Astrologii au fost primii creștini. Astrologia creștină. Horoscop

Horoscop Mulți dintre domniile voastre mă întreabă de ce astrologia creștină pe care o practic, nu este mai răspândită, de ce nu o practică nimeni în România, pentru că pare logică, științifică și... creștină! O să vă răspund printr-o amintire. De acum peste 40 de ani, de la Specola Vaticana, Observatorul Astronomic al Vaticanului.





21 decembrie

Horoscop Pe 21 decembrie s-au născut I.V. Stalin, Thomas Beckett, Jane Fonda, Chris Evert, Kurt Waldheim, Hermann J. Muller, Adela Mărculescu, Dan Zamfirescu, Constantin Mille, Gheorghe Tătărăscu, Stela Popescu.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Iuliana din Nicomidia şi Temistocle. Nimic în „Kalendar”.

Dragi lupi, padawani și hobbiți vă mai amintiți de cei Trei Crai de la Răsărit? Iată, Evanghelia după Marcu 2: 1-12:

2 După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte Magi din Răsărit la Ierusalim 2 şi au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.” 3 Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult şi tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. 4 A adunat pe toţi preoţii cei mai de seamă şi pe cărturarii norodului şi a căutat să afle de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul. 5 „În Betleemul din Iudeea”, i-au răspuns ei, „căci iată ce a fost scris prin prorocul: 6 ‘Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel’.” 7 Atunci, Irod a chemat în ascuns pe magi şi a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. 8 Apoi i-a trimis la Betleem şi le-a zis: „Duceţi-vă de cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi, când Îl veţi găsi, daţi-mi şi mie de ştire, ca să vin şi eu să mă închin Lui”. 9 După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Şi iată că steaua, pe care o văzuseră în Răsărit, mergea înaintea lor, până ce a venit şi s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul. 10 Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. 11 Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile şi I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă. 12 În urmă, au fost înştiinţaţi de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod şi s-au întors în ţara lor pe un alt drum.

Studiez istoria și simbolistica Celor Trei Crai de la Răsărit, Regii Magi, vrăjitorii lui Valaam, puternici astrologi, după cum se spune în Mineiia sau mineiul pe decembrie, de mult, de peste 30 de ani. Recent, am primit de la soția mea, o carte rară, Michel Tournier, ”Gaspard, Melchior & Balthazar”, a găsit-o într-un anticariat din Bruxelles. Cei trei Magi și istoria Stelei. Nu o să vă plictisesc, dragii mei, cu multele mii de pagini, fotografii sau video pe subiect. Dar o să vă atrag atenția asupra unui amănunt. Primii creștini au fost trei astrologi! Lucrul acesta simplu mi-a devenit clar citind niște documente din secolul XV, de la Consiliul de la Geneva. Expunerea de motive pentru canonizarea astrologiei creștine. Astrologii au fost primii care au îngenuchiat și au adorat Pruncul, au adus jertfe daruri, au crezut în Iisus, ca Rege al regilor, Mesia și Fiul lui Dumnezeu.

Pentru Sfântul Iustin, magii erau preoți ai unui cult oriental și practicanți ai magiei și astrologiei. Vizita magilor la iesle a reprezentat momentul convertirii lor la creștinism, dar și convertirea astrologiei pe care o reprezentau. Sfantul Iustin citeaza relatarea lui Matei, ca pe un semn oferit lumii potrivit căruia Creștinismul este credința cea adevărata. Numarul magilor - trei - deriva din cel al darurilor pe care aceștia le-au făcut lui Hristos, dupa cum ne spune Matei.

O pictură din Catacomba Domitilei arata patru magi in timp ce una din Catacomba lui Petru si Marcelin numai doi. Mai multe documente siriene numesc doisprezece magi. Dar aceste lucruri au fost studiate și clasificate și sunt dintr-o altă poveste.

Ceea ce poate fi recunoscut drept cea mai impresionanta exegeza este aceea potrivit căreia magii au fost primii marturisitori ai Sfintei Treimi. Aceasta explică apariția lor în aproape toate imaginile artistice si traditiile literare ale Nașterii, ca trei oameni, diferiti, însa asemănatori. Bun, Magii s-au inchinat lui Hristos ca unui Dumnezeu oferindu-i aur, tămaie și smirnă.

Sfinții Parintii au interpretat și au dezvoltat insemnatatea simbolica a darurilor. Potrivit Sfantului Irineu de Lyon, magii i-au oferit lui Iisus mir (care era folosit la ungerea cadavrelor) pentru a arata ca Acesta avea sa moara si ca va fi inmormantat din dragoste pentru oamenii muritori, aur deoarece era un Imparat in Veșnica Imparație, si smirna (arsă pe altar ca jertfa) pentru ca era Dumnezeu adevărat.

Oamenii de știința creștini au sustinut trei ipoteze în cazul stelei din Betleem: cometă, supernovă și conjunctie a unor planete. Niciuna dintre izvoarele cunoscute si traditiile păstrate nu mentioneaza insa nimic despre o cometa, sau o novă in lumea mediteraneeana, in jurul anului perioadei considerate ca fiind nașterea Mântuitorului. Doar ultima ipoteza, a unei conjuncții, a fost confirmata ca fiind posibila in contextul spațio-temporal evanghelic.

Aceasta ipoteză a fost emisa in anul 1606 de cunoscutul astronom și astrolog Johannes Kepler. Oamenii de știinta și teologii, au vazut, deopotrivă, in aceasta teorie cheia problemei privind anul nașterii Mantuitorului.

După Kepler, steaua magilor a fost de fapt aspectul pe care l-a luat pentru observatorul de pe Pamant o conjuncție Jupiter-Saturn, conjuncția generațiilor, în zodia Peștilor. Ceea ce a fost excepțional, este că marea conjuncție s-a repetat de trei ori, într-un timp scurt, ca trei trâmbițe de argint, care vesteau nașterea Mântuitorului. Conjunctiile simple ale celor doua planete sunt destul de dese, o dată la 20 de ani, de aceea se numesc conjuncțiile generațiilor. O conjunctie care se repetă de trei ori în același an se produce însa la intervale mari, de multe sute de ani. Ori, asa cum a stabilit Kepler, marea conjuncție s-a repetat de trei ori: pe 23 mai, la 3 octombrie si pe 4 decembrie, în anul 7 înainte de timpul considerat a fi Nașterea Domnului. De altfel, o inscriptie cuneiforma pe o tablița de lut ars, provenind de la scoala astrologică din Shippur, lânga Babilon, cam la 50 de mile, confirma faptul ca "steaua" magilor a fost observata vreme de 5 luni în anul 7 înainte de Hristos.

Kepler a presupus că Regii Magi, fiind astrologi din Babilon, cu multă știință de carte, au calculat repetarea conjuncției generațiilor de la bun inceput. A doua maximă, cea din octombrie, i-a determinat sa porneasca imediat la drum in cautarea Celui a Cărui Naștere o vestea "steaua". Nu puteau să spună celor din jur de conjuncție, nimeni nu ar fi înțeles nimic, așa că au spus ”Steaua”. Au plecat, deci, din Babilon la inceputul lui octombrie si, dupa o călatorie de aproximativ o lună și jumatate, au sosit la Ierusalim. Reapariția "stelei", adică a conjuncției generațiilor pe cand magii tocmai plecasera de la Irod (Mt 2: 9-l0), ar fi fost cea din 4 decembrie, și, probabil că din locul de observație era la azimutul, (înseamnă culminare, în astrologie) Bethleemului.

Ipoteza lui Kepler a făcut adepți nu numai printre astronomi, ci si printre teologi, care considera ca anul 7 inaintea erei creștine este, de altfel, o data perfect verosimila pentru evenimentul Nașterii Domnului. Astfel, Hristos s-ar fi născut cândva intre anii 7-5 inaintea erei crestine. Acest lucru este confirmat și de ”greșeala” lui Dionisie Exiguul, cel care a calculat data Nașterii lui Iisus în funcție de domniile împăraților romani și a stabilit-o la anul 753 de la fundarea Romei. Nu a luat în calcul că unul dintre ei, Tiberius, a domnit de două ori! Mai rămâne de stabilit dacă Mesia s-a născut pe 28 martie, 11 septembrie sau 25 decembrie. De ce am afirmata asta? Este o poveste veche și lungă, o să v-o spun altădată!

Dar, cum spunea Sfântul Ioan Gura de Aur: "Așa a făcut Dumnezeu și cu magii; a vrut sa-i cheme prin arătarea unei stele, ca sa-i inalte cu mintea mai sus de propria lor gandire. Pentru ca, dupa ce i-a condus si i-a calauzit si dupa ce i-a adus langa iesle, nu le mai vorbește prin stea, ci prin inger. Asa au ajuns incetul, cu incetul, mai buni."

Dragi lupi, padawani și hobbiți mulți dintre domniile voastre mă întreabă de ce astrologia creștină pe care o practic, nu este mai răspândită, de ce nu o practică nimeni în România, pentru că pare logică, științifică și... creștină! O să vă răspund printr-o amintire. De acum peste 40 de ani, de la Specola Vaticana, Observatorul Astronomic al Vaticanului. Ochii mei văzuseră minuni, auzisem lucruri de mare mirare. Atunci am văzut și am auzit prima oară despre astrologia creștină, mai mult, am văzut că funcționează.

Am sărit ca un ied, eram tânăr pe atunci: ”Vreau și eu!” Savanții astronomi creștini, de acolo, iezuiți și franciscani, au râs încetișor și mi-au spus: ”Astrologia creștină se bazează pe constatarea că Universul, corpurile cerești nu influențeză sufletul, ci doar materia omului, partea carnală. De aceea, astrologul creștin, NU întocmește teme natale personale, decât foarte rar, în cazuri deosebite, dacă este vorba despre un conducător de popoare, de soarta națiunilor, sau, rar, din amuzament, monden, în glumă, cum sunt horoscoapele pe zodii. Astrologia este o metafizică veselă, a spus papa Urban. Fenomenele naturale, globale, astrologia medicală – aceste domenii sunt acoperite de astrologia creștină, pentru că sunt statistice și ciclice. Băiatule, (adică eu) dacă vrei să mori de foame, practică astrologia creștină, nu vezi că nu este practicată de nimeni, pentru că oamenii vor bani și glorie, vor să vândă horoscoape, nu vor să-L înțeleagă pe Dumnezeu!”

Nu am murit încă de foame, pentru că nu am făcut numai astrologie creștină, am construit, am călătorit, am negociat, am condus firme, am avut alte surse de venituri. Dar astrologia creștină s-a dovedit o unealtă excelentă ca să înțeleg semnele, după cum se spune în Geneză. De aceea nu fac horoscoape personale și nici nu iau ucenici, este un drum greu și plini de spini, este un drum îngust, de unul singur, de altfel m-am și pustnicit, dar nu mă abat de la Cale!

ULTIMA ORA! Politistul Marian Godina a ramas fara permis de conducere! Gonea cu o viteza de neimaginat! Cum l-au prins collegia sai si e risca acesta

Pagina 1 din 2 12