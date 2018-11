Ce-ți doresc eu ție, mândră Românie. Horoscop

Horoscop Ce-ți doresc eu ție, mândră Românie? Să fii independentă! Când Eminescu scria poezia lui, România era colonia Turciei, acum, când scriu aceste rânduri, în proză, România este tot o colonie. De mult timp România poartă jugul supunerii, către o putere sau alta, cu scurte momente de izbucnire, repede înăbușite de marile puteri. Independența este chezășia bunăstării!





Horoscop Pe 1 decembrie s-au născut Ana Comnena, Woody Allen, Violette Verdy, Cezar Petrescu, Ion Brezeanu, Johnny Răducanu, Ştefan Radof, Florenţa Albu. Pe 2 decembrie s-au născut Maria Callas, Nicos Kazantzakis, Gerorges Seurat, Jean Troisgros, Cella Delavrancea, Cornel Fugaru, Dan Atanasiu, Nicolae Labiş.

În calendarul creştin-ortodox, pe 1 decembrie sunt Sfinții Proroc Naum cel Învățat și Filaret cel Milostiv, iar pe 2 decembrie sunt Sfinții Avacum, Miropa şi Solomon din Efes. Continuă Anul Nou Dacic.

Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, Ţara mea de glorii, ţara mea de dor? Braţele nervoase, arma de tărie, La trecutu-ţi mare, mare viitor! Fiarbă vinu-n cupe, spumege pocalul, Dacă fiii-ţi mândri aste le nutresc; Căci rămâne stânca, deşi moare valul, Dulce Românie, asta ţi-o doresc. Vis de răzbunare negru ca mormântul Spada ta de sânge duşman fumegând, Şi deasupra idrei fluture cu vântul Visul tău de glorii falnic triumfând, Spună lumii large steaguri tricoloare, Spună ce-i poporul mare, românesc, Când s-aprinde sacru candida-i vâlvoare, Dulce Românie, asta ţi-o doresc. Îngerul iubirii, îngerul de pace, Pe altarul Vestei tainic surâzând, Ce pe Marte-n glorii să orbească-l face, Când cu lampa-i zboară lumea luminând, El pe sânu-ţi vergin încă să coboare, Guste fericirea raiului ceresc, Tu îl strânge-n braţe, tu îi fă altare, Dulce Românie, asta ţi-o doresc. Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, Tânără mireasă, mamă cu amor! Fiii tăi trăiască numai în frăţie Ca a nopţii stele, ca a zilei zori, Viaţa în vecie, glorii, bucurie, Arme cu tărie, suflet românesc, Vis de vitejie, fală şi mândrie, Dulce Românie, asta ţi-o doresc!

Ați recunoscut poezia patriotică a regelui nostru neîncoronat, Mihai Eminescu. Cer scuze dacă am nesocotit niște drepturi de autor, dar am făcut-o cu cugetul curat, când citezi din Biblie nu calci niciun copyright, pentru mine Eminescu a scris Biblia poporului român. Capricornul născut în anul chinezesc al Caprei, dublă cornută rebelă, deci, avea 17 ani când a apărut acesta superbă poezie în ”Familia”, la 2 aprilie 1867. Rebelul Mihail Eminovici, care semna Mihai Eminescu, fugise de acasă cu teatrul lui Iorgu Caragiale, unde era sufleur și copiist, apoi se pare că a fost docher în port și argat la porci. Dorea să cunoască viața, în profunzimea ei, respinsese aurita viața mic burgheză, pe care, mai apoi, matur fiind, o apără în ziarele vremii, mai ales în ”Timpul”. Bun, cred că știți destule despre Eminescu, sper că se mai face la școală.

Dar nu știți crezul meu, parafrazând, ”Ce-ți doresc eu ție, mândră Românie?” Nu am folosit ”dulce” pentru că am diabet și nu mai am 17 ani de vreo cincizeci de ani. V-ați gândit vreodată de ce toate numele de țări sunt feminine? Bună întrebare!

Ce-ți doresc eu ție, mândră Românie? Să ai granițele firești, cele pe care le văd în planșa numărul 56 din atlasul ”Andrees Handatlas” ediția din anul 1937. Să ai o climă blândă și previzibilă, anotimpurile să fie anotimpuri, vremea să fie prielnică agriculturii și plăcută românilor. Fără inundații, viscol, cutremure și alte catastrofe! Bine, dacă nu poți să-ți ții temperamentul, ai voie la cutremure, dar nu mai mari de 5,7 pe Richter! Să ai pădurile cele pe care le știu în copilăria mea, de acum 60 de ani, pline de animale și de fructe ale pădurii! Să ai apele limpezi, pline de pește și Delta Dunării cum am văzut-o prima dată, în anul 1958.

Ce-ți doresc eu ție, mândră Românie? Să ai un popor care să te iubească, cel puțin cât te iubesc eu. Pentru că patriotismul trece prin stomac. Popoarele care își iubesc țara o duc bine, sunt prospere. Să ai un popor sănătos, care să treacă de pragul adolescenței, ca mentalitate permanentă, să fie cinstit, harnic și credincios. Să ai un popor care să se bucure când vede capra vecinului mai grasă ca a lui! Să ai un popor care să depășescă mediocrul IQ de 94 dat de un profesor irlandez. Să ai un popor care să facă alegeri bune și înțelepte. Să ai un popor care este în granițele țării, nu risipit în lume de lăcomia deghizată în nevoie. Să ai un popor vesel și bucuros de copiii noi-născuți care râd în soare, un popor al cărții și al binelui. Să ai un popor care respectă trecutul și folclorul și se gândește cu optimism la viitor, pentru că are rădăcini adânci, milenare, în pământul acesta.

Ce-ți doresc eu ție, mândră Românie? Să ai o armată cum trebuie în acest loc, la intersecția poftelor celor mari și tari. Măcar pe măsura Poloniei, de astăzi. O armată suficient de tare și bine înarmată cât să pună pe gânduri pe cei care ne vor răul, sau au pretenții teritoriale. Dacă nu s-ar fura tot, am avea și armată și autostrăzi și școli și spitale. Ați văzut cum s-a putut face CMN? S-a făcut pentru că acolo nu s-a furat nimic, totul a mers în construcție!

Ce-ți doresc eu ție, mândră Românie? Industrie performantă, agricultură care s-o întreacă pe cea a Olandei, multe locuri de muncă bine plătite. Dacă nu știați, pragul de sărăcie calculat pentru țările membre UE este de 1.163 de euro pe lună, venit brut. În România ar fi cam 834 de euro, venit net. Nu mai vreau liste cu 300 de milionari, pentru mine sunt listele rușinii, nesimțiții și hoții care s-au îmbogățit, m-au furat din buzunar, vreau liste cu toți românii care să declare că o duc bine și că mergem pe un drum bun!

Ce-ți doresc eu ție, mândră Românie? Să fii independentă! Când Eminescu scria poezia lui, România era colonia Turciei, acum, când scriu aceste rânduri, în proză, România este tot o colonie. De mult timp România poartă jugul supunerii, către o mare putere sau alta, cu scurte momente de izbucnire, repede înăbușite de marile puteri. Independența este chezășia bunăstării!

Ce-ți doresc eu ție, mândră Românie? O clasă politică iscusită și care are ca sarcină de serviciu patriotismul și binele țării, iar de altceva să nu se ocupe! Conducători vizionari care să ducă România spre independență, prosperitate și pace. Politicieni care să colaboreze spre binele țării, nu niște jeguri ca acum, care se irosesc în lupte intestine, intrigi și comploturi și au în vedere numai binele personal. Poate ar fi bine ca în fruntea țării să mai fie, din când în când, ales și un român! Măcar așa, ca reprezentare.

Ce-ți doresc eu ție, mândră Românie? Să ai un nume bun peste hotare și să nu-ți mai crape obrazul de rușine la ceea ce comit copiii tăi peste hotare. Să ai o politică externă constantă și durabilă care să-ți reprezinte interesele eterne și milenare. Cele mereu aceleași. Să primești și tu un Premiu Nobel, că ai fost furată de două ori până cum. Să nu mai fii considerată drept o țară de categoria a doua, că nu ești! Să ai mai mult tupeu și să faci scandal mare când îți sunt încălcate interesele, nu mai fii tu fată bună, că nu ai cu cine! O alianță strânsă cu Ungaria și Cehia, imperiul central din secolul XXI profețit de Cornelius Agrippa și alta militară, cu Polonia, ar face pe mulți să dea în dambla!

Mai doresc eu multe României, adică domniilor voastre, pentru că o țară fără popor este doar un peisaj, poate chiar o natură moartă (sic). Dar, este CENTENARUL, nu știu ce se urează în astfel de ocazii, este primul meu Centenar, mai discutăm la al doilea, până atunci am unele și altele de făcut, mai vedem noi, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

TRĂIASCĂ ROMÂNIA !

☼ ♂ ♀

BERBEC Repede vine, repede trece. Ca un făcut timpul te presează şi mereu nu faci, nu spui ceea ce doresti, de fapt. Nu ai timp ! Aşa timpul trece foarte repede, confiscat de grijile cotidiene! Sâmbata ai un prilej de distracţie, o petrecere sau participi la o zi de naştere, onomastică sau la o sindrofie de Centenar. După ce te uiți la televizor la parada militară și la serbări. Chiar dacă oboseala îşi spune cuvântul, distrează-te – este singura soluţie de evitare a stresului cotidian, soluţie chiar încurajată de sistem. Oamenii care se distrează nu fac politică şi sunt mai uşor de păcălit. Perioada de timp a acestui weekend este numai bună pentru inceperea unui mic proces de planificare, de ordonare a vieţii şi operei tale. Dacă nu te-ai apucat deja să faci curăţenie. Asta daca ai terminat cu obsesiile tale, sau alte „praguri” pe care le ai de trecut in aceasta perioadă.

TAUR Sigur, nu tuturor nativilor din zodie le place ceea ce se întâmplă pentru ca astrologia nu este o filozofie comunista şi nu dă tuturor in mod egal. Sâmbătă este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă - sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Tot sâmbăta probabil ca te duci la cumpăraturi la cei care ţin deschis de Ziua Naţională, de Centenar, duminică o să vrei să faci puţină curatenie în casă şi în suflet. Totuşi, sâmbătă ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme. Nu lasa lucrurile pe mâine, fă-le astăzi. Intai fă-ti un plan, apoi acţionează cu chibzuinţă. Nu te amesteca cu cei care nu sunt ca tine. Mezalianţele şi amestecurile de religii şi rase au fost întotdeauna motive de conflicte, mai mari sau mai mici. Sfârşitul weekendului, adică duminică seara te găseşte în activitate, în orice caz muncind cu dedicaţie şi spor la ceva!

Diaspora nu renunță! Românii își vor țara înapoi de ziua ei! ”România MOARE prin cei lipsiţi de competenţă !

Pagina 1 din 2 12