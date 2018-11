Ce zodii au astăzi surprize plăcute, poate chiar primesc daruri! Zodiacul cu o sută patruzeci și patru de zodii. Horoscop

Horoscop ŞOBOLAN-BERBEC Cele două semne zodiacale dau nativului agresivitate, aroganţă şi spirit de competiţie. Afacerile speculative, sportul, comerţul sunt domeniile lui preferate. În adîncul sufletului este urmărit tot timpul de spectrul falimentului, al nerealizării, al pierderii concursului, de aceea este tot timpul grăbit şi în mişcare, ceea ce poate duce la confuzie. Cînd este admirat (linguşit) subiectul devine generos şi filantropic - este un binefăcător care preferă să nu rămînă anonim.





Horoscop Pe 13 noiembrie s-au născut fericitul Augustin, Pelagius, Robert Louis Stevenson, John Hammond, Whoopi Goldberg, Ioana Crăciunescu, Gheorghe Mulţescu, Ştefan Covaci, Teodora Ungureanu.

Horoscop Pe 13 noiembrie este sărbătoare mare, cu cruce neagră în calendarul creștin-ortodox, fiind pomenit Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului. Și Sf. Damaschin. În „Kalendar” este Mărtinul cel Mare, Ziua Lupului, Gădinetele.

Un gromovnic de secol XVIII, aflat în biblioteca familiei spune, cu litere chirilice: „Apăi ce gospodar nu s-a întocmit cu cele ale casei, ale gurii şi ale vitelor până la Martinul cel Mare, acela se numeşte leneş şi va muri de foame şi frig în iarna ce va să vie”.

Fiecare doarme cum își așterne, eu m-am pregătit de o iarnă medie, cu temperaturi mai scăzute de la mijlocul lui ianuarie și până în primele zile ale lui martie.

Dar nu despre vreme, ci despre altceva doream să vă povestesc, dragi lupi, padawani și hobbiți.

Acest altceva se numește ”Zodiacul cu o sută patruzeci și patru de zodii”!

Sînt multe sisteme astrologice zodiacale în lume: caldeean, chinezesc, indian, polinezian, mayaş, aztec etc.

Tendinţa actuală, după cum a reieșit din mai multe comunicări de pe ”Dimineața Astrologilor” este să se compare, să se modifice, să se integreze toate zodiacele existente într-o mare şi complexă operă. Unii amestecă și numerologia, runele, tarotul, dar este puțin cam prea mult! Aşa se crede că s-ar surprinde cît mai multe din complexele caracteristici ale tipului uman - ale legăturii Macrocosmosului cu Microcosmosul.

O bună compatibilitate, din punct de vedere al ciclurilor, o oferă zodiacele caldeean şi chinezesc, primul avînd perioada de un an, cel de al doilea de doisprezece ani.

Încercări de a “integra” cele două zodiace s-au făcut mai multe în decursul timpului.

Americanii cred că o reuşită în acest domeniu a înregistrat-o Suzanne White, o frumoasă americană, la vremea ei (fost manechin), acum și ea o bunicuță, dar care a izbutit să combine cele două zodiace, cel tradiţional european (caldeean) cu cel chinezesc, rezultînd - o sută patruzeci şi patru de zodii.

Iată, de exemplu, câteva zodii din Noul Zodiac, cum l-a botezat Suzanne White, combinațiile de început, ale Berbecului, în interpretarea subsemnatului:

1. ŞOBOLAN-BERBEC

Cele două semne zodiacale dau nativului agresivitate, aroganţă şi spirit de competiţie. Afacerile speculative, sportul, comerţul sînt domeniile lui preferate. În adîncul sufletului este urmărit tot timpul de spectrul falimentului, al nerealizării, al pierderii concursului, de aceea este tot timpul grăbit şi în mişcare, ceea ce poate duce la confuzie. Cînd este admirat (linguşit) subiectul devine generos şi filantrop - este un binefăcător care preferă să nu rămînă anonim.

2. BIVOL-BERBEC

Berbecul din anul Bivolului este mai lent, mai gînditor, mai reflexiv. Energia nativului este mai bine îndrumată, rezultatele sînt mai bune. Nativul, cu toate că este bine intenţionat, este deosebit de încăpăţînat şi în general nu va ceda nici în faţa unor probe evidente, că nu are dreptate. Munceşte mult şi bine, însă îşi oferă mici pauze “de gîndire”. Atît agricultura cît şi industria sînt domenii vaste pentru realizarea subiectului.

3. TIGRU-BERBEC

O combinaţie de o rară violenţă. Nativul este foarte energic, încăpăţînat, gata oricînd să înceapă o activitate într-un nou domeniu. Nu regretă niciodată, părînd că nu este jenat în nici o situaţie. O carieră militară, de explorator i se potriveşte cel mai bine. Subiectul este imprevizibil atît în profesie, cît şi în dragoste.

4. PISICA-BERBEC

Pisica este considerată ca fiind, din punctul de vedere al elementelor, “lemn negativ”, iar Berbecul “foc pozitiv”. Această situaţie duce la contradicţii în manifestările nativului. Este însă de o energie fără margini. În tinereţe va fi atras de artă, de viaţa boemă, de pasiuni arzătoare. Mai tîrziu, dacă va avea succes în afaceri, se va îndrepta spre carierele metafizice care par a i se potrivi mai bine. Privit superficial, nativul pare hiperactiv, din cauza agitaţiei sale. Este de un mare altruism. Orice solicitare de ajutor face să pună totul în slujba scopului de a da asistenţa cerută, chiar să coboare ritmul activităţii sale la un nivel mai scăzut, ca să poată să dea ajutor.

5. DRAGON-BERBEC

Nativul din zodia Berbecului născut în anul Dragonului este mai sensibil, relaţiile umane fiind importante pentru el. Este plin de vitalitate şi de căldură sufletească. Obstacolele şi adversarii, cu toate că în fondul interior îl întristează, nu sînt decît prilejuri de a-şi arăta calităţile. Cei din jur notează o oarecare asprime în comportarea lui; din această cauză, ca şi din cauza invidiei, are dificultăţi în a-şi face prieteni.

6. ŞARPE-BERBEC

Amîndouă semnele fiind de foc, personalitatea subiectului este o împletire între încetineala, filozofia şi gustul pentru lux al Şarpelui cu energia, vitalitatea şi impulsivitatea Berbecului. Această personalitate dublă, în urma unei educaţii solide şi bine îndrumate, permite subiectului să se afirme şi să aibă succes în domeniile în care acţionează. Dacă latura agresivă a nativului îi dă timp de reflecţii laturii analitice a personalităţii, rezultă o structură optimă pentru avocatură, religie, cercetare în ştiinţă.

7. CAL-BERBEC

Din nou un dublu semn de foc. Nativul are o creativitate vulcanică - proiecte şi idei vor ţîşni literalmente din mintea lui. Este violent - furiile lui sînt teribile, febrile şi frecvente. Fiind sentimental, renunţă însă destul de repede la ceartă. Are o bună evaluare a realităţilor cotidiene. Poate rezolva aproape orice sarcină cu eficienţă şi profesionalism. Este nerăbdător; după o “cădere” are capacitatea de a se mobiliza şi a începe o nouă acţiune, în bune condiţii. Cînd evenimentele sînt în favoarea lui, este drăguţ şi plin de bună-voie.

Nu îşi recunoaşte niciodată greşelile, dînd vina pe lipsa de noroc, condiţii nefavorabile, lipsa de ajutor a colegilor etc.

8. CAPRA-BERBEC

Un alt tip de persoană, mai puţin agresivă. Capra, cum spun vietnamezii este “micul foc”, de aceea violenţa Berbecului se manifestă pe o scară mai redusă. Influenţa semnului Caprei îndulceşte pornirile belicoase ale Berbecului. În general muzica şi arta îl fac rezonabil, de altfel sînt domeniile în care se poate afirma profesional. Nu este indicat pentru o carieră militară sau politică. Confruntările la care participă sînt cele din domeniul abstract; este dezarmat însă în viaţa cotidiană şi nu poate susţine o discuţie contradictorie, care degenerează adesea în ceartă.

9. MAIMUŢA-BERBEC

Combinaţia aceasta de foc şi metal face ca nativul să aibă o voinţă de fier şi nervi de oţel. Nativul începe mai multe acţiuni în acelaşi timp şi le derulează cu sînge rece, luciditate şi prevedere. Nu lasă ca o situaţie să se dezvolte împotriva lui, intervenind imediat. În cazul unui individ submediu, acţiunile suferă de confuzie şi lipsă de finalizare.

10. COCOŞ-BERBEC

Cele două elemente, foc - Berbec şi metal - Cocoş, se combină în mod fericit rezultînd o personalitate puternică, o afirmare plenară a eului. Sigur, situaţia nu este prea fericită pentru cei din jur pentru că un Berbec-Cocoş nu este nici blînd, nici dulce. Nativul este tot timpul ocupat - misiunea lui în lumea asta este să facă ceva.

Este entuziast în afacerile amoroase, dar uneori dă dovadă de naivitate. Sexul ocupă un loc important în viaţa lui. Natura îl fascinează şi îi oferă suportul necesar pentru a recupera cînd este obosit sau în criză. Are umor şi reuşeşete să nu plictisească.

11. CÂINE-BERBEC

Nativul este un cruciat care se simte bine numai în bătălii, fie că este o bătălie pentru drepturile omului, sau pentru favorurile persoanei iubite. Are calităţi incontestabile pentru meseria de militar profesionist. Riscă însă prea mult şi acţionează înainte de a se gîndi. Îndrăzneala sa se bazează mai mult pe importanţa misiunii pe care o are de îndeplinit, decît pe calităţile şi abilitatea sa de luptător.

12. PORC-BERBEC

Judecaţile tăioase şi concluziile pripite sînt laturile mai puţin plăcute ale caracterului său. Se pare că este mai norocos decît Berbecii născuţi în alţi ani. Domeniile de afirmare sînt toate ramurile artei; nu excelează, nu devine un conducător de şcoală artistică sau un artist de geniu, dar reuşeşte să obţină protecţia unui mecena sau să-şi vîndă bine tablourile, sau sculpturile.

În cazul în care îşi alege altă meserie, va da dovadă în activitatea sa de abilitate - în orice caz are un hobby artistic.

Am primit multă corespondență de la domniile voastre, în legătură cu manualul meu de astrologie scris acum 30 de ani. L-am scris repede și cu spor, era manualul care urma să mă ajute în predarea astrologiei. Din februarie 1990 am ținut cursuri de astrologie la Casa Studenților și la Facultatea de Fizică de la Măgurele. La vârf cursurile mele erau urmărite de mai mult de o mie de persoane. Dacă îmi amintesc bine Neti Sandu a fost studenta mea și alte multe personalități. În toamna anului 1990 s-a înregistrat la Tribunal ”Asociația Astrologilor din România”, cred că de Sandu Ciuceanu și de Cornel Necșulescu, nu mai știu exact…

