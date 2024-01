Harrison Ford, emoționat la Critics’ Choice Awards

„O stea hipergigantică este atât de mare încât ar putea cuprinde 5 miliarde de stele ca Soarele nostru și sunt atât de grele încât atrag alte corpuri cerești”, a spus James Mangold, directorul filmului Indiana Jones and the Dial of Destiny, despre actorul Harrison Ford.

„Desigur, Harrison Ford este o stea, dar susțin în seara asta că el este un hipergigant variabil. O stea atât de mare, încât conține multitudini. O stea atât de unică încât atrage alte stele, o stea atât de strălucitoare încât ne-a încălzit fiecare viața în această cameră, în publicul nostru și, probabil, pe această planetă.”

Mangold a făcut apoi o trecere în revistă a celor 55 de filme de lungmetraj ale lui Ford, inclusiv Blade Runner, Apocalypse Now, The Fugitive, Presumed Innocence, American Graffiti, Working Girl, Air Force One, numind personajele sale ca fiind „de neuitat și absolut umane”, scrie Daily Mail.