Horia Moculescu este supărat, pentru că, în urma unei recalculări a pensiei, a pierdut 300 de lei. Compozitorul este foc și pară din această cauză, mai ales că, după 42 de ani de muncă nu consideră că venitul său era unul „nesimțit”.

„Înainte cu două săptămâni am primit un material voluminos cu recalcularea pensiei mele prin care mi se spune că nu mai am 1895 de puncte ci am 1700. Mi-a venit acest material și apoi mi-a venit pensia. Eu aveam o pensie nesimțită, vă dați seama, după 42 de ani de muncă, 2385 de lei, o imensitate, și mi-a venit cu 300 de lei mai puțin.

M-am interesat și eu la oamenii legii și am aflat că această recalculare, dacă s-ar face, ar intra în vigoare din 2021, apoi zice că pensia în plată nu va putea scădea nici după recalculare. Problema foarte mare la recalcularea mea e că nu s-a ținut cont de un lucru esențial.

Noi am plătit ani de zile, din anii 80 începând, 2% pensie suplimentară. Noi eram plătiți după anexa doi. Pensia era plătită de Uniunea Compozitorilor. La momentul respectiv, Grigoriu, Temistocle, Popa, aveau 5500 de lei pensie, când salariul mediu era de 2000. Atât ar fi și acuma.

Când m-am dus să-mi bag dosarul de pensie, fetele de la Casa de Pensii mi-au spus: domnule Moculescu, nu pot să vă fac dosarul pentru că ar trebui să vă dau în banii de astăzi 35 de lei”, a declarat Moculescu la România TV.

