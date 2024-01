China ar putea produce baterii nucleare. O nouă etapă a revoluției tehnologice

China este pe cale să producă în masă baterii nucleare, dar și mașini cu energie nucleară. Acesta a fost visul lui Elon Musk, dar companiile chinezești au fost mai rapide. Beijing Betavolt New Energy Technology Co., Ltd., a anunțat că, de ziua de naștere lui Elon Musk, s-a apucat de treabă.

China este gata să producă baterii nucleare

Compania din China a dezvoltat cu succes o baterie miniaturală de energie atomică și a reușit să obțină costuri reduse și modularizare, numele primei baterii este BV100, care este prima baterie nucleară din lume.

Ea poate satisface alimentarea cu energie în mai multe scenarii, cum ar fi industria aerospațială, echipamente AI, dispozitive medicale, sisteme MEMS, senzori avansați, drone mici și microroboți. China ar putea prelua conducerea în noua rundă a revoluției tehnologice a inteligenței artificiale.

Aceasta baterie nucleară este compusă din materiale semiconductoare, cum ar fi telurura de plumb, aliajul germaniu-siliciu și compușii de seleniu. Procesul de dezintegrare a izotopilor va produce căldură, care va fi apoi absorbită și transformată în energie electrică prin intermediul convertorului semiconductor, dezintegrarea atomică este un proces foarte lung, astfel încât bateria nucleară poate genera electricitate în mod continuu.

SUA a invetat prima baterie nucleară

În 1959, Statele Unite au inventat prima baterie nucleară. Greutatea a ajuns la 1,8 kilograme, dar eficiența generării de energie este foarte scăzută, 280 de zile doar 11,6 kilowați-oră de electricitate. Prima baterie nucleară a fost în general utilizată în domeniul aerospațial.

În 1977, Statele Unite au pus o baterie nucleară pe Voyager 1, iar datorită acestei baterii nucleare, Voyager 1 poate trimite și astăzi semnale către Pământ.

Potrivit lui Zhang Wei, președinte și director executiv al Beta Volt, prima baterie nucleară a companiei este BV100, cu o putere de 100 de microwați, o tensiune de 3V și un volum de 15 x 15 x 5 milimetri cubi, adică mai mică decât o monedă. Bateria nucleară generează 8,64 jouli pe minut și 3.153 jouli pe an, iar mai multe dintre aceste celule pot fi folosite în serie și în paralel.

BV100 va fi produsă în masă

El a mai spus că BV100 va fi produsă în masă și comercializată prin intermediul etapei pilot și va deveni prima baterie nucleară produsă în masă din lume. Betavolt intenționează să lanseze o baterie de 1 watt în 2025, iar dacă politica o va permite, bateria atomică poate face ca un telefon mobil să nu se încarce niciodată, iar drona poate zbura acum doar 15 minute, potrivit latimes.com.