Simona Halep – Elina Svitolina, 6-1, 6-3

Constănțeanca a făcut un joc magistral, astăzi, pe terenul central din cadrul complexului All England Club. Partida dintre Halep și Svitolina a avut un început extrem de echilibrat, românca reușind să se desprindă la 2-0 după 20 de minute de joc! Al treilea game a intrat în posesia tenismenei din Ucraina, care și l-a dobândit la zero, dar a fost singura scânteie a sa în setul inaugural.

Jocul Simonei a fost la înălțime, iar forehand-ul ei a fost de zile mari, fiind arma principală în fața adversarei. Când totul părea că Svitolina va „exploda” în actul secund, șansa a fost din nou de partea româncei. Elina nu a reușit să preia avantajul decât în trei rânduri, la 1-0, 2-1 și 3-2. Apoi, Simona Halep s-a descătușat și s-a calificat, în premieră, în finala marii întreceri de la Wimbleon. Grație calificării în ultimul act la Londra, constănțeanca și-a asigurat clasarea pe locul 4 în ierarhia WTA.

În ultimul act, românca se va duela cu Serena Williams (10 WTA). Americanca a dispus, astăzi, în semifinale, de cehoaica Barbora Strycova (54 WTA), scor 6-1, 6-2. Finala feminină de la Wimbledon 2019 va avea loc sâmbătă, 13 iulie, de la ora 16:00, ora României. După succesul de astăzi, românca şi-a asigurat un cec de 1.175.000 lire sterline şi 1.300 de puncte WTA.

Simona Halep este al doilea reprezentant al României care joacă finala la Wimbledon, după Ilie Năstase, care a pierdut finalele din 1972 şi 1976. Pentru Halep este cea de-a cincea finală de Mare Șlem din carieră (2014, 2017, 2018 – Roland Garros și 2018 Australian Open).

„E o senzaţie uimitoare, mă simt foarte bine, dar sunt emoţionată. E unul dintre cele mai bune momente din viaţa mea. Vreau să mă bucur de tenis, sunt fericită că am ajuns în finală. N-a fost chiar atât de uşor pe cât o arată scorul, am avut game-uri lungi. E mereu dificil contra ei, dar cred că am stat bine din punct de vedere tactic.

Am mai multă experienţă (n.r. – faţă de semifinala din 2014, pierdută cu Genie Bouchard), sunt pozitivă pe teren, nu mai renunţ. Am învăţat foarte multe lucruri. Încerc să fiu cea mai bună versiune a mea, să dau totul, să lupt. Nu contează cu cine va fi finala, joc pe terenul central de la Wimbledon şi nu pot cere mai mult”, a spus Simona Halep, joi, după meciul cu Svitolina, la Eurosport.

6-3: Game, set, match pentru Simona Halep! Românca, în premieră, în finala de la All England Club!

5-3: Halep mărește avantajul!

4-3: Break, Halep. „Simo” e la două game-uri de finala de la Wimbledon.

3-3: Un nou game alb al Simonei pe propriul serviciu!

2-3: Svitolina își adjudecă cu greu game-ul. Românca egalase de la 15-40.

2-2: Halep restabilește egalitatea. Românca a pierdut doar un singur punct.

1-2: Ucraineanca reușește, la rându-i, un game la 0.

1-1: Game alb pentru Halep.

0-1: Svitolina intră în avantaj, cu propriul serviciu.

Start în setul al doilea.

6-1: Simona este de neoprit! Joacă uluitor și se impune în actul inaugural după 43 de minute.

5-1: Halep face un un break și este la un game distanță de câștigarea primului set.

4-1: Forehand-ul româncei este prea puternic pentru Svitolina. Simona a cedat doar un singur punct.

3-1: Halep practică un tenis de calitate și mărește diferența pe tabelă.

2-1: Svitolina revine fulgerător și își adjudecă game-ul la 0. Break pentru tenismena din Ucraina.

2-0: Halep reușește break-ul, după un nou game epuizant.

1-0: Simona se impune cu greu în game-ul de debut, după 9 minute de joc.

