HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 10 noiembrie 2022. Despre filme  

10 noiembrie

Pe 10 noiembrie s-au născut Fridrich Schiller, Sir Richard Burton, Ennio Morricone, Roy Scheider, Dan Cristea, Ovidiu Genaru.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții: Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast, Terțiu, Cvart și Orest.

Horoscop. Sărbătoarea creştină a Soborului Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril şi al tuturor celeştilor Puteri, de pe 8 noiembrie, a fost suprapusă peste o veche celebrare daco-getică. Speculam că poate fi vorba de zeii morţii, ai adormirii naturii.

Dar, o sărbătoare dacică ţinea întotdeauna trei zile. Aşa că pe 9 noiembrie avem Poitra Arhanghelilor, iar pe 10 noiembrie, vechii noştri prieteni, Filipii, lupii. Şi ce le place mai mult lupilor, prin urmaşii lor căţeii, decât să fie scărpinaţi şi despurecaţi. Aşa că ziua de 10 noiembrie este ziua de luptă contra puricilor!

Majorității oamenilor le place filmele. La urma urmei, cu 50 de ani înainte ca televiziunea să devină un element dominant în multe case, cinematograful s-a impus ca marele mediu popular al secolului al XX-lea. Unii – inclusiv eu – merg mai departe și se referă la cinema ca fiind cea mai mare și mai populară formă de artă a secolului precedent. A șaptea artă, cum se spunea acum destul de mulți ani. Alții, mai ales dacă experiența lor cu filme a fost limitată la ceea ce este disponibil la multiplexul local sau la ceea ce este oferit de la Netflix, HBO sau Disney, ar putea ridica o sprânceană la o astfel de afirmație. Formă de arta? Nu sunt filmele doar despre divertisment, o distragere a atenției de la rutina zilnică?

Ei bine, nu, nu în totalitate. Dacă viața ta de vizionare a filmelor a fost modelată exclusiv de programarea marilor lanțuri de cinematografe și a platformelor online globale, ai putea fi iertat să crezi că majoritatea filmelor sunt americane (sau cel puțin în engleză), că, cu puține excepții, au fost realizate în ultimele decenii și că sunt acompaniamentul perfect pentru o pungă de floricele de porumb. Dar aceasta este o distorsiune uriașă – de fapt, realizarea de filme este un fenomen internațional care a început cu mult înainte ca Marvel să apară. Cu mult înainte de Războiul Stelelor original, chiar. Filmul este cu noi de mai bine de 125 de ani. Mainstreamul contemporan este doar vârful unui aisberg cinematografic masiv și complet.

Există, și a existat întotdeauna, mult mai mult în filme, decât spectaculoase de acțiune, thrillere și romanțe plăcute. Nu că ar fi neapărat ceva în neregulă cu astfel de filme – există exemple excelente, teribile și media de orice fel de film – și nu ar trebui să subestimăm niciodată atractivitatea originalului. Riddick (2013), de exemplu. Fantezia a fost un element important al ofertei cinematografice de când Georges Méliès a încântat publicul cu filmele sale trucate la sfârșitul anilor 1890 și începutul anilor 1900 – iar influența sa continuă și astăzi. Méliès a fost menționat în Moulin Rouge de Baz Luhrmann (2001) și în Hugo de Martin Scorsese (2011); cel mai cunoscut film al lui Méliès, încântător de imaginativ este Le Voyage dans la Lune (1902), poate fi găsit pe YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ZOKz4A7sLkM.

Dar în viață există mai mult decât distracție, iar filmul a reflectat asta. Au existat întotdeauna cineaști preocupați să reflecteze la realitățile vieții de zi cu zi; cu privirea și înfățișarea lumii cu curiozitate și compasiune. (Nu fac doar aluzie la documentare, ci la tot felul de filme.) În mâinile potrivite, un film ne poate influența – emoțional și intelectual, cultural și filozofic – în moduri neglijate în mare parte de „produsul” mainstream produs ca și cum pe o bandă rulantă, rațiunea sa de a fi nu valoare artistică, ci profit.

Dacă ați simțit acel sentiment frustrant de déjà vu în timp ce vă străduiți printr-un alt film romcom (comedii romantice) sau cu supereroi, este posibil să fiți curios să explorați ce mai există acolo. În același timp, poate că nu ești sigur de unde să începi – dacă da, continuă să citești acest articol.

Am crescut în Obor, în București, și la fel ca mulți alții la acea vreme, mersul meu la cinema a progresat de la o dietă pentru copii de desene animate Disney și comedii de familie la ceea ce am ajuns să consider un regim mai adult de SF, comedii, western, thrillere, filme de spionaj și de groază. Adevărat, acest lucru a fost completat de vechile filme alb-negru americane și britanice, apoi în mod constant la televizor, dar selecția s-a limitat în mare parte la cinematograful de gen în limba engleză și franceză. Apoi, într-o seară de vară am văzut ”The Seventh Seal”. La acea vreme, nu aveam idee cine era Bergman sau ce făcea. Experiența mea din acea seară mi-a uluit mințile și mi-a schimbat efectiv viața.

Asta e divertisment? Nu în înțelegerea obișnuită a termenului. Dar am fost cuprins de la început până la sfârșit și apoi am discutat cu prietena mea de atunci, despre viață, moarte, film și artă. Era destul de diferit de orice film pe care îl văzusem înainte; m-a agitat atât intelectual, cât și emoțional și m-a făcut să vreau să aflu mai multe, nu numai despre acest tip Bergman, ci și să văd dacă există și alte filme ale altor oameni care s-ar putea dovedi la fel de impresionante. Habar n-aveam că cinematografia poate fi așa și îmi doream mai mult. A fost începutul unei pasiuni de-a lungul vieții – care s-a transformat în cele din urmă într-o carieră de zeci de ani, la televiziune, apoi scenarist de film și seriale.

Nu toată lumea are norocul să aibă un prieten care cunoaște cinematograful, care îi invită să vizioneze un film cu prejudecăți, darămite să aibă o proiecție de cinema în localitatea lor. Mai mult, am fost norocos că scufundarea mea specială în necunoscut a implicat un film considerat acum o capodopera; Poate că m-am dus să văd ceva dezamăgitor sau de-a dreptul îngrozitor. Așa că ar fi nevoie de câteva scufundări pentru a învăța înotul în apele neexplorate până acum ale filmului. De aceea, o mică cercetare înainte de a începe poate fi utilă. Sunt atât de multe de explorat – iar acum vă voi împărtăși câteva sfaturi despre cum să începeți.

Înainte de a vă începe călătoria, este important să vă lăsați deoparte prejudecățile despre tipurile de filme cu care este posibil să nu fiți familiarizat. Iată câteva lucruri de luat în considerare.

Unii oameni par să creadă că un film subtitrat trebuie să fie „arty”, pretențios, dificil sau plictisitor. Dar tot ceea ce înseamnă cu adevărat este că filmul a fost realizat într-o altă țară decât România. De fapt, subtitrarile pot fi un semn bun, deoarece prezența lor arată că filmul a fost considerat suficient de interesant pentru a fi exportat în alte culturi. Pe de altă parte, amintiți-vă că multe – poate cele mai multe – dintre filmele considerate pe scară largă de criticii, istoricii și regizorii de film ca printre cele mai mari realizate vreodată nu sunt în limba engleză. Povestea Tokyo a lui Yasujirō Ozu (1953), Regulile jocului lui Jean Renoir (1939), filmul lui Federico Fellini, 8 1/2 (1963) și Căpșunile sălbatice ale lui Bergman (1957) sunt filme de obicei citate.

În mod similar, doar pentru că un film este mai degrabă alb-negru decât color, nu înseamnă că este inferior sau sărac. Multe dintre cele mai satisfăcătoare și distractive filme ale tuturor timpurilor au fost filmate în alb-negru, fie pentru că asta era, din motive tehnice, norma atunci când au fost realizate, fie pentru că realizatorii au ales în mod deliberat să filmeze în alb-negru; monocromul poate produce o frumusețe formală diferită de culoare. Din nou, criticii, istoricii și regizorii numără multe filme alb-negru în sondaje și sondaje ale celor mai bune filme realizate vreodată. Alături de titlurile pe care le-am menționat mai sus, Citizen Kane (1941) de Orson Welles, Psycho (1960) de Alfred Hitchcock și Some Like It Hot (1959) de Billy Wilder sunt favorite constante. Dar să-l nu-l uităm pe Andrei Arseniovici Tarkovski cu Andrei Rublev, Solaris și Călăuza, chiar dacă sunt colorate.

Nu te lăsa descurajat pentru că un film a fost făcut înainte de apariția sunetului să ne aducă „imagini vorbitoare”. Desigur, sunetul – care este mult mai mult decât dialogul vorbit – a fost o parte importantă a experienței filmului de la sfârșitul anilor 1920. Dar chiar și înainte de atunci, filmele erau rareori „tăcute”, deoarece de obicei erau prezentate cu muzică – și așa sunt prezentate și savurate filmele din acei ani astăzi. Mai mult decât atât, multe filme realizate în primele trei decenii de istorie a cinematografiei au o elocvență vizuală și o eleganță extraordinare, ca să nu mai vorbim de o inventivitate exaltantă – până la urmă, acesta a fost atunci când realizatorii de film au stabilit, explorat și extins limbajul filmului. De aceea, în sondajele celor mai bune filme din toate timpurile sunt prezentate adesea clasice precum Răsăritul lui FW Murnau (1927), semidocumentarul lui Dziga Vertov Man with a Movie Camera (1929), Metropolis de Fritz Lang (1927) și Generalul lui Buster Keaton (1926).

Amintiți-vă că vârsta unui film nu are nimic de-a face cu valoarea sau capacitatea sa de a distra. Ca orice alt mediu sau formă de artă, filmul este în continuă schimbare, dar nu neapărat în bine. Oamenii au făcut filme bune și rele de-a lungul istoriei lungi și variate a cinematografiei. În cele din urmă, încercați să nu vă lăsați dezamăgiți de genul unui film, durata de rulare, titlul sau termenul „documentar”. De dragul simplității, am menționat în mare parte filmele de ficțiune, dar multe dintre cele de mai jos pot fi aplicate și filmelor non-ficțiune. Țineți minte că există documentare grozave (și îngrozitoare și absolut medii), filme de animație, scurtmetraje, filme de lungă durată, filme experimentale etc; și că titlul unui film de obicei ne spune foarte puțin despre experiența vizionării filmului.

După ce ați selectat un film de vizionat, încercați să îl vizionați în cele mai bune circumstanțe posibile. Un cinematograf cu un ecran de dimensiuni decente, linii vizuale bune și sunet de calitate este opțiunea optimă pentru a aprecia subtilitățile vizuale și sonore ale unui film; încercați să găsiți unul în care publicul tinde să fie mai atent decât vorbăreț. Dacă un astfel de cinema nu este accesibil, atunci cea mai bună alternativă este un ecran la fel de mare pe care îl gestionați acasă (sau acasă la un prieten, sau o rudă). Laptopurile nu sunt bune pentru calitatea imaginii sau a sunetului, ca să nu mai vorbim de orice fel de experiență „imersivă”, iar telefoanele nu vor face nimic pentru a aprecia calitățile mai fine ale unui film, așa că acestea ar trebui evitate. Canalele TV și streaming sunt bune pentru vizionarea acasă, unele (de exemplu, Mubi, BFI Player și Canalul Criterion) fiind specializate în tarife organizate, non-mainstream. Multe Blu-ray (pentru imagine și sunet de cea mai bună calitate) și DVD-uri au extra (comentarii, introduceri, documentare, eseuri), care vă pot spori înțelegerea, aprecierea și plăcerea. Aceste extra sunt urmărite cel mai bine după filmul în sine, din motive evidente.

Fii răbdător. Oferă filmului timp și atenția ta neîmpărțită. Nu te aștepta să fii cucerit din primul minut. Chiar dacă simți că scoți puțin de la un film, dacă te uiți acasă, acordă-i cel puțin, să zicem, 40 de minute înainte de a opri; ai fi surprins câți regizori așteaptă o jumătate de oră înainte de a arunca prima lor bombă.

Dacă aveți prieteni sau cunoștințe care se consideră pasionați de film, cereți-le sfaturi despre ce filme și regizori să vedeți. Veți descoperi, de asemenea, că personalul care lucrează la cinemateci și cinematografe independente care prezintă filme vechi sau filme de artă este adesea mai mult decât bucuros să-și împărtășească entuziasmul. Și amintiți-vă: oamenilor nu le plac doar filmele; tind să le placă să vorbească despre ele, mai ales despre preferatele lor. Așa că încercați să vizionați filme cu prietenii și să vă împărtășiți gândurile; dacă observi că cinematograful pe care îl frecventezi are obișnuiți, ar putea fi cinefili care ar fi bucuroși să discute despre filme în hol sau bar după o proiecție. În cele din urmă, dacă ai norocul să organizezi un festival de film în localitatea ta, aceasta este o modalitate grozavă de a vedea nu numai filme, ci și de a întâlni oameni cu gânduri similare.

Dacă aveți un interes special pentru un anume gen printre filmele recente, ați putea să-i explorați istoria: comediile, aventurile de acțiune, filmele de groază, thrillerele, SF, western-urile și poveștile de dragoste au fost toate puternice de mult timp. 100 de ani, iar muzicalele au devenit populare de îndată ce sunetul a devenit predominant la începutul anilor 1930. S-ar putea să vă fie util să vă întoarceți în mod constant înapoi în timp față de prezent. Sau ar putea fi încântător să vezi primele filme de reper ale genului în cauză, cum ar fi: Lang’s Metropolis (sci-fi), Murnau’s Nosferatu (1922, horror) și filmul lui Keaton, Steamboat Bill, Jr. (1928, comedie) – toate încă impresionează și uimesc de peste 90 de ani după ce au apărut prima dată.

Dacă îți place în mod special, sau cunoști o țară sau o parte a lumii, sau vrei să afli mai multe despre ea în așteptarea unei vizite viitoare, de ce să nu vezi filmele și realizatorii ei? Dacă ești un pasionat de știri sau ești fascinat de politică și de actualitatea, s-ar putea să te trezești atras de documentare. Dacă ești un fan al artei contemporane, poți degusta filme de avangardă și experimentale. Dacă ești un pasionat al istoriei, există drame de epocă din belșug – ca să nu mai vorbim de filme „contemporane” realizate pe o perioadă în schimbare rapidă de peste 120 de ani. Dacă ești un pasionat de carte, există nenumărate adaptări literare. Ați înțeles ideea – răsfățați-vă!

Dacă găsești un film deosebit de interesant sau plăcut, folosește site-ul Internet Movie Database (IMDb) pentru a identifica un alt film cu același actor, scenariu de același scriitor, filmat de același director de fotografie sau, mai ales, realizat de același regizor. Regizorii sunt considerați cel mai important membru al personalului creativ al unui film, deoarece ei – dacă sunt buni – reunesc toate contribuțiile celorlalți membri ai distribuției și ale echipei pentru a forma un tot coerent, uneori cu un stil de semnătură recunoscut sau preocupări tematice. Pe măsură ce filmul urmează filmul, vă veți face o idee mai bună despre ce și pe cine vă place și nu vă place și veți întâlni noi căi exploratorii de urmat.

În același timp, când găsești un film care ți-a funcționat bine, cercetează puțin pentru a afla mai multe despre locul său în istoria cinematografiei. Pe lângă faptul că este realizat de un anumit grup de oameni, va face și parte dintr-un cinematograf național și s-ar putea să urmați acest traseu: pe fiecare continent, există țări renumite pentru că au școli și stiluri de filmare distinse și distincte. Mai mult, filmul în cauză poate fi considerat și ca făcând parte sau influențat de o mișcare istorică. Deci, dacă descoperiți că este un exemplu de expresionism german, realism poetic francez, neorealism italian, noul val francez sau orice altceva, poate fi satisfăcător să vedeți alte exemple. De exemplu, să presupunem că dieta ta s-a concentrat în principal pe filme polițiste americane; Filmele Nașului (1972, 1974, 1990) și multe alte nestemate mai puțin cunoscute – sau extraordinara înflorire a filmului noir de la Hollywood din anii 1940 și 50, cu zeci de capodopere, precum The Big Sleep (1946), The Killers (1946) și Touch of Evil (1958).

Pe măsură ce explorezi lumea filmului, îți vei îmbogăți experiența concentrându-te asupra diferitelor aspecte ale modului în care sunt realizate. Un loc bun pentru a începe este să ne gândim la structura narativă a unui film . Narațiunea nu este povestea în sine, ci modul în care este relatată o poveste; este vorba despre ton, textură și sincronizare, ritm și durată, perspectivă și punct de vedere, consistență și credibilitate.

Majoritatea poveștilor sunt spuse într-un mod destul de simplu, cronologic liniar: Generalul lui Keaton și Hoții de biciclete ale lui Vittorio De Sica (1948) sunt ambele modele de claritate structurală.

Dar în Citizen Kane, Welles desfășoară o serie de flashback-uri pentru a investiga viața unui magnat recent decedat, așa cum și-au amintit cei care l-au cunoscut cel mai bine. Filmul Don’t Look Now (1973) de Nicolas Roeg întrerupe în mod repetat o poveste liniară cronologic cu fotografii de statut incert – s-ar putea să fie amintiri, anxietăți, fantezii pline de dorințe sau clarviziune – să exploreze răspunsul unui cuplu la moartea copilului lor. În Nashville (1975) al lui Robert Altman , orice poveste de ansamblu este practic abandonată, deoarece filmul pur și simplu observă, într-un efect impresionist, comportamentul cotidian al zecilor de personaje care participă sau sunt conectate cumva la un festival de muzică country de cinci zile.

Codul necunoscut al lui Michael Haneke (2000) merge și mai departe, evocând țesătura societății urbane moderne, împletind scurte fragmente din viața unui număr de indivizi aparent neînrudiți, care au fost, fără să vrea, prezenți la un eveniment aparent neremarcabil pe o stradă pariziană. Cu alte cuvinte, narațiunea poate fi extrem de flexibilă.

De fapt, există mai mult – mult mai mult – într-un film decât povestea lui. Dacă într-adevăr există o „poveste” pentru că, așa cum arată Code Unknown, nu trebuie să existe întotdeauna! Într-adevăr, ar putea ajuta să începi să te gândești puțin diferit la filme – abordează-le așa cum ai face, de exemplu, o piesă muzicală, un tablou, o fotografie, o sculptură sau o poezie.

Filmele sunt de fapt alcătuite din multe elemente diferite. Alături de scenariu și interpretare, la fel de importante sunt compoziția, iluminarea, culoarea, mișcarea camerei, montajul, costumația și decorul, muzica, designul sonor, utilizarea spațiului și arhitectura. Un regizor priceput va combina toate aceste elemente în așa fel încât să sugereze modul în care personajele se relaționează între ele și cu lumea în care trăiesc și să influențeze relația spectatorului cu toată lumea și cu tot ce este văzut și auzit pe ecran.

Filmul este un mediu atât de bogat și complex, care, în cel mai bun caz, funcționează la mai multe niveluri simultan. Cu cât vizionezi mai mult, cu atât vei ajunge să apreciezi mai mult talentul de colaborare pe care îl implică.

Sper că, în timp, propria ta călătorie în film îți va face la fel de multă plăcere pe cât mi-a făcut-o mie.

Dacă doriți să discutați despre filme cu mine, o fac cu plăcere, știți unde să-mi scrieți, la [email protected]. Numai despre filme, să fim bine înțeleși!

Viața bate filmul, numai așa poate fi faptul că mereu și mereu mâine este o altă zi!

HOROSCOP 10 noiembrie 2022

BERBEC La serviciu eşti prea încăpăţânat, după părerea anturajului. Dacă întâlneşti o opoziţie organizată, fii calm, nu ai altă soluţie decât să amâni ceea ce vrei să faci pentru o zi mai bună! Calităţile tale de a fi dinamic, rapid şi de a părea că face totul fără efort, ca prin magie, atrage pe cei din jurul tău. Fiecare are pentru tine o „mică rugăminte”! Vezi cum te împarţi!

TAUR Conjunctura te sfătuieşte să foloseşti ziua ca să-ţi recalibrezi planurile pe termen scurt. Lumea se schimbă cu o viteză ameţitare – şi nu în bine. Fă-ţi planuri „B”, soluţii de rezervă! Realizezi că ai merite şi calităţi, că meriţi mai mult de la viaţă, decât ceea ce ţi se oferă. Dar, nu tot ce e adevărat este necesar să fie făcut public, fii mai discret şi mai… viclean!

GEMENI Ai o atitudine inspirată. Dar şi rebelă. Complotezi pentru obţinerea de mai multă libertate, să scapi de unele obligaţii de servici, sau casnice, de promisiunile făcute într-o relaţie. Trebuie să întorci pagina, să nu te mai preocupe trecutul. Ai unele sentimente amestecate, de regret, jenă şi necaz că nu ai fost suficient de abil, atunci! Lasă-le, trăieşte în prezent!

RAC Configuraţia stelară arată că astăzi poţi coopera foarte bine cu semnele de aer şi foc dar mai puţin fericit cu semnele de apă si pământ. Repet, un semn de foc te poate ajuta foarte mult. Te bucuri de un climat destins şi chiar plăcut. Nu te mai ascunde în exoscheletul tău de Rac, nimeni nu îţi vrea răul (astăzi), înconjoară-te de armonie, dragoste şi lucruri frumoase!

LEU În ceea ce priveşte casa, interesele tale, ai multe lucruri nerezolvate şi proiecte amânate, dar astăzi ai şansa să mai rezolvi câte ceva. Totuşi, nu exagera cu activitatea, programează! Azi ai un spirit de contrazicere ridicat. De fapt ai vrea să-i muşti de cap pe… ştii tu cine. Prea de tot, prea multă ticăloşie, prea multă minciună şi hoţie! Ascute-ţi colţii şi pândeşte!

FECIOARĂ Mai multă atenţie! Atât în ceea ce priveşte activitatea la serviciu, unde munceşti, dar şi relaţiile tale sentimentale. În plus – atenţia care trebuie s-o acorzi relaţiilor tale sociale! Nu te simţi bine în pielea ta! Ceva te râcâie pe suflet, simţi că ceva nu e bine, ceva sună fals în jurul tău. Poţi să ai o presimţire, nu o desconsidera, ci caută să descoperi motivele.

BALANŢĂ Stelele îţi indică că trebuie să te odihneşti mai mult, ca să dai răgaz organismului să se obişnuiască cu anotimpul rece. Amână vizitele, evită aglomeraţia, în această perioadă a virozelor. Nu ştiu, nu am văzut, nu am fost acolo! Astăzi trebuie să adopţi “politica struţului” ca să eviţi unele neplăceri. Cum spun băieţii dintre blocuri: “cea mai bună lovitură este… eschiva!”

SCORPION Eşti, din punct de vedere emoţional, labil și poate, vulnerabil. Atenţie la discuţiile cu persoanele apropiate, cu familia. Evită discuţiile tăioase care pot degenera. Veşti de departe. Azi te autopremiezi. Poate e ziua ta de naştere, dar până la urmă nu contează, îţi faci singur un dar şi acest lucru este important, pentru că îţi întăreşte încrederea în forţele proprii.

SĂGETĂTOR Sentimental, conjunctura are unele aspecte, care indică porniri impulsive, pe care trebuie să le stăpâneşti. Vorbeşte mai puţin şi ascultă mai mult, zâmbeşte chiar dacă nu-ţi place! La serviciu e tămbălău şi haos. Nimic neobişnuit, aşa e mereu, tu vezi să cazi din nou, în picioare. A doua poreclă a Săgetătorului, aka, e „Hopa-Mitică”! O să te descurci tu, nu ai grijă!

CAPRICORN În mijlocul unei activităţi dense, care este viaţa ta cotidiană, astăzi poţi să găseşti o oază de relaxare, poate şi un izvor de cultură şi înţelepciune. O zi plăcută, bine aspectată. De obicei faci urât când eşti luat la “mişto”. Fii mai viclean, perfid, fă-ţi stereotipuri de… scandal şi învaţă să ameninţi nedefinit, fără să jigneşti. Se poate, Machiavelli e martor!

VĂRSĂTOR Astăzi dai dovadă de un umor sănătos şi de o bună dispoziţie care te fac un companoin plăcut în anturaj. Acordă-ţi, totuşi, nişte pauze, menajează-te şi încercă să te odihneşti mai mult. Este ziua ta norocoasă şi pe plan profesional, dar şi sentimental. Nu mai trebuie să faci pe timidul, astăzi prevalezi! Dar nu te pune rău cu cei din jurul tău, pe care îi vezi zilnic!

PEŞTI O dimineaţă liniştită. Fără frică şi complexe poţi rezolva astăzi unele situaţii personale. Domeniul sentimental este bine aspectat. Vorbeşte, explică, motivează şi poţi avea succes! Mai multă cumpătare nu a stricat nimănui. Astăzi eşti prea generos, dai din casă, poate e bine din punct de vedere duhovnicesc, dar periculos pentru tine, în “acvariul” tău, în care trăieşti!