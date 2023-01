HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 10 IANUARIE 2023. Despre generații

10 ianuarie

Pe 10 ianuarie s-au născut Andreas Vesalius, Rod Stewart, George Foreman, Grigore Moisil, Zoe Alecu, Dan Damaschin, Petrache Poenaru, Valeriu Branişte.

Zi complexă, cu şase zodii fără planete. Ca în viaţa de zi de zi: unii au de toate, alţii, nimic! Dar lipsa echilibrului produce haos.

Tradiţional, Sf. Grigore, Episcopul Nisei, frate cu Vasile cel Mare. Numai Sf. Treime mai ştie cum se numea sărbătoarea veche peste care s-a aşternut ziua de astăzi din calendarul creştin. Mai ştiu şi Maica Domnului şi Filipul şchiop, dar asta este altă poveste.

Nu este o sărbătoare importantă, cu roşu, în calendarul creştin, dar a fost un reper important, foarte important în alt calendar, poate cel al dacilor, tracilor, roxolanilor… al grecilor sau al nordicilor, al europenilor, în general. Pentru că spre deosebire de alte popoare noi nu nu am venit de nicăieri, suntem europeni vechi şi mărturie ne sunt obiceiurile şi tradiţiile cu conexiuni şi asemănări în toată Europa. Poate de aceea nu se mai studiază astăzi folclorul, etnografia, antropologia, mitologia în general, pentru că s-ar dezvălui adevăruri incomode.

Ei bine, se spune că aşa cum este ziua de astăzi, aşa va fi tot anul. Ce vei face, pe cine vei întâlni, ce vei spune – vor influenţa tot anul tău.

Bănuiala mea, dar rămâne între noi, este că ziua aceasta era începutul, sau un reper foarte important al Misterelor Eleusis, a Marilor Taine.

Dinamica schimbării generaționale nu are nimic de-a face cu stereotipurile de aplatizare care circulă în jurul fiecărui grup: că generațiile postbelice sunt lacome, sau că bebelușii anilor ’80 și ’90 se numesc fulgi de zăpadă. Există o industrie de milioane de dolari dedicată listării trăsăturilor și tabieturilor fiecărei generații. Dar stereotipurile pe care le generează această industrie sunt adesea inexacte, spune Bobby Duffy, autorul cărții The Generation Myth (2021) – și, în plus, listele de trăsături dezvăluie foarte puțin despre modul în care fiecare generație dă naștere următoarei.

Mai puțin senzaționale, dar mai lămuritoare, sunt studiile longitudinale care urmăresc dezvoltarea fiecărei noi generații, uneori prin linii directe de descendență. Astfel de studii confirmă faptul că familia rămâne un model crucial al generațiilor, ca în vremurile avraamice.

Joohong Min de la Universitatea din California de Sud a urmărit acest impact în cercetările sale pe două grupuri din Studiul Longitudinal al Generațiilor: părinții născuți în anii 1920 și 30, care au fost chestionați în Statele Unite în 1971, și descendenții lor, în mare parte Baby Boomer, care au fost chestionați în anul 2000. Min a constatat un grad ridicat de corespondență între viziunea morală a părinților și a copiilor lor – părinții modelau valorile copiilor lor, iar copiii îmbrățișau acele valori pe măsură ce se maturizau. Cu cât legăturile sunt mai strânse în cadrul familiilor, arată alte cercetări, cu atât acest tip de transmitere a valorilor devine mai fiabil. Este firesc, așadar, că am absorbit devreme lecții morale de la părinții mei, din moment ce aveam încredere în ei și mă simțeam aproape de ei.

Cu toate acestea, anumite valori sunt mai bine cultivate în familie decât altele. Min a constatat că principiile religioase erau mai susceptibile de a fi transmise în familie decât cele sociale, cum ar fi atitudinile privind egalitatea de gen. Valorile sociale ale oamenilor erau, de asemenea, mai probabil decât cele religioase să se schimbe pe parcursul vieții lor.

Aceste valori sociale în schimbare – și felul în care se confruntă cu evenimente precum recesiuni, atacuri teroriste, sau alegeri prezidențiale – încep să marcheze generațiile ca fiind distincte de predecesorii lor. Această separare are loc în general în timpul adolescenței și prin anii 20, îmi spune Laura Stoker, politolog la Universitatea din California-Berkeley. „Când devii adult, când devii cetățean, trebuie să-ți dai seama de multe lucruri despre tine și despre viața ta și despre aspirațiile tale. Ceea ce se întâmplă în lumea din jurul tău are implicații asupra modului în care se formează atitudinile, valorile și identitățile tale politice.”

Asta înseamnă că, dacă, să zicem, o pandemie izbucnește în timpul carierei tale universitare, va avea un impact enorm asupra modului în care vezi lumea: nivelul tău de încredere în ceilalți, credința (sau lipsa acesteia) în știință, trăsăturile pe care le prețuiești.

Condițiile sociale și materiale determină, de asemenea, modul în care evenimentele cataclismice îi modelează pe cei care ajung la majorat, motiv pentru care este fals să presupunem că COVID-19 îi afectează pe tinerii de astăzi, așa cum gripa din 1918 i-a afectat pe tineri cu un secol înainte. „Am avut o experiență complet diferită de COVID în comparație cu o pandemie care s-ar fi întâmplat cu zeci de ani în urmă”, spune Duffy. Omologii noștri de la începutul secolului al XX-lea nu aveau ca astăzi posibilitatea de lucru la distanță și opțiuni de comunicare și nu a existat nicio cursă științifică către un vaccin viabil.

Cercetarea lui Stoker analizează îndeaproape modul în care influențele familiei se îmbină cu tendințele culturale și evenimentele marcante pentru a modela generațiile. În 2014, ea a urmărit comportamentul de vot al femeilor după ce al 19-lea amendament constituțional al SUA a fost ratificat în 1920, dând oficial femeilor acces la buletinul de vot. În urma acelei legislații, a constatat Stoker, numărul de vot al femeilor a crescut treptat. Nu s-au prezentat la urna în număr mare, de la început – în schimb, au votat în număr redus, care a urcat în trepte de-a lungul deceniilor. Abia în anii 1980, ratele de vot ale femeilor au ajuns la egalitate cu cele ale bărbaților.

Această tranziție lentă sugerează că influențele timpurii ale vieții au împiedicat generațiile mai în vârstă de femei să voteze. Deoarece ajunseseră la majoritate într-un climat social în care votul feminin era suspect, au rămas acasă chiar și după ce al 19-lea amendament a fost adoptat. „Nu a contat dacă ai extins dreptul de vot”, spune Stoker. Femeile astea, nu ar face așa ceva pentru că nu se cuvine. Dar primele femei alegătore active, mai tinere și mai receptive la schimbare, au crescut într-o societate care a vota este din ce în ce mai mult dezirabil pentru toți. Acest context le-a stimulat deschiderea față de votul femeilor înainte ca acesta să se întâmple – și le-a grăbit adaptarea la acesta odată ce a făcut-o.

Mișcările sociale naționale continuă să influențeze generațiile tinere de astăzi, adesea contrar obiecțiilor părinților lor. Cu toate acestea, imaginea este mai complexă decât era acum 100 de ani, deoarece influențele universale sunt acum transmise prin televiziunea prin satelit, rețelele sociale și internet. Și toate acestea se joacă pe fundalul dezvoltării economice, care înclină fiecare nouă generație și mai mult către controversatele „valori de auto-exprimare” – individualismul, toleranță socială și participare politică largă. Politologul Ronald Inglehart, fondatorul World Values ​​Survey, a susținut că, din acest punct de vedere, schimbările în condițiile de bază ale unei societăți propulsează schimbări semnificative în perspectiva de la o generație la alta.

Odată cu industrializarea, care are loc în momente diferite în funcție de societate, demografii văd schimbări de la credințe tradiționale la cele mai seculare, raționale, parțial pentru că dezvoltarea economică duce la o alfabetizare pe scară largă dar și la o debusolare generală.

Pe măsură ce economiile de servicii le eclipsează pe cele industriale, are loc o nouă tranziție: stabilitatea economică, deși nu este universală, devine mult mai răspândită. Eliberați de preocupările de supraviețuire de zi cu zi, oamenii ajung să prețuiască mult mai mult exprimarea de sine, respingând liderii autoritari, făcând lobby pentru drepturi egale pentru toți și susținând alegerile individuale ale oamenilor cu privire la ce fel de viață să ducă.

Drept urmare, am observat o creștere a „postmaterialiștilor” remarcabili prin credința lor într-o libertate largă de exprimare. Numărul lor s-a dublat aproximativ din anii 1970 până în anii ’90 în majoritatea națiunilor chestionate în 1992 de Inglehart și colegul său Paul Abramson. În Danemarca, fracția postmaterialistă a populației a crescut de la 7 % la 29 % în acea perioadă, în timp ce în Marea Britanie a crescut de la 7 % la 20 %. Această schimbare către exprimarea de sine a fost, de asemenea, „lipicioasă” – adică, vreau să spun, probabil că va persista odată stabilită – și a continuat în anii de atunci și până acum.

Într-adevăr, în ultimul secol, tendința globală a fost una de mișcare generațională treptată către drepturile individuale, punând sub semnul întrebării autoritatea stabilită și maximizând împlinirea celor mulți. Această mișcare era deja în curs de desfășurare în SUA cu tinerii boomers din anii 1960, care sunt adesea susținuți drept „rebeli, hipioți, anarhiști”, spune Paul Taylor, fost cercetător Pew și autorul cărții The Next America (2016). Chiar și așa, îmi spune el, generațiile ulterioare au devenit și mai liberale – ceea ce are sens conform teoriilor lui Inglehart, deoarece lumea occidentală a progresat mai mult în postmaterialism încă din anii 70.

Realitățile sociale și economice din timpul perioadei de maturizare influențează perspectiva fiecărei generații la fel de sigur ca ceea ce pot preda seniorii bine-intenționați. Ceea ce este complicat, însă, este că familiile ajută și la crearea unui mediu social mai larg în care cresc copiii lor. Părinții noștri – acele ancore proverbiale – ne oferă valori care ne pot conduce în cele din urmă către locuri și perspective pe care nu le-au prevăzut niciodată: renunțarea la sistemele capitaliste, de exemplu, sau susținerea căsătoriei între persoane de același sex ca drept al omului. După cum scria scriitorul libanez american Kahlil Gibran în poemul său „Despre copii” (1923), adresându-se părinților: „Voi sunteți arcurile din care sunt trimise copiii voștri ca săgeți vii”.

Este tentant să ne întrebăm cât de multă influență generațională vine din sursele familiei și cât de mult din Zeitgeist-ul care se mișcă rapid, dar cei doi nu pot fi despărțiți cu ușurință, deoarece Zeitgeist-ul dă tonul pentru părinți. Eram un copil din anii 1950, iar primii mei ani, atât în ​​familie, cât și în afara mea, au fost plini de mesaje despre corectitudine, egalitate și recompensele muncii. Încă îmi amintesc, cuvânt cu cuvânt, sfatul profesorului de filozofie, dascălul meu preferat de gimnaziu: „Priviți la fiecare persoană pe care o întâlniți ca fiind unică și particulară. Nu generaliza niciodată despre niciun grup!”

Și deși mă gândeam la părinții mei ca fiind stricti, ei nu m-au crescut așa cum părinții și-au crescut copiii cu un secol sau, de multe ori, chiar cu o generație înainte. Deși tatăl meu era conservator din punct de vedere social, el mi-a spus – deseori și cu voce tare – că aș putea fi orice mi-am dorit când voi fi mare. Mama mea a fost prima femeie din familia ei care a obținut un doctorat și nu m-am îndoit niciodată că m-ar sprijini dacă aș alege să fac același lucru. M-am îmbibat în integritatea lor și în credința lor în demnitatea umană, chiar dacă am aspirat influențe în mare parte străine pentru ei: o viață aventuroasă, în străinătate, plină de pericole și neprevăzut.

Am apărut cu un amalgam de valori care este atât atemporal, cât și distinct din punct de vedere generațional, iar cazul meu nu este deloc unic. Tinerii folosesc în continuare valorile bătrânilor ca punct de lansare, la fel cum au făcut-o încă din antichitate. Dar pe măsură ce cresc până la vârsta adultă, spune Taylor, „își duc acele valori în locuri noi și diferite”.

Politologul Amanda Friesen de la Universitatea Western din Ontario, Canada a studiat acest fenomen în ultimele generații. Ea a chestionat studenții născuți în anii 1990 și părinții și bunicii lor, întrebându-i cum au prioritizat valorile de grijă, corectitudine, loialitate, patriotism, ascultare de autoritate și sfințenie (păstrarea lucrurilor „pure” sau fără pată – de exemplu, respectarea doctrinelor religioase fără a se schimba sau diluarea acestora).

Friesen a ales câteva diferențe generaționale substanțiale: în cea mai mare parte, generațiile mai în vârstă apreciau mai mult autoritatea și sfințenia decât omologii lor mai tineri. Această constatare este în acord cu cele ale unor cercetători precum Inglehart, arătând o schimbare progresivă, dar semnificativă, a valorilor de-a lungul anilor. La fel de izbitoare au fost însă asemănările găsite de Friesen. De la o generație la alta, participanții au susținut valorile echității și grijii – așa cum au făcut părinții mei cu mine și așa cum încerc să fac cu proprii mei fii. „Există această linie de trecere”, spune Taylor. „Fiecare viață individuală este importantă și trebuie respectată. Recunoașteți că toți suntem diferiți, sărbătorești asta și încerci să construiești o societate care să accepte asta. Fiecare generație, totuși, interpretează astfel de valori de bază în felul său, bazată pe climatul unic – cultural, social și economic – în care ajunge la majoritate. Grupurile mai tinere de astăzi, crescute pe echitate și prevenirea vătămării, au ajuns să îmbrățișeze drepturile gay și alte deviații sexuale pe care o parte mai mare din generația părinților lor le-au respins.”

Diferențele ideologice dintre generații sunt reale: într-un sondaj Pew din 2015 , 73 % dintre milenialii din SUA au declarat că susțin căsătoria între persoane de același sex, comparativ cu doar 45 % dintre părinții lor. Generațiile viitoare, urmând exemplul bătrânilor lor, susțin ceea ce ei consideră că este cea mai iubitoare și echitabilă cale de urmat, chiar dacă promovează noi idei despre cum ar trebui să arate grija și justiția. Este un ecou al ceea ce s-a întâmplat cu o generație înainte, când generațiile postbelice din SUA, Europa și Australia au început să lupte pentru drepturile civile de bază în număr mare istoric.

Aceeași dinamică generațională a avut loc în Africa de Sud, pe măsură ce s-a trecut la autoritatea negrilor. Acolo, grupurile mai tinere de toate rasele au absorbit destul de temeinic valorile religioase ale părinților și bunicilor lor – inclusiv dragostea pentru alții și dezgustul față de opresiune. Atât de temeinic, de fapt, încât au folosit acele valori ca fundație pentru o revoluție pașnică din anii 1990, răsturnând un sistem înrădăcinat de segregare rasială. În unele situații, cum ar fi parohiile catolice cu cler abuziv, aderarea religioasă la apogeu poate duce la situații negative. Dar pentru mulți sud-africani care se confruntă cu discriminarea, scrie Nyameko Barney Pityana, avocat și teolog pentru drepturile omului, „opțiunea nu a fost să întoarcă spatele creștinismului, ci să-l reinterpreteze”.

Cu siguranță, există ingineri sociali care, conștienți de aceste schimbări generaționale, încearcă să le submineze. Campaniile de interzicere a cărților, precum și programele de educație la domiciliu care resping opiniile sociale egalitare, pot fi văzute ca încercări radicale de a opri noile generații să devină prea deviaționiste. Sloganuri precum „Make America Great Again” sau „Brazilia Above Everything, God Above Everyone” fac aluzie la recompensele pe care le pot oferi valori clare, verificate și bine stabilite.

Cu toate acestea, schimbarea generațională este atât de multifațetă și atât de greu de inversat, încât astfel de strategii par sortite eșecului pe termen lung. Este adevărat că unele națiuni – poate reacționând la ritmul rapid al schimbărilor culturale – se reîntorc la normele legislative din trecut, așa cum au făcut recent SUA cu restricțiile sau interzicerea avortului și așa cum face Afganistan cu respingerea educației femeilor. Totuși, progresul social continuă, cu normele parentale evoluând chiar odată cu ele. Toate aceste forțe dau naștere unor generații cu gândire mai liberă ale căror viziune și valori de bază nu vor fi îndepărtate cu ușurință.

Dacă ar fi ajuns majori în suburbiile din nordul statului New York de la sfârșitul secolului al XX-lea – expuși unor colegi din medii mai diverse, pătrunși în norme care încurajau o exprimare mai deschisă – ar fi oare perspectiva lor socială mai aproape de a mea? Dimpotrivă, dacă aș fi ajuns la majoritate în vestul central al Statelor Unite după război, în acel moment cultural și de dezvoltare, părerile mele politice ar semăna mai mult cu ale lor? Sunt multe de spus despre un etos al încrederii morale în sine, care afirmă că fiecare suntem responsabili pentru propriile alegeri. Dar acel ethos ascunde, de asemenea, potopul de influențe generaționale care afectează modul în care vedem lumea.

În cele din urmă, alegerea conștientă intră în joc pentru fiecare nouă generație, într-un fel de ascultare activă, susținută: localizarea în mijlocul valorilor agitate pe care să-ți construiești o viață. Unele piese se potrivesc, dar altele trebuie aruncate sau reciclate, astfel încât să fie ale noastre. După cum este scris în Geneza, o moștenire suficient de solidă pentru a fi transmisă este „mai mare decât binecuvîntările munților antici, decât bunătatea dealurilor vechi”. Spre deosebire de Zeitgeist, în continuă schimbare, această moștenire nu se va schimba niciodată.

După cum nu se va schimba faptul că mâine este o altă zi!



