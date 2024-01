Horoscopul lui Dom’ Profesor – 1 februarie 2024. Imbolc

Pe 1 februarie s-au născut John Ford, Boris Elţîn, Clark Gable, Claude Francois, Ştefan Luchian, Petru Popescu, Nicolae Breban, Aurel Calotă, I.M. Ştefan, Lucian Grigorescu, Oscar Lemnaru.

Sinaxar, pe 1 februarie este Sfântul Trifon, din părţile Frigiei. Despre semnificația zilei, dar și despre un vecin al meu vă rog să citiți AICI.

În toate religiile ”păgâne”, adică țărănești, numite și religii ale Pământului sau religii naturale, sărbătorim momente importante în timpul anului. Aceste festivaluri marchează natura ciclică a timpului și a vieții în general.

În Franța, festivalurile celtice au fost cu siguranță onorate mult timp în Galia preromană, așa cum pare să ateste calendarul Coligny.

Lucrarea lui Françoise Leroux și Christian Guyonvarc’h, ”Festivalurile Celtice”, tratează acest subiect și îl definește ca fiind „Concentrarea sacrului într-un anumit timp și loc cu ceremoniile care îl sărbătoresc și miturile care îl comentează și explică”.

Festivalurile celtice irlandeze pentru care avem cele mai documentate referințe (în afară de speculații) sunt Samain, Belteine ​​și Lugnasad (Lamas). Imbolc apare în mai puține texte în ciuda existenței sale certe.

Aceste festivaluri constau, în general, întotdeauna, conform autorilor menționați:

– într-o întâlnire într-un loc dat, în centrul țării sau al provinciei, la o anumită dată calendaristică, întotdeauna aceeași, la 40 de zile după echinocții și solstiții.

– la unul sau mai multe banchete, prezidate de un rege, ținute succesiv sau simultan.

– într-una sau mai multe ceremonii religioase, toate având loc în locuri bine definite.

– în adunări administrative și politice.

– în diferite jocuri și concursuri, specifice și, nu în ultimul rând, negustorie.

Explicația intervalului de patruzeci de zile după echinocții și solstiții poate fi găsită în antica tradiție ezoterică europeană. Tradiția celtică consideră, într-adevăr, numărul 40 ca fiind eminamente simbolic și se referă la noțiunile de transformare, mutație și trecere:

„Este, de asemenea, un moment de trecere și transformare, de la un timp la altul sau de la un stat la altul, sfârșitul, sau începutul unui ciclu, sezonier sau anual, atât moartea, cât și regenerarea timpului,” ciclul fiind, conform expresiei lui Mircea Eliade, o ”revenire eternă. „

„Sărbătorile vechi europene, cele celtice, în special, sunt, la nivel global, puncte de reper și puncte fixe în timp și spațiu. Spre deosebire de lucrurile umane, prin fixitate și imobilitate, sunt legate de eternitate.”

Acest punct fix nu poate fi fixat în spațiu, dar poate fi fixat în timp, în funcție de solstiții și echinocții, care pot varia cu o zi.

De asemenea, este important să precizăm că sacrul este prezent la toate orele.

„Sacrul, prin definiție, scapă de orice evaluare în timp și spațiu, deoarece conține și infinit de mic al microcosmosului și infinit de mare al macrocosmosului și, de asemenea, pentru că timpul se dizolvă în sfârșit în el însuși: Eternitate ”. Mircea Eliade.

Aceste sărbători celtice sunt, probabil, mai de înțeles sub numele vechi de Highlight of the Celtic Wheel of the Year. Aici rezidă toată magia lor, este un moment de legătură ciclică cu Divinitatea, cu Marii Zei și Primii Strămoși, o reamintire a naturii noastre și a locului nostru în mediul natural, spiritual, dar și uman. Festivalurile permit o adunare socială, o recunoaștere a ceea ce leagă oamenii între ei în raport cu Divinul. Aceste portale ale timpului se deschid către celelalte lumi pentru a ne ajuta să le recunoaștem realitățile.

Imbolc

Cunoscut și ca: Oimealg (sau IM-mol’g ), Chandeleur sau Candlema, Imbolg, Brigid’s Day, Saint Lucia, Brighid’s Day, Oimealg, Imbolgc, Brigantia, Imbolic, Disting, Lupercus, Candlelaria, Lupercallia , Festivalul Luminilor, Sărbătoarea Fecioarei, Sărbătoarea Panului, Sărbătoarea Ghioceilor …

De fapt, aceste nume nu aparțin toate aceleiași sărbători, dar sunt destul de apropiate în perioada respectivă și derivă din ea. În sine, Imbolc este o sărbătoare celtică foarte veche despre care avem puține informații.

Sărbătoarea celtică de la Imbolc (1 februarie – luna Anagantios conform calendarului Coligny) are semnificația etimologică a „lustrației”, este deci o purificare care are loc în timpul iernii. S-ar putea specula că este baza unui cult legat de fertilitate. Cu un pronunțat caracter oracular, vezi Ziua Marmotei.

În Irlanda, sărbătoarea Sfântei Brigit, la această dată, sugerează că Imbolc a avut loc sub patronajul zeiței precreștine Brigit (crucea Sf Brigit, în fotografia de titlu).

De fapt, multe festivaluri pot fi legate de Imbolc, dar folclorul ruralului este intim amestecat cu creștinismul, este foarte dificil să găsești obiceiurile străvechi originale.

Celebrele cruci ale lui Brigit sau Brigid, de exemplu, ar putea fi foarte bine de origine precreștină. Sau, nu!

Majoritatea obiceiurilor și ritualurilor legate de această dată sunt familiale și legate de viața comunitară a satului (fabricarea untului, păstrarea laptelui etc.). Acest lucru conferă sărbătorii Sainte Brigitte aspectul unei sărbători agrare, care ar fi, prin urmare, cea de-a treia funcție a societății celtice: funcția productivă (păstori, fermieri, etc.). Este dificil de știut dacă această sărbătoare a fost numai agrară, populară, dar și religioasă, druidică. La fel, nu știm dacă celții au influențat și cât pe strămoșii noștri daci.

Organizarea anilor celtici a fost foarte complexă și a arătat în ce măsură erau deținătorii unor cunoștințe despre care am vrea să le aflăm înțelepciunea, astăzi.

Sărbătorirea primelor raze ale soarelui la Imbolc ne poate vorbi infinit mai mult, decât solstițiul de iarnă, despre caracterul iernii prin care trecem. Samonios, pe de altă parte, este adesea începutul frigului. Datorită vechiului calendar galic din Coligny, cunoaștem și importanța stelelor în ciclul timpului celtic.

Indiferent dacă ne aflăm într-o sărbătoare „de modă veche” foarte ritualizată și foarte solemnă sau în plăcerea de a ne speria pe noi înșine (Halloween-ul nostru modern), perioada este, prin urmare, propice întrebării anxietăților și temerilor noastre, mai ales asupra morții și asupra lucrurilor dincolo de viață, adesea ascunse și totuși simțite întotdeauna de un anumit număr de mistici, sau filosofi, fie că sunt druizi, șamani, sau savanți creștini.

Imbolc. Lumânarea. Festivalul luminilor

Acest festival la începutul lunii februarie are loc sub semnul Vărsătorului. Acest semn, în analogie cu Saturn și Casa XI ne vorbește, într-adevăr, despre timp, despre viața comunității, despre colaborare și purificare, unii termeni atribuiți în mod tradițional Casei XI.

Vom realiza, de asemenea, că Vărsătorul face cu Leul, pe de altă parte, o axă de lumină: dacă soarele Leului radiază, aceste raze sunt redistribuite comunității din Vărsător.

În anumite privințe, Soarele este centrul, energia primordială, emițătorul în timp ce Vărsătorul este receptorul, difuzorul, distribuitorul. Iradierea unică a centrului solar este divizată și democratizată în Vărsător, unde fiecare primește partea sa de lumină (lumânarea personală). Unitatea și intensitatea radiației inițiale pot fi, prin urmare, găsite numai prin împărțire: lumina pare că s-a slăbit, desigur, prin divizare, dar își poate recupera toată strălucirea dacă fiecare dintre purtătorii săi se asociază și cooperează. Dar, ca în orice fractal, rămâne lumină!

Obiceiul modern este să aprinzi o lumânare și să-ți pui o dorință, cel mai bine este să fie ceva ce se poate realiza până la echinocțiul de primăvară.

În același timp, ne putem teme, că lumea noastră modernă favorizează nepermis de mult izolarea noastră, din ce în ce mai puternică și tot mai dureroasă, în fața restului Universului.

Omul actual pare foarte singur, dezarmat și confuz, probabil mai mult ca niciodată. Aceasta este probabil consecința inevitabilă a unei atitudini generale față de suficiență, o atitudine bazată într-o mare măsură numai pe știință, adică curentul de gândire născut în epoca numită ironic iluminare și care susține că, departe de a se integra în univers, omul are puterea de a controla natura, de a o domina, de a o supune.

Prin pierderea simțului sacrului, prin pierderea simțului ritului și al comuniunii dintre oameni și natură, am pierdut mult mai mult, ne-am pierdut pur și simplu normalitatea, serenitatea și capacitatea de a coopera și de a armoniza. Ne-am pierdut bucuria, în favoarea fricii. Ne-am pierdut umanitatea.

Poate o să continui și mâine, pentru că este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 1 februarie 2024

BERBEC Dimineaţa îţi aduce posibile răspunsuri, posibili colaboratori şi o promisiune de mai bine. Încă multă incertitudine, dar pare că va fi bine, oricum. Relaxează-te, tensiunea nu e productivă! În general vorbind, este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul cumpărăturilor si vizitelor pe care le poţi face. Trebuie, doar, să inspiri incredere. Ia-o mai uşor, nu te ambala peste măsură, că nu este cazul. O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut.

TAUR Ziua te anunţă câștigator pentru ceva, ceva mic, sau ceva important. Ai înteles, în sfârşit, că trebuie să depunei efort pentru a ţine pe cineva drag lângă tine. Şi nu ar trebui sa fie greu! Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ sau să ai o atitudine evident ostilă. Nu fi preocupat sau îngrijorat de nerealizări, Cosmosul are alte priorităţi şi o altă scară a valorilor decât noi. Totul este bine, vorba câtecului şi aceasta stă scris în stele.

GEMENI Astăzi nu este bine să fii prea sentimental. Dimineaţa este favorabilă domeniului profesional. Ai unele idei interesante. Discută despre ideile tale, fă-le cunoscute şi aplică-le repede! Ceea ce nu trebuie să faci: să cumperi un bun, sau mai multe, de folosinţă îndelungată. Ori se strică, ori costă foarte mult, ori când ajungi acasă nu-ţi mai place. Pe de altă parte ai mare nevoie de un consilier de taina, ai o problemă care necesită un gen de expertiză pe care n-o ai.

RAC Trebuie sa te scuturi de senzaţiile neplăcute şi să zâmbeşti celor din jur. Sunt multi care te plac, ba chiar eşti iubit! Îţi place armonia, e ţelul zodiei tale, încercă să te bucuri de ea! Rezolvarile şi compromisurile cu iz de busuioc au in tine un maestru incontestabil. Poţi media între membrii familiei care sunt de păreri diferite. Poate unde vrei să fie intotdeauna armonie! Cere un sfat de la Leu sau de la un Geaman din familie. Călătoriile sunt bine aspectate începând de astăzi. Fie că este vorba de o deplasare scurtă sau de o călătorie mai lungă, schimbarea locurilor îţi aduce succes.

LEU Azi eşti şi tandru şi intelept, iar norocul îţi surade. O zi calmă şi cuminte, cum nu ai mai avut de mult. Poţi să speri că şi pentru tine viaţa are o felie mare de tort pusă la păstrare! Limitează-te la activităţile de rutină. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele „tabu” . Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Ceva legat de un aspect al lucrului în echipă. Deocamdată aspectul este neutru şi nu te afectează în nici un mod. Cooperează mai strâns cu anturajul cu colegii şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei.

FECIOARA Eşti prea stresat, prea tensionat. Şi în compensaţie, mănânci prea mult! Încercă să cuantifici sursa neplăcerilor, să găseşti modalităţi de rezolvare a problemelor şi să-ţi impui priorităţi! Raspuns favorabil pentru una dintre problemele tale, totuşi. Şi o petrecere drăguţă cu un Vărsător care îşi sărbătoreşte ziua de naştere la serviciu sau la şcoală. Evită enervarea şi stresul printr-o atitudine prevenitoare faţă de anturajul apropiat, faţă de familie.

BALANŢA Azi nu te obosi prea tare, oboseala cronică şi eforurile din ultimul timp încep sa se vada. Poţi merge la cumparaturi pentru mici cadouri destinate chiar ţie, sau altor Balanţe din anturaj. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu specula nimic financiar, însă. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi pentru că a doua parte a zilei este foarte obositoare, pregătește-te pentru o seară relaxantă!

SCORPION Dacă eşti obligat de meserie să „faci frumos” şi să zâmbeşti tot timpul, astăzi ai o problemă! Treci printr-unul dintre rarele momente de sinceritate anuală şi spui ce gândeşti, direct în faţă! Perioada în discuţie este favorabila iar aspectele negative nu sunt decât faulturi de joc. Nimic foarte malefic. Pe piaţa stelelor se spune că se creează noi „sindicate” între personaje şi persoane din anturajul tău, poate chiar dintre rude, aparent fără nimic în comun, dar care, pe termen lung pot sa-ti intersecteze interesele.

SĂGETĂTOR De dimineaţă ai un plan, un scop, o motivaţie, un pariu! Astrele incep să se uite mai atent la tine, eşti un nativ bun! Ai tot ce trebuie ca să reuşeşti, iar conjunctura este favorabilă. O zi plăcută, in care te simti tot timpul vesel si entuziast si de aceea orice iti iese, iar familia si prietenii te apreciaza in mod deosebit. Dimineaţa, o perioadă scurtă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Dupa ce ai decretat ca ocupi primele trei locuri la inteligenta, frumusete si profesionalism, trebuie sa te uiti si cati bani ai in buzunar!

CAPRICORN Poţi avea o zi vesela, cu multă lume în jur. Astăzi te simţi bine şi imaginezi planuri. Nu-ţi face probleme mai multe decât trebuie, eşti un perfecţionist, dar lumea nu este… perfectă! Primesti sau faci vizite. Seara te poţi găsi într-o colectivitate favorabilă care, până la urmă, îţi aprobă ideile. Profesia, afacerile sunt din nou bine aspectate. Trebuie să-ţi afirmi autoritatea şi într-o problemă de familie, sau/şi o situaţie cu un prieten.

VĂRSĂTOR Dimineaţa eşti tensionat, nevos şi nemulţumit. Starea se prelungeste şi îţi poate afecta sănătatea, daca nu te calmezi şi nu îţi impui să consideri terminate lucrurile… terminate! O zi bună în toate, mai puţin la cumpărături. Nu cumpăra nimic, nu juca la bursă, nu împrumuta, ocoleşte băncile şi casele de pariuri. Climatul general la serviciu este neplăcut şi încordat, tensiunea tinde catre cote maxime, dar aproape nimic nu se petrece!

PEŞTI Calmul tău e un bun exemplu şi chiar sprijin pentru cei din jur. Dai impresia unei persoane care are soluţii! Stai mai mult in aer liber, dacă nu este prea frig. Iarna grea nu s-a sfârșit şi o să regreţi timpul pierdut! Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi colosale – pentru alţii ! Nu ai frică, pastreaza speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual!