Cine sunt cele 10 ispite feminine de la Insula Iubirii. Show-ul de la Antena 1 va începe pe 22 iunie. Foto

Noul sezon al emisiunii Insula Iubirii va avea premiera pe 22 şi 23 iunie. Realiti Show-ul va fi difuzat în fiecare joi şi vineri, de la 20:30, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Deja s-a aflat și cine sunt cele 10 ispite feminine care vor sta cu concurenții în resortul de lux din Pucket.

În cele două resorturi exclusiviste din Phuket, Thailanda, câte 10 ispite le vor fi alături în permanenţă celor care vor trebui să decidă dacă lasă loc tentaţiei să le distrugă relaţia, la Insula Iubirii. Cuplurile vor petrece nu mai puţin de 21 de zile în compania ispitelor pentru a vedea dacă fac față tentației.

Ispitele de la Insula Iubirii

Oana Monea, 33 de ani, revine la Insula Iubirii după ce anul trecut şi-a demonstrat din plin forţa de seducţie şi statutul de ispită irezistibilă. Ea a reușit să îl facă să se îndrăgostească pe un concurent în sezonul trecut.

Daria Cuflic, 25 de ani, originară din Republica Moldova, vine la Insula Iubirii gata să experimenteze lucruri noi. Aceasta și-a înșelat partenerul după 3 ani de relație.

Livia Marinescu, 31 de ani, se consideră sexy şi romantică, atunci când are cu cine. Fire amuzantă, directă şi foarte deschisă, Livia are mare încredere în ea. Prin intermediul Insula Iubirii, vrea să le deschidă ochii femeilor care au bărbaţi nepotriviţi lângă ele. Aceasta este divorțată și are o fetiță de 7 ani.

Roxana Rapailă, 25 de ani, este dansatoare. Ea a plecat din țară la 18 ani pentru a face bani.

Denisia Mariş, 25 de ani, deţine propriul magazin online şi este model. Nu a înşelat niciodată, iar ca ispită şi-a propus ca întâi să lege o relaţie de prietenie cu cel de lângă ea, pentru ca mai apoi să facă paşi spre el. Este deschisă la o relație serioasă.

Simona Alexuc, 27 de ani, consideră că relaţiile deschise sunt relaţiile ideale.

Cecilia Bob, 27 de ani, este instructor de pilates, videograf şi tatuator în Tenerife. Aceasta a spus că marea ei pasiune este dansul la bară. Și-a dorit mereu o relație serioasă, dar nu a avut noroc.

Adriana Minea, 26 de ani, a acceptat rolul de ispită din dorinţa de a descoperi oameni noi şi de a se lăsa la rândul ei descoperită, dar şi pentru a-i demasca pe bărbaţii infideli.

Lavinia Maris, 30 de ani, a acceptat rolul de ispită după ce s-a despărțit de iubitul ei grav bolnav, care a trădat-o.