Horia Brenciu, declarație de dragoste pentru soția lui. „O iubesc și n-aș putea trăi fără ea”

Producătoarea TV Alice Adriana Dumitrescu Brenciu, soția lui Horia Brenciu (50 de ani), a împlinit 54 de ani. Artistul și-a cunoscut partenera în 1995 și s-au căsătorit în 2014. Mai mult, el i-a transmis un mesaj emoționant femeii cu care își împarte viața.

„Astăzi este ziua lui Alice, soția mea. O cunosc demult și încă nu i-am aflat secretul cu care face față zilnic copiilor noștri și încă n-am înțeles cum mă mai suportă, după atâția ani. Tot ceea ce știu e c-o iubesc și că n-aș putea trăi fără ea. La mulți ani, iubirea mea!”, a scris Brenciu pe Facebook, în dreptul unei imagini cu Alice.

Horia Brenciu (50 ani) are patru copii: doi sunt ai soţiei sale, producătoarea TV Alice Dumitrescu, a treia este Mina (9 ani), rodul iubirii lui cu Alice, iar al patrulea, Toma (8 ani), pe care l-a adoptat. „Toma este băiatul nostru. Are 2 ani şi 6 luni. Este adevărat că nu l-a purtat Alice în burtă, însă este băiatul nostru din clipa în care a venit pe lume. Este o minune de copil, este inteligent, talentat la cântat şi la fotbal şi extrem de iubitor. Este dragostea noastră şi a tuturor celor care-l cunosc. Dumnezeu este mare şi ne-a dat acest dar minunat, pe lângă celelalte trei fete”, a spus Brenciu.

Cum și-a cunoscut Horia Brenciu soția

Soția lui a povestit că prima întâlnire cu Horia Brenciu a fost foarte amuzantă și că nu se aștepta să formeze un cuplu. Ea a declarat că au fost prieteni ani de zile și că era fascinată de energia lui.

„L-am cunoscut pe Horia Brenciu în 1995, în TVR. Eram cu fiică-mea (Andreea) și l-am rugat să-i țină o predică (e punctul lui forte) în legătură cu rosul unghiilor. N-a ajutat la nimic, însă ne-a impresionat pe amândouă puterea lui de convingere. L-am iubit din prima clipă, dar eu, fiind muuult mai mare decât el, nu am luat în calcul o altfel de relație. Mă uitam la el și nu-mi venea să cred cât de energetic, pozitiv, minunat este. Mă surprind și acum gândind același lucru.

Am fost prieteni mulți ani și am găsit umărul lui gata tot timpul pentru niște lacrimi din iubire, profesie, copii, ș.a.m.d. Acum nu mai plâng pe umărul lui, dar de multe ori râd cu lacrimi.

Nu se comportă acasă la fel ca la concerte. La concerte e exploziv, nu are limite, nu are bariere, nu există ceva ce nu și-ar da voie să facă. Acasă e controlat, gândește mult, analizează situații, încearcă să nu rănească pe nimeni cu vreo afirmație. E destul de dificil cu atâția copii!”, povestea Alice Dumitrescu, potrivit Libertateapentrufemei.