HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, 1 mai 2023. Despre 1 Mai

1 mai

Pe 1 mai s-au născut: Joseph Heller, William Lily, Danielle Darieux, Glenn Ford, Mihai Ralea, Vladimir Colin, Septimiu Sever, Maia Morgenstern.

În calendarul creştin ortodox fix, pe 1 mai, sunt Sfinţii: Prorocul Ieremia, Eftimie, Ignatie, Acachie şi Isidora.

Despre Beltane, Arminden, 1 Mai etc vă rog să citiți, nu mai repet: http://www.evz.ro/horoscopul-lui-dom-profesor-ziua-celor-care-muncesc-ca-sa-imbogateasca-fiscul.html. După cum vedeți, nu întâmplător 1 Mai este sărbătoare, continuă o tradiție de multe milenii.

Dragi jupânițe și cinstiți jupâni, parcă ar fi fost ieri. Poate nu-mi amintesc foarte bine ce am făcut ieri, zilele mele sunt cam la fel în pustnicia mea, dar cum am defilat de 1 Mai 1956 îmi amintesc perfect. Reiau subiectul cu ceea ce mai mi-am reamintit.

Era o primăvară foarte frumosă în anul 1956. Mult mai cald decât obișnuit, pe 17 aprilie în acel an s-a înregistrat o maximă istorică de 29 de grade. Așa că buna mea mamă s-a lăsat înduioșată de rugămințile mele ca să mă lase să mă duc cu tata la manifestație. Da, manifestație, parada este militară. Dar amândouă au aceiași semnificație: victoria! Provine de la triumful roman, acordat legiunilor învingătoare. Se pare că prima paradă a fost în secolul VII înainte de Hristos, în urma unei bătălii cu etruscii.

Egiptenii, fenicienii, chinezii, perșii aveau obiceiul ca generalul, regele, împăratul să treacă în revistă trupele care stăteau pe loc. În republica de la Roma, rolurile s-au inversat. De ce? Păi este simplu, Roma republicană avea un organ de conducere colectiv, Senatul. Și parcă nu ar fi fost aspectuos și spectaculos să pui câteva duzini de patricieni, majoritatea în vârstă, să tropăie prin fața trupelor! Iar senatorii nu doreau să delege pe cineva care să reprezinte Senatul, să fie mai egal. Au făcut-o mai târziu și au regretat amarnic, forța Romei a stat în republică – în cumpătare, modestie și patriotism. Imperiul și creștinismul au distrus puterea, crezul și sensul Romei. Edward Gibbon este martor!

Dar să revenim în anul 1956. O să amestec amintirile cu ceea ce am aflat mult mai târziu, în călătoriile și studiile mele.

Bucureștii anului 1956 erau curați și încă păstrau cartierele și casele vechi, care mai rămăseseră în picioare după bombardamentele americanilor și ale nemților. Avea orașul, capitala, un farmec deosebit, cu multele parcuri și grădini, un oraș verde – cu tramvaiele și mașinile Molotov-stropitori care, foarte de dimineață, spălau bulevardele și străzile principale. Oamenii erau puțini, mașini și mai puține. Dar erau mult mai curați, la propriu și figurat. Fetele și femeile tinere miroseau frumos, mirosul lor propriu, nu cine știe ce porcărie chimică de parfum, bărbații miroseau a tutun bun. Alimentele aveau gust, stofele erau făcute din in, bumbac, sau lână. Viața era simplă și clară. Eram noi, și ceilalți, dușmanii noștri. O viață în alb și negru, fără complicații. Un copil nu știe de politică și de lupta de clasă, nu? Nici acum nu ar trebui să ne intereseze, politizarea excesivă este motivul principal pentru care nu merge nimic în România contemporană, spun analiștii de la Langley.

În acel an am văzut la cinematograful Republica, toată lumea îi spunea Scala, primul film, alb-negru, cu Jean Marais, ”Contele de Monte-Cristo”. Citisem deja cartea și în plus terminasem romanele scrise de Jules Verne. Trebuie să vă mărturisesc ceva, grădinița și cursul primar au fost pentru mine o tortură. Copiii, colegii mei, erau așa de infantili și ceea ce învățam, știam de mult! Eu scriam cursiv cu pix Bic și la școală săraca învățătoare mă punea să fac bețișoare cu tocul cu peniță și călimară de bachelită!

Dorința mea de a participa la manifestația de 1 Mai era și o declarație că vreau să intru în lumea oamenilor maturi, că fac parte din ea, de fapt.

Ziua de 1 Mai a anului 1956 a fost o zi splendidă. Însorită, dar la intervale, parcă calculate, apăreau pe cer câțiva norișori de vreme bună, ca să dea Soarelui răgaz să-și aranjeze razele.

Tata m-a trezit la ora 06:00, ca de obicei. Micul dejun era, pentru mine, compus din cafea Franck Caffee, o cafea, parcă, germană din cicoare, un corn proaspăt, unt de la olteni, puțină brânzică dulce, dulceață de vișine făcută în casă și un ou fiert. Apoi m-am îmbrăct cu ceea ce mi-a adus mama: lenjeie Tetra, tricou tricotat de bunica Uța, o minune, pantalonași scurți de doc, ciorapi albi și sandale din piele adevărată, moi și confortabile, de la Romarta. Sau, de la Cei Trei Ursuleți, vis-à-vis de Banca Națională? Nu mai știu…

Am plecat, unul lângă altul, niciodată tata nu m-a ținut de mână. Îi mulțumesc încă odată pentru exemplul pe care mi l-a dat toată viața lui, încrederea pe care a avut-o în mine, faptul că niciodată nu mi-a reproșat nimic. Cred că l-am decepționat o singură dată. Când m-am întors în țară în anul 1988. Eram cu soția și cu fetița abia născută, în străinătate, aveam o propunere fermă de la Federația Australiană pentru un contract nedeterminat, ca timp, biletele de avion Qantas în buzunar, acordul Centralei de Externe… Tata săracul, trecuse toate bunurile mele în proprietatea lui, casa, mașina, golise casa de toate obiectele de valoare. Nu m-a așteptat nimeni la aeroport, erau siguri că nu o să ajung în țară! Dar asta este o altă poveste, știți că îmi plac conexiunile, parantezele.

La ora 7, în ziua de 1 mai a anului 1956, am plecat de acasă, din Mașina de Pâine nr. 52. Am ieșit în Colentina și am luat tramvaiul 1. Oamenii erau bucuroși, se salutau, zâmbeau și glumeau. Era o zi de sărbătoare. Oameni muncitori, cu palme mari și cu inima la fel de mare. Tata s-a salutat cu câțiva prieteni, unul dintre ei, cu costum alb de in, un farmacist de la farmacia de lângă Predoleanu, m-a ciufulit, cu dragoste. M-am uitat urât la el, eu sunt mare, merg la demonstrație! Tramvaiul 1 ajungea la Sf.Gheorghe de unde o lua pe bulevard și, la ARO, cinematograful Patria, o lua spre Grădina Icoanei și ajungea pe Lizeanu. La ARO am coborât. Tata lucra la Academia Română, cu un an mai înainte își luase doctoratul în istorie cu controversata temă a celei de a doua iobăgii și așa a atras atenția academicianului Oțetea care l-a angajat ca unul dintre mulții secretari științifici ai Academiei. Nu a făcut o investiție rea, tata a coordonat, adică a scris, o mare parte din, ”Istoria României” în patru volume, cea din 1960, cea mai bună până în prezent.

Erau puncte de întâlnire, stabilite dinainte, pentru fiecare întreprindere, fabrică, uzină. De pe străzile laterale, din camioane, oamenii de ordine dădeau drapele, lozinci, baloane colorate, flori. Unele fabrici veneau cu propria butaforie, cele care aveau putere mai mare economică. Mie mi-au dat un balon roșu pe care scria, cu vopsea albă, de mână: ”Trăiască 1 Mai!” Era nărvaș, roșul balon, așa că l-am legat de mână. Un tânăr m-a întrebat în glumă: ”și dacă o să te ia o pală de vânt spre cer?” M-am uitat la el și i-am răspuns, serios: ”Nu mi-e frică, eu știu să zbor!” Zburam în fiecare noapte, în vis, nu glumeam. Oamenii erau veseli, glumeau, era sărbătoarea lor! Cu mici opriri, coloana se îndrepta spre Piața Aviatorilor, unde se auzea fanfara și era tribuna.

Dorința de control total și de îmbogățire cu orice preț nu se răspândiseră încă în rândul securiștilor și a activiștilor de partid. Erau și ei niște oameni bucuroși, că 1 Mai căzuse în mijlocul săptămânii, în acel an, într-o zi de marți! Pe vremea aceea nu se lucra duminicile și mai rămăsese respectul și buna cuviință dintre cele două războaie. Pe marginea Bulevardului Aviatorilor, pe spațiul verde, erau, din loc în loc, destul de dese, corturi militare cu crucea roșie. Și câteva ambulanțe de front, vopsite urât, de camuflaj. Cam cu asta se sfârșea prezența militarilor – care, surorile medicale, ofereau demonstranților sticle de Borsec. Nu zic, și țâșnitoarele stradale funcționau, dar mai bună era o apă minerală rece, prin nu știu ce minune medicii militari țineau băutura la rece! Ba nu, și fanfara era militară. Dar, 1 Mai era, este, o sărbătoare a civililor!

Nu era televiziune, nu era regie, nimeni nu-ți spunea ce să faci și ce lozincă să strigi. Dar, în fiecare grup era câte un ghiduș, un creator ad-hoc care născocea strigături, unele foarte inspirate și hazlii. Era întrecere! Lumea se distra la demonstrație, în acel an 1956! Nimeni nu obliga pe nimeni, de exemplu de grupul nostru de la Academie s-a lipit și un grup de studenți de la Universitate, din respect și considerație pentru profesorii universitari, pentru dascălii lor pe care i-au văzut în coloană. Le-au luat din mâini steagurile și pancardele ceea ce a dat grupului nostru foarte multă dinamică, pentru că studenții făceau cu steagurile și lozincile ceea ce văzuseră că făceau cubanezii la Festivalul Tineretului. Nu cu mult timp înainte. Adică fluturau steagurile și mișcau tot timpul lozincile.

A fost cuvântarea, scurtă, precisă, la obiect, doar câteva minute, demonstrația a deschis-o conform obiceiului raionul 1 Mai, cel care purta numele sărbătorii.

Am ajuns și în dreptul tribunei, involuntar, mi-am potrivit pasul după toba cea mare. Tata m-a urcat pe spatele lui ca să văd mai bine. Niște oameni cu pălării pe cap, care zâmbeau și făceau semne prietenoase cu mâna. Pe unul îl știam foarte bine. Prietenul bunicului meu dom’ Pascale, cu care se întâlnea mereu la frizeria lui nea Costică, de pe Calea Moșilor și pe genuchii căruia am stat cât cei doi muncitori se sfătuiau. Ce aveau în comun un mic burghez din Obor, proprietar de ateliere și băcănii, cu șeful Partidului Muncitoresc Român, asta este o altă poveste. Țineți minte, amândoi munceau pentru familia lor, pentru prieteni și pentru România. Erau mari diferențe între cei doi, bunicul mereu îi reproșa ceva, celălalt tăcea. Odată a spus: ”Pascale, tu mă cunoști ca nimeni altul. Mi-ai salvat viața și m-ai ascuns în pivniță. Nu pot altfel, nu mă lasă ăia!”

După ce am trecut de tribuna oficială, retragerea era pe bulevardul Kalinin. Peste tot, din zece în zece metri erau mese cu mici, crenvuști, chiftele, muștar, chifle. Cu tot consemnul primit de la mama, tot am mâncat o pereche de crenvuști cu muștarul acela pe care numai la demonstrații îl găseai. Gustul mâncării de cazan, făcute în marmite, este inconfundabil, mult mai bun, altul, decât îl faci acasă, sau la restaurant. Am constatat asta și când am făcut stagiul militar.

Când, de pe Floreasca, zgomot de infern și flăcări. Prietenul lui tata, Stafie, alt nume nu-l știu, cu motocicleta lui cu ataș Zundapp, trimis de mama ca să ne intercepteze, ca să nu obosesc prea tare. Am ajuns repede, acasă, în Obor, unde în curtea mare se pusese de petrecere. Două grătare sfârâiau, bărbații se dăduseră pe lângă sticlele de Pelin, neapărat de Urlați, care stăteau pe un bloc de gheață, femeile cotcodăceau după copiii care fugeau după cățelul meu Tomi și începuseră să așeze pe masa de simulacru de pic-nic ceapă verde, friptură de pui și de miel, brânză nouă, plăcinte și foetaje.

Mult mai târziu, adult fiind, am realizat de ce era lumea veselă și sărbătoarea era sărbătoare în acel 1 Mai al anului 1956. Se auziseră zvonuri despre cuvântarea lui Nikita Sergheevici Hrușciov de pe 25 februarie 1956, la al XX-lea Congres al PCUS în care denunțase cultul personalității al lui Stalin, și promisese multe reforme democratice în partid și în lagărul socialist. Gorbaciov avea să recunoscă, mai târziu, că acea cuvântare l-a mobilizat și i-a arătat calea de urmat.

Lumea spera și era bucuroasă. Confirmarea au avut-o când au trecut prin fața tribunei. Pe un fronton, în spatele tribunii oficiale erau doar profilurile imense ale lui Lenin, Marx și Engels. Stalin lipsea. Mulți au izbucnit în urale, din toată inima. Nu-i salutau în primul rând pe cei prezenți, ci lipsa lui Stalin!

Mulți credeau că este o cotitură istorică și că lagărul comunist va evolua într-un fel de Commonwelth, că țările din Est vor dobândi o independență oarecare.

Dar lumea s-a lămurit în octombrie al aceluiași an, când revoluția ungară a fost călcată de șenilele tancurilor sovietice.

Nu trebuie să-ți faci iluzii prea mari, dacă auzi un zvon bun, așteaptă confirmarea, pentru că mâine este mereu o altă zi!

HOROSCOP 1 mai 2023

BERBEC O perioadă de timp buna spre excelentă. Doar dimineata devreme îţi dă ceva dureri de cap, la propriu şi la figurat. Dacă reuşeşti să zâmbeşti, să amâni ce nu-ţi convine şi să evitaţi graba şi încăpăţânările, nu se va întâmpla nimic notabil. Ziua de 1 Mai poate aduce unora dintre nativii din Berbec o schimbare în bine: un câştig de bani sau o nouă aventură sentimentală. Configuratia astrologica iti indica mai multe posibilităţi sa ieşi din criza de timp in care ai ajuns cu obisnuitul tau lasă-mă să te las! Mare atenţie la răceală şi la durerile de dinţi. Distracţii multe şi nelipsitul pic-nic.

TAUR Ziua îţi este favorabilă atît sub aspect social cât şi sentimental. Dorinţa de schimbare şi ameţeala distracţiilor te fac să cheltuieşti prea mult, preafrumoasa doamnă, sau bunul meu domn! Incercaţi să începeţi de acum să vă organizaţi viaţa şi distracţiile – este o perioadă favorabilă pentru interesele tale. Atenţie la băuturile reci şi la durerile de gât! Nu este foarte bine să pleci în delegaţii sau în călătorii lungi, mai bine la un pic-nic în locuri sigure şi păzite. Gandirea pozitiva si arborarea unui zambet permanent te fac sa obţii astăzi sprijin chiar de la persoanele care nu te plac aşa de mult.

GEMENI Nu este o perioadă favorabilă pentru nativii din Gemeni care fac afaceri sau comerţ, care pot să aibă pierderi importante. Oricum este zi liberă! Totusi, o realizare care te bucură în mod deosebit, dar din domeniul sentimental Nu mai comenta si raspandi zvonurile catastrofice si vestile alarmate, care nu fac decat sa te abata de la propriile tale probleme. Nimeni nu te crede cind faci anumite preziceri de Apocalipsă. In general, le nimeresti, dar victoria ti se pare putin amara si fara importanta. Distrează-te cum numai tu ştii, dar nu uita vinul pelin şi brânza nouă.

RAC Din nou mici probleme în familie sau cu prietenii. Nu trebuie să vă faceţi atâtea gânduri pentru orice amănunt. Aveţi noroc pe 1 mai, nu rataţi ocazia. Consolaţi-vă cu gândul că nu sînteţi singurii care aveţi probleme sentimentale şi/sau în familie. In general, această zi din Zodia Taurului este o perioadă când calităţile personale vă sunt avantajate. Exista momente cand judeci gresit oamenii, asa incat ar fi mai bine sa reflectezi inainte sa compromiti o prietenie aproape ideala. In scenariile pe care le construiesti lipsesc unele detalii, dar fiind vorba de afaceri de inimă si sentimente nu trebuie sa uiti nici un amanunt.

LEU Planeta negustorilor, Mercur, dar si a hotilor, te favorizeaza sa faci cumparaturi inspirate, care se vor dovedi in viitor foarte folositoare. Mare distracţie în acestă perioadă, cu toate că ai acelaşi program supraâncărcat – sau tocmai de aceea. O schimbare este necesară. Noi prietenii şi/sau alianţe. O nerealizare, spre sfarşitul zilei, care te pune pe gânduri. Se aproprie nişte termene, sau niste obstacole de depaşit, nervozitatea ta creşte. Nu te lasa impins in afara „ringului” de ultimele insuccese, invata sa nu renunti niciodata, sa insisti pana obtii ceea ce doresti.

FECIOARĂ Spiritul de dreptate care te carcacterizează te face să iei o atitudine care este destul de nepopulară printre colegii de pic-nic. Probabil că îi pui să strângă gunoiul făcut. O realizare notabilă în a doua jumătate a perioadei. Nu te lăsa copleşit de rutina, căută să te distrezi şi în alte locuri decât cele obişnuite, să legai noi prietenii. Ar fi bine sa analizezi cu atentie propunerile care ti se fac in aceasta perioadă, veştile pe care le auzi, pentru ca stelele arata ca in viitor iti pot aduce satisfactii profesionale si sociale. Atenţie la regimul alimentar şi la drumurile prin oraş.

BALANŢĂ Prima parte a zilei pare indicată pentru scurte călătorii – la un pic-nic? Pe total ziua de 1 mai nu vă este favorabilă pentru luarea unor decizii importante. Insă, aveţi o ocazie care poate să vă schimbe viaţa în mai bine – distracţia întotdeauna a schimbat viaţa în bine! Totuşi, nu exagera cu mâncatul şi băutul, in general, pentru ca stelele indica o supărătoare tendinta catre surmenaj si depresie. Relatiile cu persoanele nascute in semne de aer si foc sunt armonioase, dar nu sunt prea grozave cu cei nascuti in semne de apa si pamant.

SCORPION Ziua de astăzi, 1 mai, îţi conferă energie şi succes. Cu Marte şi Jupiter bine aspectat poţi sa ai succes în tot ceea ce ţine de structuri mari. Configuratia planetelor iti indica un posibil dar de bani, dar dupa cum bine se ştie „noroc la bani inseamna nenoroc in dragoste” ! Ultima parte a zilei este nefavorabilă mai ales pentru nativele din zodie, care trebuie să lase cochetăria deoparte şi să se îmbrace pe măsură, serile sunt încă reci şi iarba udă.

SĂGETĂTOR Este timpul replierii : “retragerea la timp pregăteşte victoria viitoare”, spune înţeleptul chinez. Nu forţa şi nu lua hotărîri importante mai ales în ceea ce înseamnă afaceri sentimentale. Mare atenţie la incidente sau accidente, sub cerul liber sau pe şosea. Se pare ca, şi Venus este destul de clara in aceasta privinta, primesti niste propuneri interesante, dar trebuie sa dai dovada de prudenta si diplomaţie. Trebuie sa zambesti si sa-ti pastrezi calmul, mai ales daca auzi si vezi lucruri neplacute; mananca alimente naturale si evita dulciurile industriale.

CAPRICORN Prima parte a zilei îţi aduce recunoaşterea seriozităţii şi a muncii susţinute. Zodia Taurului, in general, este o perioadă bună pentru un bilanţ serios şi începutul unor noi proiecte personale. Veşti bune spre sfîrşitul zilei. Anumite aspecte benefice ale stelelor fixe fac sa creasca increderea in fortele proprii, asa ca poţi sa-ţi impui propriul punct de vedere! Dupa cum spune inteleptul, la un prieten trebuie sa gasesti aprobarea faptelor tale, dar si un sfat adevarat, un pahar de apa si o carte buna! Pentru Capricornii seniori: atenţie la un vechi, sau mai nou reumatism, trezit de scaderea de presiune si de vremea caldă şi umeda.

VĂRSĂTOR Încearca, în această zi de 1 mai, să termini acţiunile sau lucrurile neterminate, acasă în camera proprie. Invenţiile sau inovaţiile, atît de dragi nativilor zodiei, nu sunt întotdeuna recomandate, mai ales cînd este vorba de sentimente şi trăiri. Foloseşte imaginaţia în scopuri lucrative, nu pentru a găsi motivaţii şi explicaţii. Zodia ta este in continuare aspectata complex, asa ca poti sa ai tupeul sa afirmi sus si tare ca te simti formidabil si ca viitorul iti surade. Ceea ce nu este foarte departe de adevăr, aşa că distrează-te, dansează, dă curs sărbătorii.

PEŞTI Acestă zi din Zodia Taurului este o perioadă bună pentru nativii din Peşti. Realizări şi cîştiguri. Nu trebuie să vă nemulţumescă că nu aţi realizat mai mult – “drumul de o mie de leghe începe cu un pas” spune înţeleptul. O nouă dragoste sau o nouă pasiune, poate un nou hobby? Evitaţi să vă implicaţi în orice activitate legată de autorităţi. Dar poţi să te uiţi la focurile de artificii. Nu te baga ca musca in lapte, inutil si neinvitat peste problemele altora, nu uita : „cainele moare de drum lung si prostul de grija altuia!” Atenţie la sănătate, la vreme şi mai ales fiţi atenţi cu ce vă încălţaţi.