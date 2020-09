Finală nebună la Roma! Simona Halep – Karolina Pliskova, Live Score! Românca face spectacol de zile mari UPDATE

UPDATE: Halep – Pliskova, 6 – 0, 2-1, retragere Pliskova

În setul 2 Karolina Pliskova a renunțat în setul al doilea, la scorul de 2-1. Jucătoarea de tenis Simona Halep, numărul doi mondial, a câştigat, luni, turneul WTA de la Roma, dotat cu premii totale de 2.098.290 dolari, după ce adversara sa din finală, Karolina Pliskova (Cehia), a abandonat la scorul de 6-0, 2-1 pentru româncă.

Partida a început, Halep a câștigat primul set la 0, în doar 20 de minute. Halep, la un set distanță de finală.

Simona Halep are ocazia să câștige, astăzi, un nou trofeu – cel de-al 22-lea – în circuitul profesionist. De la ora 15.30, cea mai bună jucătoare de tenis din România o întâlnește în finala de la Roma pe Karolina Pliskova, sportivă din Cehia, o mai veche cunoștință a constănțencei.

Finală nebună la Roma! Simona Halep – Karolina Pliskova, Live Score! Românca face spectacol de zile mari UPDATE

Cele două s-au întâlnit de 11 ori până în prezent, iar Simona s-a impus de șapte ori și a pierdut de patru ori. La Roma, Halep a mai atacat trofeul de două ori, în 2017 și 2018, dar a pierdut de fiecare dată cu ucraineanca Elina Svitolina. După reluarea sezonului de tenis, Simona Halep a câștigat turneul de la Praga. În schimb, sportiva „tricoloră” nu a vrut să participe la US Open, ultima competiție de Mare Șlem a anului, din cauza pandemiei.

„Am o relație complicată cu zgura, dar nu o urăsc! Dacă urăsc ceva, urăsc iarba. Nu mai sunt în situație mentală de atunci (n.r. – 2017, când Pliskova a învins-o pe Halep la Madrid, pe zgură), pentru că atunci părea imposibil să o bat pe zgură. Acum, cred că pot să o înving. Am avut multe confruntări bune. Când am bătut-o prima dată, în Fed Cup, suprafața era foarte, foarte lentă și atunci am început să am încredere. Va fi un meci foarte greu, fiindcă ea vine după victoria din Praga și finala de aici, deci arată clar că e într-o formă foarte bună, dar sper să fie o finală bună”, a spus Karolina Pliskova înaintea partidei de astăzi.

Finală nebună la Roma! Simona Halep – Karolina Pliskova, Live Score! Românca face spectacol de zile mari UPDATE