Un avion al companiei Alaska Airlines se pregătea să plece sâmbătă de pe aeroportul internațional McCarran din Las Vegas, Nevada.

Cu puțin timp înainte ca zborul 1367 să decoleze spre Portland, un bărbat a reușit să treacă de sistemul de securitate și să se cațere pe aripa stângă a aparatului Boeing 737, încărcat cu pasageri.

Pilotul a anunțat turnul de control, iar oamenii de securitate și-au făcut apariția, apropiindu-se cu prudență. Între timp, „alpinistul” pare să fie jenat de încălțăminte, pe care o aruncă pe rând din picioare, încercând să urce pe vârful aripii.

Din păcate pentru el, faptul că a rămas în picioarele goale nu i-a îmbunătățit agilitatea. A reușit să urce puțin pe eleron, dar a alunecat, și-a pierdut echilibrul și s-a prăbușit pe betonul pistei, fiind imediat imobilizat de către personalul de securitate.

A fost imediat reținut și luat în custodie Departamentul Metropolitan de Poliție din Los Angeles. Apoi, potrivit canalului de televiziune The Blaze, a fost dus la un spital.

Bărbatul, a cărui identitate nu a fost făcută publică, a reușit să se cațere pe gardul care înconjoară aeroportul și a fost observat de personalul aeroportului în jurul orei locale 13.40, a declarat Joe Rajchel, purtătorul de cuvânt al aeroportului McCarran, pentru CNN.

În urma incidentului, avionul Boeing 737 s-a întors la poarta de plecare pentru o inspecție completă, a arătat Alaskan Airlines într-un comunicat.

„Forțele de ordine au fost desfășurate și au putut să îl imobilizeze pe individ”, a arătat și conducerea aeroportului. „Oaspeții și angajații noștri sunt în siguranță și colaborăm cu forțele de ordine. Avionul s-a întors la poarta de plecare pentru o inspecție completă.”

După o întârziere de trei ore, aparatul a putut în cele din urmă să își ia zborul spre Portland.

Cu toate acestea, nimeni nu a putut explica în ce mod individul a putut ajunge cocoțat pe avion după ce a sărit gardul celui mai mare aeroport civil din Las Vegas, despre care se presupune că este și bine păzit.

Dacă, în locul unui ins foarte probabil sărit de pe fix, era un terorist înarmat, care ar fi fost consecințele?

