HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 10 martie 2023. Colonizarea planetei Marte

10 martie

Pe 10 martie s-au născut Chuck Norris, Sharon Stone, Sarita Montiel, Neneh Cherry, Boris Vian, Pablo de Sarasate, Tamara Karsavina, Arta Florescu, Nicu Gingă, Petre Dulfu.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii Codrat, Ciprian, Dionisie şi cei împreună cu ei. Nimic în „Kalendar”, se stingeau ecourile serbărilor de echinocţiu, după calendarul iulian.

Astăzi este ziua de naştere a lui Chuck Norris. Împlineşte 83 de ani, să-i spunem, neapărat, “La Mulţi Ani”! Altfel, putem să avem de suferit!

Dragi jupânițe și cinstiți jupâni, când am ajuns în Algeria, la Alger, am citit într-un ziar local, de limbă franceză, un articol interesant. Se evoca cu pioșenie și admirație, memoria unui croitor, plecat din această viață la frumoasa vârstă de 97 de ani. Care nu părăsisse niciodată cartierul lui, Casbah, din frumosul Alger. Toată viața și-a petrecut-o în câteva sute de metri pătrați. Nu a fost bogat, dar nici sărac. Își putea oferi o călătorie, la Paris, de exemplu. Sau la Tombeau de chretienne, Le pic des singes sau la Notre Dame d’Afrique, Algeria este plină de locuri de o frumusețe rară. Păcat că nu mai pot fi vizitate acum, din cauza musulmanilor.

Stăteam la o terasă, în port, cu o cafea mare și un croisant și citeam ziarul, dimineața devreme. Mă gândeam de cât eroism a dat dovadă croitorul. Să stea, toată viața lui lungă, cu încăpățânare, pe câțiva metri pătrați! Cum fac eu acum, în pustnicia mea, cu cei șapte căței, doi arici, un pod de mâțe, veverițoiul Burebista și câteva stoluri de păsărele. Bun, după ce am răscolit puțin Pământul, timp de 15 ani și 54 de țări.

Dar sunt unii oameni care nu pot dormi în patul lor mult timp. Țin minte un banc, parcă l-a spus Băse. Doi colegi de școală se întâlnesc. Unul a ajuns căpitan de vas, celălalt contabil. Din una în alta, contabilul îl întreabă pe marinar cât de periculoasă este meseria lui. Ei, spune căpitanul, destul de periculoasă și tata și bunicul au murit pe mare. Și nu ți-e frică să te urci pe vapor, întreabă contabilul. Ca să schimbe vorba, căpitanul îl întreabă pe contabil cum s-au sfârși ai lui din viață. Cum altfel, ca niște oameni cumsecade, au murit în patul lor! Și nu ți-e frică să te urci în pat, l-a întrebat căpitanul pe contabil!

Pe unul care patul lui de pe Pământ nu-i mai ajunge, îl știu: se numește Elon Musk. Tot ce face este doar cu o singură finalitate: colonizarea și terraformarea planetei Marte.

Din ce a apărut în presă și din ceea ce mi-au spus sursele mele, apare clar că Elon Musk are un plan sigur și fezabil de colonizare a planetei Marte. Vă informam acum ceva timp că Elon Musk s-a implicat în construcția de autostrăzi, sfredelește tuneluri pe sub Los Angeles. Mea culpa, CEO SpaceX nu face autostrăzi, își testează marile freze subterane și își antrenează echipele de specialiști. Primele așezări de pe Marte nu vor fi la suprafață, ci adânc în scoarța planetei, poate și la un kilometru adâncime. Este evidentă importanța ”bore-ing industry” cum a lansat Elon Musk o perdea de fum. Este ceva neinteresant, plictisitor, să sfredelești prin măruntaiele Pământului, nu?

Deja orarul de lansări este stabilit. Am embargou asupra anului, a datei precise, dar pot să vă povestesc, ca o nuvelă de SF. De fapt…

Primele lansări vor fi ale navelor-robot care vor depune în locul stabilit de pe Marte, unde se crede că există apă, gheață adică, încărcăturile prețioase de utilaje și materiale, alimente și oxigen. Este vorba de multe sute de tone. Chiar și navele, ca atare, vor fi folosite de coloniști. De procentajul ajungerii intacte pe Marte a încărcăturii depinde compoziția și numărul echipajului uman care va fi îmbarcat în mai multe rachete, dar umanii vor pleca după ce se va face inventarul activelor de pe Marte.

Au existat voci, s-au oferit voluntari ca să piloteze navele cargo, dar Elon Musk a spus că este prea periculos, sunt accelerații și șocuri la care un om nu va putea rezista. Și dacă facem un exoschelet, care să preia șocurile, nu s-au lăsat voluntarii. Făceți-l, probați-l și mai vorbim, a spus CEO. Sigur că ar fi mai bine ca navele robot cargo să fie pilotate de umani, dar, vorba CEO, mai vedem…

După doi an de zile de la ajungerea pe Marte fiecare uman va avea propriul apartament în orașul subteran. În același timp va începe terraformarea planetei Marte. Elon Musk spune că va dura 12 ani. Ce vă spune această propoziție? În primul rând că CEO SpaceX este în posesia unei tehnologii proprietare revoluționare de terraformare, sigur că secrete, dacă știe cât va dura. Mai era o problemă, planeta Marte nu mai are decât un foarte slab câmp magnetic, aproape nul. Câmpul magnetic este absolut necesar pentru protejarea împotriva radiațiilor. Pământul are ceva ciudat, două, uneori trei, centuri de radiații care protejează eficient atmosfera și viața pe Pământ. Se numesc Van Allen, după cel care le-a descoperit, la mijlocul secolului trecut. Sunt ciudate rău, atât spun, savanții cu care am vorbit mi-au împărtășit nedumerirea, de ce doua, sau chiar trei și nu una singură, cum ar fi fost normal și natural?

Dar, săptămâna trecută, am văzut un articol semnat de Abby Norman de la space.com în care Dr. Jim Green, Director de la NASA, Planetary Science Division, spunea: “In the near future it is quite possible that an inflatable structure(s) can generate a magnetic dipole field at a level of perhaps 1 or 2 Tesla (or 10,000 to 20,000 Gauss) as an active shield against the solar wind.” O să continui cu un citat din articol, ca să nu mă învinuiți de prea multă pasiune în susținerea colonizării planetei Marte: ”The research team working on this idea recently conducted a simulation with their artificial magnetosphere, thanks to the Community Coordinated Modeling Center (CCMC). They found that their dipole shield would be able to protect against solar wind and help to balance the Martian atmosphere. Because the shield would work as an artificial magnetic field, the atmosphere would actually continue to thicken over time.”

Haideți pe Marte, așa putem ajuta Pământul! Ceasul ticăie, tic-tic-tic, în anul 2050 pe Pământ vor fi 12 miliarde de umani, limita superioară care poate fi suportată de resursele Terrei. Sau mai devreme, dacă se ridică căpăstrul chinezilor la plodit. Ce ridicol și ce deprimant! Să fie, din nou, un experiment nereușit? Bună întrebare!

Mă duc prin biblioteca mea, nu, nu o să caut Marte Roșu, Verde, Albastru ci o carte veche a unui rus în care explica foarte inginerește de ce cosmonauții ajunși pe planeta Marte, s-o colonizeze, s-au întors cu buza umflată! Marte fusese prima planeta a omenirii, leagănul ei, total epuizată de resurse. La un moment dat marțienii, adică oamenii, au invadat mai călduroasa și mai aproape de Soare planetă Terra. Plină de resurse, de viață. Au botezat-o, câți au mai rămas, puțini, Pământul. Așa îi spuneau și lui Marte. Puțini fiind, s-au sălbăticit, au pierdut tehnologiile și științele. Un timp au mai copiat, fără să înțeleagă, textele vechi. Apoi… a început istoria pe Pământ, acum un milion de ani! Ce o să găsescă Elon Musk pe Marte? Un capac de Pepsi Cola, ca în film?

I-a spuneți-mi, dacă umanii sunt urmașii unor ființe de pe Pământ, evoluate de aici, de ce nu pot suporta lumina Soarelui, trebuie să se protejeze cu ochelari? Nici cățeii, nici girafele nu au ochelari de soare! Teoria conspirației spune că umanii provin de pe o planetă mai depărtată de Soare, unde nu era atâta lumină, adică de pe Marte!

Ei, mai discutăm, mai vedem noi, vorba lui CEO SpaceX!

Dar nimic nu poate fi mai plăcut de ziua de naștere a lui Chuck Norris, decât să văd un film cu el. Am de unde alege, dar o s-o fac repede, să nu se supere, că altfel nu sunt sigur că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 10 martie 2023

BERBEC Ai un umor discret, o stare combativă, dar conciliantă. Atenţie, să nu te rătăceşti în labirintul birocratic, în mișcarea haotică browniană provocată de incompetența funcționarilor statului. Ai nişte aspecte care oricum le-aş pune tot nefavorabile sunt, pe un fond general, totuşi, favorabil. Măcar evită transportul cu maşina, sau călătoriile cu avionul. Nu te speria, conjunctura ţine numai astăzi, mâine eşti ca nou… şi cu mai mult noroc!

TAUR Evită deciziile care duc la schimbări majore. Gânduri, năvalnice gânduri, amintiri pline de nostalgie și regrete tardive. Nu te lăsa pradă celor din jurul tău care vor să-ți organizeze viața! Anumite evenimente şi o justă evaluare a situaţiei te fac să preţuieşti încă o dată ajutorul prietenilor adevăraţi şi să dispreţuieşti din nou pe inamicii personali sau conjuncturali. Iartă, dar nu uita şi nu trebuie să faci mereu aceiaşi greşeală: cea cu încrederea nelimitată în oameni, în partea lor bună şi creştină.

GEMENI Ai ceva de rezolvat la serviciu, astăzi e un pic mai dificil. Abordează situaţia sistematic. Ceea ce este important este să reuşeşti, să termini fără efort mare, fără uzură, fără extenuare. Mercur in aspecte şi toane bune, planeta ta protectoare, te influenţează favorabil şi debitul verbal are volumul unui Amazon. In toata această dorinţă de afirmare a „eului”, care se exprimă, nu trebuie să pierzi din vedere să ciuleşti urechile. În cele mai multe cazuri vorbele stârnesc alte vorbe, confesiunile multe determina destainuiri şi mai şi! Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi pot aduce dividente plăcute în viitor.

RAC Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Descoperă esența lucrurilor și a faptelor, sensul lor ascuns. O anumită tensiune domneşte la serviciu sau în familie, dar e bine să nu dai importanţă si să-ţi vezi liniştit de treburile tale. Pentru mulţi Raci astăzi este o zi cu frisoane. Pe unii îi ia cu rece pe la cleşti pentru că sunt în criză de timp sau au probleme sentimentale nerezolvate. Aşa că este bine să ceri ajutor de pe acum ca să nu fii refuzat mai târziu, când toată lumea intră în criză de astenie de primăvară. Cel puțin așa se spune!

LEU Parcă nu meriţi ceea ce se întâmplă, tensiunea și crocodilii din jur! Personalitatea ta solară, imperială, ar dori ca toată lumea să fie veselă când te vede și să te salute ca pe Regele Soare! Concentrează-ţi atenţia asupra surselor tale de venituri. Analizează, sintetizeză, decide şi controlează. Apoi apucă-te şi de muncă, dacă mai ai timp. Glumind serios: poate este vremea să-ţi diversifici activitatea, să găseşti o sursă suplimentară de venituri. Sunt o mulţime de job-uri care se potrivesc profilului tău psiho-somatic, din cele care folosesc spiritul tău integru imperial şi cunoştiinţele solide. Ai jucat la bursă? Dar, pariuri?!

FECIOARĂ Un pic cam susceptibil, prea nervos şi uşor de ofensat. Nici nu e greu să ajungi aşa în lumea asta! Dar, pune-ți ochelarii roz, lumea este așa cum o vezi, este un gigantic cameleon empatic. Evită pe cât posibil discuţiile în familie, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proprietăţi sau posesiuni comune. Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut. Nu uita că loialitatea este în zilele de azi lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară. Ia deciziile care se impun încă de dimineaţă. Poţi să finalizezi unele lucruri urgente dacă nu importante, în a doua parte a zilei. Dacă depinde de tine nu pleca astăzi în nicio călătorie lungă, cu destinație de weekend.

BALANŢĂ O veste primită te face să speri intr-o posibilă îmbunătăţirea a calității vieții tale, dar nu te grăbi, ia mai multe informaţii! Poţi să te lovești de persoane cu interese obscure. Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi propriile regului, dar nu juca de unul singur. Întotdeauna trebuie să existe ceva inefabil, ceva secret, o poveste interesantă. Aşa trezeşti interesul şi nu eşti uitat uşor. Cineva incearca să te abordeze direct şi să te atragă intr-o afacere cam dubioasa. Nu e genul tau si poţi să rezişti, ba chiar zâmbind! Este indicat să nu te implici emoţional atâta vreme cât este doar o problema de bani, ba mai mult, sunt doar nişte promisiuni vagi!

SCORPION Ești în plină formă, poți străluci în orice arenă. Astăzi îţi place să ajungi în centrul atenţiei, să primeşti dovezi de admiraţie şi laude. Aşa îţi întăreşti încrederea în forţele proprii! Mai multă odihnă, mâncare naturală şi o muzică relaxanta pot să mai reducă din oboseală cronică acutizata de o perioadă densa si agitata. Probabil ca te vei lumina mai pe seară şi îţi vei spune că noaptea este un sfetnic bun. Pentru că ceva nostalgii şi regrete tardive îţi încearcă cugetul. Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie, pentru cei apropiaţi. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor domestice lăsând la o parte încăpăţânarea şi agresivitatea nevertebratei al cărei nume îl porţi. Îți garantez că poți avea recompense consistente!

SĂGETĂTOR Eşti avertizat sa te odihneşti mai mult şi să-ti menajezi sănătatea. Nu lăsa să se instaleze oboseala cronică. Nişte vitamine cu minerale nu ar fi o idee rea, până ies verziturile locale. Concentrează-te numai pe treburile de rutină şi nu lăsa să fii deranjat. Mare atenţie la cheltuieli şi la cei care îţi propun astăzi cheltuieli. Ai intrat într-o rutină plictisitoare zi-lumină, rutină relativ importantă pentru viitorul afacerilor, sau ceea ce munceşti. Tot ceea ce începi sau programezi astăzi pot să aducă rezultate fructoase, dar repet, trebuie să fii sigur că poţi să duci proiectul la capăt. Până la urmă este o zi neaşteptat de simpatică, in care toata lumea te intreaba ce mai faci si gaseşte că arăţi bine.

CAPRICORN O zi de vineri, a zecea din an, care seamănă cu altă zi de vineri în care rutina activităţilor obişnuite devine monotonă şi cu o impresie ciudată de “déjà vu”. Dar, o impresie de schimbare! Nu încerca să reacţionezi în forţă, dur, astăzi te confrunţi cu o situaţie obiectivă, nu te enerva inutil, păstrează-ţi calmul şi aşa poate vei găsi soluţia optimă la problemele tale. Chibzuiala, tactul si umorul de care trebuie să dai dovadă astăzi constituie un bun exemplu şi in viitor de cum se poate aplana o criză. Ascultă şi analizează bine înainte să iei o decizie. Şi necazurile îţi par mai mici, sau începi să te obişnuieşti cu ele.

VARSATOR Astăzi încerci să deschizi mai multe piste, subiecte, direcţii pentru îmbunătăţirea comunicării sentimentale, deci, o zi interesantă, dar obositoare, prin aglomerarea lucrurilor de făcut. Pe plan profesional, dar şi sentimental, conjunctura te avantajează. Nu exagera cu cheltuielile, dar nici nu face economie când nu trebuie, e indicat sa te îngrijeşti şi să te îmbraci bine! Criticile pot să fie folositoare, ca nişte sfaturi, dacă nu te enervezi! Astăzi s-ar putea sa ai de mediat între două persoane din anturaj. Nu te lăsa „descifrat” ci introdu tot timpul noi date în jocul social care se numeşte afacere sau dragoste. Cine este previzibil este uşor de condus!

PEȘTI Depărtează-te, fereşte-te, de persoanele rudimentare care caută scandal! Te enervezi şi pierzi timpul, genul acesta de indivizi nu poate fi făcut să gândească raţional. Totuşi, o veste bună! „Cineva să mă oprească!” pari că spui astăzi! Eşti gata de orice şi nimeni şi nimic nu poate să-ţi stea în cale. Este una dintre zilele acelea… Poate numai oboseala îţi poate pune punct! Exprimă direct şi hotărât ce ai de spus. De dimineaţă te asaltează nişte veşti. Poţi începe ceva nou, orice, sau poti finaliza proiecte mai vechi. Seară de cumpărături mici, de „vizite” prin magazine, poate în centru, în compania celor dragi. Totuşi, ai o perioadă destul de bună pentru promovarea intereselor personale, mai ales pe seară, la un pahar de vorbă cu prietenii!