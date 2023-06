Hamude Kilani, la 7 ani după ce a fost înșelat la „Insula Iubirii”. Cum se înțelege cu fosta parteneră, Loredana

Au trecut 7 ani de când Hamude Kilani a fost înșelat de partenera lui. Concurentul care „a băgat mâna în foc” pentru persoana cu care a venit la „Insula Iubirii”, Antena 1, s-a schimbat radical după această experiență.

Hamude s-a făcut remarcat la ceremonia foculu de la Insula Iubirii, când a băgat mâna în foc pentru iubita lui. Cu toate astea, Radu Vâlcan i-a arătat că încrederea lui este oarbă și că partenera sa, Loredana, l-a înșelat în văzul tuturor cu ispita masculină Sorin.

Hamude Kilani și Loredana au picat testul fidelității de la Insula Iubirii. La 7 ani de la emisiune, el a declarat că nu regetă nimic și că așa a fost să fie. Acesta a mai spus că a iertat-o pe fosta parteneră, chiar dacă i-a adus multă suferință.

„Această emisiune a fost un punct în viața mea în care s-au schimbat toate. M-am regăsit pe mine. Dacă aș avea posibilitatea să schimb ceva, n-aș schimba nimic. Proverbul – Dragostea e oarbă – a fost făcut pentru mine în acea etapă a vieții”, spune Hamude. „Nu e vorba că am iertat-o. A fost o chestie de o experiență. A trebuit să trecem amândoi prin ea și să ne învățăm amândoi lecțiile. Așa că nu am dreptul să spun că am iertat-o, pentru că nu mi-a greșit cu absolut nimic”. a mai spus Hamude.

Noii concurenți de la Insula Iubirii sezonul 7

Emisiunea Insula Iubirii, Antena 1, revine cu sezonul 7 pe 22 iunie. Bianca (25 de ani), creatoare de conţinut, şi Marius (35 de ani), fermier, urmează să își testeze relația în faimosul Reality Show. Cei doi au planuri de nuntă, dacă totul va decurge bine în emisiune.

Cristina (31 de ani) şi Iulian (52), proprietarii unei cafenele, sunt împreună de 11 ani, dintre care 10 de căsătorie. Cei doi vin la Insula Iubirii pentru a le demonstra tuturor că vârsta nu contează.

Claudia (35 de ani), de profesie antrenor de fitness şi Bogdan (34 de ani), hair stylist, vor participa la Insula Iubirii pentru a se convinge că au o relație sudată. Claudia s-a mutat în România pentru iubitul său.

Emanuela (31 de ani), creatoare de conţinut, şi Răzvan (31 de ani), de profesie DJ, s-au cunoscut pe TikTok, în timpul unui live şi încă de atunci s-au mutat împreună. Aceasta a dorit să participe la emisiune pentru a se convinge că partenerul ei nu va mai călda strâmb, ca în trecut.

Ana Maria (25 de ani) şi Marius (30 de ani) s-au cunoscut în cadrul reality show-ului matrimonial Mireasa şi de atunci îi leagă o relaţie de 1 an şi 3 luni. O problemă a relației lor este lipsa de încredere a Ana Mariei.