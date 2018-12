Horoscop 2019. Sănătatea zodiilor, pe perioade și domenii. Horoscop

Horoscop Taurul are probleme cu amigdalele și glanda tiroidă, guvernează gâtul. Probleme de sănătate poate avea în lunile ianuarie, martie, august și octombrie. Un fular frumos este și un accesoriu plăcut, dar și protejează gâtul de necazuri!





20 decembrie

Horoscop Pe 20 decembrie s-au născut Robert Van der Graaf, Uri Geller, Kiefer Sutherland, Gigliola Cinquetti, Marian Râlea, George Apostu, Venjamin Costache.

Tradiţional, Ignatul, Crăciunul ţiganilor, Înătoarea.

Horoscop Puțin înaintea solstiţiului de iarnă, care cade anul acesta pe 22 decembrie la ora 00:22:50, calcule făcute de regretatul meu prieten Harald Alexandrescu, Ignatul reprezintă urma unei vechi şi importante sărbători, probabil a anticei religii paneuropene.

Horoscop Considerat astăzi numai sub aspectul gastronomic al sacrificării porcilor, Ignatul era „ziua în care trebuie să vezi neapărat sânge”. (Olteanu)

Originar, o zi a jertfelor către Soare, ca acesta să se întoarcă, să crească pe bolta cerească şi să aducă din nou căldura şi bunăstarea. Oamenii, din cele mai vechi timpuri au avut surprinzătoare cunoştiinţe despre mersul corpurilor cereşti, pentru că această cunoştere le garanta supravieţuirea, stabilirea calendarului, datele de vânătoare, de semănat, cunoaşterea datelor inundaţiilor şi a ploilor.

Horoscop În Sumer, unde a început istoria, se credea că Soarele, Luna şi planetele sunt chiar zeii cei puternici, sau o reprezentare elaborată a lor, ”ochii zeilor”. Aşa că şi calculul şi interpretarea „semnelor de pe cer” era esenţială, pentru că descifra voinţa şi porunca zeilor. Era, evident, vorba despre ceea ce s-a numit mult mai târziu Astrologie, prima religie şi cea mai înaintată ştiinţă, pe atunci.

La începutul istoriei jertfele erau umane. Era o mare cinste să fii jertfit! De exemplu, dacii selectau pe cei mai buni, mai curajoşi, mai curaţi şi mai frumoşi dintre ei pentru a fi „aruncaţi în suliţe” ca soli către Zamolxe. Creşterea Soarelui, pe bolta cerească, era un semn că jertfa a fost acceptată şi legământul dintre oameni şi zei va mai dura un an de zile.

Treptat, jertfa umană a fost înlocuită cu diferite animale. Porci şi cocoşi. Sau găini. Dar, mai ales cocoşi. De culoare neagră. Pentru că întunericul simbolizat de culoarea neagră, trebuie jertfit ca să crescă ziua. La Delphi, la oracol, jertfele umane au fost înlocuite cu statui, spre slava şi încântarea muzeelor de astăzi.

La noi a rămas scrificarea porcului de orice culoare, religie sau orientare sexuală ar fi! Creştinismul nu a reuşit să acopere decât cu pojghiţa denumirii acestă sărbătoare veche ţărănească, care merge ca origine, probabil chiar din neolitic. De aceea se spune ”sacrificare porcului”, sintagmă care nu este pe placul celor bigoți, care ar vrea să vorbim și să gândim după mintea lor îngustă. Dar ca glumă să ne amintim de serialul ”Tanța și Costel”, Costel se recomanda ca sacrificator de animale!

Sunt nenumărate şi ciudate rău obiceiurile vechi de Ignat! Interdicţiile erau năpraznice. Pentru orice greşeală – moartea! Probabil astfel se satisfăceau sacrificiile umane. Este ca şi cum ai trece pe roşu şi dacă te prind, îţi taie capul! La început probabil că aşa era. Trebuia aduse jertfe, nu? Apoi a fost un simulacru, că altfel se făcea pustiu prin sate. Noroc că obiceiurile s-au pierdut în mare parte, le-au uitat ţăranii, că prea erau afară din cale!

Au mai rămas doar interdicţiile: „să nu munceşti, să nu speli, să nu coşi, să nu găteşti”! Astea le-au plăcut la ţărani, că întotdeauna au fost gata să stea, în jurul unui pahar de țuică și să se uite ce mai este de furat, vorba lui Dimitrie Cantemir!

Am ajuns cu horoscopul, pe anul 2019, la un domeniu delicat și dificil: sănătatea. Tratat foarte sobru și clasic, după metodele cardinalului Pierre d’Ailly, ale papei Urban, William Lilly și ale doctorului în medicină și herbalistului William Joseph Simmonite. Astfel:

Berbecul guvernează, anatomic, capul. În anul 2019 Berbecul poate avea probleme de sănătate în lunile februarie, mai și noiembrie. Atenție la sinuzite, dureri de cap și de dinți, și adaptarea dioptriilor de la ochelari în funcție de necesitate. O altă boală statistică a Berbecilor este gastrita, sau chiar ulcerul, din cauza agresivității și a grabei permanente. Atenție la primăvară și toamnă, la crudități și fructe.

Taurul are probleme cu amigdalele și glanda tiroidă, guvernează gâtul. Probleme de sănătate poate avea în lunile ianuarie, martie, august și octombrie. Un fular frumos este și un accesoriu plăcut, dar și protejează gâtul de necazuri!

Gemenii, se spune, că, guvernează brațele, claviculele și plămânii. Perioadele de risc sunt: iulie, august.

Racul guvernează pieptul, mâinile, degetele, coastele și sânii, la femei. Lunile februarie, septembrie și decembrie pot fi mai dificile din punct de vedere al sănătății.

Leul, după cum se știe, este stăpânul inimii și al sistemului circulatoriu. Hipertensiunea este principala patologie a zodiei. Lunile mai delicate din anul 2019 sunt mai și iunie.

Fecioara, guvernează sistemul digestiv și anexele. Lunile cu probleme sunt martie, august și noiembrie.

Următoarele șase zodii, mâine, doar este o altă zi, așa o să am timp să văd și eu un film. De Crăciun și de Anul Nou era obiceiul vechi să se difuzeze pe la cinematografe comedii și filme SF, acum se numesc Sci Fi. Așa că o să mă uit la o comedie SF, am ratat-o la momentul difuzării, eram plecat din Europa. Nici în America nu eram, de unde provine filmul, eu eram tocmai în fundul Asiei, în valea Hunza. Filmul se numește ”Spaceballs” este o parodie, sper, decentă, după Star Wars, un film, în totalitate, al lui Mel Brooks (scenariu, producție și regia) din anul 1978. Căutând date despre film pe net, am realizat, cu o plăcere imensă, că unul dintre cei mai inteligenti și spumoși comici, Mel Brooks, vezi ”History of the World”, ”The Producers”, ”High Anxiety” este bine merci și la anul o să împlinească 93 de ani. Astfel de artiști merită să trăiască veșnic!

BERBEC Nu poţi să te plângi că nu ai probleme. Lucrurile sunt serioase şi aşteaptă intervenţia ta energică. Familia şi prietenii te sfătuiesc, ascultă şi fă liste de cadouri de Crăciun şi Anul Nou! Atmosfera sărbătorilor de iarnă te motivează şi te face să vezi „partea plină a paharului”. Profită din plin de valul de energie care te cuprinde şi pregăteşte-te pentru Crăciun şi Anul Nou. După cum vezi, iarna aceasta este cam, dacă nu foarte, capricioasă. Luna şi Venus, poziţiile lor, dar şi întreaga configuraţie te indreptăţeşte să faci astăzi ceva cheltuieli pentru garderoba personală. Este o perioadă în care încep să se materializeze eforturile trecute. Lasă încăpăţânările şi regretele deoparte şi bucură-te de zăpadă, de natura triumfătoare în faţa pretenţiilor noastre absurde!

TAUR Astăzi eşti uşor distrat, probabil din cauza febrei de sărbători. Evită neatenţia, neglijenţa şi mai ales nu te ocupa cu hârtii importante, contracte, diplome, certificate, titluri, cambii. La serviciu trebuie să te bazezi mai mult pe anturaj, mai ales pe cei mai în vârstă şi bine-intenţionaţi, pe seniori, cei care nu mai au de ce să ia parte la „competiţie”, pentru că ori au o poziţie privilegiată ori... nu le pasă! Evită împrumuturile de bani. Păzeşte-ţi sănătatea de schimbările bruşte de vreme, de frig, vânt şi umezeală. Poţi face mici modificări, acasă şi la serviciu, ca să te simți mai bine.

GEMENI Ai nevoie de optimism şi de planuri alternative. Evită persoanele negative care te sfătuiesc inutil şi te descureajează. Sfaturi bune găseşti la semnele de foc, în special la Lei şi Berbeci. Poţi, pentru o scurtă perioadă de timp, să te izolezi de anturaj, de prieteni, şi să consumi deliciile amorului numai cu noua cucerire. Ceilalţi nu o să-ţi simtă lipsa. Dacă nu ai o nouă cucerire, poţi adapta la situaţia ta, vorba bancului de la Radio Erevan. Aspecte nefavorabile la bani, dar foarte bune la dragoste şi sănătate. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes, sigur, dacă Gemenii ştiu ce este aceea “tenacitate”. Un semn de foc, în lipsă, un alt semn de aer, îţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură.

