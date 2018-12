Particulele de praf vor aprinde gazul atmosferic?!! Decizie privitoare la siguranța jurnaliștilor. Horoscop

Horoscop Acum când jurnaliștii sunt atacați, amenințați și asasinați în timp ce își exercită profesia, decizia luată de reprezentanții celor 57 de state membre ale OSCE este de o importanță majoră.





14 decembrie

Horoscop Pe 14 decembrie s-au născut Paul Eluard, Stan Smith, Jane Birkin, Raj Kapoor, Radu Beligan, Dumitru Solomon, Aura Urziceanu, Serghei Covaliov.

Horoscop O zi de trecere. Anul Nou pe stil dacic a trecut, nu în fiecare zi este sărbătoare! În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Tirs, Calinic, Filimon, Arian şi Apolonie, iar în “Kalendar”, după cum am mai spus, o zi de trecere.

Este al treilea an consecutiv în care nu am vazut niciun meteorit din curentul Geminidelor. Nu a fost foarte frig, pe undeva pe la minus cinci grade, am stat o oră afară, aici, în Prahova submontană, dar nu am văzut niciun meteorit, cu toate că meteoriții Geminidelor sunt, de obicei, strălucitori și cu o densitate mare. În copilărie, când cerul era senin vedeam și câte un meteorit pe minut - nu exista turbulența atmosferică datorată încălzirii globale și poluarea aceasta luminosă, pe timp de noapte, pentru sărbători, de la toate casele de țărani cu luminițe și stroboscoape care de care mai kitsch. Bravos, națiune!

Cu acest curent de meteoriți este o poveste. Meteoriții nu provin dintr-o cometă, ci, cel mai probabil, dintr-o planetă mică, sau un asteroid mai mare, pe nume 3200 Phaethon. Locul de iradiere, adică de unde par că vin meteoriții este puțin la nordul strălucitoarei stele Castor. De fapt fluxul principal al Geminidelor este astăzi în România, 14 decembrie, la miezul zilei. Numai dacă apare un meteorit enorm, cât un autobuz, un bolid, se poate face văzut. Și auzit!

Pe situl Observatorului Amiral Vasile Urseanu, un site de referință pentru mine, în amintirea dr. Harald Alexandrescu și în marele respect pentru Adrian Șonka se spune, citez: ” Geminidele se pot vedea oricând între 4-17 decembrie, dar cei mai mulţi meteori se vor vedea în noaptea apropiată de maxim. În 2018 maximul se va produce ziua, pe 14 decembrie (ora 14:30 ora României). Pentru că maximul acestui curent de meteori poate dura câteva ore, centrate în acest an pe ora 14:30 (14 dec, ora României), rezultă că în nopțile de 13/14 și 14/15 decembrie vom putea vedea stele căzătoare.” M-aș duce să mai mă uit pe cer, la sugestia astronomilor, dar mi-a atras atenția, ceva ce era scris mai sus, citez: ”În ziua de 13 spre 14 decembrie 2018, Pământul va trece printr-o zonă în care se află cantități mari de praf lăsate de asteroidul activ 3200 Phaethon. La contactul cu atmosfera particulele de praf vor aprinde gazul atmosferic, lăsând o dâră luminoasă pe cer: steaua căzătoare.” Ceva nu este în regulă, cu praful și cu gazul atmosferic. După cum se știe, aerul nu este inflamabil, este un comburant, nu este un carburant, nu arde, dar întreține arderea. Repet, oxidarea, arderea, cum vreți să-i spuneți, este inițiată prin prezența oxigenului, la temperaturi foarte mari produse de frecarea meteoritului, la viteze uriașe, cu straturile superioare ale atmosferei. Masa meteoritului se transformă în căldură, lumină și uneori, în bang acustic. Dacă este o pietricică, se consumă, nu ajunge pe Pământ, dacă este un bolovan mare, cât o mașină, de exemplu, ei, atunci este bine să nu fii aproape de locul unde cade!

O particulă de praf cosmic, așa cum este definită de NASA, nu are suficientă masa ca să provoace, prin frecarea cu aerul Terrei, dâra luminoasă, de care se povestește așa de poetic, dar vai, deloc științific. Așa că nu o să mă uit pe cer după potcoave de Săgetător, nici meteoriții nu mai sunt ce au fost odată, o să mă uit la un film.

Sau, pur și simplu, știința a avansat și s-a formulat o explicație pe care nu o cunosc și există gazul atmosferic. Dacă este așa nu putem să ne branșăm la el direct și să renunțăm la costisitoarele conducte care ne aduc gazul rusesc, sau european? Bună întrebare, științifică! Așa sunt eu, glumesc cu lucrurile serioase și iau în serios glumele!

Dar, în curierul de Bruxelles am găsit ceva interesant:

”Decizia ministerială a OSCE referitoare la siguranța jurnaliștilor constituie un mare pas înainte, a declarat reprezntantul organizației pentru libertatea mediei, Harlem Désir, după reuniunea de la Milano, pe 7 decembrie. Acum când jurnaliștii sunt atacați, amenințați și asasinați în timp ce își exercită profesia, decizia luată de reprezentanții celor 57 de state membre ale OSCE este de o importanță majoră. În decizie e recunoaște faptul că : Munca făcută de jurnaliști îi poate expune la pericole, pe ei și familiile lor, la riscuri și violență, la intimidare și hărțuire. Pentru a preveni aceste riscuri, OSCE face apel la statele participante să ia măsuri pentru a pune capăt pericolelor la care se expun jurnaliștii. Conducătorii politici, responsabilii publici și autoritățile trebuie să nu intimideze, să nu amenințe și să nu tolereze violențele contra jurnaliștilor, se mai spune în document. Harlem Désir a subliniat că: Decizia era oportună și necesară și a reafirmat că o presă independentă este esențială pentru o societate liberă și deschisă și pentru un sistem de guvernare responsabil. Documentul OSCE recunoaște și necesitatea abținerii de la orice ingerință arbitrară sau ilegală în utilizarea tehnologiilor de criptare prin care jurnaliștii își păstrează anonimatul și de la orice tehnică de supraveghere ilegală sau arbitrară. Désir a subliniat că decizia OSCE preconizează și eliberarea imediată și necondiționată a tuturor jurnaliștilor arestați sau deținuți în mod arbitrar, luați prizonieri sau dispăruți. Se recunoaște importanța jurnalismului de investigație și rolul crucial al jurnaliștilor în mediatizarea alegerilor. Se recomandă condamnarea publică a atacurilor contra femeilor jurnaliste care își exercită profesia, mai ales în mediul online.”

Documentul incriminează fenomenul ”online stalker” prin care se urmărește și se ofensează jurnalistul de către anonimi, mai ales femeile ziariste. Se recomandă blocarea IP-urilor ofensatorilor online și evitarea intrării în polemici cu ei.

”Les Reporters sans frontières” raportează, că, în ultimii trei ani, au fost cel puțin două sute de cazuri semnalate, se estimează cazurile existente la peste cinci mii. Trei femei jurnaliste au fost atacate fizic, au fost pândite la ieșirea din redacție, de către ”online stalker” două au fost rănite, iar una, din nefericire, a fost ucisă. Agresorii erau persoane cu grave probleme psihice, sub îngrijire severă medicală. Dar, umblau în libertate…

Vă spuneam că o să mă uit la un film. Alegerea mea este ”My Fair Lady” un film cu Oscaruri din anul 1964. Jucat magistral de Audrey Hepburn, Rex Harrison, Stanley Holloway și mulți alți actori de excepție. Regia, George Cukor și cu asta am spus totul. De ce am ales această comedie muzicală, foarte frumoasă și cuminte? Pentru că este subversivă! De aceea nu mai este difuzată în România. Filmul, după o piesă de Bernard Shaw, pledează pentru o limbă națională corectă, pentru patriotism și atacă, amuzant, populismul de stânga.

Parcă nu de patriotism și o limbă corectă avem acum nevoie când se înlocuiesc românii cu vietnamezii, nu? Altă întrebare bună!

Am primit câteva cărți noi, o să le răsfoiesc, sunt foarte specializate, nu sunt romane, așa că am ce face până mâine, fiind convins că, mâine este, în definitiv, o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC După orele de serviciu, care trec repede, așa este vinerea, trebuie să faci puţin sport, sau masaj şi sauna. Trebuie să “încălzeşti maşinăria” în vederea weekend-ului de iarnă, distractiv, dar obositor. Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze. Perioada în discuţie este pentru cei născuţi sub semnul Berbecului o perioadă splendidă ca sa admire natura direct, de la munte, sau pe... monitor. O mică supărare, dar pe total ziua de azi iti este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nicio importanţă. Ia, din timp, masurile care se impun, ca sa nu intri in criza de timp.

A MURIT! Vestea care a zguduit Capitala, in aceasta dimineata

Pagina 1 din 2 12