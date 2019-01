Cum este ziua de astăzi, așa va fi tot anul! Ce zodie se simte bine, sau cheltuiește mult. Horoscop 10 ianuarie 2019

Horoscop Previziunile meteorologice, spre deosebire de celelalte forme de aflare a viitorului, sunt circumscise unor date fixe, puţin numeroase (eventual egal stabilite în decursul anului). Să nu uităm că sub numele generic de calendar popular vorbim în fapt de mai multe calendare (agricol, pastoral, apicol, viticol etc) ce se întrepătrund, oferindu-ne acum o reţea mult mai densă de zile sacre, propice pentru desfăşurarea numeroaselor practici spirituale, magice.





Horoscop Pe 10 ianuarie s-au născut Andreas Vesalius, Rod Stewart, George Foreman, Grigore Moisil, Zoe Alecu, Dan Damaschin, Petrache Poenaru, Valeriu Branişte.

Horoscop În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții Antipa de la Calapodești și Grigorie, episcopul Nissei.

Horoscop Tradiţional, în ”Kalendar” este Sf. Grigorie, Episcopul Nissei, frate cu Vasile cel Mare. Numai Sf. Treime mai ştie cum se numea sărbătoarea veche peste care s-a aşternut ziua de astăzi din calendarul creştin. Mai ştiu şi Maica Domnului şi Filipul şchiop, dar asta este altă poveste.

"Previziunile meteorologice, spre deosebire de celelalte forme de aflare a viitorului, sunt circumscise unor date fixe, puţin numeroase (eventual egal stabilite în decursul anului). Să nu uităm că sub numele generic de calendar popular vorbim în fapt de mai multe calendare (agricol, pastoral, apicol, viticol etc) ce se întrepătrund, oferindu-ne acum o reţea mult mai densă de zile sacre, propice pentru desfăşurarea numeroaselor practici spirituale, magice. Aşa este cazul şi cu această zi, 10 ianuarie, care, într-unul dintre calendare era o zi-cheie pentru înregul an." (Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pag. 48)

Horoscop Nu este o sărbătoare importantă, cu roşu, în calendarul creştin, dar a fost un reper important, foarte important, în alt calendar, poate cel al agatârșilor, geto-dacilor, tracilor, sarmaţilor, roxolanilor - al grecilor, sau al nordicilor, al europenilor, în general. Pentru că spre deosebire de alte popoare, noi nu nu am venit de nicăieri, suntem europeni vechi şi mărturie ne sunt obiceiurile şi tradiţiile cu conexiuni şi asemănări în toată Europa, până în Portugalia şi Suedia. Până în insula verde a Irlandei și în munții picților celor albaștri, scoțienii de astăzi. Poate de aceea nu se mai studiază astăzi folclorul, etnografia, antropologia, mitologia în general, pentru că s-ar dezvălui adevăruri incomode, incorect politic!

Ei bine, se spune că aşa cum este ziua de astăzi, aşa va fi tot anul. Ce vei face, pe cine vei întâlni, ce vei spune - pot influenţa tot anul tău. Fii atent!

Horoscop Bănuiala mea, dar şi a altora, este că ziua aceasta era începutul, sau un reper foarte important, a Misterelor Eleusis, a Marilor Taine.

Trebuie să ştiţi ceva despre mine, dragi lupi, padawani şi hobbiţi. Sunt un mare pasionat de jocuri de strategie pe computer. TBS. Jocul meu preferat, pe care îl joc permanent din 1993, când a fost lansat, este „Master of Orion”. În altă ordine de idei, dar o să vedeți că există o conexiune, poate vă este folositor să vedeți ceva: https://www.youtube.com/watch?v=LiO9V55foLY&feature=youtu.be. Este despre informație, cum cuceresc musulmanii lumea întreaga și noi ne văietam în loc sa luăm măsuri ascuțite. Nu ştiu cum, dar încercând să văd în spatele micului război din Franţa și văzând clipul de pe Youtube, trimis de o prietenă din domeniu, am făcut imediat asocierea cu iscusitul joc. Vechi, „Master of Orion” dar foarte bun. Nu se mai fac astăzi jocuri de strategie de nivelul lui. Conexiuni la greu, tehnologiile influențau regimul politic, ecologia și bogăția creșteau populațiia și dorința de extindere, de colonizare a altor planete. Sau a altor continente. Europa, de pildă. Astăzi contează grafica, culorile, rezoluţia... nu inteligenţa AI. Apoi m-au scârbit opiniile a tot felul de „experţi” în problemele Franței. Nu, nu mă uit pe FB, nu am televizor, dar nu pot să rămân neinformat, așa că Pierre îmi trimite mici digesturi din presa franceză, iar mulți dintre domniile vostre au plăcerea să mă informeze, cu una, sau cu alta. Monitorizare profesionistă în toată regula! Încă mai înjuram în gând, enervat de opiniile ”specialiștilor” Doamne iartă-mă, când mobilul şi Skype au sunat în acelaşi timp. Un evreu, un francez şi un iranian. Cu cine să vorbesc primul? Bună întrebare, am tot timpul să mă hotărăsc, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC Eşti tentat să cheltuieşti mult, fiind doar o descărcare din cauza unei instabilităţi emoţionale trecătoare. Orice lucru are şi o parte bună, benefică, concentrează-te, trebuie să reuşeşti! Promovează-ţi interesele cu îndrăzneală – stelele îţi sunt favorabile, atît în afaceri cît şi în dragoste. De fapt, pentru un procent dintre Berbeci, pare a fi o nouă relaţie sentimentală. Surprize plăcute. Poţi să-ţi îmbunătăţeşti astăzi modul de viaţă de o manieră agreabilă. Ai o stare de surescitare cerebrală, provocată de multele gânduri. Dar şi de problemele pe care le ai.

TAUR Evită activităţile care nu sunt absolut necesare. Fereşte-te să iei decizii bazându-te pe informaţiile aduse de cei care poartă vorbele, "răspândacii", dar nu ştiu nici ei pe ce lume sunt! Totuşi nu lua lucrurile în tragic dacă total sau parţial lucrurile întârzie, sau nu se finalizează chiar cum îţi doreai. Este şi o zi bună de discuţii cu partenerii, fie de viaţă, fie de afaceri, în sensul analizei şi trasării unor proiecte viitoare. Poţi trece cu uşurinţă un obstacol dacă iei în serios sfaturile unei persoane competente în domeniu. Mai ales dacă este o problemă de sănătate, medicală, sau de dietă.

GEMENI Puţină încetineală nu strică, pentru ca relaxarea are virtuţile ei. Sunt favorizate numai activităţile de rutină, nu-ţi schimba programul obişnuit. Poate, o veste despre nişte bani! Toată dimineaţa eşti ocupat cu precizarea idealurilor, ambiţiilor şi posibilitatea parvenirii pe scara socială. Adică vrei să-ţi schimbi serviciul, sau să te apuci de noi studii. Ceea ce configuraţia arată că nu ar fi o idee prea bună! Din nou luxul devine o necesitate cotidiană. Pe de altă parte, carisma ta este în creştere şi poţi avea o serie de succese sociale. Dragostea este bine aspectată, sănătatea este mulţumitoare, dar, dar... banii sunt cam absenţi în horoscop.

RAC Se pare că te pregăteşti de un drum, dar nu ai niciun chef! Mizezi prea mult pe defensivă în acest moment. Poate ai dreptate şi experienţa îţi spune că poate fi foarte obositor şi neplăcut. Ziua de astăzi este o perioada plină de evenimente pentru zodia Racului. Sunt şi nişte pregătiri de făcut şi nişte praguri de trecut. La un moment dat, probabil că în jurul prânzului, din cauza vitezei o s-o iei pe arătură, de nu se mai înţelege nimeni cu tine. Apoi, uiţi brusc totul! Dragostea este atât de bine aspectată încât îţi trebuie frâne pe toate roţile ca să nu o iei razna după oricine şi oricând.

LEU Te simţi bine în pielea ta, şi azi nu-ţi mai faci griji. Ba, chiar îţi faci un mic cadou, o carte, ceva simplu de îmbrăcăminte... Relaxează-te seara, poate la un film nou, poate muzică bună! Ai nişte poliţe de plătit şi trebuie să demonstrezi anturajului că meriţi aprecierile şi preţuirea de care te bucuri. Şi mai ales postura de lider. Nu că responsabilitatea şi seriozitatea ar fi marile tale calităţi, dar nu trebuie să te laşi furat prea des şi minimalizat, niciodată! Este o perioadă numai bună de promovare profesională, sau de o altă schimbarea avantajoasă.

Ministrii au incremenit cand au vazut-o pe Viorica Dancila! Cum a aparut la prima sedinta de guvern din 2019

Pagina 1 din 2 12