„Taur: îți va fi rușine de acțiunile tale. Dacă călătorești ilegal în Australia cu vaporul, așteaptă-te să fii trimis acasă, unde vei fi umilit de comunitatea ta. Ghinionul te va lovi”.

Creat de Departamentul australian al afacerilor Interne și apoi distribuit în Sri Lanka, acest horoscop fals, în care fiecărui semn astrologic îi corespunde o predicție negativă, în cazul unei treceri ilegale între cele două țări, este descurajant.

Tocmai acesta este scopul: a-i descuraja pe cei din Sri-Lankanii să caute azil pe teritoriul australian, scrie Slate.

Aceste predicții negative sunt scrise în limba engleză și au fost distribuite în ultimii doi sau trei ani, potrivit Buzzfeed News.

Printre ele, în cazul unei călătorii ilegale cu vaporul, persoana care solicită azil riscă să devină „îndatorată pentru totdeauna”, dacă este un Săgetător.

Sau să se abată asupra ei o „furtună de ghinion”, dacă este în zodia Capricornului.

Sau să „piardă bijuteriile soției”, dacă este în zodia Gemenilor.

Această campanie publicitară folosește în mod voit horoscopul ca un element de descurajare, deoarece acesta se bucură de o mare atenție în Sri Lanka, țară insulară mică din sudul Indiei.

Oamenii din Sri Lanka iau multe decizii importante pe baza previziunilor horoscopului.

Australia nu este la prima încercare de descurajare a migranților: în ultimii ani, a cheltuit milioane de dolari pentru campanii de publicitate în țări ale căror locuitori încearcă să migreze pe insulă.

Panouri publicitare, reclame online, videoclipuri în rețele sociale, statul a dat dovadă de o mare ingeniozitate mare pentru a speria solicitanții de azil.

În 2013, printr-o campanie intitulată „No way, you will not make Australia your home”, autoritățile au lansat un roman digital ilustrat cu optsprezece pagini, pentru afgani. Se puteau vedea migranți aflați într-un centru de detenție, care sufereau de probleme medicale și de depresie.

Australia are un regim foarte strict de protecție a frontierelor. Autoritățile refulează sistematic ambarcațiunile cu clandestini. Cei care reușesc să treacă prin plasa gărzilor de coastă sunt trimiși în centre de detenție izolate aflate pe insule.

În general, migranții plecau pe mare din Indonezia pentru a debarca pe coastele australiene.

De patru ani însă nici o ambarcațiune sri-lankeză nu a ajuns ilegal în Australia, arată autoritățile. În această perioadă, australienii au arestat și trimis înapoi în Sri-Lanka peste 160 de persoane care au încercat să ajungă ilegal în Australia.

