HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 10,11 decembrie 2022. Despre colonizarea planetei Marte  

10,11 decembrie

Pe 10 decembrie s-au născut César Franck, Emily Dickinson, Dorothy Lamour, Leopoldina Bălănuţă, Sile Dinicu, Toni Grecu. Pe 11 decembrie s-au născut Jean Racine, Alexandr Soljeniţîn, Hector Berlioz, Robert Koch, Carlo Ponti, Jean-Louis Trintignant, Alfred de Musset, Gianni Morandi, Czeh Szabo, Aurel Babeş, Gheorghe Buzdugan, Paul Riegler.

În calendarul creștin-ortodox, pe 10 decembrie sunt Sfinţii Mina, Ermogen şi Eugraf. E dezlegare la pește, prilej, pentru mine, să pregătesc gustoasa salată finlandeză, o Rosolii Salad la care se adaugă pește, eu prefer sardine.

Tradiţional, în „Kalendar”, este Mina Ermog, denumire creştinată a unui vechi obicei druidic, probabil împrumutat de geto-daci din Vestul Europei. Sincretismul religios şi schimburile culturale erau în antichitate mult mai dense şi mai dese decât ne imaginăm.

Ca să vă daţi seama de sincretismul religios şi de împrumuturile dintre religii, să ştiţi că primul steag al ortodoxiei avea culoarea verde, mai târziu culoarea şi simbolul preferat al islamului.

Ei bine, obiceiul vechi de patru-cinci mii de ani de Mina Ermog, (ce denumire, parcă ar fi din Stăpânul Inelelor) este că se pun într-un vas cu apă neîncepută, de izvor, trei ramuri de vişin, trei de prun şi trei de zarzăr. De vor îmboboci, când şi în ce procent, în care combinaţie, este noroc şi prilej de prezicere. Dar foarte puţini mai ştiu secretul celor „nouă mlădiţe”, cum fac ele şi desfac viitorul şi destinul. Mai sunt câţiva „sourciers” şi „loup-garou” în Sudul Franţei şi „warlocks” în Marea Britanie care spun vorbele şi fac gesturile. Cât or mai trăi și or putea şi ei…

Nimic foarte important în calendarul creştin-ortodox, pe 11 decembrie, numai Sf. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou, din nou dezlegare la pește – nimic şi în „Kalendar”!

„Evenimentul Zilei” din 10 decembrie 1901 a fost decernarea primului Premiu Nobel. În aceiaşi zi, 10 decembrie, dar în anul 1896, Alfred Bernhard Nobel, suedezul cel patriot, mândru şi foarte bogat se săvârșea din această viaţă, încredinţându-şi sufletul Marelui Arhitect. Mai multe vezi https://evz.ro/horoscop-masonul-alfred-bernhard-nobel-se-invarteste-in-mormant.html.

Simon Morden are diplome în geologie și geofizică planetară și este autorul a 14 romane științifico-fantastice și fantasy. El a primit premiul Philip K. Dick în anul 2011 pentru trilogia Petrovici. Prima sa carte de non-ficțiune este The Red Planet: A Natural History of Mars (2022). Locuiește în Anglia. A scris un eseu, pe care l-am primit în corespondența mea. Iată:

Pot oamenii să trăiască pe Marte? Răspunsul este uimitor de simplu. Pot oamenii să trăiască în Antarctica, unde temperaturile scad în mod regulat sub -50°C și este întuneric timp de șase luni pe an? Pot oamenii să trăiască sub ocean, unde presiunea crește rapid odată cu adâncimea până la niveluri zdrobitoare? Pot oamenii să trăiască în spațiu, unde nu există deloc aer?

Pe măsură ce limitele ingeniozității noastre, știința materialelor și chimia noastră s-au extins, am trecut de la a putea tolera doar o bandă restrânsă de condiții la extinderea prezenței noastre în aproape orice parte a globului și acum dincolo de acesta. Chiar și cel mai ostil mediu cu care ne-am confruntat vreodată – vidul spațiului – a avut o populație umană continuă de mai bine de două decenii.

Deci, de ce nu Marte? Dacă putem trăi în Antarctica, dacă putem trăi în spațiu, atunci cu siguranță este doar o chestiune de logistică. Dacă putem pune suficient material pe suprafața Planetei Roșii, atunci poate că vom supraviețui – și chiar să prosperăm – acolo, departe.

Dar acel „dacă” face subânțeleasă o mulțime de muncă. Când au mers pe Lună, astronauții au trebuit să ducă acolo totul pentru vizita lor în aterizatoarele lor mici și fragile. Misiunile Apollo au petrecut doar una, până la trei zile la suprafață – și a durat doar trei zile pentru a ajunge pe Lună, însăși. Când un astronaut care va merge pe Marte va petrece luni întregi în spațiu doar ajungând la locul de aterizare, petrecerea doar câteva zile pe planetă nu va fi un rezultat satisfăcător. Orice misiune, chiar și cea inițială, va fi planificată în mod necesar să dureze luni de zile, iar asta crește enorm complexitatea logisticii.

Marte este o planetă deosebit de dificil de ajuns pe suprafața ei. Este prea departe de Pământ pentru a controla orice coborâre de la distanță – în medie, un semnal radio durează 12 minute pentru a acoperi distanța – așa că totul trebuie să fie preprogramat. O singură eroare fie în computer, fie în intrările sale va avea ca rezultat o nouă eroare și un nou crater scump, dintre care au fost multe pe suprafața lui Marte. Și odată ce comanda de aterizare a fost dată, nu există nimic pe care cineva din Controlul misiunii să poate face pentru a interveni – intervalul de timp care durează între acel ordin și o aterizare în siguranță este cunoscut sub numele de „șapte minute de teroare”.

Atmosfera subțire marțiană complică și mai mult aterizarea. Este suficient de groasă încât orice navă spațială care aterizează necesită un scut termic pentru a preveni arderea acesteia. Dar chiar și cea mai recentă generație de parașute vaste, supersonice, se luptă să ofere o frânare semnificativă în timpul coborârii. Ceea ce rămâne din viteza orbitală trebuie luat în considerare, altfel navele noastre cosmice se vor sparge de suprafața înghețată a lui Marte.

Au fost folosite diferite metode, dar cea mai de succes a fost „macaraua cerească”, un cadru de unică folosință prevăzut cu retro-rachete care ard până când plutește la câțiva metri deasupra suprafeței. Apoi coboară ușor landerul, își decuplează cablurile de conectare și apoi zboară la o distanță sigură înainte ca propulsorul să se epuizeze.

După cum era de așteptat, aceste calcule sunt judecate foarte fin. Fiecare kilogram de aterizare – bateriile, panourile solare, experimentele științifice – are nevoie de câteva kilograme de combustibil în macaraua cerului. Și fiecare kilogram de combustibil din macaraua cerească necesită încă câteva kilograme de combustibil pe racheta care o duce pe orbita lui Marte. Am trimite landere mai mari și mai bune pe Marte dacă am putea – dar rachetele se află la limitele capacităților noastre, ajungând până la sol un rover de dimensiunea cuvenită. Acest lucru are implicații uriașe pentru realizarea unei misiuni de succes cu echipaj pe Marte.

Deși am putea visa la o rachetă uriașe argintie (visul lui Elon Musk, Starship) care coboară încet pe suprafața roșie prăfuită, conținând tot ce au nevoie astronauții pentru șederea lor de luni de zile, trebuie să realizăm că pur și simplu nu este practic. Acea rachetă și nava spațială și mai mare necesară pentru a o ajunge acolo depășesc capacitățile noastre de lansare proiectate pentru decenii, dacă nu secole, care urmează. Planificarea unei misiuni de succes pe Marte – pentru o prezență permanentă pe Marte – necesită să lucrăm mai inteligent și să folosim toate avantajele pe care le putem. Asta le include pe cele pe care le putem găsi pe Marte însuși.

Marte este o planetă plină de resurse utile și pericole specifice. În plus, dacă ne alegem cu grijă locul de aterizare, nu trebuie să luăm apă. Apa este grea și nu putem face nimic pentru a o face mai ușoară. Ocupă spațiu și nu putem face nimic pentru a-l micșora. Și, chiar și cu cele mai bune facilități de reciclare, astronauții vor avea nevoie de o anumită cantitate de apă de rezervă. Cu toate acestea, pe Marte, există multe locuri în care apa, sub formă de gheață, este doar o parte a solului. Înfige, pe Marte, o lopată în pământ și jumătate din ceea ce se ridică este gheață de apă. Și putem folosi acea apă pentru tot felul de lucruri, nu doar pentru băut. O putem folosi pentru chimie.

O putem împărți folosind electroliza în gazele sale componente. Putem respira oxigenul – ceea ce ne scutește de a fi nevoiți să luăm aer din rezervor. Și dacă îl recombinăm cu hidrogenul, avem un amestec exploziv pe care l-am putea folosi ca combustibil rudimentar pentru rachete. Dacă mergem mai departe, putem elimina carbonul din atmosfera de dioxid de carbon de pe Marte și putem sintetiza hidrocarburi pentru o ardere mai bună.

Acel dioxid de carbon este, de asemenea, vital pentru creșterea plantelor. Adăugați apă și un mediu de creștere și completarea benefică a pachetelor noastre de alimente liofilizate devine nu doar o posibilitate, ci și un obiectiv al misiunii. Oamenii consumă foarte multe calorii, dar mâncăm și cu ochii. O salată verde nu este doar nutriție, ci și o întărire a moralului.

Apoi mai sunt lucrurile lui Marte. Solul. Îl putem folosi ca material de construcție: facem cărămizi din el sau pur și simplu îl punem peste structurile noastre existente. Și trebuie să facem asta pentru că viața pe suprafața marțiană nu este simplă.

Cel mai imediat, este temperatura. Marte se află în medie la 80 de milioane de kilometri departe de Soare, iar atmosfera sa este prea subțire pentru a tempera variațiile zilnice extreme. Temperaturile din timpul zilei în plină vară pot atinge 21 °C dar în aceeași zi, chiar înainte de zori, va fi înregistrat -90 °C. Temperaturile pot scădea până la înghețarea dioxidului de carbon din atmosferă. Izolația suplimentară oferită de câțiva metri de pământ marțian va fi un bonus binevenit.

Mai mult, va ajuta contra unei amenințari pe termen lung: radiațiile. Soarele radiază tot timpul particule încărcate, precum și lumină de înaltă energie sub formă de raze gamma și X. Pe Pământ și, într-o măsură mai mică, pe Lună, suntem protejați de câmpul magnetic puternic al Pământului, care se extinde în spațiu și deviază vântul solar din jurul nostru. Marte nu are un astfel de câmp magnetic și, deși condițiile de la suprafață nu pun viața în pericol, în fiecare zi pe care astronauții o petrec pe suprafața lui Marte acumulează daune provocate de radiații de 10 până la 20 de ori mai repede decât ar face-o pe Pământ – fără a lua în calcul erupția solară ocazională care concentrează un deceniu de expunere într-un singur eveniment.

Îngroparea bazei astronauților sub pământ este o soluție relativ ușoară pentru rezolvarea problemei radiațiilor. La fel și construirea bazei în interiorul unei peșteri – zonele vulcanice ale lui Marte sunt locurile de tuburi de lavă care formează acum tuneluri uriașe, cu acces prin prăbușiri parțiale ale acoperișului.

Solul în sine este toxic, bogat în perclorati. Deși aceștia sunt o sursă potențială de oxigen, perclorații sunt solubili în apă: solul contaminat nu poate fi folosit ca mediu de creștere.

Apoi mai este praful. Praful roșu a fost format de sute de milioane de ani de măcinare continuă a cenușii vulcanice, devenind atât de fin încât până și vânturile slabe ale Marte îl pot purta și ține în atmosferă săptămâni întregi. Praful a devenit o nanoparticulă – cu o medie de 3 μm – și reprezintă un pericol major, atât pentru noi, cât și pentru mașinile noastre. Ar fi aproape imposibil să excludem praful din spațiile de locuit: astronauții l-ar transporta din excursii în exterior, chiar și cu măsuri extreme – spălare, aspirare, ecrane antistatice și filtrare a aerului – ar deveni parte din aerul pe care îl respirau și mâncarea pe care o mâncau. Pe lângă perclorații menționați anterior, există și alți compuși care cauzează cancer și daunele pe care praful de rocă cu granulație fină le poate provoca în mod specific plămânilor și ochilor.

Am pierdut deja un rover din cauza prafului, care i-a acoperit panourile solare și a rămas fără energie. Cu cât utilajele pe care le luăm sunt mai complexe, cu atât trebuie să fim mai siguri de etanșările și suprafețele noastre. Întreținerea, împreună cu piesele de schimb pentru a susține acest regim, ar trebui respectată cu strictețe.

Cum am putea face asta? Avem parametri stabiliți de numărul de echipaj pe care îl trimitem, de cât timp intenționează să rămână inițial și de ce intenționează să facă când ajung acolo. Trebuie să planificăm să-i adăpostim, să-i hidratăm și să-i hrănim, apoi să-i aducem acasă – și, dacă intenționăm altceva decât o vizită unică, trebuie să fim cu ochii pe jocul lung: ce fel de infrastructură poate construim care va fi utilă în viitor?

Împărțirea problemei în felii mai ușor de gestionat este de departe cea mai fezabilă cale. Ceea ce învățăm din astfel de eforturi incrementale – și ceea ce am învățat deja – poate fi folosit pentru a ne ghida pe măsură ce ne străduim prin diferitele elemente de care avem nevoie pentru a executa o misiune de succes și durabilă pe Marte.

Prima etapă ar fi să ne creștem capacitățile pe orbita joasă a Pământului. O călătorie de mai multe luni pe Marte va necesita cea mai mare navă spațială pe care am construit-o vreodată și aproape sigur ceva care nu poate fi ridicat într-o singură lansare. Va trebui să fie construit în spațiu, folosind metode similare cu Stația Spațială Internațională. Combustibilul, împreună cu tot ceea ce este necesar pentru a menține viața pentru călătoria lungă, va trebui să fie expediat de pe Pământ – de două ori, deoarece se va întoarce. Ambarcațiunea de coborâre va fi o parte separată a navei, în timp ce porțiunea principală rămâne pe orbita lui Marte, împreună cu echipajul necesar.

A doua etapă ar fi trimiterea de provizii înainte către zona de aterizare desemnată. Dacă putem, ar trebui să trimitem module robotizate, auto-montante. Acest lucru ar asigura că ar exista un loc sigur pentru astronauții nou sosiți și ne va permite să acordăm prioritate unei aterizări sigure fără a îngreuna faza de coborâre cu greutatea suplimentară a alimentelor, combustibilului, aerului și apei. Și, în acest fel, nu ar trebui să angajăm astronauții în călătoria lungă și grea către Marte până când vom ști că există suficiente echipamente pentru a-i susține. Dacă o rachetă s-a rătăcit – mai mult de una este probabil să fie pierdută – am trimite pur și simplu alta.

Una dintre piesele de trusă pe care le-am trimite înainte ar fi un modul de ascensiune, o navă goală capabilă nu doar să aterizeze pe Marte, ci și să se alimenteze din atmosfera marțiană, pregătită pentru întoarcerea pe nava de transfer pe orbită.

Să fie clar, nimic din toate acestea nu este lipsit de riscuri. Faimos, un discurs alternativ a fost rostit în 1969 de către președintele american Richard Nixon înainte de aterizarea Apollo 11, acoperind scenariul eșecului. În timp ce pregătirea noastră atentă a făcut ca succesul să fie mai probabil, există totuși situații din care ar fi aproape imposibil de recuperat. Cauza principală a acestui lucru este cât timp ne-ar fi necesar să reacționăm la neprevăzut.

Lanțurile de aprovizionare sunt unul dintre cei mai subestimați și neînțeleși factori care stau la baza unei economii moderne. Suntem foarte obișnuiți să putem comanda orice, de oriunde, și să fie disponibil în câteva zile, dacă nu ore. Producătorii dețin stocuri la timp de la furnizorii lor, iar comercianții cu amănuntul promit livrare aproape imediată. În spatele acestor vitrine se află o rețea fantastic de complexă de comunicații, transport, control al stocurilor și personal. O simțim doar când eșuează.

Aproape peste tot ce este pe Pământ este conectat. Medicamentele vitale, microcipurile, piesele de motor, chiar și organele vii pentru donare, sunt mutate fără probleme între țări și continente. Dar există locuri în care acest lucru nu este adevărat și ne oferă o primă perspectivă cu privire la provocările cu care s-ar putea confrunta orice colonist marțian.

Antarctica, în ciuda tehnologiei noastre, rămâne unul dintre cele mai izolate și neospitaliere locuri de pe planetă. Aproape tot ceea ce este necesar – cu excepția aerului și a apei – trebuie să fie transportat sau transportat cu avionul, pe distanțe mari și nu fără riscuri. Mări furtunoase, gheață groasă, o climă foarte rece: toate conduc către alimente și combustibil blocate pe un doc, sau pe o pistă. Bazele antarctice nu au un lanț de aprovizionare just-in-time, pentru că atunci când acel lanț de aprovizionare este inevitabil întrerupt, oamenii ar putea muri. Planificarea acestor întreruperi înseamnă să luați și să stocați mult mai mult decât este necesar în mod normal. Aceia dintre noi care sunt planificatori vor calcula cantitatea de alimente necesară pentru a menține o singură persoană hrănită timp de câteva luni: populația de iarnă a bazei Amundsen-Scott, chiar la Polul Sud, este de 50 de persoane.

Mâncarea, desigur, poate fi întotdeauna raționalizată. Încălzirea poate fi redusă la unul sau două module puternic izolate. Există generatoare de rezervă și un medic la fața locului și o suită modernă de comunicații conectată prin satelit. Oamenii de știință sunt sprijiniți de o întreagă echipă de electricieni, instalatori și tehnicieni, care lucrează non-stop pentru a menține infrastructura bazei, observând problemele înainte ca acestea să devină critice și oferind soluții de rezolvare prin expertiza lor.

Niciuna dintre acestea nu a împiedicat apariția problemelor. În special, dacă medicul de bază se îmbolnăvește și necesită o intervenție chirurgicală, așa cum s-a întâmplat de două ori, medicul ajunge să se opereze singur. În ambele cazuri, evacuarea medicală a fost imposibilă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a distanțelor implicate.

Acum, imaginați-vă că se întâmplă asta pe Marte. O bază pe deplin funcțională, situată în cea mai favorabilă poziție și care se bucură de o infrastructură redundantă, întreținută de schimburi de ingineri foarte motivați și pregătiți, se află încă într-o poziție mult, mult mai precară decât se află astăzi orice bază antarctică. O cursă a unui avion pentru a arunca din aer provizii medicale urgente în Antarctica din Insula de Sud a Noii Zeelande este dificilă, dar posibilă: timpul de călătorie, odată ce totul este la locul său, este o chestiune de ore. Între timp, dacă fereastra de lansare este bună, Pământul către Marte, este de nouă luni. Noile generații de unități spațiale vor reduce inevitabil acest lucru, dar nu se poate face nimic pentru a șterge distanțele mari dintre cele două planete. În cel mai bun caz, 56 de milioane de kilometri. În cel mai rău caz, când Pământul este de o parte a Soarelui și Marte de cealaltă parte, 400 de milioane de kilometri.

Fără îndoială, ar fi cel mai lung lanț de aprovizionare din istorie, la capătul căruia se află cel mai dur mediu pe care l-am întâlnit vreodată. Chiar și în Age of Sail, călătoria din Anglia în Australia a fost mai rapidă.

Dacă ești doctor în prima misiune pe Marte, trebuie să decideți nu ce medicamente, bandaje și echipamente chirurgicale luați, ci ce nu luați. Fără ce te poți descurca? Atât spațiul, cât și greutatea sunt limitate. Dacă ești inginer: cum vei alege între această piesă de schimb critică și cealaltă piesă de schimb critică? Desigur, ai putea cere planificatorilor misiunii să trimită unul – sau două – din toate. Dar, având în vedere tot ce s-a întâmplat înainte, cât de fezabil este asta? La un moment dat, destul va fi prea mult. Riscul de moarte – de foame, de frig, de asfixiere, de accident, de boală, de boală – trebuie acceptat.

Ca și în cazul tuturor pionierilor, cea mai grea povară va cădea asupra celor care merg primii. Vor fi cei mai limitați în resurse, cei mai expuși pericolelor și suprizelor, cei mai vulnerabili. Cei care urmează după aceea vor avea o viață, dacă nu ușoară, cu siguranță mai ușoară. Infrastructura bazei inițiale este concepută pentru a fi extinsă, atâta timp cât Pământul are încredere în proiect. Căci este sigur că Marte va fi complet dependent de Pământ timp de mai mulți ani. Cum, totuși, ar crește o colonie pe Marte către independență? Putem vedea atât de departe? Bune întrebări, nu-i așa?

Fabricarea este o tehnologie cheie aici: nu doar furnizarea obișnuită, dar vitală de piese de schimb, ci și substanțele chimice necesare pentru viață. Medicamentele special adaptate, suplimentele alimentare și nutrienții pentru plante vor oferi o măsură de securitate pentru coloniști; Imprimante 3D cu o bibliotecă vastă de modele pot începe să se ocupe de aspectul fizic, în timp ce componentele biologice pot fi create de mașini automate de sinteză.

O altă piatră de temelie a unui Marte mai independent ar fi coloniștii înșiși – și în special educația lor. Necesitatea este adesea mama invenției, dar Marte ar fi un profesor foarte dur. Un colonist marțian ar trebui să-și dedice o parte semnificativă a timpului învățării. Nivelul de tehnologie necesar pentru a susține o colonie de lucru ar fi ridicat, iar numărul de personal limitat de hrana și aerul disponibil. Cu toată lumea expertă în două sau trei domenii separate de cunoaștere, un accident tragic pentru cineva nu trebuie să se transforme într-o criză pentru toți.

Natura extrem de precară a vieții de pe Marte va duce inevitabil la noi obieceiuri sociale și coduri de comportament. Departe de a fi individualiști, marțienii se vor baza unii pe alții pentru viața lor într-un mod extrem de interdependent – ​​și vor reflecta acest lucru, atât în ​​relațiile lor, cât și în legile lor.

Rămâne de văzut cât de independenți vor fi coloniștii marțieni față de planeta-mamă. Dar un Marte independent nu ar fi o copie la indigou a vreunei societăți terestre. Ar fi surprinzător și profund străin.

M-am oprit la acest eseu, pentru că, cu tristețe și dezamăgire, mi-am dat seama că Elon Musk nu mai are ca scop prioritar ajungerea pe Marte. Nu poate singur, este clar, nu este numai o problemă de rachetă, sunt infinit de multe probleme! Cred că este nevoie de un efort coordonat global, un conglomerat de firme de stat și particulare din SUA, China, Japonia și Uniunea Europeană. Această alianță, puțin probabilă, ar avea banii și mijloacele tehnologice pentru colonizarea planetei Marte.

Dar se pare că lumea nu este suficient de civilizată ca să treacă peste bariere artificiale și să conlucreze pentru binele tuturor. Poate, mâine, există această speranță, doar este o altă zi!

HOROSCOP 10,11 decembrie 2022

BERBEC În acest weekend ai timp pentru o analiză, un bilanţ personal, sau să discuţi cu cineva deştept din familie despre proiectele tale. Pe plan sentimental poţi primi unele veşti neaşteptate. Sâmbătă ai tendinţa, pentru unii suparatoare, de a fi permanent in ofensiva, sa ţii la părerea ta şi să nu faci concesii sau compromisuri nimănui. Păstrează-ţi calmul şi umorul! Nu fii original cu orice pret. De obicei modul acesta de abordare sperie şi instraineaza, in loc sa atragă! Trebuie doar sa inspiri incredere şi să asiguri pe cei din jur ca se pot baza pe tine, în orice împrejurare. Duminica poţi să primeşti o veste în doi peri despre o reuniune de familie la care te aşteptai să fii invitat, probabil masa de Crăciun.

TAUR O zi de sâmbătă nu prea grozavă. Astăzi trebuie să stai liniştit şi să aştepţi ca ziua să treacă în linişte şi fără necazuri. Nu te implica în nimic nou, doar activitatea obişnuită de weekend. Perioadele tulburi, cu grad înalt de risc şi cu o puternică componentă de haos, te-au avantajat întotdeauna, prin aplicarea practică şi pragmatică a caracterului tău de proprietar, de cel care preţuieşte banii şi proprietatea. Sâmbătă poţi profita de acest lucru! In acesta perioada păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei din familie. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare.

GEMENI Nu rata ocaziile din weekend din cauza încăpăţănării sau a grabei caracteristice zodiei. Trebuie să ai încredere, dar să nu te implici total. Limitează-te doar la activităţile obişnuite. Mult entuziasm şi optimism şi o privire mai filozofică asupra vieţii te ajută să te bucuri din plin de deliciile iernii târzii. Care delicii, costă din ce în ce mai mult! Parcă nu ştii cât costă un costum de schi ca lumea sau nişte clăpari meseriaşi, de la mama lor din Alpi… dar poţi închiria scule bunicele, sigur dacă nu eşti prea pretenţios. Stelele şi conjunctura astrologica te avantajeaza astazi, protejandu-te eficace impotriva atacurilor familiei şi prietenilor care vor neapărat să te scoată la plimbare sau la nu ştiu ce festival, sau concert de jazz. Tu vrei la munte! Duminică trebuie sa eviţi asumarea de angajamente şi responsabilităţi pe termen lung, să nu faci promisiuni bombastice pe care apoi să le regreţi.

RAC Stelele te avantajează pe plan mental. Ideile tale sunt astăzi clare şi chiar de o oarecare eleganţă. Nici planul relaţiilor umane nu e prost aspectat. Poate fi o zi plăcută, în plină formă! Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Veştile primite azi te pun pe gânduri. Dar, nu ai multe de făcut! O veste bună urmată de o distracţie pe măsură. Atenţie la mijloacele de transport în comun, la circulaţie, trafic, în general! Nu te lăsa tentat de cumpărături extravagante. Nu apăsa pe acceleratorul vieţii când nu trebuie. Dar pe termen lung, gândind strategic, lucrurile se mai aranjează.

LEU Intimidezi anturajul şi familia! Fii mai flexibil, zâmbeşte mai mult şi spune bancuri, că la asta te pricepi, nu glumă! Încă o zi în care vanitatea ta leoniană este satisfăcută pe deplin! În acest weekend eşti într-o perioadă binecuvîntată, de la bine la foarte bine. Cam tot ce iţi propui iţi iese – asta pentru că dai dovada de mult realism si bun simţ. Stelele avantajeaza in mod special activităţile de recreare, distracţiile, legate de cărţi, reviste, ziare, publicaţii. Nu că ar fi foarte scumpe, dar sunt… importante! Netul este anonim şi dubios, adevărata informaţie o găseşti tot dintr-o carte, sigur, o poţi descărca de pe net! Este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter, voinţă, o să dobândeşti mai multe avantaje.

FECIOARĂ Pentru majoritatea nativilor este un weekend bun. Sâmbătă, o zi relaxantă şi plăcută, ba chiar interesantă sub aspectul emoţional. Duminică, aspecte favorabile cumpărăturilor inspirate. Dar, după cum am spus în repetate rânduri : nu da şi nu lua bani cu împrumut, astrele nu te favorizează la speculaţii financiare. Decât dacă este în familie şi atunci nu se cheamă „speculaţie financiară” ci „şantaj sentimental”. O să ai bani pentru cheltuielile curente, ca de obicei, se rezolvă în ultimul minut. Veşti bune de la rude şi prieteni. Cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, asta nu înseamnă că pe total stai excelent. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, oglinda conştiinţei lor, cel care spune adevăruri muşcătoare şi mişcătoare. La sfârşitul perioadei, duminică seara, astrele îţi poate favoriza să vezi un spectacol, sau un concert deosebit.

BALANŢĂ Limitează-te la activităţile de rutină. Nu trebuie să întreprinzi nimic important, urgent. Evita graba, mai ales spre seară. Nu pleca la drum lung, dar la un spectacol, un film nou, da! Sâmbătă primesti o veste total lipsita de sens. Poate unde ziua este slab aspectata astrologic, sau cam asa ceva. Sau poate unde peste tot este haos si dezordine… Duminică este bine să te trezeşti târziu şi să te culci devreme. În ceea ce mai rămâne din duminică, mai tot ce faci ar trebui sa-ti iasă. Sigur, să nu fie ilegal, imoral şi să nu îngraşe!

SCORPION Ascultă-ţi corpul, ţine cont de limitele şi cerinţele lui! Încet-încet, în acest weekend maşinărie biologică se pune în mişcare, se face adaptarea la sezonul mai rece. Nu pleca la drum lung! Odihnă şi distracţie în acest weekend, dar trebuie să faci şi puţin sport, sau masaj şi sauna. Trebuie să “încălzeşti maşinăria” în vederea săpămânei viitoare, care se anunţă densă. Dacă reuşeşti să te stăpâneşti şi să eviţi graba şi încăpăţânările, nu se va întâmpla nimic notabil. Oricum, fiecare are defectul său. Al tău se numeşte „falsă viziune asupra realităţii”. Adică o să auzi weekendul asta la minciunele, minciuni şi minciuni sfruntate, cât să ai rezerve pentru tot anul.

SĂGETĂTOR Fluxul comunicării nu îţi lasă astăzi multă libertate de alegere. Trebuie să eviţi orice promisiune sau orice chestiune legată de bani, de proiecte viitoare sau de relaţii şi grupuri sociale. Poate pentru că unii Capricorni lasă la o parte prudenţa lor obişnuită şi dau curs bucuriilor sărbătorilor de iarnă și Spiritul Crăciunului. Un weekend plăcut, in care te simti tot timpul vesel si entuziast si de aceea orice iti iese, iar familia si prietenii te apreciaza in mod deosebit. Dedică cele două zile de sărbătoare celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute duminică vor aduce, mai târziu, multe momente plăcute.

CAPRICORN Nu te lăsa intimidat sau chiar păcălit, chiar dacă momeala este siguranţa ta. Evită, în acest weekend, orice negociere care conduce către stabilirea unei înţelegeri în care ai obligaţii. Primeşti o informatie neasteptată, plăcută, însă, sau ai o întâlnire neanunţată cu o personă dragă. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. Duminică eşti la un spectacol sau la o aniversare. Weekendul este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Asta inseamna ca trebuie sa faci o cheltuiala neprevazuta. Retrage-te astăzi, ca să câştigi mâine! Dacă ai probleme în dragoste nu este indicat să le discuţi in acest weekend, mai gândeşte-te. Amână!

VĂRSĂTOR Sâmbătă este o zi excelentă, mai ales în a doua parte, pentru cumpărături, vizite, scurte ieşiri în oraș, sau mici escapade. Foloseşte-ţi gândirea limpede de astăzi la sinteza ultimelor evenimente. Nu-ţi pierde timpul cu legături sub nivelul tău. Partea benefica a zodiei te ajută să-ţi înţelegei mai bine limitările sau să îţi găseşti adevarata chemare în viaţă. Sentinţa precedentă se refera la perioada în chestiune. Viaţa ta este vraişte, ştii asta, dar nu iei nici o masura! Poate te gândeşti puţin la asta, te rog… Perioada este în general, benefică şi aduce realizări şi noroc. Bate un vânt de libertate, mai ales prin buzunare si prin portofel, asa ca pune-ti capul la contributie cum sa faci urgent rost de bani! Un ajutor substanţial din partea prietenilor sau a rudelor. Poate aşa îţi rezolvi o parte din probleme. Sănătatea este mediocră, atenţie la alergii şi la ceea ce mănânci.

PEŞTI Perioada weekend-ului este haotică atît sub aspectul climei cât şi al reacţiei şi al comportamentului uman. Toată luna decembrie este caracterizată de schimbări mari şi relativ bruşte de temperatură, presiune şi umiditate. La fel şi reacţile oamenilor. Tu stai în acvariul tău şi nu te apuca de schimbări esenţiale – nu este încă timpul! Nu discuta în contradictoriu cu cei dragi, vei constata că sunt bine intenţionaţi. Duminică, idei şi concepte noi îţi sunt la îndemână. Acest aport de energie se poate traduce la unii nativi din bancul de Peşti printr-o creştere a agresivităţii si a lipsei de pragmatism. Ceea ce nu este rău să devii peste noapte, din plătică – rechin, dar este foarte rau dacă crezi că poţi inota în afară de acvariul tău. Adica orice mutant sfârşeşte la muzeu – aşa ca nu te da mare si tare cand nu trebuie… şi nu trebuie niciodată!