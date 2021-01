„Vă rog să susțineți Poliția Capitoliului și forțele de ordine. Ei sunt cu adevărat de partea Țării. Rămâneți liniștiți”, a scris Trump într-un mesaj pe Twitter.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021