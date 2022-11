HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR  1 decembrie 2022. Proiect de țară

1 decembrie

Pe 1 decembrie s-au născut Ana Comnena, Woody Allen, Violette Verdy, Cezar Petrescu, Ion Brezeanu, Johnny Răducanu, Ştefan Radof, Florenţa Albu.

Fără îndoială, ziua de 1 decembrie este deosebit de importantă, fiind legiferată ca Ziua Naţională a României.

Conform uzanţelor uniforme din astrologia globală, zodia României ar trebui să fie Săgetătorul. Regiunile istorice au, însă, fiecare, zodia ei. Sunt multe de discutat.

Parafrazând-ul pe Malraux: „Secolul XXI va fi al naţiunilor, sau nu va mai fi deloc!”

Cu toate că am militat deseori pentru o zi naţională care să fie în luna mai, celebrând Independenţa, după modelul american şi, de fapt, a majorităţii ţărilor, nu pot să nu accept şi logica celor care au stabilit ziua de 1 decembrie ca Zi Naţională a României.

Nu este vorba numai de evenimentul istoric de la 1 decembrie 1918, ci de ceva mult mai profund, poate mai important.

Se face legătura peste milenii cu Anul Nou dacic, care se pare că se serba în această perioadă, trei zile. Cu Sf. Andrei, protectorul României şi cu avatarul lui, Lupul Şchiop, eternul protector zoomorf al acestei părţi de lume, (prima data pomenit ca sfetnic al lui Zamolxe, ucenicul lui Pitagora), numită Grădina Maicii Domnului.

Este o concentraţie de sacru, de simboluri importante şi încărcătură emoţională deosebită, în aceste zile, care înseamnă ceva…

Poate cel mai interesant este faptul că pe 1 decembrie pomenim pe Sf. Prooroc Naum cel Învăţat. „În această zi, părinţii care ştiu puţină carte îşi pun copii la învăţătură, ca să se facă deştepţi şi domni” (Pamfile).

Şi nu întâmplător, un raport UNESCO, arată că naţiile care au cel mai înalt procent de şcolarizare au cel mai mare venit naţional pe cap de locuitor.

Aceasta este calea! „Învăţaţi, învăţaţi, învaţaţi – ceva trebuie să iasă!” – nu a spus-o Lenin, ci Cicero cu două mii de ani înainte!

În cei zece ani care au trecut, numai repet, am tot scris despre Ziua Națională, în diverse feluri. Despre profeții pentru România am scris https://evz.ro/horoscopul-lui-dom-profesor-profetii-de-ziua-nationala.html . Despre patriotism am scris https://evz.ro/horoscopul-lui-domprofesor-patria-este-norodul-nu-tagma-jefuitorilor.html . Despre românii de pretutindeni am scris in https://evz.ro/sf-proroc-naum-cel-invatat-la-ce-viseaza-oamenii-de-zapada.html . Despre spusele starețului Dionisie despre România vezi https://evz.ro/horoscop-staretul-dionisie-2.html . Despre crezul meu despre România, vezi https://evz.ro/horoscop-ce-ti-doresc-eu-tie.html.

De data aceasta o să scriu despre România, așa cum ar fi trebuit să fie. Căutând prin dosarele mele despre heraldica steagului și a stemei, am găsit o foaie de agendă din 1990. Era un proiect de țară. În februarie 1990 am fost delegat de MEE ca să reprezint ministerul în consultările despre viitorul politic, economic și social al României. M-au delegat pe mine pentru că participasem la Revoluție, eram considerat omul lui Corneliu Manescu, iar Don Pedro Roman îmi fusese asistent la Politehnică. Suficiente motive, pe atunci. Am participat la deschidera lucrărilor în aula ASE. Erau și oaspeți, consultați străini. Apoi, s-a întâmplat ceva, o să vă spun eu, la momentul potrivit, lucrările constituantei au fost oprite.

Ce scriam eu în februarie 1990, un proiect de țară? Iată:

România este o republică prezidențială, socială, unitară și indivizibilă.

Sistemul economic-politic: capitalism monopolist de stat. Statul trebuie să aibă propriile surse de venituri, monopol, prin industria grea, energia electrică, exploatarea minelor, combustibili, industria de automobile și material rulant, armament, drumuri, CFR. Agricultura în proporție de 50% și fondul forestier. Așa poate susține armata, învățământul și sănătatea, fără să deranjeze prin o dări mari pe întreprinzătorul particular. Coloana vertebrală a economiei: cooperația.

Existența a două partide mari, unul de centru-dreapta, gen creștin-democrat, altul de centru-stânga, gen social-liberal. Acest lucru se obține prin baremul de intrare în Camera Reprezentanților la 15-25% din voturi. Așa se poate guverna, existența multor partide face România neguvernabilă, prin compromisurile postelectorale pentru formarea guvernului. O singură cameră legislativă, Camera Reprezentanților, un reprezentant la 50.000 de alegători.

Politica externă: pace, neutralitate garantată, nealiniere și cooperare internațională.

O să vă mai povestesc despre asta, nu au intrat zilele în sac, mâine este o altă zi, dar nu înainte să vă urez, după vorbele vechi și bune:

Trăiască România! Să fiți sănătoși, oriunde vă aflați, fraților români!

HOROSCOP 1 decembrie 2022

BERBEC Mercur te ajută să treci ușor peste problemele de azi. În rest, ai aspecte bune, ceea ce îţi avantajează domeniul sentimental şi îţi amplifică capacitatea de a te distra de Ziua Naţională! O zi bună, care poate deveni şi mai bună dacă gândeşti bine şi nu te repezi. Mai pe seară, o veste bună despre o călătorie şi nişte bani. Adesea, şi astăzi este unul dintre acele cazuri, soluţia problemei se gaseşte în analiza atentă a descrierii faptelor, aşa că analizeaza situaţia cu multă atenţie. Astazi coopereaza cu cei dragi, dar atentie la confesiuni.

TAUR Majoritatea programelor tale, atât de distracţie cât şi de odihnă, relaxare, suferă din cauza întârzierilor obiective. În această zi de sărbătoare naţională stai liniştit, nu exagera! De Ziua Naţională lasă şi pe cei din jurul tău să ia atitudine! Libertate pentru toţi! Conjunctura astrologică nu este foarte prielnică în abordarea unor persoane din sfera sentimentală a preferinţelor tale nemărturisite. Aşa că lasă pe după Ziua Naţională! Concentreaza-te, lasa confuzia pe alta data. Confuzie care iti sta bine uneori. Uneori, nu mereu!

GEMENI Ești pe calea succesului. Nu îți mai trebuie mult ca să exclami: ”bingo!” Gestioneză cu pricepere energia nervoasă și distrează-te de Ziua Națională. Este un bun prilej de refulare. Uneori ai nevoie de putina solitudine. Este o perioadă perfectă să-ti iei ceva de citit sau un joc nou, acasă şi sa te bucuri de căldura caminului, de cei dragi, din jur. Evită împrumuturile de bani sau orice cheltuială importantă, de Ziua Naţională. Ultima parte a zilei îţi poate aduce surprize plăcute, veşti de departe.

RAC Prea multă ipocrizie, prea multe minciuni. Te doare capul, la propriu şi figurat şi cauţi linişte şi concordie. Lasă tv și stai, în ziua de sărbătoare, împreună cu cei pe care îi iubeşti! Aspectele benefice sunt în cumpană astăzi cu influenţe mai puţin favorabile, asa că astăzi ai o zi obositoare, dar placută! Acasă, sau unde eşti, fii pragmatic şi nu contrazice pe cei din jurul tău. Un zâmbet şi atât, este mult mai indicat. O zi bună în care este bine să vorbeşti mai puţin şi să asculţi mai mult. Poţi afla o mulţime de noutaţi care îţi vor fi de folos.

LEU Dacă încă îţi mai cauţi sufletul-pereche, astăzi mai ai o şansă. În spaţiul virtual, sau foarte real, poţi avea o întâlnire interesantă sau chiar promiţătoare. Dar, nu te grăbi, fii atent! Trudeşti din greu la o realizare, care poate fi şi o apriţie-şoc la o petrecere – in orice caz este vorba de un termen, de trecerea unui obstacol. În această perioadă este bine să te limitezi la zâmbete plate şi să eviţi o atitudine prea dinamică sau chiar agresivă. Evită, de asemenea, orice decizie luată în stare emotivă. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei constata ca nu ai cui să-i ceri ajutorul.

FECIOARĂ O zi plăcută. Sensibilitatea ta emoţională te face să apreciezi ceremoniile, defilarea de Ziua Naţională. Aşa ai simţământul reconfortant că faci parte din ceva mare, important şi preţios! Concentrează-te pe problemle tale şi distrează-te, e Ziua Naţională! Trebuie să fii iscusit şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru ca să eviţi o mica decepţie. Probabil că cineva întârzie, fapt care a început să devenit regulă. In general ziua îţi este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Mai pe seară, o cină plăcută şi rafinată, cu şampanie, în ton cu Ziua Naţională!

BALANŢĂ Astăzi concentrează-te pe problemle tale şi distrează-te, e Ziua Naţională! Lasă orice este neplăcut sau greu. Nu mai fi impresionat de scandaluri politice, vezi-ți liniștit de treaba ta! Pe de alta parte vremea te invită la ţară, poate şi pentru o aprovizionare direct de la producător. Cu ceva planete binevoitoare şi Venus, patroana zodiei tale, mai bine dispusă, ei bine, toată această configuraţie face ca perioda în discuţie să fie benefică. Magnetismul personal al nativilor şi nativelor din zodia purtătorului de balanță, așa se numea în vechime, este în creştere – în special sâmbătă. Duminică este o zi liniştită şi relaxantă în mijlocul familiei. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, relaţiilor verificate – te poți simţi foarte bine in compania lor!

SCORPION Ești bucuros şi îi lauzi pe cei din jur! Se pare că ai găsit filonul stării de bine, al echilibrului sufletesc. Nu te abate de la programul pe care l-ai stabilit pentru Ziua Naţională! Promovează propriile interese, bazându-te pe prietenii vechi. Astazi eşti plin de energie – energia de care ai atâta nevoie. Pe de altă parte este bine să foloseşti cât mai multe ocazii şi să te relaxezi. Pe total: bune rezultate în domeniul relaţiilor umane şi ale relaţiilor sociale!

SĂGETĂTOR Este evident, pentru toţi din jurul tău, că eşti într-o formă bună. Mai ai de convins o singură persoană: pe tine însuţi! Neîncrederea în forţele proprii este un vechi defect de al tău! Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi petreceri. Cam asta se face în mica vacanță de Ziua Naţională. Sau cumpărături pentru petreceri, pentru că ceea ce cumperi in această zi poate face mare plăcere celor dragi. Petrecere care, cum altfel, s-a stabilit pentru seară. Poate fi o sărbătoare a unui dragălaş şi foarte iubit membru junior al familiei. Pentru cei care, dintr-un motiv sau altul nu pot pleca de acasă, perspectiva se îmbunătăţeşte într-un mod spectaculos, pentru că relaxarea este un bun sfetnic. Perioada este favorabilă, mai puţin în ceea ce priveşte noile relaţii sociale.

CAPRICORN O zi cu ceremonii şi cu o impresie ciudată, dar plăcută. Totuşi, o veste, o impresie generală, care îţi pare a fi bună! Poate, poate, să sperăm că Dumnezeu nu și-a întors Faţa de la noi! Dacă vrei să ai dreptate, să prevalezi, aceasta este ziua! Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus, sau cu cei care îţi poartă de grijă, fără să ai nevoie, din familie, sau dintre prieteni. Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. Nu ai grijă, o să te descurci şi de data aceasta, de Ziua Națională. Stelele fixe și vremea dar şi vremurile, puternice prin schimbări, îţi conferă energia de care ai atâta nevoie.

VĂRSĂTOR Nu merge totul în sensul pe care-l vrei tu. Nu te întrista, Ziua Naţională îţi aduce şi veşti bune. Ai dori pace, sănătate şi belşug pentru toată lumea. Ai un suflet bun, să fii sănătos! Poate distracţia are şi o parte educativă, poate noua cunoştiinţă îţi oferă informaţii noi. Ceea ce însă te enerveză enorm sunt bârfele şi intrigile. Majoritatea bârfelor şi intrigilor nu se fac din răutate ci din prostie şi mahalagism, aşa că nu te enerva în mod disproporţionat şi inutil. În situţia în care vrei să iei atitudine consulta-te astăzi, de Ziua Națională cu cei nascuţi sub semnele Gemenilor si ale Vărsătorului, vei gasi multa bunavointa, sfaturi competente si idei bune. Doar sunt specialiştii zodiacului în “relaţii publice”!

PEŞTI Lucrurile sunt clare, de acum ştii cine sunt amicii şi ostilii. Trebuie să faci noi strategii, atât în afaceri, în dragoste. Dar, de Ziua Naţională, oferă-ţi un armistiţiu şi distrează-te! Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi, mai ales fizice! Nu ai frică, păstreaza speranţa şi porţile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual! În această zi de sărbătoare națională eşti într-o perioadă binecuvîntată, de la bine la foarte bine. Cam tot ce îţi propui iţi iese – asta pentru că dai dovada de mult realism si bun simţ. Este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter, voinţă, o să dobândeşti mai multe avantaje!