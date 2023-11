Henry Kissinger a murit la 100 de ani. Diplomatul a jucat un rol cheie în Războiul Rece

Henry Kissinger, unul dintre cei mai importanți diplomați ai perioadei Războiului Rece a murit la vârsta de 100 de ani. A fost secretar de stat pentru președinții Richard Nixon și Gerard Ford. Este considerat o figură marcantă a diplomaţiei americane, cu faţete uneori controversate.

Un jucător cheie în diplomaţia mondială, Kissinger „a murit astăzi, în casa sa din Connecticut”, a anunțat organizația sa.

Diplomatul american s-a născut pe 27 mai 1923 în Bavaria, într-o familie de evrei. Heinz Alfred Kissinger, a fost naturalizat american la vârsta de 20 de ani. Fiu al unui profesor de şcoală, s-a alăturat contra-spionajului militar şi armatei americane, după care a urmat studiile la Harvard. De altfel, Henry Kissinger a și predat afaceri internațioanale aici.

Recunoscut după ramele groase ale ochelarilor, s-a impus ca un chip al diplomaţiei globale în mandatul lui Richard Nixon. A activat încă din 1969 în calitate de consilier pentru securitate naţională, apoi ca secretar de stat. A ocupat ambele funcţii din 1973 până în 1975.

A promovat dezghețul relațiilor cu China lui Mao. În acest sens Henry Kissinger a întreprins mai multe călătorii secrete la Beijing, organizând vizita vizita istorică a lui Nixon, în 1972.

A fost considerat un maestru al diplomaţiei sub preşedintele Gerald Ford, până în 1977. Atunci a iniţiat demersurile pentru relaxarea relațiilor cu Uniunea Sovietică.

Henry Kissinger a fost o voce influentă timp de decenii, chiar dacă nu a mai exercitat nici o funcție oficială. Iniţiind apropierea de Moscova şi Beijing în anii 1970. El și-a văzut imaginea pătată de pagini întunecate din istoria Statelor Unite. A susținut lovitura de stat din 1973 din Chile, dar și invazia Timorului de Est în 1975.

Henry Kissinger a fost implicat în războiul din Vietnam. El a condus, în cel mai mare secret şi în paralel cu bombardamentele de la Hanoi, negocieri cu Le Duc Tho pentru a pune capăt conflictului.

Semnarea încetării focului i-a adus în 1973 Premiul Nobel pentru Pace cu nord-vietnamezul, A fost unul dintre cele mai controversate momente din storia decernării acestei distincţii.

My favorite Kissinger video was when he introduced his wife to Mao, who got his mind absolutely blown by the height difference 😅 pic.twitter.com/G48eBdYxAO

— Arnaud Bertrand (@RnaudBertrand) November 30, 2023