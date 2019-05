Pisica Mochi a adus în casă 100.000$! HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Abia ajunsesem la Paris după un zbor ”en catastrophe” fusese furtună mare în Alpi. Nici nu-mi scosesem alaindelonul de pe mine, știți, cojocelul acela făcut celebru de Alain Delon, când gazda mea, Radu Portocală, mă cheamă în fața televizorului. Acolo, minune mare! Doi oameni serioși ghiceau viitorul în liniile de pe... posterior! Da, de pe fund! Nici până în ziua de astăzi nu știu dacă a fost serios, sau numai un pretext ca să-și arate rotunjimile delicioase și frumoasa ziaristă franțuzoică. Că și ea a vrut să-și știe viitorul!





27 mai

Horoscop Pe 27 mai s-au născut Isadora Duncan, Dashiel Hammett, Henry Kissinger, Cristopher Lee, Louis Ferdinand Celine, Emil Isac, Alexandru Voevidca, Constantin Ionescu-Vovu, Medeea Marinescu.

În State este ”Memorial Day” se ține în ultima luni a lunii mai. Ai mei au spus că se duc în Richmond, capitala confederată, acolo se dă o mare importanță tradiției și comemorării celor căzuți pe câmpul de luptă și a veteranilor. O țară mare nu uită pe cei care au făcut-o mare!

Nimic în ”Kalendar”. Sfinții Eladie, Terapont și Ioan Rusul. Dezlegare la pește.

Însă, în calendarul creştin-ortodox fix, este pomenit, printre alţi sfinţişori, soldatul Iuliu sau Iulius, veteranul. Lasat la vatră în Durostor, în Moesia Inferioară, cam pe la noi, pe aici, prin Dobrogea. De altfel, în calendarul creştin ortodox ieftin pe care îl am, numele lui este cu litere bold, ceea ce se înseamnă că este un Sfânt român, sau protoromân.

Scurtat de cap, pe la început de secol IV, pentru că nu a vrut să respecte legea de pe atunci, să proslăvească pe împărat, mărturisind că este creştin şi că nu poate venera doi zei! Mai tot calendarul creştin fix este plin de astfel de martiri, spre buna aducere aminte şi exemplu. Se pune întrebarea, sanctificarea celor care nu au respectat legea, la un moment dat, este un bun exemplu? Sigur că da, din punct de vedere creștin, deaorece chiar Întemeietorul religiei, Învățătorul, Iisus, Mesia, a fost condamnat la moarte pentru nerespectarea legii! Deci, dacă nu respecți legea, ești un bun creștin, conform logicii elementare aristotelice, în care dacă A=B și B=C, atunci A=C!

Este un sofism, tare mă tem că nu puteți să spuneți polițistului care v-a prins trecând pe roșu că ați călcat legea pentru că îl urmați pe Iisus, pentru că sunteți un bun creștin!

Dar, mai întîi să vă povestesc o întâmplare. De prin anii 90’, iarna, între Crăciun și Revelion. Abia ajunsesem la Paris după un zbor ”en catastrophe” fusese furtună mare în Alpi. Nici nu-mi scosesem alaindelonul de pe mine, știți, cojocelul acela făcut celebru de Alain Delon, când gazda mea, Radu Portocală, mă cheamă în fața televizorului. Acolo, minune mare! Doi oameni serioși ghiceau viitorul în liniile de pe... posterior! Da, de pe fund! Nici până în ziua de astăzi nu știu dacă a fost serios, sau numai un pretext ca să-și arate rotunjimile delicioase și frumoasa ziaristă franțuzoică. Că și ea a vrut să-și știe viitorul. Dar, gazda mea m-a chemat în fața televizorului ca să facă mișto de mine. Cei doi clovni, sau oameni serioși, numai bunul Dumnezeu știe, erau denumiți ”astrologi”!

Cred că o bună parte a presei, a multimediei de la noi, este la nivelul moderatoarei franțuzoaice. Cu oameni din popor, din cel ucrainian, care fac horoscoape din rune (sic) și de tot felul de impostoare avide numai de bani. Altfel nu ar fi plin de ”astroloage” peste tot. Care și-au făcut un obicei să vă sperie. Cu planetele retrograde, cu Luna Neagră, cu fel de fel!

Foarte pe scurt, că astăzi nu am timp de filosofii, este luni și lunea nu se scot banii din buzunar, nici filosofiile. Ei bine, Luna Neagră, Lilith, NU EXISTĂ!

Este o invenție a unui poet și a unui ”astrolog” care s-a prins de încărcătura de reclamă, de impactul psihologic al denumirii. Asta pe la începutul secolului XX. Un francez. Ce vreți, Franța este plină de musulmani și de escroci! Dar cum pui în efemeride, ca să vezi în ce casă și în ce zodie pică, un corp celest care nu există. Aici a intrvenit un astronom, un om cu carte, dar prins și el de aventura șarlataniei. A făcut o motivare istorică, amintind de Kabbala și de sumerieni și apoi scoate iepurașul din joben: Luna Neagră ocupă un centru al elipsei pe care o face Luna cea adevărată în mișcarea în jurul Pământului. Pământul ocupă celălat centru al elipsei. Motivația istorică este vax de vax, există o Lilith în legendele evreiești ca fiind prima soție, cea rea și a dracului, a lui Adam. Probabil că a divorțat și a luat-o pe Eva, care era doar proastă, altfel nu ar fi călcat Porunca Domnului. Ei glumeam și eu cu legendele, ca și Mel Brooks, cât îmi lipsesc filmele lui! Oare de ce nu a făcut ”History of the World” partea a doua, după cum promitea în finalul primei părți? A fost doar o glumă de a lui!

Tristan, un cunoscut astrolog francez, o ținem așa cu Franța, ei bine, el susține că nu trebuie să ne îngrijoreze deloc prezența Lunii Negre în horoscopul natal, fiind doar indicația unor evenimente neașteptate, limitatoare, de natura casei sau a zodiei respective. Se mai obosește să adauge că fiind un indicator, gen Fortuna, nu face aspecte și se poate lua în considerare numai în horoscopul de naștere, natal, nu și în horoscopul general, pe zodii. Există bun simț și respectarea tradiției astrologice în spusele lui Tristan.

O să mă întrebați de ce îmi pierd timpul cu ceva care nu există, cu o invenție. Nu știți ce succes a avut Luna Neagră, Lilith, la femelele devoratoare de ”astrologie” în toată lumea, dar și aici! Orice femeie are un demon ca animăluț de companie, cel puțin așa spunea Torquemada. Corespondența mea este plină de vaiete lugubre referitoare la Luna Neagră care le face doamnelor viața un infern și la faptul că, nu-i așa, ”ascendentul este mai important decât zodia”! Bullshit! Uneori, îmi este rușine să spun că astrologia este pasiunea mea. Pentru că percepția publicului față de astrologi și astrologie este distorsionată rău de tot de ceea ce se întâmplă pe micile ecrane.

În corespondența mea, mai multe doamne au zbierat ultragiate că au pe Lilith în zodie, ce să facă? Apoi am constata că erau Leoaice și Fecioare. ”Astroloagele” care le-au speriat bine pe naivele femei, ca să le ia banii, au ținut horoscopul pe dos!!! Lilith este la 3 grade în... Pești, nu vis-a-vis în Leu!

Mă doare astrologia, o simt așa cum îmi simt inima, este o frântură din știința lui Dumnezeu, foarte puțin mai știm astăzi, din ceea ce a fost odată, poate în civilizațiile care ne-au precedat. Și vedeți ce se întâmplă cu ea, cum este compromisă și călcată în picioare. Cred că astrologia nu trebuie inventată, ci învățată, descoperită. Am șase sute de cărți de astrologie. Circa nouăzeci sunt imprtante, dar numai două duzini sunt fundamentale. Citiți-le, învățați-le, doamnelor și domnilor astrologi!

Trust me, I’m an Astrologer!

Dar la cafeaua de dimineața merge o istorie adevărată și plăcută. Astăzi este despre o pisicuță. O cheamă Mochi și îi place să stea pe laptopul prietenei ei umane. Umana se numește Jessica Schleider și este profesoară adjunctă la Stony Brook University, la catedra de Psihologie. A luat-o pe Mochi dintr-o mașină UPS, se retăcise, când avea poate o lună, iar ea era în ultima clasă de liceu. Au trecut anii, Mochi s-a făcut o pisică splendidă dar a păstrat obiceiul să stea pe laptopul umanei.

Universitatea la care predă și cercetează Jessica nu este bogată. Așă că ea este obligată să ceară granturi de la diferite fundații, ca să bugeteze temele de cercetare mai pretențioase. În general cere câteva mii de dolari și, de obicei, cam jumătate din cereri sunt aprobate. De data aceasta s-a adresat ”Laura and John Arnold Fundation” poate cel mai bogat Mecena în cercetarea științifică.

Pentru o temă de cercetare asupra degenerării sănătății mintale și a implementării animalelor de companie ca factor de tratament, a cerut 10.000$. Apoi a observat că bătuse la tastatură 100.000$. Wishful thinking! Dar cățelul, Jessica are și un cățel, un dorgi (o adorabilă încrucișare între corgi și teckel, eu o am pe Urechita din aceasta rasa și Regina mai are doi) cerea afară. Așa că l-a scos pe Turbo afară, să se plimbe, urmând să facă corectura și să trimeată mesajul după ce se întorcea.

Când s-a întors a constat că… mesjul fusese trimis! Mochi se tolănise pe tastatura laptopului, cum vedeți în poza de titlu! Jessica a zis că s-a făcut de rușine și a trimis cererile la alte fundații. După trei zile a primit din partea Laurei Arnold, doctor în psihologie, aprobarea sumei de 100.000$, virată în cont imediat și felicitări pentru modul original în care și-a susținut tema. Pentru că Mochi nu a trimis numai emailul ci a activat și camera video, a făcut frumos, a miorlăit artistic și a tors hipnotic, cât s-o cucerească pe domna Arnold!

Să vă mai povestesc ce viață de prințesă felină duce acum Mochi?

Totul este bine, când se termină excelent și putem mereu să avem speranța că ne putem îmbunătți calitatea vieții, doar mâine, este, în definitiv, o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC Ziua este favorabilă unor proiecte sau trăiri noi, dar numai după un bilanţ adevărat, cinstit, mai ales în faţa oglinzii. Arăţi bine – o duci bine! Nu este prea bine să pleci la drum lung! O zi placută, în primul rând pentru ca ziua se măreşte şi promisiunile verii sunt relativ aproape. Nu prea te simţi în apele tale, însă, la serviciu sau la şcoală, sau unde îţi petreci dimineţile şi uneori, toată ziua. Ai nevoie de un impuls, de o motivaţie suplimentară. Dar astăzi eşti receptiv la propunerile şi sfaturile celor din jur. Ascultă şi așa poți găsi soluţia ca să îţi faci viaţa profesională mai uşoară.

