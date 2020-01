În cadrul unui reportaj video, realizat de scenaristul și regizorul Radu Muntean, Simona Halep (locul 4 WTA) a mărturisit că vrea să câștige turneul major de la Melbourne pentru antrenorul său, Darren Cahill. „În primul rând, mi-ar plăcea să-l câștig pentru că Darren Cahil e australian. Cred că ar fi ceva deosebit. E și familia lui acolo. Eu m-am antrenat în Australia acum doi ani. Am petrecut Crăciunul acolo, adică am o oarecare afinitate cu australienii pentru că sunt oameni relaxați și m-au primit cu căldură mereu, de câte ori am jucat acolo. Și-mi place turneul, e «Happy Slam», așa e nickname-ul. Prima mea semifinală de Grand Slam Junior a fost în Australia. E acolo o mică istorie”, a declarat Simona.

Halep va debuta marți la Australian Open 2020 împotriva americancei Jennifer Brady (49 WTA). MAi mult, Simona a fost finalistă la Australian Open, în 2018

