges Delerue, Walter Schirra, Jack Kerouac, Kemal Atatürk, Constantin Chiriţă, George Nicolescu, Virgil Nemoianu.

În calendarul creştin-ortodox, pe 11 martie sunt Sfinţii: Sofronie, Trofin şi Pionie. Pe 12 martie sunt Sfinţii: Teofan, Grigorie Dialogul şi Simeon Noul Teolog. Sâmbătă este pomenirea morților.

Evenimentul Zilei din 11 martie 1988 – expiră termenul pentru colectarea vechilor bancnote britanice. Totuşi peste 70 de milioane de lire rămân în circulaţie, la populație. În spiritul umoristic tipic britanic, Banca Angliei declară: „Nu avem nici cea mai mică idee unde sunt banii aceştia. Sperăm că la colecţionari!” Sursă ”Book of Days” pagina 131.

Tradiţional, cea de a douăsprezece babă a Dochiei, numită Tiţa, Uţa, Sevastiţa – cine o ţine şi se adevereşte este sănătos şi bolile nu se prind de el. Şi, spune legendă şi cel de al doisprezecelea cojoc al Dochiei, ultimul!

În ”Kalendar” mai sunt și a doua și a treia zi a „Moşilor”. Am o bănuială, că „Babele” sunt autentice şi de o vechime istorică considerabilă, poate de la daci, agatârşi, cabiri, ca sărbători ale primăverii şi ale naturii. Moşii… sunt nişte politicieni, nişte făcături creştine, acolo!

Egalitatea asta simetrică între sexe nu mi-a sunat niciodată, nici foarte tradiţional, nici foarte inteligent. Adică dacă sunt nişte sărbători feminine, pac şi misoginii cu o sărbătoare masculină, ca să înăbuşe mesajul autentic, tradiţia din matriarhat, tocmai. Mai ales că Moşii nu au nume vechi, tradiţionale, ci se consideră numele sfinţişorilor creştini din ziua respectivă (doar în unele regiuni). Oare de ce? Mai mult, în alte regiuni sunt douăsprezece babe, adică se suprapun copios peste… moşi!

Iată şi mărturia preotului Simeon Florea Marian, unul dintre cei mai mari şi mai distinşi folclorişti şi adunători de poveşti populare: „Babele care ţin nouă zile de-a rândul, sunt rele, pentru că ele de regulă ne aduc ninsoare şi ploaie, udeală şi receală. Moşii, din contră, sunt buni…”. Misoginism funciar creştin primitiv: „Bărbatul este bun, femeia este rea!” Oare asta se învăţa în şcoli la ora de religie? Bună întrebare!

Mulţi dintre domniile voastre, daţi dovadă, în corespondenţa pe care mi-aţi trimis-o, de dorinţa de a cunoşte mai multe despre astrologie, dorinţă legitimă, dar amestecată cu fake news care vi se transmit prin mijloacele media. Haideţi, să vă explic.

Ascendentul, mai important ca zodia, karme şi lecţii de viaţă, reîncarnări şi vieţi trecute în care aţi fost neapărat cineva important. Nimeni nu a fost un gândac de bucătărie!

Aiureli fengşungiste şi arcane vedice, superstiţii din Orient, preluate, în Vest de guguștiuce naive și confuze! Care au locul şi publicul lor, dar, la Est de Iran!

Sigur, aşa cum nişte preoţi înţelepţi mi-au spus că religia este absolut obligatorie pentru majoritatea primitivă şi redusă, ca prin respect şi frică, să fie factor civilizator şi cod obligatoriu de norme în societate – tot aşa, pseudoastrologia, şarlatania şi impostura au publicul lor de naivi.

Niciodată un astfel de naiv nu îmi va putea citi şi înţelege horoscopul, pentru că este, aşa cum spunea maestrul Dan Andronic, pe blogul lui : „interzis proştilor”!

Ce spune această astrologie ştiinţifică, care sunt principiile de bază? În primul rând astrologia adevărată, elenistică, europeană, studiază TIMPUL! Așa spune și Catehismul, paragraful 2116, criticând, de fapt astrologia pentru încercarea de a stăpâni timpul și oamenii și prin aceasta, istoria. Zodiile, în astrologia ştiinţifică, creștină, sunt intervale de timp de circa 30 de zile, începând cu echinocţiul de primăvară, 20 martie.

Astrologia vedică, indiană, orientală, atât de dragă unora și altora, porneşte de la premiza, greşită, că zodiile sunt LOCUL, în spaţiu, ocupat de constelaţii. Zodiile sunt… în spațiu!

O să mai revin, sunt multe de precizat, dar ascultaţi-mă şi credeţi-mă pe cuvânt: astrologia orientală este o superstiţie, se bazează pe tipul de gândire oriental, sincronic. Nu ni se potriveşte. Este astrologia nimicului, a omului supus, a grăuntelui de nisip, strivit de zei şi de cei puternici. Se dau sentinţe, omul este condamnat dinainte unui destin prestabilit şi implacabil.

Astrologia caldeeană, europeană, ştiinţifică, creştină, sau cum vreţi să-i spuneţi, se bazează pe modul de gândire logic, a lui Aristotel, european. Ni se potriveşte nouă. Este astrologia omului alb, european, creştin, bucuros că face parte din Dumnezeu pe care-L iubeşte şi vrea să-L înţeleagă. Nu se ghicește viitorul așa-zis implacabil, se dau sfaturi bune, ca să navighezi cu succes între Destin şi Liberul Arbitru!

”Două lucruri umplu mintea cu uimire și uimire din ce în ce mai nouă și crescândă, cu cât reflectăm mai des și mai constant asupra lor: cerul înstelat deasupra mea și legea morală din mine” – din Critica rațiunii pure (1788) de Immanuel Kant

Filosofii iluminismului au fost deranjați de faptul că știința lor empirică în expansiune a lumii materiale exterioare se ciocnește cu tradițiile religioase și morale de lungă durată bazate exclusiv pe cunoștințe interne, a priori . Dar pentru Immanuel Kant, „lumea sensibilă” a aparențelor a apărut din facultățile cognitive ale minții umane, constitutive din observațiile dobândite prin experiența umană. „Putem cunoaşte lucruri a priori doar ceea ce noi înșine am pus în ele’, a scris el. Kant și-a comparat reîncadrarea metafizicii cu heliocentrismul lui Copernic, în care observațiile astronomului aveau sens doar atunci când a plasat Soarele, mai degrabă decât Pământul, în centru. „Un obiect al simțurilor”, ca o nouă planetă observată de la un telescop, scria Kant, „se conformează constituției facultății noastre de intuiție”, rezolvând discrepanța percepută între lumea observabilă și contemplarea minții asupra ei .

Filosofia politică radicală a iluminismului, care a schimbat guvernarea europenilor de la absolutismul aristocratic la libertatea dobândită prin rațiune, s-a îmbinat cu filosofia științei a lui Kant. Observațiile unei benzi de stele care părea să pătrundă pe cer l-au determinat să presupună că sistemul solar avea forma unui disc în jurul Soarelui. „Materia [este]… legată de anumite legi și, atunci când este abandonată în mod liber acelor legi, ea trebuie în mod necesar să producă combinații frumoase”, scria el în 1755. „Există un Dumnezeu doar pentru că natura, chiar și în haos, nu poate proceda altfel decât în mod regulat şi conform ordinii.” Un univers rațional și o minte rațională au funcționat împreună.

„Lumea sensibilă” a lui Kant din secolul al XVIII-lea au fost Pământul, sistemul solar și stelele de pe cer. Dacă filosofia lui Kant este adevărată, atunci fenomenele astrofizice anticipate ale cosmosului observabil trebuie să continue să fie integrate și în auto-așezarea oamenilor într-un univers intern în continuă expansiune. Tehnologii din ce în ce mai sofisticate de percepție vizuală – de la luneta lui Galileo la radiotelescoape terestre – și apoi telescoapele spațiale – mediază universurile noastre astrofizice și morale în expansiune.

Datele telescopului spațial James Webb (JWST) de la NASA au început să returneze imagini în iulie 2022 și sunt gata să aprofundeze sensibilitatea oamenilor față de cosmos și despre noi înșine. Astronomii se așteaptă ca acesta să dezvăluie fenomene astrofizice noi, atât cu un pas dincolo de familiar, cât și de inimaginabil în prezent. Cu oglinda primară acoperită cu aur de 6,5 metri în diametru și o sensibilitate fără precedent la lungimi de undă lungi în infraroșu, câmpul profund al telescopului observă grupurile de stele îndepărtate cu detalii fără egal. Aceste imagini i-ar putea ajuta pe astronomi să modeleze „primăvara cosmică” care a dus la formarea galaxiilor prin mecanisme gravitaționale și chiarviața însăși. JWST ar putea, de asemenea, deschide calea pentru a realiza scopul mult căutat al oamenilor de știință de la NASA de a detecta viața extraterestră, extinzându-se dincolo de microbii de pe suprafața lui Marte sau din atmosfera venusiană, ceea ce ar susține o teorie generalizată a biologiei și evoluției. Reținerea biosemnăturilor – indicii ale vieții în atmosfere exoplanetare – ar cere o reordonare, nu numai a modului în care oamenii percep Universul, ci și a noastră înșine ca ființe vii, nu singure, în interiorul acestuia .

Cosmosul așa cum l-a înțeles Kant și cosmosul așa cum îl înțeleg astronomii de astăzi diferă. Acesta din urmă este mai complex și mai sensibil, dar împreună sunt doar două puncte dintr-o serie de rupturi în percepția oamenilor despre spațiu-timpurile fizice și filozofice conjugate.

Aceste rupturi s-au desfășurat cronologic și spațial în tandem. Fiecare nou scalar legat de Pământ – de Lună, de sistemul solar local, de planete și galaxii extraterestre, de marginile Universului – a determinat reformarea simțului nostru de a fi. Pentru a testa modul în care descoperirea naturii ordonează natura descoperirii noastre înșine, trecem în timp în Italia renascentist.

Galileo Galilei a îmbunătățit telescoapele existente și și-a întors luneta spre ceruri, descriind descoperiri izbitoare în tratatul său de epocă Sidereus Nuncius (1610) sau „Mesagerul înstelat”. Observând ceea ce un contemporan a numit „petarea ciudată” a Lunii, Galileo a scris că suprafața ei nu era „netedă, uniformă și precis sferică”, ci mai degrabă „neuniformă, aspră și plină de cavități și proeminențe, nefiind diferită de suprafața Pămantului.” După cum afirmă istoricul de artă Samuel Y Edgerton Jr. , Galileo, disciplinandu-și ochii și mâna prin practicile artistice înflorite în Florența, a redat Luna atât în ​​acuarele moi sepia, cât și în gravuri dramatice clarobscur.

Luna lui Galileo – un corp imperfect plin de geologii stâncoase, marcat de coliziuni antice – a legat caracteristicile terestre familiare cu caracteristicile lunare necunoscute și a necesitat o reordonare simbolică. Deoarece Luna Bisericii Catolice, pe care a domnit Fecioara Maria, face referire la Imaculata Concepție, reprezentarea lui Galileo a pus sub semnul întrebării conceptul de Lună – și, prin urmare, universul lui Dumnezeu – ca perfect și pur. Galileo a corupt „perla eternă” a lui Dante, iar reprezentarea Lunii noi a ajuns să intre în frescele religioase – o acceptare tacită, dar precaută, a unei ordini morale în schimbare.

Apoi, în jurnalele atente din decembrie 1609 și ianuarie 1610, Galileo a raportat „patru planete niciodată văzute de la începutul lumii”. După ce a observat doar două corpuri cerești în a 11-a noapte, Galileo „s-a mutat de la îndoială la uimire”: și-a dat seama că obiectele nu erau stele fixe, independente, ci orbitează cu „viteză minunată în jurul stelei lui Jupiter”.

Cunoaștem acum aceste obiecte ca lunile Io, Europa, Ganymede și Calisto, iar Jet Propulsion Laboratory al NASA plănuiește să trimită o sondă în Europa în 2024 pentru a investiga posibilitatea existenței vieții în oceanele sale. Dar acum patru secole, Galileo a grăbit o ruptură insurmontabilă a credințelor astrofizice și morale împletite. Având în vedere modelul lui Copernic, Galileo a destabilizat fatal geocentrismul dominant pe care Biserica îl susținuse de secole.

De data aceasta, Biserica a întâmpinat observațiile lui Galileo cu o rezistență explicită, punând în pericol poziția sa construită cu grijă în politica nuanțată a curții italiene. Istoricul științei Mario Biagioli descrie cum Galileo manipulase, inițial, în mod ingenios valurile puterii de la curtea florentină, valorificând descoperirile sale astronomice pentru a se modela ca un filosof de curte (nu un simplu matematician de grad social inferior). Numind lunile „planete Medici”, el a mărit mitologia care se presupune că a fost dată de Dumnezeu a acelei familii.

Dar în 1633, Curtea Romană l-a găsit pe Galileo „vehement bănuit de erezie, și anume pentru că a susținut și a crezut o doctrină care este falsă și contrară Divinei și Sfintei Scripturi: că Soarele este centrul lumii și nu se mișcă de la răsărit. spre vest, iar Pământul se mișcă și nu este centrul lumii.” Galileo a fost condamnat la arest la domiciliu pentru tot restul vieții, condamnare care nu a fost mai deloc respectată.

Biagioli atribuie „căderea favoritului” mai degrabă dinamicii papale volubile și intrigilor de curte decât doar rezistenței religioase sau științifice. În limbajul lui Kant, lunile proaspăt „sensibile” ale lui Galileo nu puteau fi împacate cu luptele pentru putere. Cu toate acestea, descoperirile lui Galileo au ajuns să perturbe radical percepția oamenilor asupra lumii lor. O jumătate de secol mai târziu, Sir Isaac Newton a reelaborat descoperirile lui Galileo în monumentala sa Principia (1687). „Mișcările planetelor, cometelor, Lunii și mării”, a scris Newton, „sunt deduse din aceste forțe prin propoziții care sunt, de asemenea, matematice”. El a situat în mod decisiv gravitația ca descriere empirică a tuturor obiectelor și o teorie fundamentală chiar dincolo de lumea observabilă. Legile mișcării au guvernat nu numai relația oamenilor cu obiectele din lumea lor și locul lor pe Pământ, ci și corpurile străine în afara perceptibilității imediate.

Călătorim în timp de trei secole până la Observatorul Colegiului Harvard în 1912, când „calculatorul” Henrietta Swan Leavitt a câștigat 30 de cenți pe oră pentru a determina luminozitatea, pozițiile și mișcările stelare în timp. Deși directorul observatorului Edward Pickering „și-a ales personalul să lucreze, nu să se gândească”, munca obositoare a lui Leavitt i-a oferit o familiaritate intimă cu plăcile fotografice. Parțial surdă, imersiunea ei vizuală ia permis să urmărească stelele în Norii Magellanic Mari și Mici (obiecte despre care știm acum că sunt galaxii pitice, distruse și apoi regurgitate de Calea Lactee). Leavitt a formulat relația dintre lungimea strălucirii și atenuării unei „stele variabile Cepheid” la intervale de timp precise, făcându-i pe astronomi să calculeze nu numai distanța lor față de Pământ, ci și scara galaxiei.

Până în anii 1920, astronomii au dezbătut dacă galaxia Calea Lactee conținea întregul cosmos sau dacă nebuloasele spirale erau propriile lor „universuri insulare” separate – o distincție care ar defini scopul cosmosului. Edwin Hubble a folosit cel mai puternic telescop din lume la Observatorul Muntelui Wilson de lângă Los Angeles pentru ca să studieze nebuloasa spirală Andromeda la o rezoluție fără precedent. Într-o imagine acum celebră, Hubble a tăiat „N” și l-a înlocuit cu „VAR!”. în timp ce și-a dat seama că steaua „ n ova” era de fapt o „ v stea variabilă; calculând distanța față de Pământ, și-a dat seama că Andromeda era prea departe pentru a fi încorporată în Calea Lactee. Am putea citi „!” al lui Hubble ca punct de punctuație de surpriză, deoarece și el „a trecut de la îndoială la uimire”: galaxia sa a fost cu siguranță doar una dintre multele care au populat un vast cosmos.

Leavitt i-a oferit lui Hubble mijloacele de a folosi o tehnologie telescopică sofisticată pentru a amplifica „sensibilitatea” naturală, dar intuiția ei de bază a fost acceptată cu greu. Pickering a trecut peste contribuțiile lui Leavitt, publicând rezultatele în numele lui; în mod similar, munca astronomului de la Harvard, Cecilia Payne-Gaposchkin asupra atmosferelor stelare – ulterior salutată drept „cea mai strălucită teză de doctorat scrisă vreodată în astronomie” – a fost diminuată și apoi cooptată de consilierul ei Henry Russell. Dar contribuțiile astronomice ale lui Leavitt, Payne-Gaposchkin și alții au condus în cele din urmă la o percepție socială progresivă: că femeile ar putea cerceta cosmosul pe teren egal cu colegii lor de sex masculin.

NASA l-a onorat pe Hubble decenii mai târziu cu telescopul omonim care a fost lansat în spațiul cosmic în 1990. Marea sa misiune a fost să cerceteze găurile negre, sistemul solar și, prin sensibilitatea sa fără egal la lungimile de undă vizibile, cele mai îndepărtate galaxii din Univers. Dar a existat o problemă: telescopul a returnat imagini neclare. După cinci misiuni în spațiul cosmic, astronauții au reparat oglinda, pe care NASA a descris -o ca „remediază defectul în același mod în care o pereche de ochelari corectează vederea unei persoane miope”. În 1995, îndrăgitul și longevivul telescop a raportat „imagini de bebeluși” spectaculoase ale „Stâlpii Creației” ai Nebuloasei Vulturului – coloane de gaz și praf care sunt stele în formare.

Câmpul profund Hubble a stratificat 342 de expuneri separate pe parcursul a 10 zile în 1995 pentru a arăta mii de galaxii tinere aflate la 12 miliarde de ani lumină distanță. Astronomii au confirmat că materia este distribuită uniform la scari foarte mari, o dovadă suplimentară a unui univers în expansiune și răcire post-Big Bang. Deși oamenii de știință bănuiseră prevalența găurilor negre în Univers, ei au aflat din imaginile Hubble că găurile negre supermasive se află în centrul galaxiilor.

Metaforele vizuale pe care NASA și mass-media le-au folosit pentru a descrie atributele tehnice ale lui Hubble („având nevoie de ochelari” sau surprinderea „fotografiilor de bebeluși”) din Univers) s-au extins la revelații materiale. Astronomii au folosit datele pentru a dezvălui luna minusculă a lui Pluto, Styx, sau pentru ca să analizeze aurorele din jurul lui Ganymede și a deduce oceanul său de apă sărată și chiar pentru a surprinde în mod fortuit luminescența copleșitoare a supernovei Refsdal în timp ce steaua explodează și moare. Telescopul Hubble a fost, de asemenea, esențial pentru observațiile astronomilor asupra supernovelor îndepărtate în 1998, care au arătat că Universul nu numai că se extinde, ci și se accelerează. Misteriosa și de negăsit energie întunecată împinge spațiu-timpul la sublimul insondabil și reprezintă aproximativ două treimi din Univers, forțând fizicienii să regândească în mod fundamental modelele cosmologice.

Începând cu anii 1970, fizicienii particulelor, astrofizicienii s-au luptat să unifice teoriile cosmologice pentru a descrie întreaga materie din Univers. Rememorând zilele sale ca student absolvent, fizicianul Alan Guth de la MIT spune că a fost condus de presupunerea că „natura este guvernată de un puternic simț al simplității”. Dar Universul observabil (densitatea sa, compoziția sa) nu se potrivea cu modelele teoretice, ceea ce l-a determinat pe Guth să dezvolte conceptul de inflație cosmică: Universul timpuriu a suferit o expansiune exponențială de la 10 la puterea -36 la aproximativ 10 la puterea -32 de secunde după Big Bang, ținând cont de fluctuațiile de densitate care au condus la structura pe scară largă a galaxiilor și, în cele din urmă, la condițiile fizice pentru viață.

Inflația cosmică a susținut puternic explicația Big Bang. Datele provenite de la sateliții NASA din anii 1990 au confirmat și mai mult ceea ce fizicienii Arno Penzias și Robert Wilson au detectat în 1964 – trosnitul radiației cu microunde care este strălucirea Big Bang-ului. În 1992, oamenii de știință au folosit date din satelit de la Cosmic Background Explorer (COBE) pentru a anunța că au dovezi ale fluctuațiilor de temperatură în Universul timpuriu care au dus la crearea gravitației, permițând materiei să se aglomereze și să formeze galaxii, stele și planete. Înainte, a explicat Guth, „ai putea alege să creezi spectrul termic dacă vrei”. Dar, adaugă el, „a fost destul de ușor să nu se facă, deoarece datele erau atât de împrăștiate”.

Guth își amintește că „datele absolut superbe” ale COBE au schimbat cosmologia peste noapte, de la un exercițiu speculativ la o știință de precizie. A fost într-adevăr spectaculos. David Kaiser, de asemenea un fizician MIT care colaborează cu Guth, observă cât de special a fost acel moment în 1992, când Kaiser era absolvent la Dartmouth College, iar facultatea a ridicat un toast cu șampanie. „A fost atât de neobișnuit – acest moment de uimire – încât aceste fluctuații au fost măsurate deloc, darămite relativ convingător, darămite într-un model atât de consistent cu ceea ce Alan [Guth] și alții calculaseră cu un deceniu înainte.” La o prelegere la Vassar College în 2016, laureatul Premiului Nobel John Mather, care a condus misiunea, a spus publicului că, atunci când imaginea COBE a fost dezvăluită, a primit ovație în picioare, urale și lacrimi.

Efectele profunde ale acestor date s-au extins dincolo de comunitatea fizicii, deoarece au ajutat la realizarea unei conexiuni între începutul luminii cu aproximativ 13 miliarde de ani în urmă și originea materiei, problema nu numai a superclusterelor de galaxii, ci și a ADN-ului uman, aripa unui fluture, o balenă albastră…. „Suntem în esență formați din mici ondulații cuantice de pe cer”, gândi Kaiser. Inflația cosmică leagă nespusul de mic și rapid de magnific de măreț și de lungă durată. Lumea cuantică se ridică doar la o trilionime dintr-o secundă până la pânzele de păianjen ale suprastructurilor galactice care s-au dezvoltat de-a lungul miliardelor de ani. Reconcilierea mecanicii fizice a două lumi – cea cuantică și cea cosmologică – ar putea debloca răspunsuri la viitorul Universului și a vieții din lumi de dincolo de Pământ.

Recent, în 1992, deși pământenii puteau vedea nenumăratele stele care înțepau cerul nopții și visau de mult la alte lumi dincolo de Pământ, astronomii nu confirmaseră încă dacă Soarele nostru este unic în găzduirea planetelor. Dar, până în februarie 2023, astronomii detectaseră 5.250 de exoplanete , mai ales prin telescopul spațial Kepler și satelitul de cercetare exoplanetă în tranziție (TESS). Aceste telescoape folosesc metoda de tranzit, în care o exoplanetă care traversează fața stelei gazdă determină acea stea să se estompeze. Astronomii calculează diametrul planetei, perioada orbitală și temperatura – caracteristici pentru a evalua planetaritatea unei planete. Ca student absolvent în anii 1990, vânătoarea de exoplanete Sara Seager de la MIT a inițiat o tehnică de a studia atmosferele planetelor în timp ce acestea tranzitau și erau iluminate din spate de steaua lor. Unul dintre obiectivele JWST este de a adăposti aceste atmosfere pentru potențiale biosemnături.

Acest proces este departe de a fi simplu. Chiar și în propriul nostru sistem solar, metanul de pe Marte nu este o semnătură biologică; nu am legat ingredientele vieții de o detectare reală a vieții. În această vară, a lui 2023, echipa lui Seager va folosi JWST pentru a observa TRAPPIST-1, un sistem la 40 de ani lumină depărtare. Dacă astronomii au un noroc incredibil, ar putea folosi în mod speculativ spectrometrul JWST (un dispozitiv care separă lumina în lungimi de undă distincte pentru a determina substanțele chimice ale atmosferei) pentru a observa tranzitele, a stabili existența unei atmosfere și a deduce vaporii de apă existenți. „Ar fi o piatră de hotar uriașă: doar să știm că există una sau mai multe planete stâncoase cu oceane de apă”, a spus Seager. JWST ar putea oferi indicii tentante asupra vieții dincolo de Pământ. „S-ar putea să nu ajungem acolo, dar noi suntem cei care putem fi mai întâi pe pragul să facem asta.”

Varietatea detecțiilor de la telescoapele din spațiul cosmic i-a determinat pe astronomi să-și imagineze combinații nefamiliare de sori extraterestre și exoplanete în care viața ar putea fi altfel. JWST promite să stârnească cel puțin la fel de multe întrebări despre bogăția cosmologică câte încearcă să răspundă. Astrobiologul Sara Walker de la Universitatea de Stat din Arizona a spus: „Ne dăm seama cât de puține știm despre aceste exoplanete și cât de limitată este capacitatea noastră de a deduce, chiar și din caracteristicile foarte evidente ale spectrelor atmosferice, alte caracteristici”. JWST va studia atmosferele exoplanetare care ar putea fi similare ca compoziție cu cea a Pământului (în mare parte azot și oxigen), dar care ar fi dovezi puține pentru procesele vii.

În schimb, pentru Walker, JWST este un instrument care va pregăti scena pentru re-perceperea unui proces profund complex care are ca rezultat ceea ce numim acum viață. „Am avut această fixare în căutarea moleculelor”, a explicat Walker, „dar trebuie să începem să căutăm o teorie a vieții care să fie mai mult decât complexitate, informație sau evoluție”. Folosind Pământul ca folie pentru extratereștri, Walker spune: „Când caracterizez planeta noastră ca fiind una cu viață pe ea, spun că planeta noastră are 4 miliarde de ani de memorie dobândită”. Instrumentele succesoare ar putea depăși simplele spectre pentru a putea detecta structurile cauzale ale proceselor vii. „Avem nevoie de noi moduri de a vedea”, a spus ea, „și s-ar putea să nu fie aceleași tipuri de tehnologii de percepție pe care le aveam înainte”.

Penny Boston, fostul director al Institutului de Astrobiologie al NASA, a ajuns la conceptul de „viață ciudată” – viața așa cum nu o cunoaștem încă – prin munca ei în peșteri. „Peșterile [deseori] au o aromă foarte specială”, a spus ea, de la microorganisme. Bacteriile, arheile, ciupercile, drojdia și „alte lucruri ciudate care sunt cocoțate la granițele dintre aceste grupuri” exprimă „coregrafia frumoasă a unui ecosistem… care este la fel de perfect complex ca o pădure tropicală amazoniană”. Aceste ecosisteme eclectice sugerează că ar putea exista căi alternative pentru ca exoplanetele să fi dezvoltat viață, inclusiv cele fără apă lichidă ca solvent. Datele JWST privind atmosferele exoplanetare și formarea planetelor, complementare sau divergente de calea Pământului, ar putea produce o teorie generalizată a vieții.

Semnificația datelor JWST depășește ceea ce noi perspective ar putea fi obținute doar din imagini. „În timp ce imaginile în sine sunt izbitoare și ne permit să privim lucruri noi din Univers, este vorba și despre procesul introspectiv”, a spus Walker. „Este faptul că facem parte dintr-un sistem fizic, pe o planetă mică, care poate construi o mașină care ne permite să vedem atât de adânc în Univers, ceea ce, pentru mine, este cea mai profundă caracteristică a acestor imagini.” „Sensibilitatea” externă extinsă conduce la noi moduri de auto-percepție umană ca Pământeni inteligenți, tehnologici, conștienți de sine, care sunt implicați cu „memoria dobândită” a planetei noastre și contribuie la aceasta.

Începând cu Luna, sistemul nostru solar, Calea Lactee, până în buzunarele secrete ale spațiului cosmic, am spus o poveste a unui univers în expansiune de cunoaștere umbrit de reforme empirice, sociale și filozofice. Galileo a văzut luni îndepărtate învârtindu-se și sclipind în jurul lui Jupiter, perturbând și mai mult cosmologiile antice care plasau Pământul în centrul tuturor lucrurilor. Crearea de către Leavitt a unui etalon cosmic l-a ajutat pe Hubble să evidențieze vastitatea spațiului cosmic. Iar utilizarea telescopului Hubble de către astronomi a dezvăluit mistere tulburătoare despre viitorul îndepărtat al cosmosului.

Vara trecută, JWST s-a stabilit la 1 milion de mile depărtare de Pământ. Astronomii și-au ținut respirația în timp ce inginerii NASA au trimis comenzi telescopului pentru a-și desfășura parasolarul de dimensiunea unui teren de tenis și a-și pune laolaltă oglinzile aurite, în formă de fagure. În fotografia din titlu, o glumă semnată NASA, ”prima fotografie trimisă de JWST”. Fiecare dintre straturile membranare ale parasolarului este la fel de subțire ca părul uman. Pe măsură ce citiți acest lucru, fotonii care au călătorit miliarde de ani lumină se difuzează în oglinzile JWST, extinzând privirea astronomilor la doar 100 de milioane ani după Big Bang. Ei vor analiza această lumină străveche la marginea timpului, poate pentru a lega modul în care găurile negre ar fi putut ajuta la formarea galaxiilor, o întrebare pe care telescopul Hubble a pus-o, dar a lăsat fără răspuns. Ei înclină oglinzile JWST pentru a privi îndeaproape planetele locuibile, poate ca Pământul – stâncos, apos, plin de viață – pe care oamenii extratereștri ar putea călători în viitor.

Deși Kant a postulat în mod eronat la mijlocul secolului al XVIII-leacă „clase înalte de creaturi raționale” locuiau pe Jupiter și Saturn, predicția lui că există extratereștri ar putea să nu fie greșită. Prin extinderea, clarificarea și amplificarea capacității lor de „a vedea”, astronomii și-au extins sensibilitatea către obiectele din altă lume. Înainte și după scrierile lui Kant, detecțiile au schimbat percepția oamenilor asupra naturii Universului și au pus și mai multe dificultăți. Prin urmare, am putea compara acumularea de cunoștințe nu cu săgeata liniară a timpului care se mișcă teleologic, ci cu expansiunea scalară a Universului; aici, ca un balon care se umple, fiecare punct reprezintă un centru. Fiecare punct central ar putea fi lentilat de un instrument nou de percepție, cum ar fi un spectrometru sau o prismă, pentru a vedea lumina diferit și pentru a ilumina percepția noastră asupra cosmosului.

Este un eseu a lui Claire Isabel Webb care conduce programul Future Humans al Institutului Berggruen. Ea locuiește în Los Angeles. Da, este fiica acelui Webb, telescopul. Este un exemplu de cât de serioasă poate fi astronomia. Dar dacă energia întunecată este suflarea Domnului, sau un fir din barba Lui?

Astrologia este o metafizică veselă. Au spus-o mulți în cele șase mii de ani de istorie și o spun și eu, din nou. Astrologia dă speranță. Speranța dă optimism. Optimismul dă bucurie. Bucuria dă veselia unui om cu cugetul curat. O să mai discutăm, o să mai vedem, vorba lui Elon Musk.

Se pare că este un weekend cu vreme rea, în Prahova submontană plouă și este urât. Dacă nu este absolut necesar, nu porniți la drum. Un ceai cald și multe vorbe și voie bună, împreună cu cei dragi.

Eu o să caut un film bun, nu știu încă care, dar cu siguranță înainte de 1960. O să vă spun altădată de ce.

Apoi o să-mi fac canonul de pustnic în rodaj, o să mă rog în felul meu care nu este deloc dogmatic, dar vine din inimă, pentru pace, pentru toți și pentru toate, din tot sufletul. Așa o să mai treacă o noapte, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 11,12 martie 2023

BERBEC Weekendul îţi aduce noi speranţe şi noi oportunităţi de afirmare. Atenţie, însă, aparenţele trebuie întotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi dacă vrei să fii apreciat de anturajul tău. Este greu să respecţii convenienţele, îţi apar ca nişte reguli ipocrite şi uneori chiar inutile – dar sunt regulile jocului social. Configuraţia astrologică arată că perioada menţionată este aspectată favorabil – aşa încât poţi da dovadă de dinamism, aşa cum îţi place ţie. „Repede şi bine” este crezul tău în această perioadă şi interesele tale personale avansează în direcţia dorită „repede şi bine”. Atenţie la răcelile de iarnă târzie şi primăvară timpurie, la alergii şi la durerile de cap. Nu este nimic foarte serios, dar, Berbecii trebuie să-şi suplinească nevoia de ronţăială cu „ceva verde” – sau cu ceva vitamine.

TAUR Cu Venus pusă pe croşetat, sau pe făcut goblenuri, perioada apare ca una obişnuită. Adică, multă muncă – sărăcia omului! Adică în acest weekend trebuie să faci mai mult efort decât în mod obişnuit ca să realizezi ce ţi-ai propus. Din această cauză cele două zile par obositoare şi uşor agasante. Nostalgia ţi se strecoară şi în suflet, chiar dacă vremea şi vremurile sunt ciudăţele rău. Aşa că o mică migrenă, ca o mică furtună în borcanul cu melancolie, este tot ce ţi se poate întâmpla, mai rău. Mai bine este să te îndrăgosteşti din nou pentru că este o stare care îţi face bine şi te motivează. Dacă oferta umană este aşa cum este, te poţi ataşa de un căţeluş, o pisicuţă sau chiar de un colier cu pietre (semi)preţioase! Nu degeaba, Venus-Afrodita, planeta ta protectoare, era considerată de antici zeiţa dragostei şi a frumuseţii, dar şi a podoabelor strălucitoare.

GEMENI Cu Mercur afectat, nativii din Gemeni au unele probleme. Unii dintre Gemeni au mai puţini bani decât au nevoie, alţii au probleme cu imaginea, iar o a treia categorie se luptă cu morile de vânt. Aşa că nu prea este pace sub măslini, sau sub ce vrei tu! Totuşi, norocul îţi zâmbeşt. Dar nu eşti avantajat în comunicare şi în imagine – domeniile în care excelezi, de fapt. Trebuie să eviţi cu diplomaţie discuţiile în contradictoriu ca să nu se transforme în reproşuri memorabile. Atenţie la micile accidente domestice în care eşti specialist – închisul uşii peste mână, aprinsul feţei de masă cu ţiagareta etc – pentru că tu gândeşti infinit mai repede decât acţionezi. De aici rezultatele nedorite în sinergia dintre spirit şi materie, de fapt am mai discutat despre asta, nu ?!

RAC În weekendul în chestiune eşti mult mai influenţat, decât de obicei, de celesta ta patroană, Luna. La un moment dat mai reţii şi ceva lichide, aşa pentru umorul jocului stelar, iar starea ta psihică este în rezonanţă cu fazele Lunii. Sâmbătă, poţi organiza o mică petrecere, pentru că tot veni vorba despre lichide şi îţi mai îmbunătăţeşti şi starea de spirit. Duminică ai o perioadă mai bună şi lucrurile par să se aranjeze. Este timp şi de muncă, dar şi de distracţie! Poţi să faci curăţenie şi ordine, dar să te şi distrezi puţin. Veşti de departe, vezi pe reţele sau e-mail-ul, sau mai prozaica cutie de scrisori. Poţi, de asemenea să dai telefoane sau SMS, sau socializezi – este o ocupaţie teribilă! Este cazul să devii mai practic(ă) şi ceva mai diplomat(ă), totodată; numai aşa poţi evita un mic, dar bine organizat, dezastru financiar şi/sau sentimental. Aspecte uşor nefavorabile la bani, dar foarte bune la sănătate. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes !

LEU Nu că ţi s-ar cuveni ceva, sau că ai avea unele merite, urmare unei munci deosebite şi a unor rezultate strălucite, dar gura ta mare şi tupeul tau zdrobitor sunt argumente suficiente în lumea asta superficială şi decadentă. O zi de sâmbătă bună, care trece repede, ca orice lucru bun. Trebuie sa te relaxezi, mai ales pe seara şi să laşi treburile aşa zis urgente. Nimic nu este urgent când este vorba de odihna şi de sanatatea ta. Poate te duci la sală, poate alergi prin parc, poate o sauna, trebuie să eliberezi tensiunea acumulata. O veste bună de la unul dintre membrii familiei. Duminică seara intri puţin în viteză şi laşi lenea pe mai târziu, pentru ca ai nevoie, dupa caz de o rochita sau o camase calcata. Nu-ţi face griji inutil, viitorul îţi este favorabil, însă! Trebuie doar să treci peste aspectele nefavorabile din perioada aceasta – o mică criză existenţială atât de necesară ca să faci comparaţia cu momentele în care te simţi într-adevăr bine.

FECIOARĂ Din nou anumite amănunte te fac să fierbi. Mai lasă-le în Dalai Lama de amănunte, că viaţa ta nu se compară cu a lui X şi al lu’ Z. Iarăşi nu vezi pădurea de copaci. Chiar dacă acum este frig, vine primăvara, vine căldura, Paştele, pregăteşte-te să te expui în rochiţe meseriaşe şi în costume care te avantajează şi totul va fi bine. Nu-ţi mai face inimă rea de ce bogat este ticălosul ăla, sau ce noroc a avut curva aia. Au şi ei necazurile lor, dar cum sunt mai pragmatici decât tine nu arată aproape niciodată ca suferă. Decât dacă le serveşte la ceva… Lumea este făcută din ierbivore şi prădători, din victime şi învingători. Nu te înregimenta în categoria păguboşilor – înainte de luptă! Şi nu uita că pierzi când renunţi să mai încerci. O veste bună duminică, poate pe seară. Apoi, îţi regăseşti ritmul şi o parte din echilibru. Poate că nemulţumirea face parte din caracterul tău!

BALANȚĂ Pe total, după o deliberare îndelungată, perioada este relativ bună, aşa că în weekendul ăsta poţi să faci mai tot ce vrei, sigur, să nu fie ilegal, imoral şi să nu îngraşe! Totusi, se schimbă registrul influenţelor astrale şi începi să simţi presiunea în cele trei domenii consacrate: banii, sănătatea şi dragostea. Ai nevoie de bani pentru reparat maşina, instalaţiile de încălzit ale casei costă o avere, încasările întârzie, iubita(ul) a plecat în Italia – iată o gamă largă de trăiri caracteristice dezechilibratelor Balanţe. Semnele de foc şi de aer îţi sunt favorabile toată perioada, dar este mai bine să nu te iei în beţe cu cei născuţi sub zodii de pământ şi apă. Sănătatea este bunicică, banii – constant! Dacă ar fi să ne luăm după stele ar fi mai bine să verifici încă odată dacă chiar vrei să pleci în călătorie în weekend.

SCORPION O perioadă de timp bună spre foarte bună. Primele ore din ziua de sâmbătă îţi dau ceva dureri de cap, la propriu şi la figurat. Dacă reuşeşti să te stăpâneşti şi să eviţi graba şi încăpăţânările, nu se va întâmpla nimic notabil. Oricum fiecare Paradis are şarpele lui. Al tău se numeşte „falsă viziune asupra realităţii”. Adică o să auzi weekendul asta la minciunele, minciuni şi minciuni sfruntate, cât să ai rezerve pentru tot anul. Drept care şi tu te vei simţi obligată sau obligat să emiţi „false judecăţi de valoare”. Aşa este la tenis! Nu este foarte bine să pleci la munte sau în călătorii de plăcere. Gandirea pozitivă şi arborarea unui zâmbet permanent te fac să obţii sprijin chiar de la persoanele care nu te plac aşa de mult.

SĂGETĂTOR Păstrează-ţi calmul, farmecul şi stilul de viaţă imperial cu ştaif. Nu arăta că eşti rănit sau rănită, că hienele abia aşteaptă. Viaţa este o junglă mai necruţătoare decât necuprinsul Africii. Cam tot în perioada când Marte face ceva aspecte faste, adică în jurul zilei de sâmbătă, în mod sincronic, o să te hotărăşti brusc să pleci la capătul Pământului să cumperi o pereche de pliznoţi cu care să începi o afacere fabuloasă. Ce sunt pliznoţii? Asta o să te întrebi mult timp de aici în colo, bun este și un banc! Duminica îţi duce gândul la o cină fastuasă cu şampanie şi kir, caviar cu unt, galbenuş de ou fiert şi lămâie, camembert, şi cu ce mai urmează după – asta dacă iubitul sau iubita nu te-a părăsit deja, trântind uşa şi lăsându-ţi pisica, plata telefonului şi a întreţinerii (pe ultimii doi ani). Ce vrei, afaceri de Centaur!

CAPRICORN Carpe diem! Oricum, cam asta şi făceai! Spiritul de dreptate care te carcacterizează te face să iei o atitudine care este destul de discutată – asta sâmbătă. Până la urmă, ori se uită, ori obţii „consensul”. O realizare notabilă în a doua jumătate a weekendului, adică duminică. Mesaj către toţi nativii zodiei : „Nu vă lăsţi copleşiţi de rutina zilnică, cumpărături, curâţenie, spălat geamuri, dat cu aspiratorul e cam patetic – căutaţi să vă distraţi şi să legaţi noi prietenii.” Nu exagera cu munca şi efortul, in general, pentru ca stelele indica o supărătoare tendinţă către surmenaj şi depresie. Învigătorii sunt nişte persoane abile şi tenace odihnite nu nişte nefericiţi crăcănaţi de muncă. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu lăsa mass media să-ţi otrăvească viaţa cu ştiri negative şi filme violente. Ai un prilej pe care nu trebuie să-l ratezi!

VĂRSĂTOR O veste bună urmată de o distracţie pe măsură. Atenţie la mijloacele de transport în comun. Nu te lăsa tentat de cumpărături extravagante. Nu apăsa pe acceleratorul vieţii când nu trebuie. Dar pe termen lung, gândind strategic, lucrurile se mai aranjează. Simţi o oarecare insecuritate sentimentală – atenţie, casa familiei este prost aspectată. Strânge-i pe toţi ai tăi în jurul tău şi laudă-i şi spune-le vorbe bune – au nevoie de asta, chiar dacă eşti ocupat. Timpul trece, copii cresc, oamenii se ofilesc, iată, momentul a trecut şi zgura părerilor de rău se adună în inimă. Evită perioada aceasta de timp să dai sau să iei bani cu împrumut, sau să faci cumpărături importante, mai ales bunuri de folosinţă îndelungată. Cu sanatatea stai binişor, în orice caz mult mai bine decat cu banii!

PEŞTI Planetele şi configuraţie astrologică îţi sunt favorabile. Poţi reuşi în activităţi legate de marfă, de bunuri de consum, ba chiar şi în creaţie. Mai multe obligaţii uitate se fac simţite spre sfârşitul zilei de sâmbătă. Mai multe planete şi indicatori astrologici îţi sunt favorabili. Astrele emit „vibraţii favorabile”: sănătatea îţi este bună, viaţa personală – aproape armonioasă, iar situaţia financiară nu îţi mai pare teribilă. Te simti excelent ceea ce este un motiv suficient sa tii nasul pe sus. Înfumurarea şi aerele de primadonă îţi vor trece imediat când o să faci socoteala cât ai cheltuit şi ce datorii ai de achitat. În a doua parte a weekendului stelele iţi sunt favorabile mai ales in domeniul social, al acceptarii opiniilor tale şi mai puţin in cel material, mai ales dacă este vorba de bani. De asemenea, în această perioadă este bine să nu-ţi iei nici un risc major. Evită sa semnezi acte oficiale, contracte, ințelegeri fie chiar şi un nou contract la mobil.