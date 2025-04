Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 11 aprilie 2025. În timpuri de criză, trebuie soluţii de criză







Pe 11 aprilie s-au născut Joel Gray, Jill Gascoine, James Parkinson, Sir Henry Creswicke Rawlinson (a descifrat cuneiformele), Samuel Schwabe, Tricia Helfer, Virgil Mazilescu, Mirela Fugaru.

Pe 11 aprilie, în calendarul creștin-ortodox fix sunt sfinţii: Calinic de la Cernica, Antipa şi Trifina.

O sărbătoare ciudată în calendarul vechi al poporului: Sărbătoarea Dinţilor. Este aşa de veche că nu s-a calchiat nicio sărbătoare creştină. Doar se spune că Sf. Antipa, pe care îl pomenim astăzi, „e vindecător de dinţi şi de măsele”.

La sfârşitul neoliticului, pe ambele maluri ale Dunării, erau două mari uniuni de triburi. În Vest, tribul Lupului, iar în Est, până la marea cea mare, tribul Şarpelui. Prin contopirea acestora s-a ajuns la traci, geto-daci. Să ne amintim de simbolul, stindardul, dacilor: capul de lup cu corp de şarpe cu solzi, aluzie la cele două totemuri, arhetipuri, contopite într-un animal mitic.

Ambele animale totemice aveau... dinţi! Şi ce dinţi! Armele dacilor au imitat colţii şarpelui, cei curbaţi, sau puternicii colţi drepţi ai lupului. Era o mare onoare să porţi armele totemice!

De atunci a rămas o vorbă „omul are viaţă cât are dinţi!”

Această sărbătoare a dinţilor mi-a amintit o altă întâmplare din Persia.

De mai multe ori îl întrebam pe miliardarul Hassan Molavi Tabrizi la ce se gîndeşte. El îmi răspundea invariabil, surâzând: „ Pessar, fiule, dacă dintele ăsta ar ştii ce gîndesc l-aş scoate imediat !” – după care râdea şi râdea şi iar râdea. Niciodată nu mi-a spus ce asociaţie de idei făcea cînd spunea proverbul cu dintele. Apoi începea să-mi spună o poveste lungă cu emiri, petrol, armament, vapoare, preşedinţi şi bani, mulţi bani. Niciodată nu ştiam dacă era o poveste adevărată, sau pur şi simplu un exerciţiu intelectual. De altfel nu prea ştiam cu ce se ocupă bunul miliardar şi el preţuia foarte mult faptul că nu mi-am manifestat curiozitatea de a afla. Așa am făcut întotdeauna, nu întrebam pe nimeni, nimic. Încercam să descopăr singur, prin deducție și extrapolare.

Amândoi, plus unchiul Puiu Căciulescu, președintele, plus Shahirfar, vicele, un Iago iranian, plus contabilul-șef Paul și șeful de șantier Petre, plus vreo şapte mii de oameni, trebuia să construim un baraj de 127 metri înălţime pentru Guvern şi să aducem apă în zonă, poate chiar până la Teheran. Eu eram gestionarul de fonduri și derulatorul de contract, singura semnătură în bancă, dar și cel care se ocupa de importuri, de vamă și legătura cu beneficiarul şi tot singurul care vorbea convenabil limba franceză, aşa că Molavi mă prefera celorlalţi. Amîndoi ne-am asumat riscul de a descoperi eu singur anumite secrete, prin intuiţie ca şi prin acel dar al meu pe care Hassan îl denumea baraka.

O dată a venit la mine acasă îngrijorat. „Sunt neliniştit, nu ştiu ce se întâmplă !” Apoi mi-a spus o altă poveste lungă cu un port, nişte furnituri pentru armată şi de o bancă. Și că se așteaptă să fie atacat în presă. I-am răspuns, baba, tată, de când nu ai mai fost la Mecca? Lui Molavi i s-au aprins luminiţe jucăuşe în ochi şi a început să se legene înainte şi înapoi, era modul lui de a-şi exprima mulţumire, dar şi nerăbdarea de a se avînta într-o nouă aventură.

De a doua zi miliardarul Hassan Molavi Tabrizi a apărut pe toate paginile întîi ale jurnalelor din Iran ca un om cucernic care se pregăteşte de al treilea hagealîc la Mecca. Și, ca om bogat ce se află oferă posibilitatea la o mie de iranieni săraci să plece cu el în pelerinaj. Vreo lună s-a tot vorbit de lucrul acesta pe toate canalele media. “Înainte oamenii săraci urau pe bogaţi. Acum bogaţii duşmănesc pe cei săraci. Iată însă un om cucernic şi bogat care vrea să ajute pe cei săraci să-şi îndeplinească una dintre cele cinci datorii sfinte ale mahomedanilor” … şi bla-bla-bla.

În timp ce Hassan făcea turul moscheelor şi se dădea cu capul de podele, afacerea mergea mai departe, iar adversarii, cei care existau, nu aveau loc să manevreze, să-l dea în gât public pe miliardar. Toată lumea le-ar fi sărit în cap că vor să denigreze, cum s-a mai întâmplat, un om care se pregăteşte pentru pelerinaj şi deci se gîndeşte numai la cele sfinte. Pînă la urmă Hassan chiar a plecat la Mecca. Cei o mie de săraci șiiți s-au bătut zdravăn cu arabii suniţi pe chestii teologice, iar tatăl meu s-a întors la cei 83 de ani ai săi sărind într-un picior. “Pessar, fiule, nici nu ştii ce prietenii folositoare am făcut la saudiţi!” – a declarat frecîndu-şi mîinile şi legănîndu-se din nou, înainte şi înapoi. De atunci datează legătura mea cu prințul saudit Saad. L-am întrebat ce este cu neliniştea şi cu criza. “Care nelinişte, ce criză ?”

În timpuri de criză trebuie soluţii de criză, dar cei care ne conduc nu ştiu nimic din înţelepciunea cajun. Ce este înţelepciunea cajun? Bună întrebare!

Altă dată, dragii mei, pentru că mâine este o nouă zi, poate mai bună, mereu mâine este, inevitabil, o nouă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 11 aprilie 2025

BERBEC Astăzi vei găsi cu ușurință soluții la problemele de zi cu zi pentru a-ți ușura viața.Trebuie să te concentrezi asupra ta cu calm și seninătate. Așa că fugi de mulțime, restaurante și stai în turnul tău de fildeș. Acolo vei fi liniștit, dar singur... Va fi greu, însă, atunci, să faci schimburi de opinii oarecum constructive. O să vezi în câteva zile dacă ai procedat inspirat, sau nu prea.

TAUR Astăzi supraveghează-ți cu atenție finanțele, gustul pentru lux și confort are un preț și viața, în ultimul timp, nu este chiar ieftină. Folosește-ți legendarul bun simț pentru a rămâne în limite rezonabile când vine vorba de finanțe și mâncare, altfel, unele treziri la realitate pot fi bruște și dureroase...Dragostea este în centrul energiilor zilei, este ziua ta norocoasă din punct de vedere afectiv!

GEMENI Este o zi fastă pentru a comunica în mod eficient cu cei din jur și pentru a realiza ce ți-ai propus. Conjunctura astrală te ajută să găsești cuvintele potrivite și un ton echilibrat pentru a aborda subiecte delicate cu cei dragi... Aceștia te vor asculta sută la sută și vor fi foarte atenți la așteptările tale. Superficialitatea caracteristică zodiei te face să crezi că i-ai caștigat de partea ta complet. Oare chiar aşa să fie? Timpul ne va spune!

RAC Conjunctura acestei zile îi încurajează pe nativii singuri să zâmbească, să arate bunătate, să fie politicoși și seducători. Cum vrei să cunoști pe cineva dacă te comporți într-un mod neplăcut? Zâmbește vieții și ea te va răsplăti! Venitul tău crește, s-ar putea să obții un profit neașteptat. Influențele sunt pozitive, ai putea chiar să te gândești să faci niște investiții, pot avea roadele sperate!

LEU Dacă ai nevoie să călătorești pentru afaceri sau pentru alt motiv, va trebui să rezolvi unele chestiuni înainte de a pleca. Acesta este cel mai bun mod de a putea pleca în deplină liniște sufletească și în deplină siguranță. Nu te baza doar pe informațiile primite dintr-o singură sursă, verifică și tu! Astăzi evită noul şi preferă soluţiile deja verificate, nu tot ce este nou este și bun!

FECIOARĂ În această zi, capacitățile tale de răbdare și concentrare sunt în creștere și te conduc către succesul așteptat. Profită de acest lucru comun și uită-te și în extrasele de conturi. Dacă ai timp, ar fi foarte eficient pentru eliminarea unor cheltuieli inutile. Ți se poate oferi un angajament sau un alt rol, fie emoțional, fie profesional. Un contract, un parteneriat de afaceri sau o căsătorie, o promisiune? Relațiile tale personale sunt oricum o sursă de bucurie, în această perioadă.

BALANŢĂ Dacă te afli în căutarea unei noi activități profesionale, ai reflexe excelente și mintea ta ascuțită te ajută să profiți de toate oportunitățile care îți pot permite să-ți găsești un loc de muncă plin de satisfacții. Nu ezita să-ți folosești talentele pentru a te detașa de competiție în toate situațiile! Astăzi ai o configuraţie bună, proiectele începute astăzi pot fi de succes şi ai chiar șansa să te împaci cu cineva pe care l-ai evitat multă vreme, ceea ce îți ia o piatră de pe inimă!

SCORPION Astăzi ai vrea să-ți schimbi radical managementul monetar, lăsând deoparte vechile concepte. Făcând o pauză pentru a reflecta și a face bilanțul, vei beneficia de favorurile stelelor norocoase pentru a dezvolta o metodă profitabilă pentru finanțele tale. Oferă-ți șansa de a vedea lucrurile diferit, de a face lucrurile diferit și angajează-te să-ți pui în practică noile idei și sfaturile bune pe care probabil le vei primi.

SĂGETĂTOR În cuplu, trebuie să recunoști, partenerul tău își asumă angajamente. Dacă nu te așteptai la această schimbare, s-ar putea să fii surprins. Intre voi situația pare foarte clară si sunteți multumiți de schimbările apărute pe parcurs. Trebuie să lucrezi ceva neprevăzut, în plus, sau poți avea ceva de rezolvat pentru cineva apropiat. Pe seară ești foarte obosit, ai impresia că ai urcat pe Himalaya, dar ești și mulţumit cu lista mare de lucruri rezolvate!

CAPRICORN Astăzi unele persoane nu-ți dau pace și ești în pragul unei căderi nervoase. Moralul tău plătește prețul pentru această ceartă permanentă și energia ta pare să fie la cel mai scăzut nivel. Reculege-te și evită, pe cât posibil, oamenii enervanți care te hărțuiesc... Va trebui să „ai de-a face” cu superiorii tăi ierarhici, ceea ce nu este ușor astăzi... diplomația ta ar trebui să te salveze. Ține capul cât mai sus, vei avea nevoie de el și de colaboratorii tăi, astăzi!

VĂRSĂTOR Accesând înțelepciunea ta intuitivă, îi poți inspira pe cei din jur și poți petrece o zi mai relaxată și mai luminoasă. În mod surprinzător pentru tine, devii un lider, un far pentru alții. În orice caz, este în interesul tău să devii transparent. Îți place să lupți, mai ales când ai toate șansele de a câștiga. Astăzi, joacă strategic, nu-ți dezvălui tacticile imediat și păstrează-ți calmul!

PEŞTI Stelele pun ulei în roțile vieții tale sociale. Vei putea rezolva o criză. Abilitățile tale de comunicare și diplomația ta pot fi aliați valoroși. Vei fi mai activ decât de obicei și ești într-o formă foarte bună, totul este în regulă! Ești absorbit de treburile tale pentru că îți aduc multe satisfacții în acest moment. Ai o imagine de ansamblu bună asupra piețelor actuale și te afirmi cu perspicacitate în cele mai interesante domenii din punct de vedere economic.