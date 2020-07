Hillary Clinton și Joe Biden s-au lăsat mituiți de Putin? Scandalul Uranium One explodează!

Dezvăluirile apar în cartea „Rezultat nedorit. Mitele nucleare, spionii ruși și minciunile de la Washington care au îmbogățit dinastiile Clinton și Biden” („Fallout: Nuclear Bribes, Russian Spies and the Washington Lies that Enriched the Clinton and Biden Dynasties”) scrisă de jurnaliștii de investigații John Solomon și Seamus Bruner.