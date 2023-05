HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, 10 mai 2023. ”The Band Wagon” cu Cyd Charisse și Fred Astaire

10 mai

Pe 10 mai s-au născut: Fred Astaire, Donovan, Thomas Lipton, Marina Vlady, Elvira Popesco, Karl Ernst Kraft, Damian Crâşmaru, Constantin Diplan, Necula Răducanu.

În calendarul fix creştin-ortodox este pomenirea Sf. Apostol Simion Zilotul, Isihie Mărturisitorul și Lavrentie. Înjumătățirea praznicului Cincizecimii. Dezlagare la pește.

La nunta lui Simion, în Cana Galilei, Iisus a făcut prima Sa Minune: a transformat apa în vin. „Minune” repetată de-a lungul istoriei, fără patos religios, de mai toţi cârciumarii. Dar nu despre păcatele omeneşti vorbim, ci de faptul că „mirele văzând o minune ca aceasta îndată a crezut că Domnul este adevăratul Dumnezeu şi lăsându-şi nunta şi casa, I-a urmat cu osârdie, pentru care s-a numit Zilotul, adică râvnitor”. (Vieţile Sfinţilor)

Poporul l-a cam judecat pe Simion şi l-a numit Simion Nebunul. Adică laşi casa şi mireasa frumoasă şi tânără şi te duci? Numai un nebun putea să facă lucrul ăsta! Aşa că ziua de astăzi se ţine pentru că „Simion Nebunul este rău de nebuneală!” (Speranţia, Olteanu)

Mai sunt pomeniți astăzi și Sfinții Alfeu, Filadelf și Ciprian.

Ziua de 10 mai este importantă, în istorie fiind legată strâns de regalitatea română. Astfel:

10 mai 1866 – Prinţul Carol (1839-1914) din dinastia de Hohenzollern-Sigmaringen este proclamat de către Adunarea Constituantă (aleasă la 9.IV.1866) domnitor al României sub numele de Carol I; el a fost ales prin plebiscitul din 2-8.IV.1866, organizat după detronarea domnitorului Alexandru Ioan Cuza (11.II.1866); încă de la urcarea sa pe tron, Carol I s-a pronunţat, în domeniul politicii externe, pentru menţinerea şi consolidarea statutului internaţional de stat autonom, iar în plan intern, pentru modernizarea structurilor economice, politice şi militare ale ţării.

10 mai 1877 – Regele Carol I-ul contrasemneză Declarația de Independență a României adoptată de Parlament cu o zi mai înainte.

10 mai 1881 – Au avut loc festivităţile prilejuite de proclamarea Regatului şi încoronarea domnitorului Carol I (prinţul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen/1839-1914) ca primul rege al României (la 14.III.1881, Parlamentul votase transformarea României în Regat); preşedintele Parlamentului înmânează regelui Carol I şi reginei Elisabeta (soţia sa) coroanele realizate din oţelul unui tun cucerit de la turci în timpul Războiului de independenţă (1877-1878)

10 mai 1947 – Preşedintele SUA, Harry Truman, i-a conferit şefului statului român, regele Mihai I (1927-1930; 1940-1947), cea mai înaltă distincţie de război americană, Legiunea Meritului, în grad de Mare Comandor, ca o recunoaştere a contribuţiei României la mutarea frontului cu 500 km spre Vest şi, implicit, la scurtarea celui de-al doilea război mondial cu cel puţin şase luni.

10 mai 2011 – Regele Mihai a anunţat transformarea Casei Regale a României în Dinastie cu caracter naţional şi independent. Prin ruperea tuturor legăturilor dinastice cu Casa Hohenzollern şi renunţarea la titlurile conferite de capii familiei princiare de Hohenzollern, regele Mihai anulează şi orice drept sau pretenţie a acestei case dătătoare de dinastii la nivel european asupra Casei Regale a României. Sursă RADOR.

Dragi jupânie și cinstiți jupâni, în aceste zile de mai am inima grea. Mă gândesc ce bine și frumos era în antichitate, sau în epoca medievală, ba până acum ceva zeci de ani. Aveam dușmani buni, te puteai bizui pe ei, lucrurile erau clare. Dușmanii veneau cu săbii și sulițe, apoi cu puști și tunuri. Te puteai apăra, era evident unde sunt dușmanii și unde prietenii, uneori chiar învingeam.

Acum toată lumea ne vrea binele! Invadatorii vin cu zâmbetul pe buze și cu daruri! Temeo Danaos… Ne dau democrație, libertatea cuvântului, drepturile omului, adică cuvinte frumoase, paroles, și ne iau petrolul, lemnul, aurul, uraniul, alimentele sănătoase. Și patru-cinci milioane de români, să le muncească în locul lor în țări străine și nepăsătoare. Cu suveranitatea suspendată de apartenența la UE și la NATO, cu o clasă politică submediocră aservită intereselor străine, România mai este independentă? Bună întrebare!

Dacă tot suntem în pântecele fiarei, înghițiți ca Iona de chit, dacă tot ne aflăm în UE și în NATO, haide să vedem ce planuri se mai fac, de exemplu, la NATO. Nimic bun, puteți să fiți siguri, dar informațiile pe care le-am primit erau pe hârtie de pelur roz, adică silenzio stampa.

Oricum, este evident, se vede cu ochiul liber că NATO trece printr-o mare criză. Singurul succes a fost aderarea-fulger a Finlandei la organizție. Erdogan se opune primirii Suediei, cu motive puerile, acest lucru l-ar putea costa alegerile, duminică. NATO a picat, cu succes, la examenul din Ucraina și nu mai există strategi de talia lui Zbigniew Brzeziński. Mai mult, SUA care înseamnă, de fapt NATO, se comportă ca un uriaș cu minte de copil. Nu are nicio importanță dacă Wagner se retrage de pe front, va fi înlocuit imediat de Gazprom. Dar Wagner nu o să se retragă…

Este ziua în care îl pomenim pe Fred Astaire. O să caut în filmoteca mea un film în care o are ca parteneră pe Cyd Charisse, preferata mea din filmele clasice. Poate chiar ”The Band Wagon” un film-cult din anul 1953. Nu știu cum se face, dar niciodată, auziți domniile voastre, niciodată, nu am avut liniștea necesară ca să văd acest film de excepție de la cap, la coadă. A sunat telefonul, a intervenit altceva, cățelușele m-au solicitat, foarte vocal etc. Poate, de data aceasta să am mai mult noroc…

Da, cei care mi-au scris, m-au ghicit, da, am probleme de stare și de sănătate, cred că s-a creat un fel de legătură telepatică, rară și frumoasă între mine și domniile voastre. De aceea vă rog mult să nu vă supărați, dacă, în continuare nu o să vă răspund la corespondență. Dar, o citesc, am spus de mai multe ori. Cu speranța că starea mea mă va lăsa să văd că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 10 mai 2023

BERBEC Dispui de energie, astăzi eşti dinamic şi convingător, ar trebui să reuşeşti! Totuşi, dacă întâlneşti o opoziţie organizată, nu ai altă soluţie decât să amâni interesele pentru o zi mai bună. Evită pesimismul gratuit şi văicărelile balcanice. Până la urmă vei constata partea comică a problemei. Trebuie să faci o triere a informaţiilor şi a persoanelor de unde provin aceste date. Deciziile greşite se bazează pe date false. Iar tu nu-ţi doreşti să greşeşti!

TAUR Onorează promisiunile făcute. Supraveghează cu atenţie relaţiile din anturaj. Nu lua decizii importante, amână, dacă poți. Distrează-te seara, poate la un film nou, poate muzică bună! Profesional treburile par să meargă ceva mai bine, dacă nu ai fi tot timpul fascinat de găsirea formulei care să te umple de bani. Acum, aici, imediat! Banii adevăraţi se fac în timp, iar averile solide în generaţii. Banii făcuţi uşor se duc uşor. Asta este toată filozofia financiară.

GEMENI Conjunctura astrologică te sfătuieşte să foloseşti intuiția, prima impresie. Nu te complica inutil, nu te consuma în dileme inutile. Eşti obosit şi trebuie să eviţi să devii obosit cronic! Bineînţeles că eşti frustrat. Frustrarea asta te impiedică să fii fericit şi să te bucuri de micile momente delicioase care formează starea de bine. Şi care momente plăcute se găsesc şi astăzi, numai că trebuie să le vezi. Vrei nu vrei, trebuie sa începi să înţelegi că dragostea, confortul şi fericirea sunt elementele fundamentale ale existenţei tale, doar Venus este bună cu tine!

RAC Fereşte-te să iei decizii bazându-te pe informaţiile aduse de cei care poartă vorbele, dar nu ştiu pe ce lume sunt. Poate, o veste despre nişte bani. Nu pleca la drum lung, mai ales pe seară! Din întâmplare sau tocmai ăsta este geniul zodiei, reuşeşti mai întotdeauna să te găseşti la locul potrivit şi la momentul indicat, fie că este vorba de bani, profesie, legături sociale sau amor. Totuşi astăzi nu ai imaginaţia proverbială a zodiei, aşa că trebuie să te limitezi la activitatea curentă, automată, zilnică.

LEU Sunt favorizate activităţile de rutină, evită orice schimbare de program sau de tabiet. Uneori şi azi este cazul, lipsa noutăţilor înseamnă calm şi linişte. Odihneşte-te mai mult, ai nevoie! În domeniul sentimental nu-ţi face false probleme care îşi au originea, de fapt, în suspiciune şi lipsa de încredere. Trebuie să fii mai realist, să laşi bănuielile şi gelozia, care nu sunt nici plăcute nici productive. Ultima parte a zilei este extrem de interesantă pentru că te apuci să-ţi vânezi propria coadă cum fac adesea felinele, adică te apuci să faci modificări şi lucruri inutile.

FECIOARĂ O zi ce pare favorabilă, dar, eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Atenţie la discuţiile în contradictoriu cu persoanele apropiate, cu familia. Veşti ce par bune, de departe. Domneşte un sentiment de satisfacţie suspect, aşa că vezi bine ce se întâmplă în spatele decorurilor. Dialogurile abundă astăzi ca într-o piesă de Caragiale. Trebuie, doar, să pui întrbările potrivite ca să obţii răspunsurile pe care le doreai. Pentru unii natividin zodie este un bun prilej să faca mici reparaţii în căsuţa, sau măcar să redecorezi camera.

BALANŢĂ Evită deciziile care duc astăzi la schimbări majore. Nu judeca cu asprime colegii, sau prietenii. Unele lucruri sau persoane pot fi păguboase din cauze obiective, aşa este destinul lor! Pune-ţi lucrurile în ordine, atât bunurile cât şi sentimentele. Primesti şi daruiesti multă afecţiune. Te afli în postura idilică de a fi în foarte bune relaţii cu cei pe care îi iubiţi. Nu-ţi fie frică că momentul trece, această perioadă face să ai o dinamică buna a intensităţii pasionale dar şi a securităţii afective. Sănătatea este buna, banii – constant. Pe total o zi bună!

SCORPION Dimineaţa ai probleme de rezolvat în activitatea ta. Abordarea sistematică a situaţiei îţi poate furniza rezolvarea. Dacă vezi că nu te descurci, cere ajutor, nu intra în criză de timp! Lasă-te condus de intuiţie. Trebuie să dai consistenţa necesară eforturilor şi să eviţi inactivitatea. Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor financiare. O problemă personală îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. O zi de realizări şi acumulări.

SĂGETĂTOR Emoţional, configuraţia astrologică arată unele porniri impulsive, pe care trebuie să le controlezi în timp real. Vorbeşte mai puţin şi ascultă mai mult, zâmbeşte și fii plăcut și calm! Primesti un cadou neaşteptat sau are loc o întâlnire neanunţată cu o personă dragă. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. Ai câteva prilejuri bune de afirmare – poate mai urci o treaptă pe scara socială. Ceva neplăceri poți să ai, totusi, din partea duşmanilor, ştiuţi şi neştiuţi, care nu vor să te simţi chiar bine în acest început de sezon capricios.

CAPRICORN Astăzi dai dovadă de un umor sănătos şi de o bună dispoziţie care te fac să fii apreciat de anturaj. Acordă-ţi, totuşi, nişte pauze, menajează-te şi încercă să te odihneşti mai mult! În a doua parte a perioadei un prieten îţi poate cere o favoare. Probabil că vei decide să-l ajuţi, dar nu în modalitatea care o vrea el. Toată ziua este foarte bine aspectată în domeniul afacerilor şi al evenimentelor şi întâlnirilor sociale. Lucrurile par a fi mai serioase decat de obicei. Intelegi sensul ascuns al unor actiuni si evenimente. Asculta cu atentie, oamenii au sa-ti spuna lucruri importante – analizeaza in liniste mai târziu.

VĂRSĂTOR Fără frică şi fără complexe poţi rezolva unele situaţii personale considerate mai dificile. Domeniul sentimental este mai bine aspectat. Vorbeşte, explică, motivează şi poţi avea succes! Este o perioadă puţin aspectată şi aspectele acelea nu sunt foarte favorabile. De aceea horoscopul persoanelor cu care eşti într-o oarecare legătură poate fi mai puternic. Trebuie să fii atent la ceea ce se spune, sau se face pentru tine, în numele tău, sau împotriva ta. Este, de asemenea, o zi oarecum favorabilă relaţiilor de familie şi de prietenie. O zi mai puţin favorabilă în ceea ce priveşte afacerile, fii atent la promisiuni și termene!

PEŞTI Te grăbeşti inutil. Nu uita că graba strică treaba! Trebuie, numai, să ţii seama de diferenţe. De natura relaţiilor umane. Ceasul tău biologic te îndeamnă la mese tradiţionale, la ore fixe. Norocul este, în limite acceptabile, de partea ta. Nu trebuie să faci cheltuieli pentru bunuri de folosinţă îndelungată pentru că se vor dovedi, mai târziu, păguboase. Sănătatea este bine aspectată, la fel şi amorul. Nu sunt domenii cu o mare influenţă negativă în perioada menţionată. Există o anumită tensiune în perioada în cauză, dar este doar una potenţială, fără posibil focus în timpul luat în considerare.