S-a terminat cu mâna pusă pe picior și cu complimentele. Ce îi așteaptă pe angajatori

Guvernul a aprobat normele metodologice de aplicare a legii privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. Actul normativ instituie, printre altele, un sistem confidențial și sigur pentru depunerea plângerilor legate de hărțuirea sexuală și discriminarea pe criterii de sex la locul de muncă. Acesta urmează să fie publicat în Monitorul Oficial, după care se va aplica.





Angajatorii au obligația să introducă, explicit, în regulamentul intern prevederea potrivit căreia este interzisă discriminarea bazată pe criterii sexuale și sunt obligați să facă instruiri. Politicile interne trebuie să elimine toleranța la hărțuire la locul de muncă și să se ia măsuri anti-hărțuire, iar salariații vor fi instruiți cu procedura de depunere a unei plângeri pentru hărțuire sexuală sau comportament inadecvat. „Prin modificarile si completarile aduse anul trecut Legii nr. 202/2002, a fost prevazuta posibilitatea ca in institutiile publice, precum si in companiile private cu peste 50 de angajati, sa fie identificat un angajat caruia sa ii fie repartizate, prin fisa postului, atributii in domeniul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati sau, in limita bugetului existent pentru cheltuieli salariale, sa fie angajat un expert sau un tehnician in egalitate de sanse, una din atributiile acestui angajat fiind elaborarea unor planuri de actiune privind implementarea principiului egalitatii de sanse intre femei si barbati," a explicat ministrul Muncii și Justiției Sociale, Marius Budăi.

O femeie se poate plânge că șeful ei i-a făcut avansuri cu promisiunea unor facilități. În același timp, angajatul/angajata poate reclama faptul că a fost preferată și promovată o altă persoană, care nu are pregătirea sau capacitatea necesară în defavoarea lui/ei, pe criterii sexuale.

Și la politica de salarizare trebuie să se ia măsuri pentru aducerea salariilor la același nivel, indiferent de sex.

Un nou raport arată că în lume sunt mai multe femei fără un loc de muncă decât bărbaţi şi că femeile sunt în continuare mai prost plătite decât bărbaţii. În Europa, femeile câștigă cu 22% mai puțin decâr bărbații.

„Femeile petrec în mod semnificativ mai mult timp având grijă de familiile lor - ceea ce reprezintă muncă neplătită. Apoi, în unele cazuri - iar aici, să admitem, este vorba de discriminare pură - femeile primesc mai puțini bani pentru bărbații pentru exact aceeași muncă depusă”, a declarat comisarul pentru Justiție, Protecția Consumatorilor și Egalitate de gen, Vera Jourova.

Comisia Europeană a lansat un plan de acțiune pentru a reduce diferențele de salarizare între bărbați și femei în intervalul 2018 - 2019. Acesta prevede opt direcții principale de acțiune, între care se numără o mai bună aplicare a principiului egalității de remunerare, combaterea segregării la nivel profesional și sectorial dar și a segregării pe verticală, o mai bună punere în valoare a competențelor, eforturilor și responsabilităților femeilor.

Viorica Dancila i-a dat LOVITURA DE GRATIE lui Liviu Dragnea inainte de Paste. Decizia care il INGROAPA pe seful PSD

Pagina 1 din 1