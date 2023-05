HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR,  11 mai 2023. Despre joacă  

11 mai

Pe 11 mai s-au născut: Salvador Dali, baronul von Munchausen, Camilo Jose Cela, Barbu Delavrancea, Flavius Domide.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Mochie, Arghir și Dioscor. Chiril şi Metodie, luminătorii slavilor.

Nimic în „Kalendarul” străvechi, cel făcut de geto-daci.

Cum arată jocul, ca adult? Pentru unii, s-ar putea să își asume un nou hobby sau sport. Pentru alții, poate fi petrecerea timpului cu prietenii și familia. Și pentru unii, poate fi explorarea unor locuri noi și diferite. Oricare ar fi cazul, jocul ca adult poate lua multe forme diferite. Poate fi ceva la fel de simplu ca să faci o plimbare în parc sau să mergi pe bicicletă.

Poate fi, de asemenea, mai structurat și organizat, cum ar fi înscrierea la o ligă de bridge, sau golf, sau participarea la un joc de poker săptămânal. A juca ca adult poate fi orice ai face ca să te distrezi. Totul este să găsești modalități de a te distra și de a te relaxa. Așa că ieși și explorează, încearcă lucruri noi și profită la maximum de viața ta de adult!

Poate părea că singurul beneficiu pe care îl poți obține din joc este să te distrezi, dar poate fi mult mai mult decât atât! Jocul ca adult poate aduce multe aspecte pozitive diferite în viața ta. Iată câteva la care să te gândești:

Majoritatea adulților au experimentat sentimentul de stres la un moment dat în viața lor. Stresul poate deveni rapid copleșitor, fie din cauza muncii, familiei sau a altor obligații. Din fericire, există multe modalități de a gestiona și de a elimina stresul. Un instrument puternic este jocul.

Deși poate părea copilăresc, jocul poate fi o modalitate incredibil de eficientă pentru adulți de a reduce nivelul de stres. Când joci, mintea ta este liberă să se relaxeze și să se distreze. Nu-ți mai face griji pentru problemele tale și te concentrezi asupra momentului prezent. Acest lucru vă poate ajuta să vă simțiți mai echilibrați și împrospătați, gata să faceți față oricând provocările care vă ies în cale.

Jocul ca adult vă poate îmbunătăți starea de spirit în mai multe moduri. În primul rând, poate oferi o pauză atât de necesară de la cerințele vieții profesionale și de familie. Uiți de problemele tale și te concentrezi pe altceva când joci. Acest lucru vă poate ajuta să vă simțiți mai relaxați. În plus, jocul poate ajuta, de asemenea, la îmbunătățirea stării de spirit prin creșterea nivelului de serotonină, o substanță chimică a creierului legată de fericire și bunăstare.

Jocul poate stimula, de asemenea, eliberarea de endorfine, substanțe chimice care produc un sentiment de euforie și pot ajuta la reducerea durerii. În cele din urmă, jocul îți poate crește stima de sine și încrederea în tine. Poți să ieși din zona ta de confort și să încerci lucruri noi atunci când te angajezi în joc. Acest lucru vă poate ajuta să vă simțiți mai capabili, ridicându-vă starea de spirit în acest proces.

Pe măsură ce înaintați în vârstă, este important să vă mențineți mintea activă și angajată. O modalitate de a face acest lucru este jocul. De la jocuri de societate la jocuri video, există multe opțiuni disponibile. Și în timp ce unii oameni ar putea crede că jocul este o pierdere de timp, cercetările au arătat că jocurile pot avea un impact pozitiv asupra sănătății creierului. De exemplu, jocul poate ajuta la îmbunătățirea memoriei și a funcției cognitive.

În plus, jocurile vă pot ajuta să vă dezvoltați noi abilități și strategii. Acest lucru poate fi benefic atât în ​​viața personală, cât și în cea profesională. Așa că, dacă cauți o modalitate de a-ți menține mintea ascuțită, ia în considerare să te joci puțin.

Pentru mulți adulți, jocul evocă amintiri despre petrecerile de aniversare din copilărie sau timpul petrecut cu familia în zilele ploioase. Cu toate acestea, jocul ca adult poate fi o modalitate excelentă de a întâlni oameni noi și de a crea interacțiuni sociale. Există multe grupuri și cluburi și pentru adulți în care vă puteți alătura și practica diferite sporturi și face diverse activități. Aceste grupuri oferă un spațiu pentru adulții care au aceleași idei pentru a se reuni și a se distra.

Pe lângă întâlnirea cu oameni noi, jocul poate ajuta și la consolidarea relațiilor cu oamenii pe care îi cunoști deja. Când jucați împreună, vă puteți lega și vă puteți conecta cu ceilalți. Acest lucru vă poate ajuta să construiți încredere și comunicare, întărindu-vă relațiile.

Pe măsură ce înaintați în vârstă, cei mai mulți oameni sunt învățați să fie serioși și să-și reprime jocul. Li s-a spus că trebuie să se comporte de vârsta lor și să nu se prostească ca niște copii. Cu toate acestea, se dovedește că acest sfat înțelept poate fi greșit. În schimb, un număr tot mai mare de cercetări sugerează că jocul este esențial pentru creativitate și că adulții care își îmbrățișează copilul interior au șanse mai mari să fie inovatori și de succes.

Unul dintre beneficiile jocului este că vă permite să lăsați garda jos și să explorați idei noi fără a vă simți conștient sau anxios. Când joci, nu ești la fel de concentrat pe rezultat sau îngrijorat să faci greșeli. Acest lucru vă permite să vă asumați riscuri și să experimentați, fără teama de eșec. Mai mult, jocul poate ajuta la declanșarea stării de flux, o stare de spirit caracterizată prin concentrare unică și performanță îmbunătățită.

În starea de flux, ești complet absorbit de ceea ce faci, iar gândurile străine dispar din minte. Acest lucru poate duce la niveluri mai mari de creativitate, precum și la îmbunătățirea abilităților de rezolvare a problemelor. Așa că data viitoare când vă simțiți blocat, încercați să jucați puțin. S-ar putea să descoperiți că vă ajută să vă declanșați creativitatea.

Este evident că marea majoritate joacă diferite joculețe pe smart sau PC. Eu, de exemplu, joc același joc, din anul 1993, ”Master of Orion”, printre primele TBS. Când mă simțeam mai bine, vara, jucam golf în pădure, gaura fiind înlocuită cu scorbura. Și animăluțele se joacă. De fapt, exersează vânătoarea. Așa cum jocurile de strategie exersează capacitatea de a lua decizii!

Cred că jocul este o cauză bună!

Acum o să răsfoiesc o carte frumoasă, un album de fapt, ”Pleasure of Ruins” cu fotografiile lui Roloff Beny, un volum de istorie aplicată, care îmi amintește prin planșe și fotografii de călătoriile mele. Pe undeva, pe un SSD de 2Tb, mă așteaptă ”Stalker” capodopera lui Andrei Tarkovski. Tare ciudat mă comport față de acest film. La fel, față de ”Inception”, pe care nu l-am putut vedea până la capăt, era ceva prea intim, prea din mintea mea. Era prea real… dar totul este un joc, în căutarea unei cauze bune!

Țineți minte că niciodată nu trebuie să spui nu, unei cauze bune, trebuie, cel puțin, să încerci din greu să o sprijini și țineți minte că eu v-am spus asta, un pustnic în rodaj, fără bani, fără celebritate, fără putere, dar care crede nestrămutat că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 11 mai 2023

BERBEC Umblă niște zvonuri, neclare, însă. Trebuie neapărat să aflii despre ce este vorba: nuntă, botez, divorţ, emigrare, arestare?! Eşti în formă, dar trebuie să eviţi excesele și exagerările. O zi bună, care poate deveni şi mai bună dacă gândeşti pozitiv şi nu te repezi. Mai pe seară, o veste bună despre o călătorie şi nişte bani. Adesea, şi astăzi este unul dintre acele cazuri, soluţia problemei se gaseşte în analiza atentă a descrierii faptelor, aşa că analizeaza situaţia cu multă atenţie.

TAUR Mai multă atenţie! Atât în ceea ce priveşte activitatea profesională și relaţiile tale sentimentale, dar şi grija pe care trebuie s-o acorzi alimentaţiei sănătoase, meselor la ore fixe. Configuraţia astrologică nu este foarte prielnică in abordarea unor persoane din sfera autoritaţii publice. Aşa că lasă pe mâine sau pe săptămâna viitoare! Concentreaza-te, lasa confuzia pe alta data. Confuzie care iti sta bine uneori. Nu trebuie să schimbi nimic din proiectele pe termen lung.

GEMENI Comunicarea este punctul tău forte, dar astăzi nu trebuie să fii foarte rapid. Unii nu te pot urmări și poți să zăpăceşti anturajul cu dinamismul tau şi să dai naştere la confuzii! Eşti făcut din pulbere de stele. Astăzi eşti cât poţi tu de interesant, vesel şi inteligent – convinge-i de aceasta şi pe cei din jur. După o dimineaţă densă şi evident obositoare, stelele îţi recomandă să te relaxezi, să faci puţin sport, poate alergătură prin parc, poate sală, poate sauna. Uneori ai nevoie de putina solitudine.

RAC O atitudine diplomatică de genul Legii lui Ohm: ”fii om cu mine, ca să fiu om cu tine” este mai recomandabilă în această zi. Fizicianul nu are nimic de obiectat, este în lumea drepților! La serviciu, sau unde activezi, fii pragmatic şi nu contrazice şefii şi colegii seniori. Un zâmbet cu subânţeles este mult mai indicat. O zi bună în care este bine să vorbeşti mai puţin şi să asculţi mai mult. Poţi afla o mulţime de noutaţi care iţi vor fi de folos. Astăzi trebuie sa stai linistit si sa astepti ca ziua sa treacă.

LEU Conjunctura favorizează nativii care activează în media, comerţ, transporturi, educaţie şi industrie. Ai dori să obţii „ceva” de la „cineva”! Fii prudent şi nu uita umbrela pe unde umbli! Necazurile au încetat, norocul îţi surâde din nou, eşti în prag de o nouă realizare. Te simţi bine şi zâmbeşti tot timpul. Promovează propriile interese, bazându-te pe prietenii vechi. Astazi eşti plin de energie – energia de care ai atâta nevoie. Pe de altă parte este bine să foloseşti cât mai multe ocazii şi să te relaxezi. Pe total: bune rezultate în domeniul financiar şi al relaţiilor sociale!

FECIOARĂ Astăzi eşti optimist şi ai o mare putere de muncă, dar te apasă grijile legate de familie. Tot astăzi poţi primi un răspuns pentru una dintre problemele care te obseda de mai mult timp. De ceea ce iti este frica de aceea nu scapi! Cu un Mercur, retrograd, bine aspectat, ar trebui ca astazi să ţi se pară o perioadă de vacanţă veselă. Nu rata ocaziile din cauza comodităţii sau a prudenţei caracteristice zodiei. Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar nu te implici total. Este relativ greu, dar nu imposibil!

BALANŢĂ Astăzi ai un debit verbal mare. Fii clar şi concis şi dă atenţia respectivă detaliilor. Răbdarea poate să-ţi aducă realizări şi succese mai mari decât te aşteptai! Nu promite nimic, nimănui! Astăzi ai uşurinţă în exprimare. Regaseşti un obiect pe care l-ai crezut pierdut. Sinceritatea şi spontaneitatea ta cuceresc imediat, doar ai tot interesul să fi plăcut de colegii de la serviciu. Lucrurile sunt foarte clare şi simple dacă doreşti să te simţi bine astăzi. Zâmbeşte şi soarele va străluci din nou! Nu e greu! „Festina lente”, grăbeşte-te încet, sau graba strica treaba.

SCORPION Poţi face un serviciu unui apropiat, cuiva din anturaj, care îţi poate deveni recunoscător. Investeşte în relaţiile umane, sociale, pentru că pot aduce dividente interesante, chiar alianțe! Horoscopul iţi arată că astăzi nu trebuie să incepi nimic nou, mai ales in domeniul serviciului, sau să faci cheltuieli exagerate. Astăzi, 11 mai, chiar dacă nu prea îţi convine este bine să asculţi sfatul bun al unui senior din familie. Aşa poate o să eviţi decepţiile. Stai undeva unde este cald si bine. La propriu şi la figurat!

SĂGETĂTOR Astăzi poţi să eviţi unele momente dificile. Nu te repezi, nu întrerupe persoana cu care vorbeşti. Stai în defensivă şi nu te apuca să emiţi judecăţi de valoare. Nimeni nu are nevoie de ele! Ofera-ţi o prajitura la cafea şi dă telefon unei prietene, poate ieşiţi in oraş. Dimineaţa este dedicată in special lucrarilor urgente in care vei risipi multă energie. Stelele favorizează o seara relaxantă şi odihnitoare. Cerul înstelat deasupra şi adevărul in inimă – daca adaugi si puţin mai multă dragoste ai tabloul zilei de azi pictat de astre.

CAPRICORN Nu-ţi pierde timpul cu persoane care te plictisesc îngrozitor şi îţi devorează timpul. Sigur, dacă nu este şeful tău! “Ceaţa” pare a se risipi în jur şi vezi mai bine drumul tău de urmat. O zi blanda fata de tine, pe care o meritai dupa nopţile cam nedormite din ultima vreme. Perioada îţi este favorabilă, mai ales pentru că, probabil, eşti în aşteptarea unui termen. Examene, interviuri, întâlniri, simpozioane. Nu accepta discuţii cu necunoscuţii. Atenţie la alergii şi la băuturile reci.

VĂRSĂTOR Ai mare nevoie de aprobare şi de bunăvoinţa celor din jur. Poate unde eşti nesigur şi nehotărât. Caută un sfat bun la seniorii care sunt dispuşi să te ajute! Nu risca degeaba, fără miză! Este bine sa ocolesti nativii nascuti sub semne de aer si apa. Ziua de astăzi este în mod deosebit favorabilă familiei. O veste te influenţează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate relativ favorabil. O afacere de interes general te intereseaza dar şi te afectează destul de mult.

PEŞTI „Vai, ce mă bucur că ne-am întâlnit!” Conjunctura astrologica iţi indică o posibilă întâlnire neaşteptată, dar care îţi poate fi folositoare, mai ales prin noutaţile pe care poţi să le afli. Nu te repezi să tragi concluzii după ce ai evaluat situaţia cateva minute, lasă decizia până mâine, că noaptea este un sfetnic bun! O zi bună, după cum spuneam. Te-ai mai liniştit după grijile din ultimul timp. Charisma, magnetismul personal, îţi este în creştere, lucru de care puteţi să profiţi, mai ales dacă eşti sau sunteţi implicaţi în politică sau afaceri. Astăzi nu sunt semne de câştiguri importante, aşa încăt nu risca degeaba.