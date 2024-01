Atletico Madrid a pus ochii pe Horațiu Moldovan. I-ar putea plăti clauza de reziliere

În ultimele zile, Horațiu Moldovan s-a aflat în negocieri cu Real Betis, locul 7 în Spania, dar încă nu a plătit clauza de reziliere a contractului dintre Moldovan și Rapid. Moldovan a jucat 22 de meciuri în acest sezon pentru giuleșteni, în care a primit 22 de goluri. În 10 dintre partide a scăpat fără gol primit. Între timp, Atletico Madrid a pus ochii pe jucătorul român.

Atletico Madrid îl vrea pe Horațiu Moldovan

Atletico Madrid este dispusă să plătească cei 800.000 de euro pentru a-l aduce pe Horațiu Moldovan în capitala Spaniei. Se zvonește că Atletico și-a exprimat intenția de a-l cumpăra pe portarul român. Rapid nu se poate opune transferului, atât timp cât Atletico achită 800.000 de euro, suma prevăzută drept clauză de reziliere a contractului.

Atletico Madrid este unul dintre principalele 3 cluburi ale Spaniei în ultimul deceniu, de două ori campioană (în 2014 și 2021), de două ori finalistă de Champions League.

Cea mai mare frică a lui Horațiu Moldovan

Problema lui Moldovan este probabilitatea infimă ca el să fie titular la Atletico Madrid. Poarta „saltelarilor” este apărată de ani buni de slovenul Jan Oblak, unul dintre cei mai buni goalkeeperi ai lumii. Cu toate astea, Moldovan are șanse să se facă remarcat pentru că Atletico concurează în continuare în 3 competiții, campionat, Cupa Regelui și Champions League. Este posibil ca Diego Simeone să dorească să-l menajeze pe Oblak măcar în una dintre aceste competiții.

În prezent, al doilea portar al lui Atletico este croatul Ivo Grbic. El nu a apărat deloc în acest sezon, iar Moldovan i-ar putea lua locul.

Rapidul caută înlocuitor

„Nu este nimic oficial în cazul lui Horațiu Moldovan. Este portarul nostru și va juca, vom vedea ce se întâmplă apoi. Suntem în căutare de înlocuitor, în eventualitatea în care el pleacă. Am căutat cu scouterii și vom vedea după, în caz că Horațiu pleacă. Moral este bine, nu are niciun fel de problemă. Am vorbit cu el, am încredere în el, mi-a dat senzația că stă bine.

Normal că ar fi o pierdere, dar nu pot face nimic dacă există această clauză. Mă bazez pe el. Până când, vom vedea… Eu l-am sfătuit să rămână aici, pentru el este important că joacă la o echipă importantă, care luptă la titlu. Aici îl văd cei de la națională. E important și faptul că cunoaște campionatul. Dacă va face un Campionat European bun, va putea pleca într-un campionat important, la o echipă importantă. Eu asta i-am spus, ca sfat”, a spus Cristiano Bergodi la conferința Rapidului de joi, potrivit Fanatik.