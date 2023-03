Hărțuit de DNA Oradea, judecătorul acuzat că nu și-a declarat apartenența la masonerie a depus cerere de pensionare

După mai bine de 25 de ani, în care a fost magistrat, Ovidiu Galea speră că imaginea sa e una coform valorilor în care a crezut: înțelepciune, cumpătare, caracter, demnitate, INDEPENDENȚĂ. „Nutresc sentimentul că am reușit să fiu perceput drept un judecător onest, cumpătat, respectat atât în mediul judiciar, cât și în comunitate”, se arată într-un comunicat.

Judecătorul spune că a avut parte de abuzuri de care speră să nu mai aibă parte alți magistrați

„După o lungă carieră în profesiile de procuror și mai apoi de judecător, vine momentul în care îți faci propriul bilanț și te retragi în spatele vieții publice.

Apropiindu-mă de vârsta legală de pensionare, zilele acestea am solicitat eliberarea din funcție prin pensionare.

După ce mai bine de un sfert de veac am crezut în VALORI precum înțelepciune, cumpătare, caracter, demnitate, și mai ales INDEPENDENȚĂ, nutresc sentimentul că am reușit să fiu perceput drept un judecător onest, cumpătat, respectat atât în mediul judiciar, cât și în comunitate. Îndemn colegii ce-mi vor urma să fie mânați în toată cariera lor de sentimentul că dacă un om solicit judecătorului să i se facă dreptate, atunci trebuie să-ți dai toată silința pentru reușită, și să-i dai o

hotărâre corectă și înțeleaptă care să-i și fie de folos, dar și să facă tot ce le stă în putință ca, dacă vor fi oameni nemulțumiți în urma judecăților lor, să nu fie nimeni NEDREPTĂȚIT, și totodată să își păstreze bunul simț și buna credință nealterate. Subsemnatul am avut nefericirea de a fi unicul magistrat român suspendat din funcție de două ori, ca urmare a trimiterii succesive în judecată pentru fapte care mai de care mai ridicole pe care nu numai că nu le-am putut săvârși, ci pe care niciunul dintre colegii mei nu le-ar fi putut săvârși. abuzuri de care sper să nu mai aibă parte alți magistrați”, spune judecătorul Ovidiu Galea.

Magistratul a intrat în vizorul celebrei unități DNA Oradea într-un dosar trimis in înstanta în 2014 în care a fost inculpat alături de judecatoarele Florica Roman, Denisa Vidican, Raluca Beatrix Cuc. Dosarul a fost închis prin clasare chiar de DNA . Judecătorul Ovidiu Galea a fot acuzat apoi pentru că nu-și trecuse în declarația de interese apartenența la masonerie. În acest dosar a fost achitat definitiv. A fost acuzat și că ar fi colaborat cu Securitatea și că, în calitate de ofițer de securitate, ar fi încălcat drepturile fundamentale ale omului înainte de 1989, spionând străinii cu o sondă optică. Magistratul susține că în cele două luni cât a fost ofițer stagiar a făcut doar ciorne și transcrieri după dictarea ofițerilor instructori. ”Urmare acestei hotărâri (a Curții de Apel București – n.n.) am devenit primul magistrat român în activitate care poate dovedi că nu poate fi suspectat că ar fi un acoperit în justiție”, a reacționat judecătorul Galea, „Eram un tânăr care mă visam James Bond. Nu era o rușine să fii ofițer de contraspionaj. Vă dați seama, nu puteam să ajung James Bond în două luni. Din câte știu, se face și acum o perioadă de inițiere pentru tinerii ofițeri. Transcrierea cererii de chemare în judecată a apărut în presă când am vrut să mă transfer la Tribunalul Militar. Superiorii mă chemau să fac diverse lucruri. N-am văzut o sondă optică în viața mea. Mi s-a dictat ce am scris în dosar”, a susținut atunci judecătorul în fața instanței la ultimul termen de judecată.