Hermannstadt a dat lovitura în finalul meciului cu FC „U” Craiova. Echipa lui Adrian Mititelu e la retrogradare

FC Hermannstadt a învins-o cu emoţii pe FCU Craiova, cu scorul de 1-0 (0-0), vineri seara, pe la Sibiu, în primul meci din etapa a 27-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost marcat de atacantul portughez Ruben Fonseca (88), cu o lovitură de cap, la centrarea lui Raul Opruţ. Fonseca fusese introdus pe gazon în min. 86.

Cu acest succes, sibienii urcă provizoriu pe un loc de play-ff (6). Echipa sibiană are două victorii şi două egaluri în ultimele cinci etape. Sibienii au pierdut un singur meci acasă în acest sezon, în prima etapă.

Hermannstadt e în zona play-off, după victoria cu oltenii

FCU Craiova are o victorie şi cinci eşecuri în ultimele şase etape. În clasament, echipa lui Marius Măldărășanu se află pe poziția a 6-a, ultima care duce în play-off, cu 37 de puncte. Oltenii lui Adrian Mititelu sunt la retrogradare, locul 12, cu 30 de puncte.

În tur, scorul a fost egal, 1-1.

AFC Hermannstadt – FCU 1948 Craiova 1-0 (0-0), Stadion Municipal – Sibiu

A marcat: Ruben Fonseca (88).

Arbitru: Cătălin Popa (Piteşti); arbitri asistenţi: George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel), Andrei Constantinescu (Bucureşti); al patrulea oficial: George Cătălin Roman (Timişoara)

Arbitru video: Ovidiu Haţegan (Arad); arbitru asistent video: Ciprian Florin Danşa (Satu Mare)

Observatori: Marian Salomir (Cluj-Napoca) – CCA, Marian Ivan (Braşov) – LPF.

sursa: Agerpres

Antrenorul Marius Măldărășanu a albit

Marius Măldărășanu, antrenorul gazdelor, a explicat că stresul trăit la echipa sibiană „l-a albit”. Am albit la Sibiu, sezonul trecut am câștigat câteva meciuri pe final, dar am și pierdut puncte pe final, poate atunci am fost puțin deasupra. Sezonul ăsta suntem cam pe minus la punctele pierdute pe final de joc, de data asta s-au întors.

Îi felicit pe băieți pentru că au jucat cu încredere. Când jucăm cu încredere, putem bate pe oricine. Nu sunt subiectiv, cred că meritam victoria, datorită jocului, agresivitate pozitivă, nu i-am lăsat să joace, am avut șuturi la poartă, era păcat dacă nu marcam golul victoriei.

Mă bucur pentru Fonseca, a spart gheața, are o calitate extraordinară, dar trebuie să lucreze la agresivitate, pentru că nu poate să joace doar din gleznă. Toți cei care au intrat au venit cu un plus”, a spus tehnicianul la Digi Sport.