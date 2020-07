Acum a fost rândul socrului-mic, Thomas Markle, care a criticat lansarea cărţii „Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family”.

Despre biografia regală, tatăl actriţei americane a declarat că va fi lansată într-un moment nepotrivit, având în vedere

Într-un interviu acordat pentru The Sun, care susţine că Thomas Markle nu a fost plătit pentru a vorbi, socrul mic dezvăluie care este de fapt caracterul celor doi.

Thoms a ținut să sublinieze că își iubește fiica, dar nu agreează sub nicio formă schimbarea acesteia după ce a devenit Ducesa de Sussex.

„Și-a ales cel mai nepotrivit moment pentru a fi tânguitoare. Acum lumea trece printr-o adevărată criză. O iubesc, dar nu sunt de acord cu persoana care a devenit”, a spus tatăl actriţei Meghan Markle.

Vulumul scris de Omid Scobie şi Carolyn Durand ar urma să fie lansat la data de 11 august în Marea Britanie, iar printre subiecte se numără inclusiv motivul pentru care Thomas a lipsit de la nunta regală.

De asemenea, abordează şi faptul că socrul-mic a vândut fotografii în perioada dinaintea nunții regale din 2018.

„Acesta este cel mai rău moment din lume pentru ei să ei să se plângă de orice – pentru că oamenii de pretutindeni suferă din cauza pandemiei coronavirusului”, a spus tatăl Ducesei de Sussex.

El a reamintit că numai în Statele Unite ale Americii, pandemia de coronavirus a ucis 150.000 de americani.

În cartea Finding Freedom se mai dezvăluite că Meghan nu a vorbit cu tatăl ei de când nu a participat la nunta regală.

El a fost prins când pregătea strategia împreună cu paparazzii chiar cu o zi înaintea nunţii

Volumul se referă şi la faptul că însăşi Meghan a apelat la paparazzi când a jucat în serialul TV Suits, înainte de a-l întâlni pe Harry.

Domnul Markle, care are 76 de ani, a spus: „Aparent, Meghan a făcut înţelegeri cu paparazzii. Ea a planificat-o.”

Duminică a mai apărut o altă bombă despre relaţia acestuia cu Meghan și Harry: se pare că ei au refuzat să-i acorde ajutorul când se afla într-un moment greu.

Socrul-mic a mai precizat, de asemenea, că a fost mustrat de Harry pentru cooperarea cu presa chiar când era în spital, după operaţia la inimă.

Din casa lui din Rosarito, Mexic, Thmoas a declarat: „Faptul că membrii Familiei Regale i-au sfătuit să mă ajute și au refuzat să o facă este o veste incredibilă.”

În conformitate cu informaţiile din volumul amintit, cu inima sfâşiată, Meghan i-a trimis tatălui ei un ultim mesaj cu o seară înainte de nuntă.

Rolul său era de a-şi însoţi fiica pe culoarul Castelului Windsor, dar totul a picat când s-a aflat că a pozat pentru paparazzi şi a vândut fotografiile în toată lumea.

Chiar şi în ciuda acestui episod critic, Meghan era disperată ca el să participe la marele eveniment având în vedere legăturile de sânge.

Autorii biografiei regale relatează cum actriţa i-a lăsat tatălui ei zeci de mesaje frenetice spunându-i că o mașină îl va duce la aeroportul din Los Angeles, astfel încât să poată zbura la Londra pentru ceremonie.

Dar, în ciuda „barajului ei de mesaje vocale și a textelor”, el a refuzat să onoreze invitaţia şi nu a răspuns la mesaje după ce ea l-a sunat „de cel puțin 20 de ori”.

Domnul Markle a început apoi să lanseze o serie de declarații bizare pentru presă și, în cele din urmă, a spus că stresul relației cu mass-media i-a provocat un atac de cord.

În cele din urmă, el i-a spus fiicei sale că nu va veni și doar mama ei Doria va fi prezentă la nuntă.

În prezent, Meghan are proces cu tabloidul Mail on Sunday pentru dezvăluirea conținutului unei scrisori pe care i-a scris-o tatălui, susținând că a fost o încălcare a vieții private.

Domnul Markle a spus că dorește să împărtășească scrisoarea după ce conținutul ei a fost prezentat public în mod eronat pentru a-l „răni”.

Documentele înaintate Înaltei Curți de Justiţie de la Londra au arătat că Meghan s-a simțit „neprotejată” de Familia Regală în timp ce era însărcinată cu Archie și nu a putut să se apere împotriva informaţiilor false publicate de tabloidele britanice.

