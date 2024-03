Social Update. Horia Constantinescu pleacă din fruntea ANPC. Cine va prelua funcția







Update. În urma demisiei președintelui ANPC, funcția va fi preluată de Paul Anghel, fost director general al Direcției Generale Control, Supraveghere Piaţă şi Armonizare Europeană ANPC.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Horia Constantinescu, renunţă la funcţie. Decizia vine într-un moment în care acesta a fost implicat într-un scandal public. Miercuri, 27 martie, acesta a lansat ideea că puii din comerț ar fi hrăniți cu diferite substanțe menite să schimbe culoarea cărnii. Afirmația sa a stârnit numeroase controverse în spațiul public. Totuși, președintele ANPC a explicat care este motivul retragerii din funcție.

Horia Constantinescu renunță la actuala funcție

Președintele ANPC va elibera actuala poziție publică, după ce a a fost numit candidatul PSD la Primăria Constanţa. Cu toate acestea, el ar urma să preia și funcția de „comisar şef adjunct al Comisariatului Judeţean Constanţa (suspendat)”.

„Cu toată lipsa de modestie, am scris o pagină de istorie în cartea autorităţii”, afirmă Constantinescu despre activitatea sa la ANPC. Închin o ceaşcă de cafea pentru fiecare dintre voi, cei care mi-aţi arătat susţinerea ce m-a mobilizat de-a lungul celor doi ani ca preşedinte al autorităţii. Probabil unii dintre voi deja ştiţi că am fost nominalizat candidatul Partidului Social Democrat pentru funcţia de primar al oraşului Constanţa. Prin forţa lucrurilor, trebuie să renunţ la funcţia de preşedinte pentru a mă putea dedica campaniei şi noului proiect. Cu toată lipsa de modestie, am scris o pagină de istorie în cartea autorităţii”, a scris Horia Constantinescu pe Facebook. În opinia sa, lasă „o instituţie funcţională, cu paşi importanţi făcuţi către digitalizare, cu sedii renovate, cu o abordare nouă şi cu performanţe notabile”, a transmis Horia Constantinescu.

Rămâne comisar-șef adjunct CJPC Constanța

„Rămân totuşi în această mare familie, în calitate de comisar şef adjunct al Comisariatului Judeţean Constanţa (suspendat). Trăiesc senzaţia unui divorţ prin acord, dar gândul recăsătoririi cu Primăria Constanţa mă motivează enorm. Pregătesc partajul; las autorităţii câteva sute de ore suplimentare, proiecte şi o vizibilitate pozitivă. Îmi păstrez amintiri minunate şi o reputaţie impecabilă în această poziţie”, conchide Constantinescu.

Conducerea PSD Constanţa a anunţat miercuri seară candidatura lui Horia Constantinescu pentru Primăria Constanţa. În aceeaşi zi, declaraţii ale lui Horia Constantinescu referitoare la ”carnea de pui vopsită” au provocat reacţii vehemente în spaţiul public.

Horia Constantinescu, în centrul unui scandal

Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor i-a acuzat pe unii dintre producători că „vopsesc” carnea de pui pentru a induce în eroare clienții.

Mai mult, acesta a afirmat că „este forfotă mare în rândurile celor care ar fi trebuit să atragă atenția asupra acestui fenomen”. De asemenea, Horia Constantinescu a spus că „se caută argumente disperate pentru a arăta că autoritatea noastră nu ar avea ce să caute pe întreg traseul puilor vopsiți”. Totodată, el a postat pe Facebook și imagini cu produsul respectiv.

Afirmațiile i-au atras numeroase critici, acestea ajungând inclusiv la premierul Marcel Ciolacu.