HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 11 martie 2021. Cei Patru Călăreți ai Apocalipsei

11 martie

Pe 11 martie s-au născut Rupert Murdoch, Urbain Jean Joseph Leverrier, Sir Harold Wilson, Bobby McFerrin, Julius Blüthner, Ion Besoiu, Reka Szabo, Ion Bogdan Lefter.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Sofronie, Trofin şi Pionie. O zi de lucru obişnuită în calendarul vechi al poporului, în „Kalendarul” moştenit de la daci.

A doua zi a „Moşilor”. Am eu o bănuială, că „Babele” sunt autentice şi de o vechime istorică considerabilă, ca sărbători ale primăverii şi ale naturii. Moşii… sunt nişte politicieni, acolo!

Egalitatea asta simetrică între sexe nu mi-a sunat niciodată nici foarte tradiţional, nici foarte inteligent. Adică dacă sunt nişte sărbători feminine, vin şi misoginii cu o sărbătoare masculină ca să înăbuşe mesajul autentic, tradiţia din matriarhat tocmai. Mai ales că Moşii nu au nume vechi, tradiţionale, ci se consideră numele sfinţişorilor creştini din ziua respectivă (doar în unele regiuni). Oare, de ce? Mai mult, în unele regiuni sunt douăsprezece babe, adică se suprapun copios peste… moşi!

Iată şi mărturia preotului Simeon Florea Marian, unul dintre cei mai mari şi mai distinşi folclorişti şi adunători de poveşti populare: „Babele care ţin nouă zile de-a rândul, sunt rele, pentru că ele de regulă ne aduc ninsoare şi ploaie, udeală şi receală. Moşii, din contră, sunt buni…„. Misoginism funciar creştin de Ev Mediu! Nu prea este ”politic corect”, nu?

Omul, ”homo sapiens” este obsedat de timp. Cât este ceasul? Cât de târziu este? Cât timp mai avem? Bună întrebare, cât timp mai avem! Orice are un început și un sfârșit, o ”viață”. Universul are cam 14 miliarde de ani, galaxia Calea Lactee cam la fel, hai, poate cu un miliard de ani mai puțin, sistemul Solar are cam 4,5 miliarde de ani, Pământul un pic mai puțin. Civilizația actuală, după sursele biblice, ar avea 7.530 de ani.

Cât timp mai avem? Ultima carte a Bibliei, din cele 66, este Apocalipsa lui Ioan. Ce discuții, ce scandal a fost la Niceea în anul 325, la primul consiliu creștin, dacă Apocalipsa intră în Biblie, sau rămâne în afara ei, ca scriere apocrifă. Epsicopii, apoi Sfinții Nicolae, Eusebiu și Osie au ținut cu tot dinadinsul ca Apocalipsa să facă parte din Sfânta Scriptură. Întrebați de împăratul Constantin de ce, ei au spus că este o pildă de mare înțelepciune și o evaluare a timpului până la Sfârșitul Lumii.

Cât timp mai avem? Găsim răspunsul în Apocalipsă. Suntem la a patra Pecete și la al Patrulea Călăreț. Iată, 6:7,8. ”7. Și când a deschis pecetea a patra, am auzit glasul ființei a patra zicând: Vino și vezi. 8. Și m-am uitat și iată un cal galben-vânăt și numele celui ce ședea pe el era Moartea; și iadul se ținea după el; și li s-a dat lor putere peste a patra parte a Pământului, ca să ucidă cu sabie și cu foamete și cu moarte și cu fiarele de pe pământ.”

Simbolismul celui de al Patrulea Cavaler al Apocalipsei a pus multe minți la încercare. În scrierile vechi, grecești, calul era palid. Cuvântul, epitetul, era chloros, o culoare galben-verzuie, bolnăvicioasă. De fapt în cea mai veche Biblie, păstrată în Irlanda de Sf.Patrick, care astăzi se numește KJV, se spune despre acest lucru că ar ”fi vorba despre ciumă” Matei, 24:7. Biblia a fost copiată și răscopiată, de-a lungul mileniilor. Ciuma este pomenită în multe pasaje din diferitele cărți din Biblie. O catalogare târzie, de seccol XIV, sub influența catastrofalei epidemii de ciumă din Europa, adusă tot din China. Așa că toate bolile contagioase au fost denumite ciume, în Biblie. A patra parte a Pământului este exact ocupată de rasa galbenă care suferă cel mai mult de pe urma coronavirusului. Și iată și războiul a început!

Cu toate că cei patru călăreți ai Apocalipsei sunt reprezentați împreună, în operele de artă, în Biblie și în realitate, sunt despărțiți în timp și spațiu. Fiecare descrie o epocă istorică, cu un simbolism foarte elaborat. Acum suntem la vremea celui de al Patrulea Călăreț al Apocalipsei. A patra Pecete.

Ca să fiu în ton, o să revăd, pentru a câta oară, o capodoperă cinematografică ”A Șaptea Pecete” de pe vreme când se făceau filme, nu subproducțiile imbecile de astăzi, cred că dacă le-ar vedea un regizor de acum cincizeci de ani, nu s-ar mai opri din râs. Un film de artă, alb-negru, numai pentru cunoscători, poartă semnătura prestigioasă a lui Ingmar Bergman și este jucat impecabil de Max von Sydow și Bibi Andersson, un film suedez din anul 1957. Nec plus ultra!

Cât timp mai avem? Destul, ca să ne regretăm greșelile și să încercăm să ne îndreptăm erorile, în Apocalipsă mai sunt câteva capitole până la A Doua Venire a Lui Isus. E ceva aici ce nu înțeleg, eu inginer fiind… Eu cred că este a Treia Venire pe Pământ a lui Iisus. Prima, când s-a Născut, a Doua, când a Înviat și a Treia… în curând!

Cu convingerea fermă că toate se întâmplă la timpul lor, după cum este Legea Domnului, Universul sau Pluriversul, și nu altfel, sunt la fel de convins că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 11 martie 2020

BERBEC Mare atenţie dimineaţa, unde activezi. Nu face pe grozavul, nu fii agresiv, nu vorbi mult, este mai bine să fii precaut ca să eviţi o posibilă neplăcere. Stelele indică, previn, nu obligă! Astăzi originalitatea nu este punctul tău forte. Conjunctura planetelor îţi este relativ favorabila, mai ales in domeniul sănătăţii. Totuşi, un regim alimentar echilibrat şi multă odihnă este ceea ce iţi trebuie. O periodă favorabilă mai ales pentru nativele zodiei.

TAUR Discuţiile pe care vrei să le ai astăzi pot fi dificile dar şi fructoase. Dă dovadă de realism şi nu promite nimic, nu te implica, alătura, cauzelor dubioase, cu coeficient mare de nerealizare. Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă face să nu obţii rezultatul dorit şi poţi pierde stima anturajului. Încet şi cu grije însemnă sigur! O parte dintre nativii din zodia Taurului pot pleca, însă, într-o călătorie de afaceri, sau o mică deplasare, o călătorie de weekend, stelele sunt binevoitoare.

GEMENI Încă de dimineaţă, ca o surpriză neplăcută, un mic amănunt te enervează inutil. Nu lăsa timpul să treacă, calmează-te şi zâmbeşte, ai multe de făcut astăzi! Seara, poate, la un spectacol. Simţi nevoia unui grad de libertate personală mai mare, care în sistemul actual, „ticăloşit”, înseamnă doar bani mai mulţi. Ai tendinţa logică să amâni nişte lucruri şi până la urmă nu este chiar o idee rea. Astăzi evită hotărârile strategice şi întâlnirile importante, amână, dacă nu se poate altfel.

RAC O zi ceva mai liniştită, cu Luna în creştere rapidă. Ai intuiţie, dar nu ai energie, aşa că mai bine planifică, programează, decât să te epuizezi cu o activitate densă şi drumuri păguboase. Aşa că stai liniştit şi fă-ţi planuri pe care nu o să poţi să le atingi. Sau mai bine, sub influenţa planetei Venus, vrei să te simţi bine şi să te distrezi. Ceea ce se poate întâmpla în a doua parte a zilei. Nu ar fi rău sa vizitezi un muzeu sau un supermarket, că doar este sfârşitul săptămânii de lucru. Până la urmă este acelaşi lucru pentru că nu prea ai bani să cumperi „exponatele”!

LEU Astăzi eşti fleţ şi confuz, cu coada între picioare, ca şi marile feline după ce au ratat prada. Stai şi uită-te bine în jur, pândeşte cu răbdare, trebuie să găseşti un ierbivor în jurul tău! Eşti şi prea încordat şi prea nervos, pe lângă că eşti cu gândul aiurea. Eliberează energia negativă prin sport sau prin practicarea unei discipline spirituale. Rugăciunea este cea mai recomandată şi răspândită la noi! Nu te baza pe intuiţie, cel puţin nu astăzi.

FECIOARĂ E momentul unei discuţii dificile, pe care ai amânat-o mereu. Sorţii sunt favorabili, ziua e fastă, trebuie să ai curaj şi să vrei să rezolvi problemele, fie sentimentale, fie profesionale. Poţi să atingi obiectivele tactice pe care ţi le propui! Toate treburile par că încep, încet-încet, să se aranjeze cum îţi doreşti tu şi cum ar fi normal să fie. Este bine să iei toate măsurile de siguranţă pe care este înţelept să le iei în astfel de cazuri. Nu exagera, însă, pentru că defensiva şi măsurile exgerate de protecţie atrag cu siguranţă un necaz.

BALANŢĂ O zi favorabilă contactelor sociale profitabile, întâlnirilor fructoase. Cu toate că oboseala cronică şi astenia de primăvară te deranjează, ai încă suficientă energie, pentru că eşti motivat. Dar, nu risca inutil şi amână tot ce se poate amâna. Nu lua iniţiative periculoase şi nu te băga în faţă, cel puţin până seara, când aspecte favorabile te avantajează, din nou. Partea negativă a horoscopului este în domeniul energiei vitale. Te simţi ceva mai obosit şi mai tensionat ca de obicei.

SCORPION Eşti prea tensionat şi bănuielile tale te obsedează. Trebuie să ai o discuţie corectă şi calmă, fără ironii şi reproşuri, ca apoi să te poţi concentra numai pe problemele profitabile. Te simţi gata de orice, eşti într-o formă de zile mari! Parcă nimic nu te poate tulbura şi nimic nu pare supărător. De fapt aşa este, dedică ziua cu multă plăcere familiei, celor mici. Dedică ziua familiei şi încearcă să descifrezi relaţiile şi dorinţele fiecărui membru al familiei. Oferă-le ajutorul. Dar fii precis şi evită neclarităţile. Pe de altă parte este ceva care te îngrijorează, dar care nu are formă precisă. Vremurile!

SĂGETĂTOR Eşti sfătuit de stele să laşi relaţiile nesincere şi lucrurile neserioase, frivole. Îţi consumă prea mult timp, care este foarte preţios. După cum probabil că ştii, timpul înseamnă bani! În timpul zilei de azi îţi schimbi de câteva ori opiniile. Ai nevoie de o schimbare în viaţa ta socială şi sentimentală. Această schimbare necesară se poate face cu paşi mici, dialogând! Trebuie să faci pe Solomon în familie, sau în anturajul tău apropiat. Oricum, nu lăsa problemele, mai ales în familie, să se dezvolte fără să le mai poţi cuprinde, să le controlezi.

CAPRICORN Ai ocazia să demonstrezi că buna ta credinţă este constantă, legitimă şi apreciată de cei dragi. Personal, ţi se deschid nişte căi noi, constructive, direcţii care îţi atrag imediat atenţia! Dimineaţa eşti o adevărată forţă a naturii. Ai o energie puţin obişnuită şi te comporţi ca un uragan. Trebuie să te concentrezi ca să rezolvi problemele urgente care te asalteză astăzi! Totuşi, partea socială a zodiacului te avantajează. Carisma ta este în creştere şi poţi cere favoruri care îţi vor fi acordate. De exemplu, un împrumut pe termen lung, sau chiar nerambursabil, de la cineva din familie!

VĂRSĂTOR Nu prea intri în ritm astăzi, eşti obosit şi primăvara te ia cu astenie! Nu te mai lăsa folosit – trebuie să ştii că lucrurile uzate sunt aruncate la gunoi, mai devreme, sau mai târziu! Totuşi, astăzi eşti în armonie cu anturajul, dar şi cu sufletul. Nu uita că nu ai suflet, eşti un suflet care are un corp! O zi bună, pentru că micile necazuri cotidiene nu îţi tulbură echilibrul. Amână cu distincţie şi cu zâmbetul pe buze orice îţi pare legat de domeniul banilor, sau al poziţiei sociale. Peste câteva zile configuraţia planetară îţi este din nou binevoitoare şi poţi beneficia de influenţe cosmice ce îţi vor umple buzunarele, sau în orice caz nu le vor goli.

PEŞTII Îţi este greu să faci compromisuri. Astăzi trebuie, însă, să te feliciţi că ai căzut la pace! Nu ai timp de pierdut cu vanităţi şi mândrii virtuale. Trebuie să fii eficient, pragmatic, realist. Agresivitatea nu îţi place şi nu te caracterizează. Faţă de un climat violent ai o justificată reţinere şi delimitare. Ai de dus la capăt unele probleme complicate, la serviciu şi acasă. Este o perioada buna, în toate aspectele, mai putin banii obtinuti prin comert. Evita, mai ales în cursul dimineţii, discuţiile cu membrii familiei sau cu partenerii de afaceri asupra proprietăţilor comune.