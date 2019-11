Constănțeanca o va întâlni pe jucătoarea cehă Karolina Pliskova (2 WTA), de la ora 14:00 (ora României), în direct la Digi Sport 2 și LiveTEXT pe evz.ro, în ultima rundă din cadrul Grupei Violet. Duelul va fi strâns pentru cele două jucătoare, deoarece, ambele cu câte o victorie și o înfrângere în grupă, sunt obligate să obțină o victorie astăzi pentru a reuși calificarea în semifinale. Învingătoarea din această partidă o va înfrunta în „careul de ași” pe australianca Ashleigh Barty.

Simona Halep și Karolina Pliskova vor pentru 11-a oară față-n față pe teren. Simona o conduce pe cehoaică la capitolul „directe” cu scorul de 7-3.

„O să mă focusez pe jocul meu. Voi avea un plan de joc și voi ști ce este de făcut pentru a câștiga. Vreau neapărat să înving, obiectivul principal este calificarea în semifinale.

Am deja 4 ani fără să ies din grupe. Dar vom vedea. Am speranțe că mă voi recupera, în acest moment sunt puțin obosită și am speranțe că voi juca mai bine decât azi”, a spus Halep.

