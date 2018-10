Vulcanii din România pot să erupă. Jair Bolsonaro a câștigat alegerile! Horoscop

Horoscop Nu există vulcani stinși! Așa au crezut și cei din Pompei. Prietenul meu nu m-a autorizat să fac publice datele lor, dar pot să spun că există un proces de încălzire al Lacului Sfânta Ana, singurul lac vulcanic din România, proces pus de cercetătorii români de specialitate pe seama încălzirii globale. Aceasta, împreună cu microseisme specifice, prezența, rară, este adevărat, a unor gaze infernale, de exemplu radon.





Horoscop. Pe 30 octombrie, în calendarul creștin-ortodox sunt Sf. Zenovie și sora sa, Zenovia și Cleopa. Până acum nu am botezat pe nimeni cu astfel de nume! Nume călugăreşti, să ne amintim de luminatul părinte Cleopa şi ale sale cuvinte pline de înțelepciune.

Horoscop Dragi lupi, padawani și hobbiți se întâmplă lucruri, în lume. Din ce în ce mai multe țări resping anarhia, libertinajul și populismul de stânga. Și sărăcia, la pachet. Iată, a venit rândul Braziliei care, duminică, în al doilea tur, l-a ales ca președinte, cu o majoritate confortabilă, pe Jair Bolsonaro, un patriot și un gentleman. Brazilienii au avut de ales între ”Brazil Above Everything, God Above Everyone” (Jair Bolsonaro) și ”The People Happy Again” (Fernando Haddad).

Imediat, presa isterică, anarhistă și antinațională de stângă a urlat pe toate vocile internaționale că în Brazilia s-a instalat extrema dreaptă. Cine dorește ca țara lui să o ducă bine economic, să reducă criminalitatea și prostituția, să fie ordine și să garanteze siguranța omului de rând, să aplice valorile și morala tradițională, este catalogat imediat de extremă dreaptă! O să mai vorbim, acum trebuie să intru pe Skype cu rudele mele din Rio și Brasilia, capitala federală, singura din lume construită integral în secolul XX. Sărbătoresc, au câștigat, românii mei de pretutindeni sunt conservatori, în State sunt republicani, în Brazilia sunt cu PSL, partidul lui Bolsonaro. O să mai revin, dacă vă interesează.

Ceea ce doream să vă spun, dragi lupi, padawani și hobbiți se referea la o posibilitate, nu chiar așa de improbabilă: activarea vulcanilor din România.

După cutremurul de la schimbarea orei, am stat pe Skype în camera ”Dimineții Astrologilor” cu doi savanți care au ca violon d’Ingres astrologia. Am discutat despre cutremure, în general, fenomene seismice. Au spus că după senzorii USGS, foarte bine etalonați și foarte sensibili, cutremurul din România a fost de 5,5 pe Richter. La sfârșit, prietenul meu din Mauna Kea, m-a întrebat ”tell me, tu ai date despre mărirea temperaturii apei din Lacul Sf. Ana, din masivul Ciomatu?!”

Mi s-au aprins toate ledurile și am mai discutat o oră. Nu prea am mai dormit bine și nu am visat-o pe Vineri. Haide să vă spun și domniilor voastre, măcar să fim mai mulți cei care au insomnii.

Pe scurt, nu există vulcani stinși! Așa au crezut și cei din Pompei. Prietenul meu nu m-a autorizat să fac publice datele lor, dar pot să spun că există un proces de încălzire al Lacului Sfânta Ana, singurul lac vulcanic din România, proces pus de cercetătorii români de specialitate pe seama încălzirii globale. Aceasta, împreună cu microseisme specifice, prezența, rară, este adevărat, a unor gaze infernale, de exemplu radon. Paul a râs sardonic și a spus încă odată: nu există vulcani stinși! Unii vulcani au erupt pe neașteptate și după șapte mii de ani de inactivitate. Nu trebuie să bolborosescă și să scoată fum tot timpul, aceia sunt vulcani politicoși, amabili, care te avertizează să-i ocolești, să nu te apropii de ei.

M-a întrebat dacă am cartea vulcanologului Haroun Tazieff, ”Quand la Terre tremble” apărută în anul 1982, la Fayard, Paris. O am pe undeva, trebuie s-o caut, acolo sunt amănunte care o să-mi dea fiori reci în această ”vară indiană”. Tătarul musulman născut la Varșovia, Haroun Tazieff, cetățean belgian, apoi francez, se poate spune că a fost cel mai curajos, dacă nu, cel mai important, vulcanolog al secolului XX. El a spus de nenumărate ori: nu există vulcani stinși, ci temporar lipsiți de activitate. Acum dacă mă gândesc cinic și rasist ce populație locuiește în Vulcania românească, parcă încep să zâmbesc larg la iluzia autonomiei lor. Ei nu știu că sunt pe țeava unui tun vulcanic!

Gândind întotdeauna de bine, i-am replicat lui Paul că, probabil, vulcanii românești sunt și o să rămână inactivi, nu sunt semne de activitate vulcanică. Paul a râs din nou și m-a întrebat dacă beau ape minerale carbogazoase naturale. Da, am spus, Borsec, Tușnad, Harghita… Și zici că nu sunt activități vulcanice? Apa carbogazoasă naturală ce este? Dar vulcanii noroioși? Totul poate să se schimbe în câteva ore, în prezent există un proces de fluidificare și de încălzire a lavei din subteran, a mai adăugat hawaianul. Ilustrat printr-o activitate seismică și vulcanică fără precedent.

Am înghițit în sec, i-am mulțumit prietenului meu din mijlocul Pacificului pentru lecția de vulcanologie și m-am dus în pod să caut cartea lui Haroun Tazieff. Este pe undeva, prin pachete, sau cutii.

Nu cred că o s-o găsesc până mâine, doar de aceea avem mereu încă o șansă, poate fără vulcani activi, ne ajunge guvernul și don Liviu, nu mai vrem și alte nenorociri. Dar, mâine este o altă zi!

BERBEC Este cazul să mai lasi obişnuinţa şi inerţia deoparte, aduna-ţi forţele şi banii şi schimbă-ţi puţin viaţa, începand de astăzi cu organizarea locuinţei şi îmbunătăţirea garderobei pentru sezonul rece. Tendinţa generală nu poate decât să te bucure. Este vorba de bani şi poate şi promovare. Adică de încasarea unor bani, fie că este vorba de salariu, dividente etc, sau promisiunea, vestea că o să iei nişte bani. Sigur, aceasta poate să se întâmple la un procent dintre Berbeci, la ceilalţi poate să fie ceva similar. Adică tot ceva care să bucure, poate un dar, poate o promisiune de afacere, în definitiv tot despre bani este vorba!

TAUR Ai probleme și financiare și sentimentale. Ia-le pe rând! Astăzi termină ce ai început şi ia în serios sfaturile prietenilor, familiei. Ei îţi vor numai binele, aşa că măcar ascultă-i! Raporturi foarte bune astăzi cu semnele de pământ şi aer, dar atenţie la posibilele interpretari greşite făcute de semnele de foc si apa. Interpretări care te pot pune pe piste false şi duc la pierdere de timp şi bani. Ţi se oferă un nou loc de muncă, sau ai găsit in sfârşit ceva corespunzator. Analizează nu numai salariul ci şi condiţiile şi perspectivele pe termen mediu, pachetul general şi perfecţionarea. Te întrebi de ce toate cererile de oferte de muncă specifică : “… experienţă minim 5 ani “. Şi debutanţii, cei care abia au terminat şcoala, ce să facă, să emigreze? Probabil! Oricum nouă din zece români ar fi vrut să fie născuţi altundeva. Sigur, nu în Somalia!

GEMENI Astăzi ai un mare dar al comunicării, al povestirii – specialitatea zodiei! Cu toate că eşti predispus la exagerări, nu renunţa la punctul tău de vedere, ci susţine-l cu mult calm şi umor. Nu-ţi schimba intenţiile şi proiectele profesionale, tenacitatea aduce succes. Un Leu (sau poate alt semn de foc) îţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. Excelente oportunitaţi la serviciu sau în anturaj, mai ales de cooperare, aşa incît poţi scurta consistent durata de executie a unui proiect sau altceva la care trebuie să lucrezi în echipă. Prudenţa, vigilenţa şi reţinerea trebuie să fie caracteristicile tale pentru ziua de azi, mai ales daca conduci in traficul aglomerat din oraş.

RAC O zi plină, favorabilă, succesul şi plăcerea problemelor rezolvate pot fi întrecute doar de rafinamentul unei cine festive în doi cu şampanie, fructe, nuci şi caviar, la lumina lumânărilor. Toată lumea pare că te iubeşte şi la serviciu, sau la şcoală şi acasă. Ceea ce te linişteşte şi te face să produci proiecte generatoare de bani şi echilibru în anturaj. O bârfă sau un schimb mai tăios de cuvinte te face să te îndoieşti de un prieten. Adică ţi se pune pata şi n-o să te potoleşti până n-o să-ţi exilezi temporar din anturaj prietenul sau prietena care „te-a trădat”. De obicei trădările astea sunt pur fictive şi fac parte din paranoia ta cotidiană bine temperată. Dar cui îi pasă, dacă tu te simţi mai bine! Până la urmă totul se rezolvă cu o împăcare cu pupături şi o cafea bună cu o prăjitură de frişcă (bună idee, nu?).

