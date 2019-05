Alegeri europene. Comisarul Corina Crețu, mai aduce, ca furnica, încă 8,2 milioane € pentru România. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Un dezastru poate lovi în orice moment. Nu putem preveni întotdeauna acest lucru, însă putem reduce daunele și, cel mai important, putem contribui la protejarea cetățenilor noștri. Îmi doresc ca acest sprijin de 8,2 milioane de euro din Fondul de solidaritate să ajute la reducerea poverii financiare căreia regiunea de Nord-Est a trebuit să-i facă față pentru a acoperi costurile de urgență și operațiunile de recuperare după inundațiile din vara trecută.





23 mai

Horoscop Pe 23 mai s-au născut Carl von Linne, Franz Anton Mesmer, Robert Moog, Joan Collins, Anatoli Karpov, Garabet Ibrăileanu, Lucian Mureșan, Gabriel Liiceanu, Dimitrie Leonida, Mihail Konteschweller, Vladimir Streinu, Irina Odăgescu-Țuțuianu.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Mihail Mărturisitorul şi Maria lui Cleopa. Nimic în „Kalendar”.

Horoscop Simbolic, în astrologia lui Dane Rudhyar, ”An Astrological Mandala”, simbolurile sabiane, este ziua Copacului Cunoaşterii, Grădinile Tuileries din Paris. Orice proiect din sfera cunoaşterii, cercetării, ştiinţei în general – început astăzi, are şanse mari de succes. Atenţie, însă, cunoşterea, puterea ştiinţei folosită de persoane iresponsabile devine periculoasă.

Iată ce comunică Reprezentanța UE la București:

Comisarul european Corina Crețu aprobă un ajutor financiar pentru regiunea de Nord-Est a României prin Fondul de solidaritate al Uniunii Europene

Comisia Europeană propune acordarea unui sprijin de 8,2 milioane de euro pentru regiunea de Nord-Est a României, puternic afectată de inundațiile din vara anului 2018.

Propunerea de astăzi a Comisiei Europene de mobilizare a asistenței financiare prin Fondul de solidaritate include, pe lângă România, Austria și Italia; toate aceste țări au avut de suferit ca urmare a dezastrelor naturale care au avut loc în anul 2018. Sprijinul financiar propus pentru cele trei state este de aproape 294 de milioane de euro.

Responsabilă de Fondul de solidaritate al UE, comisarul european pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat:

„Un dezastru poate lovi în orice moment. Nu putem preveni întotdeauna acest lucru, însă putem reduce daunele și, cel mai important, putem contribui la protejarea cetățenilor noștri. Îmi doresc ca acest sprijin de 8,2 milioane de euro din Fondul de solidaritate să ajute la reducerea poverii financiare căreia regiunea de Nord-Est a trebuit să-i facă față pentru a acoperi costurile de urgență și operațiunile de recuperare după inundațiile din vara trecută.

La Sibiu, ne-am angajat să rămânem uniți la bine și la greu, să dăm dovadă de solidaritate în vremuri dificile și să fim mereu unii alături de ceilalți. Iar astăzi, prin Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, întindem o mână de ajutor României, Austriei și Italiei.”

Pe 7 septembrie 2018, România a trimis Comisiei Europene(DG REGIO) o solicitare pentru sprijin financiar prin Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, pentru regiunea Nord-Est, de departe cea mai afectată de inundațiile din vara anului 2018. Apoi, pe 9 octombrie 2018 autoritățile române au trimis o cerere revizuită, ce a avut nevoie însă de clarificări. România a transmis DG REGIO toate informațiile solicitate în decembrie 2018.

Astfel, în urma precipitațiilor abundente căzute în perioada de la jumătatea lunii iunie până la începutul lunii august 2018, au fost raportate distrugeri semnificative ale infrastructurii, terenurilor agricole și locuințelor în șase județe ale regiunii Nord-Est, cu precădere în Neamț, Bacău și Suceava. Autoritățile române au estimat costurile operațiunilor de salvare și protecție civilă la aproape 295 de milioane de euro.

Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) a fost creat în urma inundațiilor grave din Europa Centrală din vara anului 2002. De atunci, acesta a intervenit în cazul a 84 de dezastre provocate de diferite evenimente catastrofale, printre care inundații, incendii forestiere, cutremure, furtuni și secetă.

Până în prezent, 24 de țări europene au beneficiat de sprijin în valoare totală de peste 5,2 miliarde de euro.

Propunerea de astăzi privind acordarea de asistență financiară României, Austriei și Italiei prin intermediul Fondului de solidaritate al UE trebuie aprobată de Parlamentul European și de Consiliu.

România a beneficiat până acum de sprijin financiar prin Fondul de Solidaritate al UE în valoare de 119 milioane euro, pentru 7 cazuri raportate la Comisie drept dezastre naturale și care au avut loc între aprilie 2005 și iulie 2014.

M-ați întrebat, unii destul de tăios, cu cine votez. Eu aplic doctrina Chuck Norris: țara, familia, prietenii.

Corina Crețu este unul dintre cei mai buni politicieni ai României. Mai ales în politica externă, europeană. Inteligentă, atrăgătoare, diplomată, civilizată, cu o fantastică capacitate de efort, printre puținii politicieni care cunosc și respectă interesele României. Mulți o invidiază, și mulți o urăsc cordial, pentru că nu se bagă în troaca lor. Mulți au plătit articole defăimătoare, în presă, la adresa ei. Dar, valoarea se măsoară și prin numărul și calitatea dușmanilor. Sper că v-am răspuns la întrebare!

Duminică o să votez la Școala Generală de lângă Castrul Roman. Bună și pilduitoare legătură, peste mii de ani. Nici un cutremur de gradul 9 nu mă poate opri, și dacă mă dor din nou genuchii, o să mă târăsc, dar tot o să mă duc la vot! A propos de durerile de genuchi, mie mi-au făcut foarte bine, m-au lăsat durerile, o combinație de MSM, scoici verzi si ”Move Free”. Aviz amatorilor, mai ales domnului Tăriceanu, pe care știu sigur că îl doare genuchiul, doar este Capricorn!

Nu știu dacă partidul lui Ponta o să asigure pragul electoral ca să fie aleasă europarlamentar Corina Crețu, dar acest lucru este o problemă a zilei de mâine, doar este, în definitiv, o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC Astăzi eşti binedispus şi acest lucru este apreciat de anturaj. Ziua de azi este un prilej excelent să rezolvi unele probleme personale sau legate de casă, cămin, familie, sau proprietaţi. Nu ai liniste pentru ca esti in urma cu multe treburi. Drept pentru care terorizezi pe toata lumea. Atentie, chiar nu merita! Esti morocanos si iti ploua in ginduri. Recunosc, ai motive. Numai tu esti de vina, pentru ca nu ai puterea sa decizi, sa alegi. Dar, perioada este haotică atît sub aspectul climei cât şi al reacţiei şi al comportamentului uman. Toată luna mai este caracterizată de schimbări mari şi relativ bruşte de temperatură, presiune şi umiditate şi ziua de astăzi nu face excepţie. Un fel de mini-muson indian. La fel şi reacţile oamenilor. Tu stai la locul tău şi nu te apuca de schimbări esenţiale - nu este încă timpul! Nu trebuie să te nemulţumescă faptul că astăzi că nu ai făcut mai mult “drumul de o mie de leghe începe cu un pas” spune înţeleptul. Evită să te implici în orice activitate legată de autorităţi, mai ales dacă este vorba de autorităţile locale.

TAUR Nu este o zi în care să faci schimbări esenţiale, pe niciun plan. Aşteaptă, ai răbdare! Deocamdată, trebuie să te foloseşti de mijloacele şi relaţiile pe care le ai. Nu pleca la drum lung! Cand te uiti la fetele incrancenate din jur te apuca rasul. Razi, pentru ca rasul este ultima reduta impotriva prostiei si a haosului! Esti foarte bine privit de stele astazi. Daca ai ceva sentimental greu de rezolvat, incerca acum, va merge ca pe roate. În activitatea proprie întâlneşti oarecare opoziţie. Încă o zi dinamică, cu o desfăşurare aproape surprinzătoare. Eşti mereu surprins de cât de rapid poate să treacă timpul. Pentru unii dintre nativi este o zi benefică înţelegerilor de tot felul, semnării hârtiilor, contractelor, finalizarii situaţiilor cu caracter legal, sau orice este legat de jurisprudenţă. Nu trebuie sa faci din problemele altora cruciade proprii, dar nici să ignori pe aproapele tau care are cu adevărat nevoie de ajutor. În activitatea proprie întâlneşti oarecare opoziţie, ca o pernă moale umflată cu aer, care încearcă să-ţi frâneze rapiditatea. Nu te enerva, nu reacţiona disproporţional ci încercă să-ţi păstrezi calmul şi să lămureşti pe cei din jur cum stă treaba. Dacă nu te ajută, măcar să nu te impiedice.

GEMENI Forţa convingerilor tale şi elocvenţa impresionează anturajul. Totuşi, nişte neglijenţe sau lucruri neterminate din trecut te bântuie şi îţi strică cheful. Încearcă să dregi ceea ce se poate! Ganduri mai roze gasesti in cafeaua de dimineata. Azi, zi de cumparaturi si mici taclale relaxante. Curios, nu poate fi chiar asa de rau! Astazi esti tare dragut cu toata lumea si primesti numai zimbete si laude. Fa provizii din starea asta de bine pentru viitor. Zilele incerte te avantajează. Cu toate că vrei să dedici a doua parte a zilei celor dragi şi apropiaţi, familiei şi prietenilor, gândurile tale sunt tot la afaceri, la birou. Fii liniştit, totul o să fie bine. Principalul este să menţii statu quo ante. Perioadele tulburi, cu grad înalt de risc şi cu o puternică componentă de haos, te-au avantajat întotdeauna, prin aplicarea practică şi obiectivă a analizei reci şi impersonale. Astăzi poţi profita de acest lucru ! O zi în care trebuie să-ţi mai struneşti emoţiile. Nu uita că mai tot timpul suntem pe drumul critic între Destin şi Liberul Arbitru. Poţi să rezolvi o parte din problemele întârziate. Nu da şi nu lua bani cu împrumut, mai ales pe seară.

RAC Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Capacitatea de a ajuta pe alţii, hărnicia şi genul armoniei dau rezultate. Azi favorurile stelelor merg către domeniul sentimental. Viata e o permanenta infruntare de interese, asa incat trebuie sa dai dovada de multa inteligenta si de putin noroc in promovarea scopurilor. Nu incerca sa pari altcineva, nu te mai juca cu propria imagine, dai impresia unei persoane imature si instabile. Astazi ai multe pe cap. Nu dispera, nu vei reusi sa le faci pe toate, dar esti aproape de o solutie pentru o problema financiar. Veşti bune spre sfârşitul zilei. Evită discuţiile lungi şi fără rost, dar nu fi concis ca un automat care spune ora. Pildele, povestiorele, bancurile şi mai ales tăcerile cu subînţeles sunt mai grăitoare decît o mie de discursuri meşteşugite! Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Nu lua hotărâri când eşti iritat – mai bine lasă lucrurile să se rezolve singure. Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, mai nimic! Ceva cumpărături poţi să faci că doar nu o să mori de foame după toana stelelor. Atenţie la o veche, sau mai nouă durere, poate un reumatism, chiar.

