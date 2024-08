Hezbollah amenință Israelul cu riposta. Liderul mișcării cere răzbunare pentru Fuad Shukr

Beirut. Hezbollah amenință cu o ripostă inevitabilă după uciderea comandantului şef militar Fuad Shukr. Liderul mișcării șiite, Hassan Nasrallah, a afirmat că Israelul trebuie să se aştepte la o replică dură.

Hassan Nasrallah a participat la funeraliile lui Fuad Shukr, ucis de armata israeliană într-o suburbie a Beirutului, marți. În același context, a fost ucis și liderul politic al grupării teroriste Hamas, Ismail Haniyeh.

Liderul mișcării pro-iraniene a susținut un discurs televizat în timpul funeraliilor lui Fuad Shukr. El a afirmat că uciderea lui Shukr nu a fost un răspuns la atacul cu rachete asupra oraşului druz Majdal Shams, în care au fost ucişi 12 copii. În opinia sa ar fi vorba despre un act de război. Liderul Hezbollah a încercat să se disocieze atacul de la sfârşitul săptămânii trecute. A insinuat că ar fi fost provocat de apărarea antiaeriană israeliană.

El a afirmat că Hezbollah plăteşte preţul pentru sprijinul acordat Hamas în Gaza. Nasrallah a declarat că organizația „luptă deschisă pe toate fronturile” împotriva Israelului. Totodată, a afirmat, organizația sa are o nouă generație de lideri și de comandanți militari.

The funeral of Faud Shukr is underway in Beirut, Lebanon, and Hezbollah leader Hassan Nasrallah is speaking now. During his speech, Nasrallah offered his condolences to Hamas and Faud Shukr's family, and called the assassination an aggression.

