Halep, despre cel mai dificil moment al carierei: „Mama s-a speriat şi mi-a spus să nu mai fac niciodată aşa ceva”

Simona Halep s-a destăinuit în cadrul unui interviu acordat jurnaliștilor de la The Guardian.





Lidera WTA le-a dezvăluit jurnaliștilor englezi care a fost cel mai greu moment al carierei. „Simo” s-a referit la Australian Open 2018, unde a fost finalistă, și unde a avut parte de meciuri-maraton pe caniculă. După finala peirdută în fața danezei Caroline Wozniacki (6-7, 6-3, 4-6), Halep a ajuns deshidratată la un spital din Melbourne şi a avut nevoie de perfuzii pentru a-şi reveni.

„Niciodată nu am mai jucat un turneu atât de obositor. Sper să nu mai trec prin aşa ceva niciodată. A fost un dezastru. Mama mea s-a speriat şi mi-a spus să nu mai fac niciodată aşa ceva, pentru că a fost prea mult. A fost un avertisment.

După finală, am terminat conferinţa de presă la 10 seara şi am făcut un control antidoping. A trebuit să plec la 2 dimineaţa pentru că nu am putut urina. Eram deshidratată. Mi-au făcut analize de sânge. La hotel, am început să tremur şi m-au dus la spital. Mama mea s-a speriat şi mi-a spus că, în locul meu, s-ar opri din tenis şi s-ar bucura de viaţă. A fost foarte greu în următoarele trei luni. Eram extenuată şi nu mă puteam recupera 100%. Sunt mândră că am dat totul”, a declarat Simona pentru The Guardian.

