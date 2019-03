„Din nefericire, Polonia este, din nou, amenințată!” Summitul european al regiunilor și orașelor de la București. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Vă invit, pentru câteva minute, în HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, un univers extins. Nu este un horoscop oarecare, repet, este ”horoscopul lui Dom’ Profesor”. Un altfel de horoscop, în care vă povestesc multe, multe amintiri adevărate, aventuri nepereche în 54 de țări, folclor, mitologie, știri adevărate din surse de încredere, unele confidențiale, curierul de la Bruxelles, astrologie popularizată, teorii, știință, inginerie, pilde cu Nastratin Hogea, umor, normalitatea și moralitatea mic burgheză dintre cele două războaie, atât de dragi mie - pe scurt, viața unui om al păcii care a trecut prin multe, prin prea multe, iubitor de adevăr și de sinceritate, mereu în luptă cu răul și cu ticăloșii. Vă salut, după cum vă salutam acum mulți ani, când, mulți ani de zile am fost pe sticlă în fiecare zi, la două televiziuni diferite: Servus, zodiilor!





14 martie

Horoscop Pe 14 martie s-au născut Johann Strauss, Albert Einstein, Michael Caine, Rita Tushingham, Alexandru Macedonski, Aurel Giurumia, Iurie Darie, Carmen Galin, Cecilia Cuţescu-Stork.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Benedict de Nursia şi Alexandru preotul din Pidna. Post. Nimic în “Kalendar”.

Ziua de 14 martie este considerată ca ziua numărului Pi = 3,1415926535… poate unde 14 martie anunță, cu exact o săptămână înainte, instalarea primăverii, o primăvară care revine mereu, mereu repetând un ciclul cosmic, dar mereu altfel. Dar explicaţia este mult mai simplă, dezarmant de simplă! Martie, 14, adică 3,14, numărul Pi!

Uneori explicaţiile sunt dezarmant de simple.

Alteori sunt foarte complicate. De exemplu, marți, 12 martie, a fost ”lume bună” la Praga. Președintele ceh, Miloš Zeman, i-a avut ca oaspeți pe președinții din Polonia, Andrzej Duda și Ungaria, János Áder. A mai fost la Praga, invitat și Andrej Kiska, președintele slovac.

Aglomerația aceasta de președinți a fost prilejuită de împlinirea a 20 de ani de când Cehia, Polonia și Ungaria au intrat în NATO.

Slovacia a intrat în eșalonul doi al țărilor din Est, în anul 2004.

Repet, lume bună, generali și ofițeri superiori cu uniforme de paradă și decorații peste tot, diplomați, înalți funcționari NATO și UE, femei frumoase cu bijuterii sclipitoare, jurnaliști. Discursuri diplomatice, iscusite, fără colțuri și conținut, numai formă frumoasă. Până când a luat cuvântul Președintele Poloniei, având la reverul hainei de protocol steagul roșu-alb al Poloniei. La propoziția: “Unfortunately, threats that enslaved us for over 40 years are today returning, in a slightly different form, but without a doubt they are coming back.”, s-a făcut liniște. Se auzea numai tusea președintelui slovac, se înecase cu șampania!

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani și hobbiți, să fim bine înțeleși. Militarii sunt ultimii din lume care își doresc un conflict, un război. În război militarii mor, sau sunt mutilați. Manevre, înarmări, instrucție, alarme, war games, sigur că da… dar nu război adevărat, nici măcar unul ”low cost”! Războiele au dovedit incapacitatea oamenilor politici, ei le-au dezlănțuit. Dar nici războiele nu mai sunt ce au fost. Președintele Andrzej Duda are dreptate, ”amenințarea revine, dar într-o formă ușor diferită”.

Ceea ce mă neliniștește este amploarea și consistența coloanei a cincea slave, rusești și ucrainiene în România. Cred că nu există redacție de jurnal, sau televiziune, să nu aibă un sortiment variat și complet de suporteri ai Rusiei și Ucrainei. În teritoriu, este jale, mai ales în Moldova. Pare că este un paradox, dacă spun Rusia și Ucraina, dar nu este de loc așa. Ambele țări au interese opuse României. Unii din suporteri sunt plătiți, sub diverse forme, alții o fac din convingere. Toți sunt de stânga, fac parte din presa isterică, anarhistă și antinațională, după cum o caracteriza venerabilul Rupert Murdoch. Am primit un studiu excelent al lui, despre BRExit, așa a scris el, BRExit, o să vă fac părtași și pe domniile voastre, mai întâi să-l termin de citit.

Dar se întâmplă lucruri. Și la București. Iată ce spune Reprezentanța UE din București:

”Comisarul european Corina Crețu participă la Summitul european al regiunilor și orașelor de la București - România - European Commission

În perioada 14-15 martie, la București, comisarul european pentru politică regională Corina Crețu va intra în dialog cu liderii regiunilor din Europa, în cadrul celui de-al 8-lea Summit european al regiunilor și orașelor. Înaltul oficial european va susține unul din discursurile principale din cadrul reuniunii, având ca temă consolidarea politicii de coeziune în UE, și va dezbate cu reprezentanții autorităților locale și regionale beneficiile aduse de fondurile structurale și de investiții europene.

"Politica de coeziune are un rol esențial în consolidarea economică și socială a tuturor regiunilor din UE. Cetățenii, regiunile și orașele au fost întotdeauna punctul central al acestei politici și au beneficiat în mod direct de aceasta. În perioada actuală de programare, politica de coeziune oferă regiunilor multiple posibilități pentru a face față diverselor provocări cu care se confruntă, precum și pentru a sprijini potențialul lor unic de dezvoltare. De asemenea, orașele și autoritățile locale contribuie la dezvoltarea armonioasă a Europei. În prezent, peste 1.000 de strategii teritoriale și locale din întreaga Uniune Europeană beneficiază de un sprijin financiar de peste 30 de miliarde de euro, ceea ce reprezintă aproximativ 10% din bugetul politicii de coeziune pentru perioada 2014 – 2020", a ținut să sublinieze comisarul european Corina Crețu în legătură cu tema principală a evenimentului.

Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker și prim-vicepreședintele Frans Timmermans se vor adresa participanților la evenimentul bianual, ce are loc în acest an în capitala României, prin intermediul unor mesaje video privind rolul important deținut de orașe și regiuni în procesul democratic de decizie din Europa.

În cadrul conferinței cu autoritățile locale din România, organizată în marja summitului, comisarul Corina Crețu va discuta despre Politica de coeziune a Uniunii Europene în perioada 2021-2027. De asemenea, înaltul oficial european se va întâlni cu dna Gabriela Firea, primarul general al municipiului București, și cu dl. Magnus Berntsson, președintele Adunării Regiunilor Europene (AER).

Al 8-lea Summit european al regiunilor și orașelor este organizat de Comitetul Regiunilor în cooperare cu Președinția română a Consiliului UE. Acesta va reuni lideri europeni, naționali, regionali și locali de pe întregul continent pentru a dezbate viitorul Europei și modul în care cetățenii se pot implica activ în proiectul construcției europene, prin intermediul autorităților locale și regionale. În cadrul summitului va fi adoptată o declarație a liderilor regionali și locali privind viitorul Europei, expresie a opiniilor acestora în perspectiva alegerilor europene și a unui nou mandat al instituțiilor europene.”

Se apropie alegerile europarlamentare, vin întâi Sf. Paști apoi, gata, alegerile, candidații dau din aripi, sau ce au, ca să se facă vizibili. Pentru d-na Crețu nu este o problemă să se facă vizibilă. Altele sunt problemele ei.

Lumea mă întreabă pe cine să voteze. Mă întreb și eu, dar la vot mă duc sigur, dacă se poate vota aici, în Prahova submontană, eu având domiciliu în București. De pe acum vă spun, duceți-vă la vot, nu-i lăsați să vă fure, dacă nu vă place nimeni, dați votul nul, scrieți înjurături pe vot, cum se făcea pe vremea lui Ceaușescu, o să vă povestesc, cum am organizat un centru de votare acum vreo 40 de ani și cum s-au ”despuiat” urnele, așa se spunea pe atunci, s-au despuiat urnele.

Mă întreb, oare, ce nu am făcut în viața asta? Și domniile voastre au făcut la fel de mult, poate unii au avut aventuri mai multe și mai bogate decât mine, dar eu sunt blestemat, nu uit nimic, de aceea mi se pare că am făcut de toate. Sigur, mai uit unde am pus cărțile. De două zile caut ”Astrologie Spiritualiste” a lui Jean-Paul Labrousse, o carte scoasă de Maison Rosicrucienne, e pe undeva, în bibliotecă, sau… în altă parte. Dacă o găsesc, vă spun și domniilor voastre de ce am căutat-o!

O să mă uit la un film, am făcut focul, mai am multe, foarte multe lemne, o să-mi ajungă și pentru iarna viitoare, iarna aceasta nu a fost teribilă, minimul a fost de numai minus noua grade Celsius, vreo două nopți, dar a fost o iarnă lungă, cenușie, amărâtă și plicticoasă. Se apropie primăvara, mai este o săptămână, așa că avem speranță, doar mâine este o altă zi!

BERBEC În mod paradoxal, astăzi te foloseşti mai mult de compromis şi defensivă. Probabil că graba şi agresivitatea caracteristice te-au obosit prea mult. Ocupă-te numai de problemele tale! O zi favorabilă, în special pentru activităţile de rutină. Toată ziua este plină de aspecte planetare bune, fiind o zi explicită, transparentă aşa că fii foarte atent la semnalele care apar pe piaţă. Stelele au un moment de bunăvoinţă. Comunică cu prietenii. Veşti bune şi programe de distracţie. Ţine-ţi cunoştiinţele (mai ales cele feminine) strict la distanţa potrivită, nu încuraja efuziunile sentimentale şi micile confesiunile mincinoase.

